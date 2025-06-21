Опозиція Угорщини заявила про провал "референдуму" Орбана щодо вступу України в ЄС
Голова угорської опозиційної партії "Тиса", Петер Мадяр розкритикував "національні консультації" щодо вступу України в ЄС, організовані командою премʼєр-міністра країни Віктора Орбана, та назвав їх "тотальним провалом".
Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Угорський уряд розсилав бюлетені для "національної консультації", у яких населення опитували про підтримку членства України в ЄС. Команда Орбана проводила кампанію, закликаючи голосувати проти вступу України, мовляв, це негативно вплине на життя всіх угорців і завдасть країні величезних збитків.
За словами Мадяра, у пропагандистському голосуванні урядової партії взяли участь не більше 600 тисяч людей, а результати могли бути сфальсифіковані.
"Це найнижчий результат в усій історії Національних консультацій. І це в умовах, коли кампанія тривала кілька місяців, із тотальною мобілізацією й спалюванням десятків мільярдів державних коштів", - наголосив лідер "Тиси".
Політик зазначив, що для проведення голосування не було відкрито жодного стенда чи організовано відкритої зустрічі — лише розсилали листи й вели дорогу рекламну кампанію.
Петер Мадяр заявив, що на цей "референдум" витратили "10 мільярдів форинтів" (близько $28,6 млн). Ці кошти Угорщина могла б спрямувати на ремонт лікарень або модернізацію залізниць, однак Орбан не зробив цього.
"Провальний, корумпований уряд не цікавиться справжніми проблемами людей, не наважується подивитися їм в очі. Він лише пише листи", - додав він.
Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд проведе "національну консультацію" щодо того, чи підтримують угорці вступ України до Європейського Союзу.
Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.
це їхні внутрішньоугорські розборки.
от якби отой мадяр чітко заявив що він за вступ України і закликає противників орбана триматися саме підтримку вступу України то ді так, було б за що дякувати.
за своє треба завжди думати.
наприкляд, коли маєш американський паспорт, розказуєш як любиш галушки та вареники але голосуєш за трампа.
так і тут.
де наш інтерес.
нема.
то як нема яка нам різниця.
Але і зараз, це добре що є в середні Угорщини хтось, хто протистоїть цій потворні.