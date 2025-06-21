Опозиція Угорщини заявила про провал "референдуму" Орбана щодо вступу України в ЄС

Голова угорської опозиційної партії "Тиса", Петер Мадяр розкритикував "національні консультації" щодо вступу України в ЄС, організовані командою премʼєр-міністра країни Віктора Орбана, та назвав їх "тотальним провалом".

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Угорський уряд розсилав бюлетені для "національної консультації", у яких населення опитували про підтримку членства України в ЄС. Команда Орбана проводила кампанію, закликаючи голосувати проти вступу України, мовляв, це негативно вплине на життя всіх угорців і завдасть країні величезних збитків.

За словами Мадяра, у пропагандистському голосуванні урядової партії взяли участь не більше 600 тисяч людей, а результати могли бути сфальсифіковані.

"Це найнижчий результат в усій історії Національних консультацій. І це в умовах, коли кампанія тривала кілька місяців, із тотальною мобілізацією й спалюванням десятків мільярдів державних коштів", - наголосив лідер "Тиси".

Політик зазначив, що для проведення голосування не було відкрито жодного стенда чи організовано відкритої зустрічі — лише розсилали листи й вели дорогу рекламну кампанію.

Петер Мадяр заявив, що на цей "референдум" витратили "10 мільярдів форинтів" (близько $28,6 млн). Ці кошти Угорщина могла б спрямувати на ремонт лікарень або модернізацію залізниць, однак Орбан не зробив цього.

"Провальний, корумпований уряд не цікавиться справжніми проблемами людей, не наважується подивитися їм в очі. Він лише пише листи", - додав він.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд проведе "національну консультацію" щодо того, чи підтримують угорці вступ України до Європейського Союзу.

Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.