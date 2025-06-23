Трамп примет участие в саммите НАТО в Гааге

Президент США Дональд Трамп будет присутствовать на саммите НАТО в Гааге, который состоится 24-26 июня 2025 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом следует из высказывания посла США в НАТО Мэтью Уитока.

"Лидеры 32 стран направляются в Гаагу на саммит, который знаменует собой важную веху для альянса. Это будет исторический саммит", - сказал он.

Уиток заявил, что благодаря лидерству Трампа, "НАТО на пути к принятию исторического решения о повышении оборонных расходов до 5% ВВП".

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