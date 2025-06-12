Орбан пожаловался на "шантаж" со стороны Украины и призвал украинцев быть благодарными
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы угрозах со стороны Украины и заявил, что украинцы должны быть благодарны венграм за помощь.
Об этом сообщает Magyar Nemzet, передает Цензор.НЕТ.
В своем видеообращении Орбан заявил, что Венгрия получила от Украины "открытые и грубые угрозы", которые, по его словам, носят шантажный характер и касаются вопроса вступления Украины в Евросоюз.
"Они совершенно не принимают это решение, если оно будет отрицательным, и поэтому угрожают, шантажируют и нападают на нас", - заявил Орбан.
Он также отметил, что Украина должна быть благодарна Венгрии за оказанную помощь. В частности, вспомнил о приеме беженцев, доступе к государственным услугам, лечении раненых украинских военных и обучении украинских детей.
По его словам, вместо угроз и шантажа президент Украины должен был бы поблагодарить венгерский народ и выразить свое уважение.
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але ніт.
він рахує українців за третій сорт
А Могилевич був смотрящим по Україні у хремля. Тому орбан не любить Україну.
Це добре , що Орбана під кгбистів тоді не подложилі як тромбона
Чомусь ні Румунія, ні Молдова, ні Словакія, ні Польща не висувала свої війська для допомоги біженцям із України. Наприклад, Польща прийняла наших біженців в рази більше ніж мад'яри і якось обійшлася без військ.
Пам'ятатимемо і добро і зло!