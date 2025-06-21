НАТО отменило заседание по Украине на саммите в Гааге, - Politico

На саммите Североатлантического Альянса в Гааге не будет заседания Совета НАТО по вопросам Украины.

Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что причиной отмены стал измененный график встреч из-за президента США Дональда Трампа.

Издание пишет, что "это еще одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такое заседание, не были заинтересованы в усилении внимания к войне, которую Трамп не смог решить, как он обещал во время прошлогодней президентской кампании".

Как и на саммите G7 в Канаде в Гааге не будет длинных коммюнике, лишь короткие заявления о новых обязательствах.

Поэтому сокращенный график саммита НАТО предусматривает лишь два основных события: приветственный ужин в замке королевской семьи Нидерландов и одно заседание Североатлантического совета.

Politico также пишет, что пока не понятно, будет ли присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, который был приглашен только на ужин по случаю открытия саммита во вторник, 24 июня.

Ранее сообщалось, что саммит НАТО в Гааге, который состоится на следующей неделе, будет состоять только из одной сессии продолжительностью два с половиной часа.

