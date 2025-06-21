Оппозиция Венгрии заявила о провале "референдума" Орбана о вступлении Украины в ЕС
Председатель венгерской оппозиционной партии "Тиса", Петер Мадяр раскритиковал "национальные консультации" по вступлению Украины в ЕС, организованные командой премьер-министра страны Виктора Орбана, и назвал их "тотальным провалом".
Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Венгерское правительство рассылало бюллетени для "национальной консультации", в которых население опрашивали о поддержке членства Украины в ЕС. Команда Орбана проводила кампанию, призывая голосовать против вступления Украины, мол, это негативно повлияет на жизнь всех венгров и нанесет стране огромный ущерб.
По словам Мадяра, в пропагандистском голосовании правительственной партии приняли участие не более 600 тысяч человек, а результаты могли быть сфальсифицированы.
"Это самый низкий результат во всей истории Национальных консультаций. И это в условиях, когда кампания длилась несколько месяцев, с тотальной мобилизацией и сжиганием десятков миллиардов государственных средств", - подчеркнул лидер "Тисы".
Политик отметил, что для проведения голосования не было открыто ни одного стенда или организовано открытой встречи - только рассылали письма и вели дорогую рекламную кампанию.
Петер Мадяр заявил, что на этот "референдум" потратили "10 миллиардов форинтов" (около $28,6 тысячи). Эти средства Венгрия могла бы направить на ремонт больниц или модернизацию железных дорог, однако Орбан не сделал этого.
"Провальное, коррумпированное правительство не интересуется настоящими проблемами людей, не решается посмотреть им в глаза. Оно только пишет письма", - добавил он.
Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство проведет "национальную консультацию" относительно того, поддерживают ли венгры вступление Украины в Европейский Союз.
Виктор Орбан уже публично проголосовал против.
це їхні внутрішньоугорські розборки.
от якби отой мадяр чітко заявив що він за вступ України і закликає противників орбана триматися саме підтримку вступу України то ді так, було б за що дякувати.
за своє треба завжди думати.
наприкляд, коли маєш американський паспорт, розказуєш як любиш галушки та вареники але голосуєш за трампа.
так і тут.
де наш інтерес.
нема.
то як нема яка нам різниця.
Але і зараз, це добре що є в середні Угорщини хтось, хто протистоїть цій потворні.