РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9169 посетителей онлайн
Новости Саммит НАТО в Гааге
10 694 63

НАТО отменило заседание по Украине на саммите в Гааге, - Politico

Заседания Совета Украина-НАТО на саммите в Гааге не будет

На саммите Североатлантического Альянса в Гааге не будет заседания Совета НАТО по вопросам Украины.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что причиной отмены стал измененный график встреч из-за президента США Дональда Трампа.

Издание пишет, что "это еще одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такое заседание, не были заинтересованы в усилении внимания к войне, которую Трамп не смог решить, как он обещал во время прошлогодней президентской кампании".

Как и на саммите G7 в Канаде в Гааге не будет длинных коммюнике, лишь короткие заявления о новых обязательствах.

Читайте также: Зеленский пока планирует личное участие в саммите НАТО в Гааге, - СМИ

Поэтому сокращенный график саммита НАТО предусматривает лишь два основных события: приветственный ужин в замке королевской семьи Нидерландов и одно заседание Североатлантического совета.

Politico также пишет, что пока не понятно, будет ли присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, который был приглашен только на ужин по случаю открытия саммита во вторник, 24 июня.

Ранее сообщалось, что саммит НАТО в Гааге, который состоится на следующей неделе, будет состоять только из одной сессии продолжительностью два с половиной часа.

Читайте также: Зеленский еще не знает, поедет ли на саммит НАТО в Гаагу: Решение не зависит от того, будет ли встреча с Трампом

Автор: 

НАТО (10370) саммит (1233)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Блазень українофоб блискуче виконав оманські домовленості з пуйлом
показать весь комментарий
21.06.2025 19:28 Ответить
+19
ну так, саміт буде скорочений до однієї години, бо трамп більше не може тримати уваги і вже через годину втрачає здатність розуміти довгі речення. Може просто встати і піти, і щоб запобігти такому конфузу, а також істерики від згадки про Україну, то і питання про Україну теж скасували.
показать весь комментарий
21.06.2025 19:35 Ответить
+16
Продовжують стелитися під трампа . !! Тьху-у . Яке ганьбище . !
Гадаю - зараз іржавий і дійсно почувається повелителем Всесвіту .
Європа сама своїми ж руками плекає нового диктатора . Як вже виплекала раніше - двох інших .
показать весь комментарий
21.06.2025 19:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.06.2025 19:25 Ответить
Ясно. Зливайте воду, батьку.
показать весь комментарий
21.06.2025 19:27 Ответить
чи буде присутній президент України Джерело: https://censor.net/ua/n3559203
Не буде. Інакше не буде Трампа
показать весь комментарий
21.06.2025 19:28 Ответить
Блазень українофоб блискуче виконав оманські домовленості з пуйлом
показать весь комментарий
21.06.2025 19:28 Ответить
😢😢😢
показать весь комментарий
21.06.2025 19:43 Ответить
Нагадайте, шо там було в оманських домовленостях?
показать весь комментарий
21.06.2025 19:48 Ответить
Згорнути курс у ЄС та НАТО і повернути Україну у колоніальний стан для рашки
показать весь комментарий
21.06.2025 19:54 Ответить
Ну, а трампон там був? Бо бачу шо не Україна хоче згорнути, а агЄнт "красноФ" большой друг ***** цього добивається.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:10 Ответить
в оманських було те,що на сьогодні Україна і її народ мають в реальному житті,і ні грама більше...
показать весь комментарий
21.06.2025 20:54 Ответить
Так в оманських домовленостях було шо ***** нападе, а Україна буде оборонятись?
показать весь комментарий
21.06.2025 21:02 Ответить
якщо відмовишся від окупації за два тижні,тоді я своє заберу війною(куйло)За два тижні не вийшло-Боря Джонсонюк сказав "зепоцріоту" сиди в Києві і не рипайся .Україну ніхто здавати куйлу не буде.Війна куйла прийшла в український дім...
показать весь комментарий
21.06.2025 21:12 Ответить
Ага, а нагадайте де зараз Джонсонюк?
показать весь комментарий
21.06.2025 21:24 Ответить
Там було, що Чонгар треба розмінувати.
показать весь комментарий
22.06.2025 07:05 Ответить
Так його не розмінували тому ***** пішов повномаштабно?
показать весь комментарий
22.06.2025 08:28 Ответить
То він сам розмінувався?
показать весь комментарий
22.06.2025 08:54 Ответить
НАТа вчергове обісралась...
показать весь комментарий
21.06.2025 19:31 Ответить
А чому ж Україна так преться в те НАТО ,якщо воно обісралось ,і так своїми хотєлкамі весь Світ на вуха поставили.
показать весь комментарий
21.06.2025 19:46 Ответить
НАТа поступово, але впевнено перетворюється в ООНу...
показать весь комментарий
21.06.2025 19:49 Ответить
ну так, саміт буде скорочений до однієї години, бо трамп більше не може тримати уваги і вже через годину втрачає здатність розуміти довгі речення. Може просто встати і піти, і щоб запобігти такому конфузу, а також істерики від згадки про Україну, то і питання про Україну теж скасували.
показать весь комментарий
21.06.2025 19:35 Ответить
Продовжують стелитися під трампа . !! Тьху-у . Яке ганьбище . !
Гадаю - зараз іржавий і дійсно почувається повелителем Всесвіту .
Європа сама своїми ж руками плекає нового диктатора . Як вже виплекала раніше - двох інших .
показать весь комментарий
21.06.2025 19:36 Ответить
Відтак скорочений графік саміту НАТО передбачає лише дві основні події: вітальну вечерю та завершальне засідання в туалеті.
показать весь комментарий
21.06.2025 19:37 Ответить
Майже весь свiт у заручниках неадеквата...
показать весь комментарий
21.06.2025 19:38 Ответить
Це тимчасово, але ***** ****** пока він при владі, ******* король як то кажуть!
показать весь комментарий
21.06.2025 19:40 Ответить
Згоден...
показать весь комментарий
21.06.2025 20:04 Ответить
НАТО слід перейменувати в НЕ ТО!
показать весь комментарий
21.06.2025 19:41 Ответить
а навіщо ті питання по Україні піднімати? Воюютьукраїнці, гинуть кожну хвилину, захищать своїми життями благополучну затишну європейську реальність, ну хай так і далі буде.
показать весь комментарий
21.06.2025 19:42 Ответить
Ти вважаєш, що українці воюють не за власне існування, а за існування затишної Європи?
показать весь комментарий
21.06.2025 20:00 Ответить
А шо таке браві партнери не можуть показати свою потужність. Всі кивають один на одного...."а вот ми чикаємо його",....."а вот якби вони запровадили то і ми б теж...." Цирк на дроті
показать весь комментарий
21.06.2025 19:43 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В, как говорят наши украинские друзья, Великой Британии, от былого величия которой осталось только слово "Великая", произошло одно неприятное происшествие.

А именно, цитирую: "пропалестинские активисты ворвались на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон (к западу от Оксфорда) и вывели из строя два самолета-заправщика, припаркованных на базе, чтобы они не смогли помогать Израилю".

Ну, тут, как всегда, есть нюансы.

Слово "ворвались" - это эвфемизм. Просто приехали на электросамокатах, как если бы ехали в магазин за пивом (а может потом туда и поехали) и залили краской двигатели.

Никакому Израилю эти самолеты отродясь не помогали. Потому что у нас "гранаты не той системы", мы применяем другой вид заправщиков. Но это, как раз, легко объяснимый момент - "пропалестинские активисты", как правило, люди не сильно обезображенные интеллектом, дебилы, проще говоря. Сказали "заправщики", будем портить заправщики, вот Гугл, вот фото.

Но я сейчас вообще не про это. А я про то, как Европа, в данном случае Великобритания, готовится к будущей войне с Россией. Они же к ней готовятся, верно? Миллион раз, устами самых разных начальников, гражданских и военных, это говорили. И что главное преимущество НАТО как раз в превосходстве в авиации, в господстве в воздухе.

А теперь давайте представим, что на эту базу заезжают не два идиота с пропалестинским поражением головного мозга, а группа опытных диверсантов, которая, да хоть на тех же электросамокатах, рассредоточившись по базе, выводит из строя не два, а, скажем, 20 самолетов. И не только на этой базе, а на Хай-Уиком, где дислоцирована группа 1 Королевских ВВС с самолетами "Тайфун". Повредить современный самолет - вообще не квадратура круга. Осколочную, а лучше термитную гранату в двигатель, более чем достаточно.

И происходит это не только в Великой Британии, а по всей Европе. И вот уже нет никакого превосходства в воздухе. При известной разворотливости, при насыщенности Европы российской агентурой, добровольной или профессиональной, и при такой "охране" авиабаз, подобную операцию вполне можно организовать.

Так что, может стоит сказать этим двум кретинам спасибо, если, конечно, из их "визита" будут сделаны хоть какие-то выводы.
показать весь комментарий
21.06.2025 19:44 Ответить
Пишуть що Держдеп і Білий дім прибрали зі своїх офіційних сайтів будь які згадки про Будапештський меморандум . Взагалі - жодного слова більше немає . Ну я не знаю , як на мою думку то це вже відкритий плювок в обличчя Україні .
Кажуть що його навіть кацапи ще не видалили .
показать весь комментарий
21.06.2025 19:46 Ответить
Сначала планировали проводить самммит три дна,потом специально для трампа урезали до 2.5 часов а теперь совсем отменили.Наверное правда что у Трампа недержание мочи и мозгов..
показать весь комментарий
21.06.2025 19:48 Ответить
Він мабуть хмарафон недивиться потужного
показать весь комментарий
21.06.2025 19:58 Ответить
У нього ці дві субстанції вже давно об'єдналися.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:10 Ответить
Не НАТО а Трамп
показать весь комментарий
21.06.2025 19:54 Ответить
...і не Україна, а Зеленський.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:02 Ответить
З такою, старечою діареєю, жоден графік НАТО не складеться!!??
Памперси, не справляються??
показать весь комментарий
21.06.2025 20:17 Ответить
Два кошелька зедрота уже свалили (чернышов и миндич)
показать весь комментарий
21.06.2025 20:22 Ответить
*********! Та ***** то засідання взагалі, покажіть Трампу мультики, бо не дай бог занудьгує і здрисне. Ну так же ш тепер все робиться? Щоб велика руда дитина була задоволена? ***********, я не думав, що я колись доживу до ТАКОГО сорому.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:24 Ответить
Ішака вчергове фейсом об тейбл. Чмо в траурі.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:26 Ответить
Тобто, оскільки Трамп обісрався, всі будуть робити вигляд, що нема ніякої війни?
показать весь комментарий
21.06.2025 20:35 Ответить
Причина такої поведінки Трампа по відношенню до України дуже проста - він позбавлений можливості переглядати наш телемарафон! Відповідно, в нього відсутній доступ до правдивої інформації щодо перебігу війни, тому ***** має можливість їздити йому по вухах. Напевно ж Трамп і не підозрює, що ми ведемо успішні наступальні операції в Курській області, потужно ************ кацапів на Сумщині, корупція в Україні давним-давно знищена, економіка кацапії тріщить по швам, її розпад це справа навіть не місяців, а тижнів, і взагалі наша перемога близька як ніколи! Потрібно або організувати для американського народу трансляцію телемарафону англійською по їх кабельним каналам, або раз на кілька днів завозити Трампу відеозаписи телемарафону (хоча б виступи наших експертів, нехай відчує смак справжньої якісної аналітики в їх виконанні).
показать весь комментарий
21.06.2025 20:35 Ответить
Трумп вже все зрозумів і тікає від того ідійота, як чорт від ладана. Вони обоє, як близнюки-браття.
показать весь комментарий
22.06.2025 00:06 Ответить
Треба перекласти на англійську багатотомні спогади найвеличнішого і подарувати Трампу з повагою
показать весь комментарий
21.06.2025 20:51 Ответить
Щоб діда кіндратій вхопив? Звучить, як план.
показать весь комментарий
21.06.2025 21:21 Ответить
Офігенно ефективна організація. Збираються заради галочки, коли один рветься бомбити ядерну країну (але без ядерної зброї, а перед іншими неадекватний сусід готується до вторгнення через декілька років. Проблеми? Які проблеми. Давайте пофоткаємось і по домівкам.
показать весь комментарий
21.06.2025 21:23 Ответить
Нікому більше вірити не можна, чим швидше зробиш свою ЯЗ тим швидше ти забезпечиш мир на своїй землі.
показать весь комментарий
21.06.2025 21:38 Ответить
Для Трампа можна запросити клоунів
показать весь комментарий
21.06.2025 23:14 Ответить
Трумп же казав, що розвалить НАТО... От він це й робить. А все інше - балачки.
показать весь комментарий
22.06.2025 00:03 Ответить
Да. Вот потому НАТО и должно действовать без оглядки на рыжего **********.
показать весь комментарий
22.06.2025 04:26 Ответить
нaто возможно нaчнет действовaть после нaпaдение нa стрaну европы, членa нaто, когдa сшa скaжут, что мы не учaствуем ...
показать весь комментарий
22.06.2025 08:01 Ответить
О, на вечерю Боневтік Потужно-Брехливий приїде, а щось добре зробити для України ні. Невже не видно, що із-за Богневтіка Трамп все ближче йде до кацапа і далі відділяється від України? Можливо краще піти Боневтіку і дати можливість керувати іншим?
показать весь комментарий
22.06.2025 00:17 Ответить
Похоже, что и НАТО и США в сухом остатке не сумели и вторую войну реально проводить, удержать и тем более побеждать. Иран оказался не совсем прогулкой. Хотя события там быстро меняются. Израиль только оказался на высоте. Но проблема у нас. Мы похоже одни почти остались. В кремле конечно восторг, нефть по ценам идёт на рекорд!
показать весь комментарий
22.06.2025 00:35 Ответить
Да на йуха там этот трампон, нафиг? Гнать рыжего *********** сцаными тряпками, меньше вреда без него будет.
показать весь комментарий
22.06.2025 04:24 Ответить
Укрaине про нaто следует зaбыть, ЕС тоже под вопросом потому, что никому тaм не нужнa aгрaрнaя стрaнa тaк еще и нa дотaциях.

выбор нaдо было делaть нa китaй кaк сделaл кaзaхстaн и поэтому тaм мирнaя жизнь и х у йло чемодaнный вывел оккупaционные войскa после звонкa из пекинa.

но уже поздно.
показать весь комментарий
22.06.2025 07:59 Ответить
 
 