РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7725 посетителей онлайн
Новости Саммит НАТО в Гааге
1 619 39

Зеленский пока планирует личное участие в саммите НАТО в Гааге, - СМИ

Зеленский планирует личное участие в саммите НАТО

Сейчас президент Владимир Зеленский планирует лично принять участие в саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. Однако окончательное решение будет принято ближе к мероприятию.

Об этом агентству AFP сообщил источник в ОПУ, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседника, Зеленский примет решение о личном участии "накануне саммита" НАТО, пока же речь идет о предварительном графике.

Также источник отметил, что встреча лидеров Альянса является "возможностью сохранить поддержку и способствовать прекращению огня".

Ранее сообщалось, что президент Зеленский имеет приглашение на саммит НАТО.

Также ранее сообщалось, что некоторые украинские чиновники ставят под сомнение участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО, который состоится в конце июня в Гааге.

Читайте также: Саммит НАТО будет состоять только из одного заседания из-за Трампа, - The Times

Автор: 

Зеленский Владимир (22004) НАТО (10350) саммит (1233)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Та й ККД від його бурхливої діяльності просто нульовий.
показать весь комментарий
18.06.2025 20:32 Ответить
+19
А вони ж таки настирне ,хоче щоб його публічно послали нахрін.
показать весь комментарий
18.06.2025 20:25 Ответить
+14
Ну а чего отменять визит то? Надо ехать, отдохнуть, "леди" выгулять... Да и в Украине стреляют, вдруг еще случайно зацепит.
показать весь комментарий
18.06.2025 20:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вони ж таки настирне ,хоче щоб його публічно послали нахрін.
показать весь комментарий
18.06.2025 20:25 Ответить
Та й ККД від його бурхливої діяльності просто нульовий.
показать весь комментарий
18.06.2025 20:32 Ответить
Так це ж не піжамна вечірка.
показать весь комментарий
18.06.2025 20:32 Ответить
якщо там буде рояль, то піанісьт їм зіграє
показать весь комментарий
18.06.2025 20:33 Ответить
Ну а чего отменять визит то? Надо ехать, отдохнуть, "леди" выгулять... Да и в Украине стреляют, вдруг еще случайно зацепит.
показать весь комментарий
18.06.2025 20:35 Ответить
Прибийте вже оце...реально ні мозок ні нерви не витримують..
показать весь комментарий
18.06.2025 20:40 Ответить
https://voxukraine.org/ru/vtoroj-god-zelenskogo-analyz-lzhy-obeshhanyj-y-rytoryky-prezydenta-ot-voxcheck Зеленский: Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным
показать весь комментарий
18.06.2025 20:42 Ответить
Дивлюсь я на зєлю...та й думку гадаю....
показать весь комментарий
18.06.2025 20:44 Ответить
"...наразі ж ідеться про попередній графік." Джерело: https://censor.net/ua/n3558686

"...Володимира Зеленського запрошено, але зі змінами у дипломатичному званні, щоб нібито уникнути будь-яких незручних зустрічей з Трампом. Хоча у Зеленського немає офіційної ролі і він не зустрічатиметься з лідерами НАТО, він візьме участь у вечері, яку організовує король Нідерландів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3558677

"Вечеря в Гаазі" - нова серія "Слуги народу" про те, як простий вчитель членограй ("зміни у дипломатичному званні"), державним коштом, летить повечеряти в одному з європейських міст, користуючись безвізом від "клятого папєрєдніка-бариги" і під приводом важливості поїздки ("немає офіційної ролі" та "не зустрічатиметься з лідерами НАТО").
показать весь комментарий
18.06.2025 20:52 Ответить
Зеленський ще не схвалив проведення саміту. Усі чекають на рішення фельдмаршала.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:06 Ответить
А хто його туди запрошує?
показать весь комментарий
18.06.2025 21:08 Ответить
Та кому це чмо там потрібне.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:13 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 21:15 Ответить
НАТУ в сраку. Нема ніякого НАТО. Кожний сам за себе
показать весь комментарий
18.06.2025 21:15 Ответить
Скільки днів ти даєш Україні, якщо вона буде "сама за себе"?

Навіть лопат на всіх не вистачить у ЗЕленого Шапітолія.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:30 Ответить
Йолопе, озернись, ми самі. Всрате нато молиться зі словами, слава богу русня застряла в Україні
показать весь комментарий
18.06.2025 21:57 Ответить
Тобто, ми самі воюємо своєю зброєю.

Довбойобе, вона ще на початку 2022 закінчилася.

Ми зараз вже навіть живемо за чужий рахунок.
показать весь комментарий
18.06.2025 23:48 Ответить
Йолопе, те що нам допомагають окремі країни - це не значить що нам допомагає всрате нато
показать весь комментарий
19.06.2025 08:17 Ответить
Нафіг нам оте нато,он який у наслідор нації красівий!
показать весь комментарий
18.06.2025 21:15 Ответить
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:
показать весь комментарий
18.06.2025 21:15 Ответить
Йозеф Кнехт

Прочитав, що міністр національної

єдності втік за кордон. Плакав

п'ять хвилин від сміху. Людина

розробляла план повернення

українців в Україну. Це настільки

жирно, що навіть тонко. Думаю,

якщо нам вдасться повернути

міністра, то й українці потягнуться

додому. Завдання з зірочкою)
показать весь комментарий
18.06.2025 21:16 Ответить
Певно хоче вивчити проблему біженців з середини.Побути в їх шкурі щоб зрозуміти як повертати їх.Підозрюю що якраз закінчується термін в карантинному лагері
показать весь комментарий
18.06.2025 21:27 Ответить
Це точно правда?
Це навіть не дно, це ЗЕбуінство.. повне глибоке ОП 🤠🤠🤠🤠💩🐸
показать весь комментарий
18.06.2025 23:24 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 21:20 Ответить
Чи може хтось його приб'є
Коли воно чкурне в турне
І гроші всі ті поверне
Які воно сховало по турне

Шукати по місцях його шикувань.
показать весь комментарий
19.06.2025 04:52 Ответить
Планувальщик просррчений скумбрію ще на відпочинок вивезти хоче
показать весь комментарий
18.06.2025 21:46 Ответить
Какой патужный,даже не позвали!
показать весь комментарий
18.06.2025 21:47 Ответить
До моджахєдів ?
показать весь комментарий
18.06.2025 23:22 Ответить
Какоеже это всё невкусное ваше заливное ДЕРЬМО!!!!Зеля ты Внатуре ЛОХ!!!!
показать весь комментарий
18.06.2025 23:33 Ответить
Зате українці йому плануюють місце на лаві підсудних у Гаазькому трибуналі. Нехай краще туди готується скотина гойсько-малороська
показать весь комментарий
19.06.2025 01:48 Ответить
Приїде воно туди чи не приїде - того ніхто не замітить.
показать весь комментарий
22.06.2025 06:53 Ответить
 
 