Орбан: Зеленський "накинувся" на Угорщину, бо ми "не хочемо гинути за Україну"

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував інтервʼю президента України Володимира Зеленського угорському медіа, в якому він, зокрема, звинуватив Будапешт у втручанні у внутрішні справи держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Орбан написав на Facebook.

На думку угорського премʼєра, Зеленський "накинувся на нас, тому що угорці не хочуть гинути за Україну".

"Ми не хочемо, щоб наші діти поверталися з фронту в трунах, і щоб гроші угорців йшли в Україну!" – додав Орбан.

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Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що угорський прем’єр Віктор Орбан використовує тему війни РФ проти України у своїх політичних інтересах перед парламентськими виборами.