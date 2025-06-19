УКР
Новини Опозиція в Угорщині
В Угорщині зростає підтримка опозиційної партії "Тиса". Орбан може втратити владу, - Bloomberg

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може втратити владу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може втрати владу через стрімке зростання підтримки опозиційної партії "Тиса".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, нова опозиційна сила не лише обійшла правлячу партію "Фідес", а й отримала суттєву перевагу – близько 15%. Так, за партію "Тиса" готові проголосувати 51% виборців, тоді як "Фідес" підтримують 36%. Для порівняння, у березні ця ж соціологічна група фіксувала розрив у 9%.

На думку соціологів, такого рівня підтримки вже достатньо, аби опозиція здобула переконливу перемогу на парламентських виборах – аналогічну тій, яку в попередні роки демонстрував "Фідес".

Попри те, що "Тиса" є молодою політичною силою – її заснували лише рік тому, очолює партію досвідчений політик Петер Мад’яр. Раніше він був у складі уряду Орбана, але пізніше розійшовся з прем’єром і очолив опозиційний рух. У своїй кампанії "Тиса" зосереджує увагу на питаннях охорони здоров’я та освіти.

Bloomberg також зазначає, що на тлі втрати популярності уряд Орбана вдався до репресій проти незалежних медіа та громадянського суспільства. Однак через масові вуличні протести влада змушена була згорнути так звану кампанію "весняного прибирання".

Наступні парламентські вибори в Угорщині заплановані на весну 2026 року.

Топ коментарі
+7
Нічого жаба щось придумає подзвонить в мацкву щоб прислали політтехнологів до Будапешту. Операція дунай2
показати весь коментар
19.06.2025 08:12 Відповісти
+6
Не все скоту масниця.
показати весь коментар
19.06.2025 07:36 Відповісти
+4
Невже нарешті?
показати весь коментар
19.06.2025 07:59 Відповісти
А краще голову,ця підкацапна мразь вже багато зла наробила
показати весь коментар
19.06.2025 08:12 Відповісти
У Орбана впливові дружбани президенти Путін, Трамп
показати весь коментар
19.06.2025 08:23 Відповісти
Потрібно щоб його і його оточення показово судили за узурпацію владі
показати весь коментар
19.06.2025 08:58 Відповісти
Давно пора ушлёбка этого отправить в долгий ПОХОД
показати весь коментар
19.06.2025 09:00 Відповісти
Только ДЫБИЛЫ ЗА ЭТОГО УШЛЁПКА ПРОГОЛОСУЮТ!!!КАК ЗА ЗЕ!Я НЕ ГОЛОСОВАЛА!НИКОГДА НИ ЗА КОГО!ГОЛОСУЙ НЕ ГОЛОСУЙ ВСЁРАВНО ПОЛУЧИШ ***!!!
показати весь коментар
19.06.2025 10:13 Відповісти
Це було основним наративом москальскої пропаганди у 19 му. Тому до влади і прийшов ЗЕля
показати весь коментар
19.06.2025 10:52 Відповісти
Боюсь, что в предвыборную компанию может вмешаться россия
показати весь коментар
19.06.2025 09:08 Відповісти
Вона вже років 5 там "зростає" і все ніяк не зросте ...
показати весь коментар
19.06.2025 09:43 Відповісти
""Тиса" є молодою політичною силою - її заснували лише рік тому".

Чи ви дупою читаєте?
показати весь коментар
19.06.2025 10:12 Відповісти
давно пора
показати весь коментар
19.06.2025 11:37 Відповісти
завжди кажу: не ототожнюйте Орбана і Угорщину...там є багато адекватних людей..тим більш не слід це робити громадянам країни в якій обирались на посаду Президента Кучма, Янукович,Зеленський
показати весь коментар
19.06.2025 11:45 Відповісти
 
 