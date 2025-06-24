Зеленського не запросили на закриту зустріч лідерів НАТО, - Politico

Президента Володимира Зеленського не запросили на закриту зустріч лідерів країн-членів НАТО.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Очікується, що президент Володимир Зеленський буде присутній на вечері сьогодні увечері, але його не запросили на закриту зустріч лідерів у середу.

Видання зазначає, що це велика зміна порівняно з попередніми самітами, коли Зеленський був у центрі уваги.

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Politico пише, що все через антипатію Трампа до президента України.

Водночас очікується, що НАТО так чи інакше підтвердить свою підтримку Києва і запровадить нову Раду Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Допомога Україні тепер зараховуватиметься у витрати на національну оборону, які за вимогою Трампа будуть підвищені до 5% ВВП. Однак у підсумковому комюніке не буде зазначено терміни вступу України або розширені гарантії.

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