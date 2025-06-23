1 809 20
Трамп примет участие в саммите НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп будет присутствовать на саммите НАТО в Гааге, который состоится 24-26 июня 2025 года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом следует из высказывания посла США в НАТО Мэтью Уитока.
"Лидеры 32 стран направляются в Гаагу на саммит, который знаменует собой важную веху для альянса. Это будет исторический саммит", - сказал он.
Уиток заявил, что благодаря лидерству Трампа, "НАТО на пути к принятию исторического решения о повышении оборонных расходов до 5% ВВП".
Топ комментарии
+8 Andrew Moon
показать весь комментарий23.06.2025 13:06 Ответить Ссылка
+7 Марина #594701
показать весь комментарий23.06.2025 13:01 Ответить Ссылка
+3 shokolad
показать весь комментарий23.06.2025 13:02 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кароч, буде весело!
доні, коли хоче, то може дати наказ бомбити.
у мене питання, наше зелене гундосе зе!чмо побіжить заглядати в руде очко, чи нє?