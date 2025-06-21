УКР
Новини Антиукраїнська позиція Орбана Опитування в Угорщині щодо вступу України в ЄС
8 054 26

Опозиція Угорщини заявила про провал "референдуму" Орбана щодо вступу України в ЄС

Опитування в Угорщині щодо України: опозиція оголосила про провал

Голова угорської опозиційної партії "Тиса", Петер Мадяр розкритикував "національні консультації" щодо вступу України в ЄС, організовані командою премʼєр-міністра країни Віктора Орбана, та назвав їх "тотальним провалом".

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Угорський уряд розсилав бюлетені для "національної консультації", у яких населення опитували про підтримку членства України в ЄС. Команда Орбана проводила кампанію, закликаючи голосувати проти вступу України, мовляв, це негативно вплине на життя всіх угорців і завдасть країні величезних збитків.

За словами Мадяра, у пропагандистському голосуванні урядової партії взяли участь не більше 600 тисяч людей, а результати могли бути сфальсифіковані.

"Це найнижчий результат в усій історії Національних консультацій. І це в умовах, коли кампанія тривала кілька місяців, із тотальною мобілізацією й спалюванням десятків мільярдів державних коштів", - наголосив лідер "Тиси".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Брюссель все більше намагається проштовхнути Україну до Євросоюзу, - Орбан

Політик зазначив, що для проведення голосування не було відкрито жодного стенда чи організовано відкритої зустрічі — лише розсилали листи й вели дорогу рекламну кампанію.

Петер Мадяр заявив, що на цей "референдум" витратили "10 мільярдів форинтів" (близько $28,6 млн). Ці кошти Угорщина могла б спрямувати на ремонт лікарень або модернізацію залізниць, однак Орбан не зробив цього.

"Провальний, корумпований уряд не цікавиться справжніми проблемами людей, не наважується подивитися їм в очі. Він лише пише листи", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Угорщині зростає підтримка опозиційної партії "Тиса". Орбан може втратити владу, - Bloomber

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд проведе "національну консультацію" щодо того, чи підтримують угорці вступ України до Європейського Союзу.

Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.

Топ коментарі
+12
Дякую Петеру Маляру
21.06.2025 13:49 Відповісти
+11
21.06.2025 14:30 Відповісти
+10
Можна вже дякувати за те, що Мадяр "дєлає нєрви" орбану😉👍
21.06.2025 14:58 Відповісти
Дякую Петеру Маляру
21.06.2025 13:49 Відповісти
*Мадяру
21.06.2025 13:51 Відповісти
за що?
це їхні внутрішньоугорські розборки.
от якби отой мадяр чітко заявив що він за вступ України і закликає противників орбана триматися саме підтримку вступу України то ді так, було б за що дякувати.
21.06.2025 14:32 Відповісти
Можна вже дякувати за те, що Мадяр "дєлає нєрви" орбану😉👍
21.06.2025 14:58 Відповісти
а нам з того що?
за своє треба завжди думати.
наприкляд, коли маєш американський паспорт, розказуєш як любиш галушки та вареники але голосуєш за трампа.
так і тут.
де наш інтерес.
нема.
то як нема яка нам різниця.
21.06.2025 16:00 Відповісти
Мені просто подобається, що орбана підісцяли😉🤣
21.06.2025 20:45 Відповісти
21.06.2025 13:51 Відповісти
Обосрался тоєсть.
21.06.2025 15:53 Відповісти
орбан намалює те що треба
21.06.2025 13:51 Відповісти
Ще є там притомні люди.
21.06.2025 13:54 Відповісти
Мотивація Петера Мадяра нам невідома, але й на тому дякуємо.
21.06.2025 14:11 Відповісти
Ну так. Хто зна що він потім буде казати, як до влади прийде. Треба дивитися по діях потім.
Але і зараз, це добре що є в середні Угорщини хтось, хто протистоїть цій потворні.
21.06.2025 15:06 Відповісти
Орбан! родіна-Югра зовйот!
21.06.2025 13:58 Відповісти
Стара смердюча жаба з берегів Дунаю черговиц раз всралась. Ось цікаво, як шо, чисто гепотетично, завдяки орбану та сіярто з уйобіками. Угорщину випруть з ЄС то їх угорці розстриляють як румуни Чаушеску, встромлять дрючок у сраку а потим вистрелять у голову як лівійци Муаммару, чи банально повісять на площі королей?
21.06.2025 14:10 Відповісти
Ну і яку юридичну силу мае той рєхфєрєндум?
21.06.2025 14:13 Відповісти
Мадяр такий же мадяр, як і Орбан. Такий же націоналіст. А критикує, бо хоче прийти на місце Орбана. Може буде трохи проєвропейським. Може.
21.06.2025 14:18 Відповісти
А де тобі Мадяр дорогу перейшов ,чі ти просто пагаваріть
21.06.2025 14:33 Відповісти
Не зрозумів, так вже пройшов той реХВерендум ******* чи ні? І шо там ****** намалювали?
21.06.2025 14:24 Відповісти
21.06.2025 14:30 Відповісти
точно знаю, що вже є двоє гарних мадярів - Петер і Роберт.
21.06.2025 14:54 Відповісти
Замість «національної консультації» орбану краще зібрати національний консиліум з приводу його психічного здоровʼя! Правда навіщо витрачати кошти, коли діагноз і так очевидний - кончене чмо!
21.06.2025 15:10 Відповісти
около $28,6 тысячи - это мелочь на самом деле даже для Венгрии. В реальности - это цена бумаги бюллетеней для голосования на 300 тысяч человек.
21.06.2025 15:15 Відповісти
Хто небудь чув достовірну інформацію про те, які МИІНУСИ чекають українців у разі вступу в ЄС? Тому що все що нам розповідали це були загальні фрази. типу ,,європейські цінності" і ,,братня сім'я європейських народів".
21.06.2025 15:51 Відповісти
Не "братня сім'я", а відкриті кордони для торгівлі, подорожі, роботи, підтримка економіки. Мінуси - екологічні обмеження, які ми вже виконуємо для товарів які йдуть в ЄС. Законодавство теж має співпадати бо будуть блокувати виплати. Як от Орбан, любить рашку, будує авторитаризм,йому зменшують фінансування.
21.06.2025 18:29 Відповісти
Може 10 мільйонів, а не мільярдів?
21.06.2025 19:56 Відповісти
Курс форинта- 345 за долар, виходить 28 985 507 дол. Щось раХУЙте, писЯки.
21.06.2025 20:01 Відповісти
 
 