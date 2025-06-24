В Венгрии активисты создали письмо в поддержку Украины: Орбан обвинил их в "пренебрежении интересами" страны

Группа венгерских активистов, несогласных с политикой премьер-министра Виктора Орбана, обнародовала открытое письмо в поддержку Украины. Его подписали уже более 30 тысяч человек. Орбан возмутился общественной инициативой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, письмо разместили на портале Szabad Ahang.

Текст опубликован на венгерском и украинском языках.

В нем активисты осуждают военную агрессию Кремля, которая продолжается с 2014 года, "категорически отвергают" попытки поставить под сомнение территориальную целостность Украины и "насильственное вмешательство в ее внутренние дела".

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"Мы, граждане Венгрии и подписанты этого письма, сталкиваясь со все более позорной антиукраинской пропагандой правительства Орбана, выражаем солидарность с украинским народом и чествуем воинов ВСУ, которые героически защищают свою Родину", - говорится в письме.

Подписанты отметили, что Украина сдерживает "империалистическую экспансию России", как для Европы, так и для Венгрии.

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Они стремятся оказывать гуманитарную помощь пострадавшим от войны, которые ищут убежища на территории их государства.

"Мы декларируем: существует и другая Венгрия - та, которая не стремится к выгоде путем измены или служения чужим интересам... Мы публикуем это письмо с надеждой, что венгерское меньшинство в Украине, многие представители которого отдали свою жизнь за свободу Украины, не станет жертвой позорной, политически мотивированной риторики венгерского правительства. Мы надеемся, что украинский народ и его лидеры не будут ставить под сомнение их лояльность, а признают и почтят их жертву", - добавили активисты.

Орбан раскритиковал

Впоследствии Виктор Орбан ответил на инициативу на своей странице в X.

В частности, он обвинил подписантов письма в "пренебрежении интересами Венгрии".

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"Они неправильно оценивают очевидные последствия продолжения российско-украинской войны и, пусть даже непреднамеренно, играют на руку России, которая ежедневно получает выгоду от затягивания конфликта", - считает венгерский премьер.

Также Орбан вспоминает свою позицию относительно вступления Украины в ЕС и НАТО, что, по его мнению, "означало бы немедленную войну с Россией". В то же время членство Украины в НАТО будет означать "риск начала Третьей мировой войны".

"Для Венгрии это фундаментальный интерес безопасности: не находиться в одном интеграционном объединении с Украиной. Если мы хотим помочь Украине - а это достойная цель - то не следует поддерживать войну, которая ведет к уничтожению [государства] и распылению украинской нации, и не следует гнаться за миражами интеграционных мечтаний", - добавил Орбан.

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