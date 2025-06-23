Трамп братиме участь у саміті НАТО в Гаазі

Президент США Дональд Трамп буде присутнім на саміті НАТО в Гаазі, який відбудеться 24-26 червня 2025 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це випливає з висловлювання посла США в НАТО Метью Вітакер.

"Лідери 32 країн направляються у Гаагу на саміт, який знаменує собою важливу віху для альянсу. Це буде історичний саміт", - сказав він.

Вітакер заявив, що завдяки лідерству Трампа, "НАТО на шляху до ухвалення історичного рішення про підвищення оборонних витрат до 5% ВВП".

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