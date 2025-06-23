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Трамп братиме участь у саміті НАТО в Гаазі
Президент США Дональд Трамп буде присутнім на саміті НАТО в Гаазі, який відбудеться 24-26 червня 2025 року.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це випливає з висловлювання посла США в НАТО Метью Вітакер.
"Лідери 32 країн направляються у Гаагу на саміт, який знаменує собою важливу віху для альянсу. Це буде історичний саміт", - сказав він.
Вітакер заявив, що завдяки лідерству Трампа, "НАТО на шляху до ухвалення історичного рішення про підвищення оборонних витрат до 5% ВВП".
Топ коментарі
+8 Andrew Moon
показати весь коментар23.06.2025 13:06 Відповісти Посилання
+7 Марина #594701
показати весь коментар23.06.2025 13:01 Відповісти Посилання
+3 shokolad
показати весь коментар23.06.2025 13:02 Відповісти Посилання
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Кароч, буде весело!
доні, коли хоче, то може дати наказ бомбити.
у мене питання, наше зелене гундосе зе!чмо побіжить заглядати в руде очко, чи нє?