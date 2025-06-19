В Угорщині зростає підтримка опозиційної партії "Тиса". Орбан може втратити владу, - Bloomberg

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може втрати владу через стрімке зростання підтримки опозиційної партії "Тиса".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, нова опозиційна сила не лише обійшла правлячу партію "Фідес", а й отримала суттєву перевагу – близько 15%. Так, за партію "Тиса" готові проголосувати 51% виборців, тоді як "Фідес" підтримують 36%. Для порівняння, у березні ця ж соціологічна група фіксувала розрив у 9%.

На думку соціологів, такого рівня підтримки вже достатньо, аби опозиція здобула переконливу перемогу на парламентських виборах – аналогічну тій, яку в попередні роки демонстрував "Фідес".

Попри те, що "Тиса" є молодою політичною силою – її заснували лише рік тому, очолює партію досвідчений політик Петер Мад’яр. Раніше він був у складі уряду Орбана, але пізніше розійшовся з прем’єром і очолив опозиційний рух. У своїй кампанії "Тиса" зосереджує увагу на питаннях охорони здоров’я та освіти.

Bloomberg також зазначає, що на тлі втрати популярності уряд Орбана вдався до репресій проти незалежних медіа та громадянського суспільства. Однак через масові вуличні протести влада змушена була згорнути так звану кампанію "весняного прибирання".

Наступні парламентські вибори в Угорщині заплановані на весну 2026 року.

