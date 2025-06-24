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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Зеленського не запросили на закриту зустріч лідерів НАТО, - Politico

Саміт НАТО. Зеленського не запросили на закриту сесію

Президента Володимира Зеленського не запросили на закриту зустріч лідерів країн-членів НАТО.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Очікується, що президент Володимир Зеленський буде присутній на вечері сьогодні увечері, але його не запросили на закриту зустріч лідерів у середу.

Видання зазначає, що це велика зміна порівняно з попередніми самітами, коли Зеленський був у центрі уваги. 

Читайте також: Зеленський: Не знаю, які стосунки у Трампа з Путіним, але союзником США є Україна

Politico пише, що все через антипатію Трампа до президента України.

Водночас очікується, що НАТО так чи інакше підтвердить свою підтримку Києва і запровадить нову Раду Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Допомога Україні тепер зараховуватиметься у витрати на національну оборону, які за вимогою Трампа будуть підвищені до 5% ВВП. Однак у підсумковому комюніке не буде зазначено терміни вступу України або розширені гарантії.

Читайте: Трамп братиме участь у саміті НАТО в Гаазі

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) НАТО (6638) саміт (824)


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Топ коментарі
+25
От гади,у Януковича на закритій вечірці був,а тут таке......Найдосвідченішого не запросили...
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24.06.2025 13:43 Відповісти
+23
А він так себе розхвалював, як Найвпливовішим та Найдосвідченішим в Світі... А тут такий удар по самолюбству провінційного актора...
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24.06.2025 13:43 Відповісти
+14
Усе банально на багато простіше -
На закритій зустрічі лідерів НАТО просто не передбачена гра пенісом на роялі - а це єдине що Зєля може робити ''потужно'', ''професійно'', зі знанням справи.
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24.06.2025 14:36 Відповісти
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не всі ж такі крутячі як Паламарчук...
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24.06.2025 14:00 Відповісти
Всі ми дуже відважні. Поки нас не стосується.
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24.06.2025 14:06 Відповісти
зєля відважний був коли на москві був. а зараз обісрався. до речі воно саме в президенти пішло.
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24.06.2025 14:14 Відповісти
Саме воно до туалета би тільки дійшло якби його не обрали 75% "толькабинєпарашенка"
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24.06.2025 14:39 Відповісти
Мабуть достав тій только..... Все життя при владі.....
А Зеленський теж не мав би йти у президенти тім паче у воюючій державі.
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24.06.2025 14:52 Відповісти
Як так вийшло, що ті, хто обрав Порошенко, перетворились на "толькабинєпарашенка"?
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24.06.2025 15:02 Відповісти
Зеленський - кращий президент в історії. Йому треба на другий строк, - Єрмак
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24.06.2025 14:01 Відповісти
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24.06.2025 14:03 Відповісти
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24.06.2025 14:26 Відповісти
Правильно було писати, що я хочу на другий срок, а не в тюрму, тому Зеленський кращий президент
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24.06.2025 14:54 Відповісти
Усе банально на багато простіше -
На закритій зустрічі лідерів НАТО просто не передбачена гра пенісом на роялі - а це єдине що Зєля може робити ''потужно'', ''професійно'', зі знанням справи.
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24.06.2025 14:36 Відповісти
На то вона і закрита
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24.06.2025 13:43 Відповісти
головне , що орбана і фіцо запросили .
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24.06.2025 14:05 Відповісти
Все вірно зробили. Якщо там буде най... най... наййй, то буде знати Єрмак і через пару хвилин *****. Європейці дають Зелі дозовану інформацію, бо інакше він всіх переможе.
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24.06.2025 14:15 Відповісти
Натівські начальники побоювались, що він ще й Єрмака з собою на закриту зустріч притягне - у них обох нахабства вистачає. І їм незручно буде його виставляти, а треба.
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24.06.2025 16:14 Відповісти
Понизили в статусі - погано - Трамп рулює
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24.06.2025 13:43 Відповісти
А він так себе розхвалював, як Найвпливовішим та Найдосвідченішим в Світі... А тут такий удар по самолюбству провінційного актора...
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24.06.2025 13:43 Відповісти
Він не актор! На актора вчаться 5 років (мінімум!),а потім майстерність удосконалюють все життя! І не клоун,бо мистецтву клоунади теж треба вчитися не один рік.
Він блазень-україноненависник! Бо всі його вислови і вчинки щодо України і нашої віри -суцільне лайно!
Той період,коли його приймали як лідера героїчної нації давно минув.Бо у вільному світі не дивляться телемарафон і демократичні країни добре обізнані,що собою являє хриплий блазень
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24.06.2025 15:15 Відповісти
На то вона і закрита, ми не є ше членом НАТО, тому не дивно!
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24.06.2025 13:43 Відповісти
От гади,у Януковича на закритій вечірці був,а тут таке......Найдосвідченішого не запросили...
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24.06.2025 13:43 Відповісти
він би їм на вечірці щось на піаніні збацав би!
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24.06.2025 15:28 Відповісти
*******! Ну якже так? Мабуть, послухали, що він казав про НАТО в 2014...
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24.06.2025 13:44 Відповісти
Єрмак вважає Зеленського «найкращим президентом за всю історію незалежності України».
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24.06.2025 13:44 Відповісти
Щось той єрмак принизив «найвеличнішого» нікчему - треба було сказати, що за всю історію людства! Може тоді і запросили б. Але нічого, хоч голодним не залишиться!
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24.06.2025 13:58 Відповісти
Ясна річ, секретна частина зустрічі, а він яке має до цього відношення.
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24.06.2025 13:44 Відповісти
На секретну зустріч через двері не пустили; хіба не можна залізти через вікно?
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24.06.2025 14:13 Відповісти
Значить ввечері буде відео, де всі погані. Хоча у нього в кожному всі погані.
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24.06.2025 13:45 Відповісти
ХА-ха! Ішак вчергове обісрався. А усі члени НАТО, які з полекшенням видихнули показують на рижого, мовляв, ми ні причому.
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24.06.2025 13:45 Відповісти
ЭТО ЧТОТО ЧТОТО НЕ ТАК!!!дЕРЬМАК ЕГО ТАК РЕКЛАМИРОВАЛ!!!
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24.06.2025 13:46 Відповісти
Там нема роялю, тому зрада відміняється
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24.06.2025 13:47 Відповісти
а зе!лідор прикує себе кайданками до сцени!
або приклеїть до підлоги, як вміє гретта тумблєр!
і ніхто його не не відтягне, бо у нато всі толерантні.
зе!скомороху багато не треба. дайте тільки в очко доні позаглядати.
ну, будь ласка!
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24.06.2025 13:47 Відповісти
ви здивувалтсь? ну якщо Україна хоче в НАТО то напевно треба перехрдити до стандартів Нато!є вимоги до призивного віку! у нас на фронт гонять дідів за 50 ! в країнах НАТОграничний вік значно нижче! а от приміром Ізраїль- рядовий -40 років- офіцер -45 - допоміжний персонал-49! в нас щл? молодики до 25 бухають та шастають по дискотекам а діди за 50 помирають від інфарктів в застінках тцк!
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24.06.2025 13:48 Відповісти
Кому мародер ким чен зе потрібен, воно на мусорах які геноцидять Українців лише тому сидить у корита
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24.06.2025 13:50 Відповісти
І що тут такого? Єрмак дав приклад, як перетворити випадкову зустріч з Рубіо на "перемовини про посилення тиску на ВВХ", а марафон розповсюдить све, що накаже Опа
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24.06.2025 13:52 Відповісти
тому що він найращий "переговірник" всіх часів та народів
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24.06.2025 13:52 Відповісти
Так то трамп же.
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24.06.2025 14:09 Відповісти
уйді мальчік, когда умниє дяді разговарівают. (зеленський залужному в 2023р.)
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24.06.2025 13:54 Відповісти
дійсно коли там буде дві кремлівські шльондри фіцо і орбан .
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24.06.2025 14:09 Відповісти
вони що не дивляться марахвона? як можна було не запросити найвеличнішого та найдосвідченішого лідора галактичного масштабу?
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24.06.2025 14:05 Відповісти
КиївМіськБудда:
Чого ви причепилися до Зеленського?
"Ось Порох купує для ЗСУ дрони, РЕБи, тягачі, а Зеля -- теж не бідна людина -- не купує нічого"!
У Пороха на фронті друзі, знайомі, однопартійці.
А у Зеленського хто? Нікого!
Для кого йому купувати -- для порохоботів?

https://www.facebook.com/share/14o9k9P7Zf/
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24.06.2025 14:12 Відповісти
Як це ніяких друзів на фронті? А брат єрмака?
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24.06.2025 14:19 Відповісти
Йдеться про на фронті з боку України.
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24.06.2025 14:22 Відповісти
Ой, вимбачте! Забувся я у попередньому коменті - про брата єрмака! Насправді отак треба читати:

Перера Дракона:

Замахи на Зеленського коментувати не буду - лише нагадаю як реготали нинішні прибічники ЗЕ коли з'являлися новини про замахи на президента Порошенка. Як воно? Зараз смішно? Чи ета другоє?

Щодо брата Єрмака - я оце збагнути намагаюся, а він взагалі хто? То він посадами в ОПУ торгує. То він снайпер в Іноземному легіоні. Діана Макарова створеджувала що брат Єрмака - нереальний волонтер. Тепер от виявляється що брат Єрмака був учасником переговорів у Стамбулі (як хто?) Ще й Москва на нього замах готувала. Навіщо?!

Мені брат Єрмака вже нагадує П'єра Огюстена Бомарше, який водночас був драматургом і особистим шпигуном короля Франції. Фігаро тут - Фігаро там. Я вже думаю, може то Андрій Єрмак працює прикриттям для свого брата, а не навпаки?

З Гордоном взагалі просто. На місці СБУ я придивився б до парочки Іванов і Петров. Гордон не раз писав що вони шахраї і російські запроданці.
https://t.me/dragonspech/9040
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24.06.2025 15:14 Відповісти
Перера = Печера
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24.06.2025 15:15 Відповісти
США (НАТО) любить перемоги і переможців, а коли їх нема, а все навіть навпаки, США вмиває руки. От і все. Це не їх війна тепер, вони "за прекрасним океаном".
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24.06.2025 14:15 Відповісти
Закрита зустріч лідерів НАТО - це не прохідний двір для клоунів.
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24.06.2025 14:15 Відповісти
Мабуть ще не чули, зо він найдосвідченіший з усіх президентів
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24.06.2025 14:16 Відповісти
А може тому й не пустили, що почули...
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24.06.2025 14:23 Відповісти
А чуже тепер НАТО без порад Зе?
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24.06.2025 14:30 Відповісти
Буратіно не запустили на закриту зустріч НАТО.-схоже,ретельно вивчили архів Портнова.
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24.06.2025 14:37 Відповісти
Після пенка єрмаку,дали в зад і сонцесяйному.
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24.06.2025 14:39 Відповісти
"не запросили на закриту зустріч лідерів країн-членів НАТО" - а якого біса повинні були запрошувати? на то й вона і закрита!
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24.06.2025 14:54 Відповісти
Зря тіко готував свій короний номер - хєром на роялі...
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24.06.2025 15:02 Відповісти
Вова знайде собі заняття!
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24.06.2025 15:02 Відповісти
Ростом не підійшов.
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24.06.2025 15:18 Відповісти
лідери країн нато просто не повірили єлдачині, коли той казав, що зе-лупа - найвеличніший лідОр **********. просто не повірили!! або просто не зрозуміли сердешні...
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24.06.2025 15:18 Відповісти
Диво! Агента Краснова (Трампа) запросили, а агента Буратіно - не запросили!
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24.06.2025 15:38 Відповісти
А керівника країни-не члена НАТО хіба повинні були запрошувати на Закриту зустріч?! Ви десь таке бачили?
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26.06.2025 16:48 Відповісти
 
 