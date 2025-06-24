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Новости Поддержка Украине Антиукраинская позиция Орбана
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В Венгрии активисты создали письмо в поддержку Украины: Орбан обвинил их в "пренебрежении интересами" страны

орбан

Группа венгерских активистов, несогласных с политикой премьер-министра Виктора Орбана, обнародовала открытое письмо в поддержку Украины. Его подписали уже более 30 тысяч человек. Орбан возмутился общественной инициативой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, письмо разместили на портале Szabad Ahang.

Текст опубликован на венгерском и украинском языках.

В нем активисты осуждают военную агрессию Кремля, которая продолжается с 2014 года, "категорически отвергают" попытки поставить под сомнение территориальную целостность Украины и "насильственное вмешательство в ее внутренние дела".

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"Мы, граждане Венгрии и подписанты этого письма, сталкиваясь со все более позорной антиукраинской пропагандой правительства Орбана, выражаем солидарность с украинским народом и чествуем воинов ВСУ, которые героически защищают свою Родину", - говорится в письме.

Подписанты отметили, что Украина сдерживает "империалистическую экспансию России", как для Европы, так и для Венгрии.

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Они стремятся оказывать гуманитарную помощь пострадавшим от войны, которые ищут убежища на территории их государства.

"Мы декларируем: существует и другая Венгрия - та, которая не стремится к выгоде путем измены или служения чужим интересам... Мы публикуем это письмо с надеждой, что венгерское меньшинство в Украине, многие представители которого отдали свою жизнь за свободу Украины, не станет жертвой позорной, политически мотивированной риторики венгерского правительства. Мы надеемся, что украинский народ и его лидеры не будут ставить под сомнение их лояльность, а признают и почтят их жертву", - добавили активисты.

Орбан раскритиковал

Впоследствии Виктор Орбан ответил на инициативу на своей странице в X.

В частности, он обвинил подписантов письма в "пренебрежении интересами Венгрии".

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"Они неправильно оценивают очевидные последствия продолжения российско-украинской войны и, пусть даже непреднамеренно, играют на руку России, которая ежедневно получает выгоду от затягивания конфликта", - считает венгерский премьер.

Также Орбан вспоминает свою позицию относительно вступления Украины в ЕС и НАТО, что, по его мнению, "означало бы немедленную войну с Россией". В то же время членство Украины в НАТО будет означать "риск начала Третьей мировой войны".

"Для Венгрии это фундаментальный интерес безопасности: не находиться в одном интеграционном объединении с Украиной. Если мы хотим помочь Украине - а это достойная цель - то не следует поддерживать войну, которая ведет к уничтожению [государства] и распылению украинской нации, и не следует гнаться за миражами интеграционных мечтаний", - добавил Орбан.

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Автор: 

Венгрия (2018) Виктор Орбан (492)


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Топ комментарии
+13
Хай набере в рот гімна і плюне на них
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24.06.2025 21:15 Ответить
+8
Просто у Орбана та активістів, різні погляди на Угорщину... Наприклад, у Орбана комплекс "Короля-Сонця" (Людовіка) - "Держава - це Я!...".
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24.06.2025 21:23 Ответить
+7
Для Орбана и газпромовские откаты в свой карман тоже интересы страны.

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24.06.2025 21:32 Ответить
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Хай набере в рот гімна і плюне на них
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24.06.2025 21:15 Ответить
якщо на думку цього типа допомога Україні у війні з касапами не в інтересах Угорщини; то цілком можна закликати заспівати "Орбан - *****, ла-ла-ла-ла-ла-ла!"
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24.06.2025 21:18 Ответить
Просто у Орбана та активістів, різні погляди на Угорщину... Наприклад, у Орбана комплекс "Короля-Сонця" (Людовіка) - "Держава - це Я!...".
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24.06.2025 21:23 Ответить
Ні він чомусь вважає що крокодил зжерши Україну стане потім вегетаріанцем...
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24.06.2025 21:42 Ответить
Та йому, по суті, на ту Угорщину "насрать"... Для нього вона важлива, поки служить "кормушкою"...
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24.06.2025 21:52 Ответить
*****
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24.06.2025 21:25 Ответить
Для Орбана и газпромовские откаты в свой карман тоже интересы страны.

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24.06.2025 21:32 Ответить
Активістам в Угорщині час створювати шибеницю для орбаносійартських гомосексуалістів.
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24.06.2025 21:36 Ответить
Логіки у орбана, канєшно, як у пацієнта дурки. Хоча в пацієнта може навіть більше...
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24.06.2025 21:40 Ответить
Тобто воно себе рахує королем і всі хто проти нього вороги нації!!!! Думаю скоро йому настане пісець!!!
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24.06.2025 22:02 Ответить
А где листочек счастья для него?вали в поРашу!
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24.06.2025 22:32 Ответить
За логікою кацапської моськи орбана, підтримувати країну, на яку напали - це "пітримувати війну", тому орбан підтримує країну-агресора, бо він за мир.
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24.06.2025 22:37 Ответить
Спасибо венгерским активистам
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24.06.2025 22:49 Ответить
Довбойоб кінченний!
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24.06.2025 23:30 Ответить
Нехай об'явить їх ворогами народу і посадить в буцегарню!!!! Слабо???!!!
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24.06.2025 23:56 Ответить
Цитата: Також Орбан згадує свою позицію про вступ України в ЄС і НАТО, що, на його думку, "означало б негайну війну з Росією". Водночас членство України в НАТО означатиме "ризик початку Третьої світової війни". Джерело: https://censor.net/ua/n3559759

Так вийди з НАТО і не бери участі.
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25.06.2025 09:01 Ответить
 
 