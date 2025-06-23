Страны НАТО согласовали увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, - СМИ
В воскресенье, 22 июня, страны-члены НАТО договорились об увеличении своих оборонных расходов до 5% ВВП, как того требовал президент США Дональд Трамп, преодолев возражения Испании.
Об этом сообщает DPA, информирует Цензор.НЕТ.
"За несколько дней до важного саммита в Гааге союзники НАТО достигли соглашения относительно запланированного целевого показателя расходов на оборону, а лидеры обязались увеличить ежегодные расходы, связанные с обороной, по меньшей мере до 5% валового внутреннего продукта", - сказано в сообщении.
В то же время, как сообщало агентство Reuters Испания договорилась с Североатлантическим Альянсом об исключении из требования о расходовании 5% ВВП на оборону.
Напомним, что Дональд Трамп заявлял, что все страны НАТО, кроме Соединенных Штатов, должны тратить 5% от ВВП на оборону.
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Рютте спочатку запропонував країнам досягти нової мети до 2032 року, але термін у фінальному тексті - 2035 рік, відповідно до дипломатів. Також буде проведено перегляд цілі в 2029 році.
Польща 4,12% Естонія 3,43% США 3,38% Латвія 3,15% Греція 3,08%
Литва 2,85% Фінляндія 2,41% Данія 2,37% Великобританія 2,33% Румунія 2,25% Північна Македонія 2,22% Норвегія 2,2% Болгарія 2,18% Швеція 2,14% Німеччина 2,12% Угорщина 2,11% Чехія 2,1% Туреччина 2,09% Франція 2,06% Нідерланди 2,05% Албанія 2,03% Чорногорія 2,02%
Португалія 1,55% Італія 1,49% Канада 1,37% Бельгія 1,3% Іспанія 1,28%.
Source: NATO
З урахуванням підтримки Заходу, військові витрати України становлять близько 100 мільярдів доларів на рік, що складає щонайменше 50% ВВП України.