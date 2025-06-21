РУС
Новости Антиукраинская позиция Орбана Опрос в Венгрии
Оппозиция Венгрии заявила о провале "референдума" Орбана о вступлении Украины в ЕС

Опрос в Венгрии по Украине: оппозиция объявила о провале

Председатель венгерской оппозиционной партии "Тиса", Петер Мадяр раскритиковал "национальные консультации" по вступлению Украины в ЕС, организованные командой премьер-министра страны Виктора Орбана, и назвал их "тотальным провалом".

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Венгерское правительство рассылало бюллетени для "национальной консультации", в которых население опрашивали о поддержке членства Украины в ЕС. Команда Орбана проводила кампанию, призывая голосовать против вступления Украины, мол, это негативно повлияет на жизнь всех венгров и нанесет стране огромный ущерб.

По словам Мадяра, в пропагандистском голосовании правительственной партии приняли участие не более 600 тысяч человек, а результаты могли быть сфальсифицированы.

"Это самый низкий результат во всей истории Национальных консультаций. И это в условиях, когда кампания длилась несколько месяцев, с тотальной мобилизацией и сжиганием десятков миллиардов государственных средств", - подчеркнул лидер "Тисы".

Политик отметил, что для проведения голосования не было открыто ни одного стенда или организовано открытой встречи - только рассылали письма и вели дорогую рекламную кампанию.

Петер Мадяр заявил, что на этот "референдум" потратили "10 миллиардов форинтов" (около $28,6 тысячи). Эти средства Венгрия могла бы направить на ремонт больниц или модернизацию железных дорог, однако Орбан не сделал этого.

"Провальное, коррумпированное правительство не интересуется настоящими проблемами людей, не решается посмотреть им в глаза. Оно только пишет письма", - добавил он.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство проведет "национальную консультацию" относительно того, поддерживают ли венгры вступление Украины в Европейский Союз.

Виктор Орбан уже публично проголосовал против.

Венгрия (2138) членство в ЕС (1151) Орбан Виктор (542)
Топ комментарии
+12
Дякую Петеру Маляру
21.06.2025 13:49 Ответить
21.06.2025 13:49 Ответить
+11
21.06.2025 14:30 Ответить
21.06.2025 14:30 Ответить
+10
Можна вже дякувати за те, що Мадяр "дєлає нєрви" орбану😉👍
21.06.2025 14:58 Ответить
21.06.2025 14:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякую Петеру Маляру
21.06.2025 13:49 Ответить
21.06.2025 13:49 Ответить
*Мадяру
21.06.2025 13:51 Ответить
21.06.2025 13:51 Ответить
за що?
це їхні внутрішньоугорські розборки.
от якби отой мадяр чітко заявив що він за вступ України і закликає противників орбана триматися саме підтримку вступу України то ді так, було б за що дякувати.
21.06.2025 14:32 Ответить
21.06.2025 14:32 Ответить
Можна вже дякувати за те, що Мадяр "дєлає нєрви" орбану😉👍
21.06.2025 14:58 Ответить
21.06.2025 14:58 Ответить
а нам з того що?
за своє треба завжди думати.
наприкляд, коли маєш американський паспорт, розказуєш як любиш галушки та вареники але голосуєш за трампа.
так і тут.
де наш інтерес.
нема.
то як нема яка нам різниця.
21.06.2025 16:00 Ответить
21.06.2025 16:00 Ответить
Мені просто подобається, що орбана підісцяли😉🤣
21.06.2025 20:45 Ответить
21.06.2025 20:45 Ответить
21.06.2025 13:51 Ответить
21.06.2025 13:51 Ответить
Обосрался тоєсть.
показать весь комментарий
21.06.2025 15:53 Ответить
орбан намалює те що треба
показать весь комментарий
21.06.2025 13:51 Ответить
Ще є там притомні люди.
показать весь комментарий
21.06.2025 13:54 Ответить
Мотивація Петера Мадяра нам невідома, але й на тому дякуємо.
показать весь комментарий
21.06.2025 14:11 Ответить
Ну так. Хто зна що він потім буде казати, як до влади прийде. Треба дивитися по діях потім.
Але і зараз, це добре що є в середні Угорщини хтось, хто протистоїть цій потворні.
показать весь комментарий
21.06.2025 15:06 Ответить
Орбан! родіна-Югра зовйот!
показать весь комментарий
21.06.2025 13:58 Ответить
Стара смердюча жаба з берегів Дунаю черговиц раз всралась. Ось цікаво, як шо, чисто гепотетично, завдяки орбану та сіярто з уйобіками. Угорщину випруть з ЄС то їх угорці розстриляють як румуни Чаушеску, встромлять дрючок у сраку а потим вистрелять у голову як лівійци Муаммару, чи банально повісять на площі королей?
показать весь комментарий
21.06.2025 14:10 Ответить
Ну і яку юридичну силу мае той рєхфєрєндум?
показать весь комментарий
21.06.2025 14:13 Ответить
Мадяр такий же мадяр, як і Орбан. Такий же націоналіст. А критикує, бо хоче прийти на місце Орбана. Може буде трохи проєвропейським. Може.
показать весь комментарий
21.06.2025 14:18 Ответить
А де тобі Мадяр дорогу перейшов ,чі ти просто пагаваріть
показать весь комментарий
21.06.2025 14:33 Ответить
Не зрозумів, так вже пройшов той реХВерендум ******* чи ні? І шо там ****** намалювали?
показать весь комментарий
21.06.2025 14:24 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2025 14:30 Ответить
точно знаю, що вже є двоє гарних мадярів - Петер і Роберт.
показать весь комментарий
21.06.2025 14:54 Ответить
Замість «національної консультації» орбану краще зібрати національний консиліум з приводу його психічного здоровʼя! Правда навіщо витрачати кошти, коли діагноз і так очевидний - кончене чмо!
показать весь комментарий
21.06.2025 15:10 Ответить
около $28,6 тысячи - это мелочь на самом деле даже для Венгрии. В реальности - это цена бумаги бюллетеней для голосования на 300 тысяч человек.
показать весь комментарий
21.06.2025 15:15 Ответить
Хто небудь чув достовірну інформацію про те, які МИІНУСИ чекають українців у разі вступу в ЄС? Тому що все що нам розповідали це були загальні фрази. типу ,,європейські цінності" і ,,братня сім'я європейських народів".
показать весь комментарий
21.06.2025 15:51 Ответить
Не "братня сім'я", а відкриті кордони для торгівлі, подорожі, роботи, підтримка економіки. Мінуси - екологічні обмеження, які ми вже виконуємо для товарів які йдуть в ЄС. Законодавство теж має співпадати бо будуть блокувати виплати. Як от Орбан, любить рашку, будує авторитаризм,йому зменшують фінансування.
показать весь комментарий
21.06.2025 18:29 Ответить
Може 10 мільйонів, а не мільярдів?
показать весь комментарий
21.06.2025 19:56 Ответить
Курс форинта- 345 за долар, виходить 28 985 507 дол. Щось раХУЙте, писЯки.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:01 Ответить
 
 