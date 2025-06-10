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Новини Антиукраїнська позиція Орбана
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Орбан: Зеленський "накинувся" на Угорщину, бо ми "не хочемо гинути за Україну"

Орбан відреагував на інтерв’ю Зеленського та розкритикував

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував інтервʼю президента України Володимира Зеленського угорському медіа, в якому він, зокрема, звинуватив Будапешт у втручанні у внутрішні справи держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Орбан написав на Facebook.

На думку угорського премʼєра, Зеленський "накинувся на нас, тому що угорці не хочуть гинути за Україну".

"Ми не хочемо, щоб наші діти поверталися з фронту в трунах, і щоб гроші угорців йшли в Україну!" – додав Орбан.

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Орбан відреагував на інтерв'ю Зеленського та розкритикував

Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що угорський прем’єр Віктор Орбан використовує тему війни РФ проти України у своїх політичних інтересах перед парламентськими виборами.

Автор: 

Угорщина (2338) Зеленський Володимир (24384) Віктор Орбан (576)


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Топ коментарі
+23
І не кажи, клята Україна не може здатись техесенько
Тобі трампісько-кремлівській гниді це ой як заважа.
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10.06.2025 22:13 Відповісти
+13
Ти й за Угорщину не сильно загинеш...
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10.06.2025 22:13 Відповісти
+11
Мадьяри будуть гинути за могучую парашу.
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10.06.2025 22:15 Відповісти
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І не кажи, клята Україна не може здатись техесенько
Тобі трампісько-кремлівській гниді це ой як заважа.
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10.06.2025 22:13 Відповісти
Мадьяри будуть гинути за могучую парашу.
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10.06.2025 22:15 Відповісти
Ти й за Угорщину не сильно загинеш...
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10.06.2025 22:13 Відповісти
Гинуть герої та порядні люди, а чОрбан просто здохне ...під парканом(якщо потрафить)
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10.06.2025 22:32 Відповісти
Будете гинути за рашу, ******.
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10.06.2025 22:15 Відповісти
Чумирдло - кожен день вискакує - потім Фіцо шось *******
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10.06.2025 22:16 Відповісти
Нажаль цей тандем TAKO з ФША, урбан з мад'ярщини , фіцо зі Словакії - це троянський кінь у цивілізованому світі
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10.06.2025 22:17 Відповісти
А что тут написано? Может кто знает венгерский...
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10.06.2025 22:17 Відповісти
Почни з української.
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10.06.2025 22:24 Відповісти
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10.06.2025 22:28 Відповісти
Дякую.
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10.06.2025 22:33 Відповісти
"Не позвольте им решать за нас"
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10.06.2025 22:30 Відповісти
***, де ти а де гинути. Срака балакуча, в тюрязі згниєш
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10.06.2025 22:17 Відповісти
Так труни прийдуть до вас!
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10.06.2025 22:17 Відповісти
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10.06.2025 22:18 Відповісти
А може тоді додому, в рідній ханти-мансійськ?
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10.06.2025 22:18 Відповісти
Наче ви єдині такі "розумні" а всі інші гинуть...
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10.06.2025 22:18 Відповісти
Кремлівська прошм@ндовка спить і баче кацапські танки в Будапешті.
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10.06.2025 22:18 Відповісти
Вава-2, трамп-3, а этот - шлепер-4, ляпае , шо попало.
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10.06.2025 22:18 Відповісти
Потужно обісрався під×уйловик. Яка ж тупа, жалюгідна та нікчемна ця мадярська м@нда орбан. Навіть на тлі Віслюка.
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10.06.2025 22:20 Відповісти
Не повіриш, навіть українці не хочуть вмирати за Україну - вони хочуть вбивати за Україну.
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10.06.2025 22:22 Відповісти
🇺🇦👍
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10.06.2025 23:33 Відповісти
Зараз українці гинуть і за Угорщину, навіть якщо Орбан цього не хоче озвучувати своєму народу.
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10.06.2025 22:29 Відповісти
Зеленский уважает венгерский народ, а накинулся он на шлюху российскую орбана,
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10.06.2025 22:45 Відповісти
Значить будете гинути за Угорщину.
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10.06.2025 22:51 Відповісти
за парашу вони будуть гинути
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10.06.2025 23:53 Відповісти
Нам би хватило і одного орбана!
Інші угорці хай живуть...
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10.06.2025 23:10 Відповісти
А сколько венгров отдали свою жизнь за украинцев?!?! Можно пофамильно?;?!
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10.06.2025 23:31 Відповісти
 
 