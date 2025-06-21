Оппозиция Венгрии заявила о провале "референдума" Орбана о вступлении Украины в ЕС

Председатель венгерской оппозиционной партии "Тиса", Петер Мадяр раскритиковал "национальные консультации" по вступлению Украины в ЕС, организованные командой премьер-министра страны Виктора Орбана, и назвал их "тотальным провалом".

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Венгерское правительство рассылало бюллетени для "национальной консультации", в которых население опрашивали о поддержке членства Украины в ЕС. Команда Орбана проводила кампанию, призывая голосовать против вступления Украины, мол, это негативно повлияет на жизнь всех венгров и нанесет стране огромный ущерб.

По словам Мадяра, в пропагандистском голосовании правительственной партии приняли участие не более 600 тысяч человек, а результаты могли быть сфальсифицированы.

"Это самый низкий результат во всей истории Национальных консультаций. И это в условиях, когда кампания длилась несколько месяцев, с тотальной мобилизацией и сжиганием десятков миллиардов государственных средств", - подчеркнул лидер "Тисы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Брюссель все больше пытается протолкнуть Украину в Евросоюз, - Орбан

Политик отметил, что для проведения голосования не было открыто ни одного стенда или организовано открытой встречи - только рассылали письма и вели дорогую рекламную кампанию.

Петер Мадяр заявил, что на этот "референдум" потратили "10 миллиардов форинтов" (около $28,6 тысячи). Эти средства Венгрия могла бы направить на ремонт больниц или модернизацию железных дорог, однако Орбан не сделал этого.

"Провальное, коррумпированное правительство не интересуется настоящими проблемами людей, не решается посмотреть им в глаза. Оно только пишет письма", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Венгрии растет поддержка оппозиционной партии "Тиса". Орбан может потерять власть, - Bloomber

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство проведет "национальную консультацию" относительно того, поддерживают ли венгры вступление Украины в Европейский Союз.

Виктор Орбан уже публично проголосовал против.