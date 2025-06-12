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Новини Антиукраїнська позиція Орбана
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Орбан поскаржився на "шантаж" з боку України та закликав українців бути вдячними

Угорщина підтримає санкції проти РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито погрози з боку України та заявив, що українці повинні бути вдячними угорцям за допомогу.

Про це повідомляє Magyar Nemzet, передає Цензор.НЕТ.

У своєму відеозверненні Орбан заявив, що Угорщина отримала від України "відкриті і грубі погрози", які, за його словами, мають шантажний характер і стосуються питання вступу України до Євросоюзу.

"Вони абсолютно не приймають це рішення, якщо воно буде негативним, і тому погрожують, шантажують і нападають на нас", - заявив Орбан.

Він також наголосив, що Україна має бути вдячною Угорщині за надану допомогу. Зокрема, згадав про прийом біженців, доступ до державних послуг, лікування поранених українських військових та навчання українських дітей.

За його словами, замість погроз і шантажу президент України мав би подякувати угорському народу та висловити свою повагу.

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Автор: 

Україна (5969) шантаж (61) Віктор Орбан (579)


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Топ коментарі
+16
***, жаба неоковирна, ти будь вдячним рахованам, що дозволяють тобі лизати рахованські яйла.
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12.06.2025 16:08 Відповісти
+12
Вам на беженцев Евросоюз выделяет деньги. Помогают они...
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12.06.2025 16:10 Відповісти
+9
*****!
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12.06.2025 16:09 Відповісти
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***, жаба неоковирна, ти будь вдячним рахованам, що дозволяють тобі лизати рахованські яйла.
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12.06.2025 16:08 Відповісти
коли лукашенко обізвав зеленського скатінаю а трамп повозюкав українського президента в овальному здавалося що гірше вже принижень немає.
але ніт.
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12.06.2025 16:08 Відповісти
хіба що в твоїх збочених мріях .
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12.06.2025 16:15 Відповісти
*****!
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12.06.2025 16:09 Відповісти
На кол. Або на гиляку. На *** йому звично і може навіть подобається.
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12.06.2025 16:29 Відповісти
Вам на беженцев Евросоюз выделяет деньги. Помогают они...
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12.06.2025 16:10 Відповісти

він рахує українців за третій сорт
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12.06.2025 16:22 Відповісти
Згадую плакати і великі написи, викладені на землі в Сирії та Північній Осетії: "Спасибо, россия!"
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12.06.2025 16:12 Відповісти
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12.06.2025 16:13 Відповісти
Пішов, козел, найух! Більше тут сказати нічого.
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12.06.2025 16:14 Відповісти
В чем заключались угрозы, вас обещали ликвидировать, покалечить или отравить? Потомучто высказывание мы с удовольствием займем ваше место в ЕС если вам не нравится, это не угроза, а вариант решения проблемы, да и при угрозе от вас уже столько вони поднялось, что в свинарнике так не воняет!
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12.06.2025 16:15 Відповісти
У Орбана какая-то детская травма на почве Украины.
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12.06.2025 16:17 Відповісти
Могилевич ( не українець) дав йому чемодан з мильоном долларів на початку політичної карьери, і це скритою камерою записав. Ось і відпрацьовує Орбан цей сором
А Могилевич був смотрящим по Україні у хремля. Тому орбан не любить Україну.
Це добре , що Орбана під кгбистів тоді не подложилі як тромбона
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12.06.2025 16:28 Відповісти
https://antikor.com.ua/ru/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha
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12.06.2025 16:51 Відповісти
Он обижен, что Пуйлу не удалось Украину победить - судя по всему, Пуйло обещало ему Закарпатье, на которое мадьяры давно облизываются.
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12.06.2025 17:16 Відповісти
Тріанон!
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12.06.2025 16:20 Відповісти
Закликав - українців бути пильними - до Орбана
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12.06.2025 16:21 Відповісти
Угу! Ще довго пам'ятатимемо, як напередодні російського вторгнення у лютому 2022 року, Угорщина перемістила свої війська до українського кордону. Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко оголосив, що його війська рухаються до кордону з Україною для «виконання гуманітарних завдань» та «недопущення проходу воєнізованих формувань». Угорська армія підвела тоді до кордону, зокрема, бронетеніку, військові понтони.
Чомусь ні Румунія, ні Молдова, ні Словакія, ні Польща не висувала свої війська для допомоги біженцям із України. Наприклад, Польща прийняла наших біженців в рази більше ніж мад'яри і якось обійшлася без військ.
Пам'ятатимемо і добро і зло!
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12.06.2025 16:21 Відповісти
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12.06.2025 16:22 Відповісти
А якщо не будемо, то шо?
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12.06.2025 16:24 Відповісти
Допомагає він тільки громадянам України з Закарпаття, мад'ярського походження
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12.06.2025 16:29 Відповісти
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12.06.2025 16:33 Відповісти
Українці безмежно вдячні угорському нарОду та висловлюють свою повагу за надану допомогу.. але до чого тут ру-бльова хвойда *****-людожера - орбан?..
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12.06.2025 16:34 Відповісти
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12.06.2025 16:37 Відповісти
Ще один " дякун" .
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12.06.2025 16:39 Відповісти
Надійсь, що ще буде в Україні уряд, в которого вистачить сили волі напомнити мад'ярам та попробувати притягнути до відповідальності за військові злочини проти українського народу під час 2-ї СВ, коли батальйон угорців + рота кацапів з РОНА в містечку Корюківка Чернігівської області розстріляли і спалили заживо 7 350 чоловік. Чому про це звірство всі мовчать, хоч про розстріл в Орадурі (643 жертви) весь Світ знає, такаж ситуація і з Лідіце, така ж і з Хатинню (157 жертв). Знімають фільми, театральні драми, пісні ... , а про українську Корюківку з її 7 350 розстріляних і спалених живцев ніхто за кордоном і не чув.
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12.06.2025 16:40 Відповісти
Цей вперто настоює на приєднані Угорщини до Закарпаття попри зайнятість 128 бригади.
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12.06.2025 16:48 Відповісти
Скотина хотіла собі Закарпаття а тепер ображається
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12.06.2025 16:58 Відповісти
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД вдячний УГОРСЬКОМУ НАРОДОВІ ЗА ДОПОМОГУ!!! Але аж ніяк не ПІДЛОМУ кнурорбану, "КОРИСНОМУ ІДІОТУ" кремля, продажному ХОЛУЮ!!!
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12.06.2025 17:12 Відповісти
Шо бле@ть...,оху@л пес !?
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12.06.2025 17:22 Відповісти
ПНХ.
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12.06.2025 17:26 Відповісти
Останні кілька років угорська влада планомірно ставила Україні палиці в колеса на її євроатлантичному шляху і у іі боротьбі з російською агрессією....Будапешт відразу виступив категорично проти поставок озброєнь в Україну, більше того, заборонив переправлення нам зброї від інших країн через угорсько-український кордон. І не тільки це...Ось коротка і неповна хронологія дій Угорщини відносно Украіни, щоб зрозуміти іі реальне ставлення і відношення.....
28 трав. 2024 р. - Угорщина блокує виділення коштів у розмірі близько 6,5 млрд євро на військову допомогу Україні,
23 квіт. 2024 р- Будапешт блокує допомогу Європейського Союзу для України в розмірі 2 млрд євро,
28 черв. 2024 р. - Угорщина не планує надавати військову допомогу Україні через Європейський фонд миру.
22 серп. 2024 р-Угорщина обмежила допомогу для біженців із України.
20 лют. 2025 р. - Угорщина виступила проти виділення Європейським Союзом Україні пакету допомоги на 20 млрд євро і не підтримає продовження санкції ЄС проти росії та Білорусі, а також блокує пропозицію про новий пакет військової допомоги Україні
3 бер. 2025 р. - Угорщина на зустрічі послів Євросоюзу заблокувала проєкт документу щодо гарантій безпеки та нового пакета військової допомоги Україні.
4 бер. 2025 р. - Речник угорського уряду заявив, що Будапешт поділяє позицію адміністрації Трампа й підтримує ймовірне рішення США зупинити допомогу Україні. Європейський Союз тимчасово заморозив новий пакет військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро через опір Угорщини...
УГОРЩИНА - ЦЕ ПАРШИВА ВІВЦЯ ЕВРОСОЮЗУ !!!
Тим часом, стало відомо, що влада Євросоюзу незабаром запустять механізм скорочення фінансування Угорщини через порушення владою країни принципу верховенства права, відступом від принципів демлкратіі і европійських цінностей...
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12.06.2025 18:03 Відповісти
 
 