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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Трамп братиме участь у саміті НАТО в Гаазі

Трамп буде присутнім на саміті НАТО в Гаазі

Президент США Дональд Трамп буде присутнім на саміті НАТО в Гаазі, який відбудеться 24-26 червня 2025 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це випливає з висловлювання посла США в НАТО Метью Вітакер.

"Лідери 32 країн направляються у Гаагу на саміт, який знаменує собою важливу віху для альянсу. Це буде історичний саміт", - сказав він.

Вітакер заявив, що завдяки лідерству Трампа, "НАТО на шляху до ухвалення історичного рішення про підвищення оборонних витрат до 5% ВВП".

Також читайте: Країни НАТО погодили збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, - ЗМІ

Автор: 

НАТО (6636) саміт (824) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+8
Так здається давно казали що навіть спеціально скоротили сесію до двох годин і замість документів будуть книжки-розмальовки щоб Трамп не заскучав. В чому новина?
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23.06.2025 13:06 Відповісти
+7
То прибийте його відразу там.
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23.06.2025 13:01 Відповісти
+3
Знову втече???
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23.06.2025 13:02 Відповісти
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То прибийте його відразу там.
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23.06.2025 13:01 Відповісти
Знову втече???
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23.06.2025 13:02 Відповісти
То була не втеча а ігнор. Просто хто хоче бачити потужність величного побачить його там де інші бачать приниження.
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23.06.2025 13:09 Відповісти
Діарея, сер. Можливе і нетримання сечі.
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23.06.2025 14:05 Відповісти
2 тижні і трампон все порєшає, але не напевно! 😁
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23.06.2025 13:03 Відповісти
Запросіть на вечірку мавпу. Вона буде у центрі уваги, радісно верещатиме, потім покусає когось із гостей, поб'є посуд, нагидить на стіл...
Кароч, буде весело!
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23.06.2025 13:06 Відповісти
Тонко тролиш😄
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23.06.2025 13:11 Відповісти
Так здається давно казали що навіть спеціально скоротили сесію до двох годин і замість документів будуть книжки-розмальовки щоб Трамп не заскучав. В чому новина?
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23.06.2025 13:06 Відповісти
От якби його там заарештувати та пред'явити звинувачення за посібництво кацапському тероризму.
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23.06.2025 13:08 Відповісти
ну, не скажіть! не скажіть!
доні, коли хоче, то може дати наказ бомбити.
у мене питання, наше зелене гундосе зе!чмо побіжить заглядати в руде очко, чи нє?
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23.06.2025 13:10 Відповісти
На тлі нишішньої потужності Трампа який завдав разом з Ізраїлем удару по самому слабкому союзнику із конгломерату вісі зла треба таки бігти і заглядумати в руде очко Трампа. Тим більше що вісь зла завдала в 22р подібний удар в якості подібної мішені для них стала саме Україна яка не мала ядерної парасольки нато. Навіть товстун Ин відчуває тепер себе в відносній безпеці.
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23.06.2025 13:19 Відповісти
Никто не просил Украину бежать впереди паровоза пионером, бороться с Осью Зла. Это был выбор украинского народа.
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23.06.2025 13:28 Відповісти
якщо запросять, то побіжить. без запрошення їхати туди не варто та й не поїде він туди.
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23.06.2025 13:25 Відповісти
Трамп как суперзвезда. Потому что Европа и все остальные Канады с самого начала от всего ухиляются. Языками создают иллюзии и миражи потужности, как настоящие факиры.
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23.06.2025 13:14 Відповісти
Іспанці не бачуть загроз на 5%
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23.06.2025 13:16 Відповісти
Рютте вміє знайти правильні слова, щоб переконати їх збільшити видатки на оборону. тож іспанці все правильно зрозуміють.
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23.06.2025 13:23 Відповісти
гуд. дуже гуд. Західному світу, особливо в безпековій компоненті, зараз як ніколи потрібно демонструвати єдність перед наростаючою загрозою кацапо-комуняко-рушникової загрози.
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23.06.2025 13:22 Відповісти
Для чого...??? Щоб потім злити секретну інформацію пуйлу???
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23.06.2025 13:25 Відповісти
тако тако мен
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23.06.2025 13:55 Відповісти
І ***** запросіть, ....от візьме і приїде!!!
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23.06.2025 13:58 Відповісти
 
 