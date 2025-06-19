РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9074 посетителя онлайн
Новости Оппозиция в Венгрии
6 547 14

В Венгрии растет поддержка оппозиционной партии "Тиса". Орбан может потерять власть, - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может потерять власть

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может потерять власть из-за стремительного роста поддержки оппозиционной партии "Тиса".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Согласно последним социологическим опросам, новая оппозиционная сила не только обошла правящую партию "Фидес", но и получила существенное преимущество - около 15%. Так, за партию "Тиса" готовы проголосовать 51% избирателей, тогда как "Фидес" поддерживают 36%. Для сравнения, в марте эта же социологическая группа фиксировала разрыв в 9%.

По мнению социологов, такого уровня поддержки уже достаточно, чтобы оппозиция одержала убедительную победу на парламентских выборах - аналогичную той, которую в предыдущие годы демонстрировал "Фидес".

Несмотря на то, что "Тиса" является молодой политической силой - ее основали всего год назад, возглавляет партию опытный политик Петер Мадьяр. Ранее он был в составе правительства Орбана, но позже разошелся с премьером и возглавил оппозиционное движение. В своей кампании "Тиса" сосредотачивает внимание на вопросах здравоохранения и образования.

Bloomberg также отмечает, что на фоне потери популярности правительство Орбана прибегло к репрессиям против независимых медиа и гражданского общества. Однако из-за массовых уличных протестов власти вынуждены были свернуть так называемую кампанию "весенней уборки".

Следующие парламентские выборы в Венгрии запланированы на весну 2026 года.

Также читайте: Правительство Орбана обвинило Зеленского в агитации за оппозиционную партию "Тиса"

Автор: 

Венгрия (2130) власть (2646) Орбан Виктор (539)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Нічого жаба щось придумає подзвонить в мацкву щоб прислали політтехнологів до Будапешту. Операція дунай2
показать весь комментарий
19.06.2025 08:12 Ответить
+6
Не все скоту масниця.
показать весь комментарий
19.06.2025 07:36 Ответить
+4
Невже нарешті?
показать весь комментарий
19.06.2025 07:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не все скоту масниця.
показать весь комментарий
19.06.2025 07:36 Ответить
А краще голову,ця підкацапна мразь вже багато зла наробила
показать весь комментарий
19.06.2025 08:12 Ответить
Невже нарешті?
показать весь комментарий
19.06.2025 07:59 Ответить
Нічого жаба щось придумає подзвонить в мацкву щоб прислали політтехнологів до Будапешту. Операція дунай2
показать весь комментарий
19.06.2025 08:12 Ответить
У Орбана впливові дружбани президенти Путін, Трамп
показать весь комментарий
19.06.2025 08:23 Ответить
Потрібно щоб його і його оточення показово судили за узурпацію владі
показать весь комментарий
19.06.2025 08:58 Ответить
Давно пора ушлёбка этого отправить в долгий ПОХОД
показать весь комментарий
19.06.2025 09:00 Ответить
Только ДЫБИЛЫ ЗА ЭТОГО УШЛЁПКА ПРОГОЛОСУЮТ!!!КАК ЗА ЗЕ!Я НЕ ГОЛОСОВАЛА!НИКОГДА НИ ЗА КОГО!ГОЛОСУЙ НЕ ГОЛОСУЙ ВСЁРАВНО ПОЛУЧИШ ***!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 10:13 Ответить
Це було основним наративом москальскої пропаганди у 19 му. Тому до влади і прийшов ЗЕля
показать весь комментарий
19.06.2025 10:52 Ответить
Боюсь, что в предвыборную компанию может вмешаться россия
показать весь комментарий
19.06.2025 09:08 Ответить
Вона вже років 5 там "зростає" і все ніяк не зросте ...
показать весь комментарий
19.06.2025 09:43 Ответить
""Тиса" є молодою політичною силою - її заснували лише рік тому".

Чи ви дупою читаєте?
показать весь комментарий
19.06.2025 10:12 Ответить
давно пора
показать весь комментарий
19.06.2025 11:37 Ответить
завжди кажу: не ототожнюйте Орбана і Угорщину...там є багато адекватних людей..тим більш не слід це робити громадянам країни в якій обирались на посаду Президента Кучма, Янукович,Зеленський
показать весь комментарий
19.06.2025 11:45 Ответить
 
 