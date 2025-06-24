Зеленського не запросили на закриту зустріч лідерів НАТО, - Politico
Президента Володимира Зеленського не запросили на закриту зустріч лідерів країн-членів НАТО.
Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Очікується, що президент Володимир Зеленський буде присутній на вечері сьогодні увечері, але його не запросили на закриту зустріч лідерів у середу.
Видання зазначає, що це велика зміна порівняно з попередніми самітами, коли Зеленський був у центрі уваги.
Politico пише, що все через антипатію Трампа до президента України.
Водночас очікується, що НАТО так чи інакше підтвердить свою підтримку Києва і запровадить нову Раду Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.
Допомога Україні тепер зараховуватиметься у витрати на національну оборону, які за вимогою Трампа будуть підвищені до 5% ВВП. Однак у підсумковому комюніке не буде зазначено терміни вступу України або розширені гарантії.
Будь ласка, зачекайте...
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А Зеленський теж не мав би йти у президенти тім паче у воюючій державі.
На закритій зустрічі лідерів НАТО просто не передбачена гра пенісом на роялі - а це єдине що Зєля може робити ''потужно'', ''професійно'', зі знанням справи.
Він блазень-україноненависник! Бо всі його вислови і вчинки щодо України і нашої віри -суцільне лайно!
Той період,коли його приймали як лідера героїчної нації давно минув.Бо у вільному світі не дивляться телемарафон і демократичні країни добре обізнані,що собою являє хриплий блазень
або приклеїть до підлоги, як вміє гретта тумблєр!
і ніхто його не не відтягне, бо у нато всі толерантні.
зе!скомороху багато не треба. дайте тільки в очко доні позаглядати.
ну, будь ласка!
Чого ви причепилися до Зеленського?
"Ось Порох купує для ЗСУ дрони, РЕБи, тягачі, а Зеля -- теж не бідна людина -- не купує нічого"!
У Пороха на фронті друзі, знайомі, однопартійці.
А у Зеленського хто? Нікого!
Для кого йому купувати -- для порохоботів?
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Перера Дракона:
Замахи на Зеленського коментувати не буду - лише нагадаю як реготали нинішні прибічники ЗЕ коли з'являлися новини про замахи на президента Порошенка. Як воно? Зараз смішно? Чи ета другоє?
Щодо брата Єрмака - я оце збагнути намагаюся, а він взагалі хто? То він посадами в ОПУ торгує. То він снайпер в Іноземному легіоні. Діана Макарова створеджувала що брат Єрмака - нереальний волонтер. Тепер от виявляється що брат Єрмака був учасником переговорів у Стамбулі (як хто?) Ще й Москва на нього замах готувала. Навіщо?!
Мені брат Єрмака вже нагадує П'єра Огюстена Бомарше, який водночас був драматургом і особистим шпигуном короля Франції. Фігаро тут - Фігаро там. Я вже думаю, може то Андрій Єрмак працює прикриттям для свого брата, а не навпаки?
З Гордоном взагалі просто. На місці СБУ я придивився б до парочки Іванов і Петров. Гордон не раз писав що вони шахраї і російські запроданці.
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