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Новости Саммит НАТО в Гааге
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Трамп примет участие в саммите НАТО в Гааге

Трамп будет присутствовать на саммите НАТО в Гааге

Президент США Дональд Трамп будет присутствовать на саммите НАТО в Гааге, который состоится 24-26 июня 2025 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом следует из высказывания посла США в НАТО Мэтью Уитока.

"Лидеры 32 стран направляются в Гаагу на саммит, который знаменует собой важную веху для альянса. Это будет исторический саммит", - сказал он.

Уиток заявил, что благодаря лидерству Трампа, "НАТО на пути к принятию исторического решения о повышении оборонных расходов до 5% ВВП".

Также читайте: Страны НАТО согласовали увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, - СМИ

Автор: 

НАТО (10176) саммит (1230) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+8
Так здається давно казали що навіть спеціально скоротили сесію до двох годин і замість документів будуть книжки-розмальовки щоб Трамп не заскучав. В чому новина?
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23.06.2025 13:06 Ответить
+7
То прибийте його відразу там.
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23.06.2025 13:01 Ответить
+3
Знову втече???
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23.06.2025 13:02 Ответить
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То прибийте його відразу там.
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23.06.2025 13:01 Ответить
Знову втече???
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23.06.2025 13:02 Ответить
То була не втеча а ігнор. Просто хто хоче бачити потужність величного побачить його там де інші бачать приниження.
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23.06.2025 13:09 Ответить
Діарея, сер. Можливе і нетримання сечі.
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23.06.2025 14:05 Ответить
2 тижні і трампон все порєшає, але не напевно! 😁
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23.06.2025 13:03 Ответить
Запросіть на вечірку мавпу. Вона буде у центрі уваги, радісно верещатиме, потім покусає когось із гостей, поб'є посуд, нагидить на стіл...
Кароч, буде весело!
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23.06.2025 13:06 Ответить
Тонко тролиш😄
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23.06.2025 13:11 Ответить
Так здається давно казали що навіть спеціально скоротили сесію до двох годин і замість документів будуть книжки-розмальовки щоб Трамп не заскучав. В чому новина?
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23.06.2025 13:06 Ответить
От якби його там заарештувати та пред'явити звинувачення за посібництво кацапському тероризму.
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23.06.2025 13:08 Ответить
ну, не скажіть! не скажіть!
доні, коли хоче, то може дати наказ бомбити.
у мене питання, наше зелене гундосе зе!чмо побіжить заглядати в руде очко, чи нє?
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23.06.2025 13:10 Ответить
На тлі нишішньої потужності Трампа який завдав разом з Ізраїлем удару по самому слабкому союзнику із конгломерату вісі зла треба таки бігти і заглядумати в руде очко Трампа. Тим більше що вісь зла завдала в 22р подібний удар в якості подібної мішені для них стала саме Україна яка не мала ядерної парасольки нато. Навіть товстун Ин відчуває тепер себе в відносній безпеці.
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23.06.2025 13:19 Ответить
Никто не просил Украину бежать впереди паровоза пионером, бороться с Осью Зла. Это был выбор украинского народа.
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23.06.2025 13:28 Ответить
якщо запросять, то побіжить. без запрошення їхати туди не варто та й не поїде він туди.
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23.06.2025 13:25 Ответить
Трамп как суперзвезда. Потому что Европа и все остальные Канады с самого начала от всего ухиляются. Языками создают иллюзии и миражи потужности, как настоящие факиры.
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23.06.2025 13:14 Ответить
Іспанці не бачуть загроз на 5%
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23.06.2025 13:16 Ответить
Рютте вміє знайти правильні слова, щоб переконати їх збільшити видатки на оборону. тож іспанці все правильно зрозуміють.
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23.06.2025 13:23 Ответить
гуд. дуже гуд. Західному світу, особливо в безпековій компоненті, зараз як ніколи потрібно демонструвати єдність перед наростаючою загрозою кацапо-комуняко-рушникової загрози.
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23.06.2025 13:22 Ответить
Для чого...??? Щоб потім злити секретну інформацію пуйлу???
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23.06.2025 13:25 Ответить
тако тако мен
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23.06.2025 13:55 Ответить
І ***** запросіть, ....от візьме і приїде!!!
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23.06.2025 13:58 Ответить
 
 