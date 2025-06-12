Орбан поскаржився на "шантаж" з боку України та закликав українців бути вдячними
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито погрози з боку України та заявив, що українці повинні бути вдячними угорцям за допомогу.
Про це повідомляє Magyar Nemzet, передає Цензор.НЕТ.
У своєму відеозверненні Орбан заявив, що Угорщина отримала від України "відкриті і грубі погрози", які, за його словами, мають шантажний характер і стосуються питання вступу України до Євросоюзу.
"Вони абсолютно не приймають це рішення, якщо воно буде негативним, і тому погрожують, шантажують і нападають на нас", - заявив Орбан.
Він також наголосив, що Україна має бути вдячною Угорщині за надану допомогу. Зокрема, згадав про прийом біженців, доступ до державних послуг, лікування поранених українських військових та навчання українських дітей.
За його словами, замість погроз і шантажу президент України мав би подякувати угорському народу та висловити свою повагу.
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але ніт.
він рахує українців за третій сорт
А Могилевич був смотрящим по Україні у хремля. Тому орбан не любить Україну.
Це добре , що Орбана під кгбистів тоді не подложилі як тромбона
Чомусь ні Румунія, ні Молдова, ні Словакія, ні Польща не висувала свої війська для допомоги біженцям із України. Наприклад, Польща прийняла наших біженців в рази більше ніж мад'яри і якось обійшлася без військ.
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