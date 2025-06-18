Зеленский пока планирует личное участие в саммите НАТО в Гааге, - СМИ
Сейчас президент Владимир Зеленский планирует лично принять участие в саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. Однако окончательное решение будет принято ближе к мероприятию.
Об этом агентству AFP сообщил источник в ОПУ, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
По словам собеседника, Зеленский примет решение о личном участии "накануне саммита" НАТО, пока же речь идет о предварительном графике.
Также источник отметил, что встреча лидеров Альянса является "возможностью сохранить поддержку и способствовать прекращению огня".
Ранее сообщалось, что президент Зеленский имеет приглашение на саммит НАТО.
Также ранее сообщалось, что некоторые украинские чиновники ставят под сомнение участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО, который состоится в конце июня в Гааге.
"...Володимира Зеленського запрошено, але зі змінами у дипломатичному званні, щоб нібито уникнути будь-яких незручних зустрічей з Трампом. Хоча у Зеленського немає офіційної ролі і він не зустрічатиметься з лідерами НАТО, він візьме участь у вечері, яку організовує король Нідерландів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3558677
"Вечеря в Гаазі" - нова серія "Слуги народу" про те, як простий
вчительчленограй ("зміни у дипломатичному званні"), державним коштом, летить повечеряти в одному з європейських міст, користуючись безвізом від "клятого папєрєдніка-бариги" і під приводом важливості поїздки ("немає офіційної ролі" та "не зустрічатиметься з лідерами НАТО").
Навіть лопат на всіх не вистачить у ЗЕленого Шапітолія.
Довбойобе, вона ще на початку 2022 закінчилася.
Ми зараз вже навіть живемо за чужий рахунок.
які увійшли в Історію України:
Прочитав, що міністр національної
єдності втік за кордон. Плакав
п'ять хвилин від сміху. Людина
розробляла план повернення
українців в Україну. Це настільки
жирно, що навіть тонко. Думаю,
якщо нам вдасться повернути
міністра, то й українці потягнуться
додому. Завдання з зірочкою)
Це навіть не дно, це ЗЕбуінство.. повне глибоке ОП 🤠🤠🤠🤠💩🐸
Коли воно чкурне в турне
І гроші всі ті поверне
Які воно сховало по турне
Шукати по місцях його шикувань.