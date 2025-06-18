Зеленский пока планирует личное участие в саммите НАТО в Гааге, - СМИ

Сейчас президент Владимир Зеленский планирует лично принять участие в саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. Однако окончательное решение будет принято ближе к мероприятию.

Об этом агентству AFP сообщил источник в ОПУ, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседника, Зеленский примет решение о личном участии "накануне саммита" НАТО, пока же речь идет о предварительном графике.

Также источник отметил, что встреча лидеров Альянса является "возможностью сохранить поддержку и способствовать прекращению огня".

Ранее сообщалось, что президент Зеленский имеет приглашение на саммит НАТО.

Также ранее сообщалось, что некоторые украинские чиновники ставят под сомнение участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО, который состоится в конце июня в Гааге.

Читайте также: Саммит НАТО будет состоять только из одного заседания из-за Трампа, - The Times