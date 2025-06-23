Страны НАТО согласовали увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, - СМИ

В воскресенье, 22 июня, страны-члены НАТО договорились об увеличении своих оборонных расходов до 5% ВВП, как того требовал президент США Дональд Трамп, преодолев возражения Испании.

Об этом сообщает DPA, информирует Цензор.НЕТ.

"За несколько дней до важного саммита в Гааге союзники НАТО достигли соглашения относительно запланированного целевого показателя расходов на оборону, а лидеры обязались увеличить ежегодные расходы, связанные с обороной, по меньшей мере до 5% валового внутреннего продукта", - сказано в сообщении.

В то же время, как сообщало агентство Reuters Испания договорилась с Североатлантическим Альянсом об исключении из требования о расходовании 5% ВВП на оборону.

Напомним, что Дональд Трамп заявлял, что все страны НАТО, кроме Соединенных Штатов, должны тратить 5% от ВВП на оборону.

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