Орбан пожаловался на "шантаж" со стороны Украины и призвал украинцев быть благодарными

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы угрозах со стороны Украины и заявил, что украинцы должны быть благодарны венграм за помощь.

Об этом сообщает Magyar Nemzet, передает Цензор.НЕТ.

В своем видеообращении Орбан заявил, что Венгрия получила от Украины "открытые и грубые угрозы", которые, по его словам, носят шантажный характер и касаются вопроса вступления Украины в Евросоюз.

"Они совершенно не принимают это решение, если оно будет отрицательным, и поэтому угрожают, шантажируют и нападают на нас", - заявил Орбан.

Он также отметил, что Украина должна быть благодарна Венгрии за оказанную помощь. В частности, вспомнил о приеме беженцев, доступе к государственным услугам, лечении раненых украинских военных и обучении украинских детей.

По его словам, вместо угроз и шантажа президент Украины должен был бы поблагодарить венгерский народ и выразить свое уважение.

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