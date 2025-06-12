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Новости Антиукраинская позиция Орбана
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Орбан пожаловался на "шантаж" со стороны Украины и призвал украинцев быть благодарными

Венгрия поддержит санкции против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы угрозах со стороны Украины и заявил, что украинцы должны быть благодарны венграм за помощь.

Об этом сообщает Magyar Nemzet, передает Цензор.НЕТ.

В своем видеообращении Орбан заявил, что Венгрия получила от Украины "открытые и грубые угрозы", которые, по его словам, носят шантажный характер и касаются вопроса вступления Украины в Евросоюз.

"Они совершенно не принимают это решение, если оно будет отрицательным, и поэтому угрожают, шантажируют и нападают на нас", - заявил Орбан.

Он также отметил, что Украина должна быть благодарна Венгрии за оказанную помощь. В частности, вспомнил о приеме беженцев, доступе к государственным услугам, лечении раненых украинских военных и обучении украинских детей.

По его словам, вместо угроз и шантажа президент Украины должен был бы поблагодарить венгерский народ и выразить свое уважение.

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Автор: 

Украина (45021) шантаж (89) Виктор Орбан (483)


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Топ комментарии
+11
***, жаба неоковирна, ти будь вдячним рахованам, що дозволяють тобі лизати рахованські яйла.
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12.06.2025 16:08 Ответить
+10
Вам на беженцев Евросоюз выделяет деньги. Помогают они...
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12.06.2025 16:10 Ответить
+9
У Орбана какая-то детская травма на почве Украины.
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12.06.2025 16:17 Ответить
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***, жаба неоковирна, ти будь вдячним рахованам, що дозволяють тобі лизати рахованські яйла.
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12.06.2025 16:08 Ответить
коли лукашенко обізвав зеленського скатінаю а трамп повозюкав українського президента в овальному здавалося що гірше вже принижень немає.
але ніт.
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12.06.2025 16:08 Ответить
хіба що в твоїх збочених мріях .
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12.06.2025 16:15 Ответить
*****!
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12.06.2025 16:09 Ответить
На кол. Або на гиляку. На *** йому звично і може навіть подобається.
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12.06.2025 16:29 Ответить
Вам на беженцев Евросоюз выделяет деньги. Помогают они...
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12.06.2025 16:10 Ответить

він рахує українців за третій сорт
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12.06.2025 16:22 Ответить
Згадую плакати і великі написи, викладені на землі в Сирії та Північній Осетії: "Спасибо, россия!"
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12.06.2025 16:12 Ответить
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12.06.2025 16:13 Ответить
Пішов, козел, найух! Більше тут сказати нічого.
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12.06.2025 16:14 Ответить
В чем заключались угрозы, вас обещали ликвидировать, покалечить или отравить? Потомучто высказывание мы с удовольствием займем ваше место в ЕС если вам не нравится, это не угроза, а вариант решения проблемы, да и при угрозе от вас уже столько вони поднялось, что в свинарнике так не воняет!
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12.06.2025 16:15 Ответить
У Орбана какая-то детская травма на почве Украины.
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12.06.2025 16:17 Ответить
Могилевич ( не українець) дав йому чемодан з мильоном долларів на початку політичної карьери, і це скритою камерою записав. Ось і відпрацьовує Орбан цей сором
А Могилевич був смотрящим по Україні у хремля. Тому орбан не любить Україну.
Це добре , що Орбана під кгбистів тоді не подложилі як тромбона
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12.06.2025 16:28 Ответить
https://antikor.com.ua/ru/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha
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12.06.2025 16:51 Ответить
Тріанон!
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12.06.2025 16:20 Ответить
Закликав - українців бути пильними - до Орбана
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12.06.2025 16:21 Ответить
Угу! Ще довго пам'ятатимемо, як напередодні російського вторгнення у лютому 2022 року, Угорщина перемістила свої війська до українського кордону. Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко оголосив, що його війська рухаються до кордону з Україною для «виконання гуманітарних завдань» та «недопущення проходу воєнізованих формувань». Угорська армія підвела тоді до кордону, зокрема, бронетеніку, військові понтони.
Чомусь ні Румунія, ні Молдова, ні Словакія, ні Польща не висувала свої війська для допомоги біженцям із України. Наприклад, Польща прийняла наших біженців в рази більше ніж мад'яри і якось обійшлася без військ.
Пам'ятатимемо і добро і зло!
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12.06.2025 16:21 Ответить
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12.06.2025 16:22 Ответить
А якщо не будемо, то шо?
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12.06.2025 16:24 Ответить
Допомагає він тільки громадянам України з Закарпаття, мад'ярського походження
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12.06.2025 16:29 Ответить
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12.06.2025 16:33 Ответить
Українці безмежно вдячні угорському нарОду та висловлюють свою повагу за надану допомогу.. але до чого тут ру-бльова хвойда *****-людожера - орбан?..
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12.06.2025 16:34 Ответить
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12.06.2025 16:37 Ответить
Ще один " дякун" .
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12.06.2025 16:39 Ответить
Надійсь, що ще буде в Україні уряд, в которого вистачить сили волі напомнити мад'ярам та попробувати притягнути до відповідальності за військові злочини проти українського народу під час 2-ї СВ, коли батальйон угорців + рота кацапів з РОНА в містечку Корюківка Чернігівської області розстріляли і спалили заживо 7 350 чоловік. Чому про це звірство всі мовчать, хоч про розстріл в Орадурі (643 жертви) весь Світ знає, такаж ситуація і з Лідіце, така ж і з Хатинню (157 жертв). Знімають фільми, театральні драми, пісні ... , а про українську Корюківку з її 7 350 розстріляних і спалених живцев ніхто за кордоном і не чув.
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12.06.2025 16:40 Ответить
Цей вперто настоює на приєднані Угорщини до Закарпаття попри зайнятість 128 бригади.
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12.06.2025 16:48 Ответить
Скотина хотіла собі Закарпаття а тепер ображається
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12.06.2025 16:58 Ответить
 
 