В Венгрии растет поддержка оппозиционной партии "Тиса". Орбан может потерять власть, - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может потерять власть из-за стремительного роста поддержки оппозиционной партии "Тиса".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Согласно последним социологическим опросам, новая оппозиционная сила не только обошла правящую партию "Фидес", но и получила существенное преимущество - около 15%. Так, за партию "Тиса" готовы проголосовать 51% избирателей, тогда как "Фидес" поддерживают 36%. Для сравнения, в марте эта же социологическая группа фиксировала разрыв в 9%.

По мнению социологов, такого уровня поддержки уже достаточно, чтобы оппозиция одержала убедительную победу на парламентских выборах - аналогичную той, которую в предыдущие годы демонстрировал "Фидес".

Несмотря на то, что "Тиса" является молодой политической силой - ее основали всего год назад, возглавляет партию опытный политик Петер Мадьяр. Ранее он был в составе правительства Орбана, но позже разошелся с премьером и возглавил оппозиционное движение. В своей кампании "Тиса" сосредотачивает внимание на вопросах здравоохранения и образования.

Bloomberg также отмечает, что на фоне потери популярности правительство Орбана прибегло к репрессиям против независимых медиа и гражданского общества. Однако из-за массовых уличных протестов власти вынуждены были свернуть так называемую кампанию "весенней уборки".

Следующие парламентские выборы в Венгрии запланированы на весну 2026 года.

