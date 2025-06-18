РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7900 посетителей онлайн
Новости Саммит НАТО в Гааге
4 534 42

Украинские чиновники сомневаются в целесообразности участия Зеленского в саммите НАТО в Гааге, - The Guardian

Зеленский рассказал, что Россия боится только санкций

Некоторые украинские чиновники ставят под сомнение участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО, который состоится в конце июня в Гааге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию издания The Guardian.

Причина - неопределенность относительно присутствия на мероприятии президента США Дональда Трампа и недавние дипломатические сигналы со стороны Вашингтона.

Отмечается, что украинские дипломаты разочарованы досрочным отъездом Трампа с саммита G7 в Канаде без встречи с Зеленским, а также вето США на совместное заявление поддержки Украины. В связи с этим чиновники в Киеве пока не уверены, стоит ли президенту ехать в Гаагу, если нет гарантий участия американского лидера.

По словам одного из собеседников издания, Украина постоянно страдает от краткосрочных политических решений со стороны США, что, вероятно, используется Россией: "Возможно, именно поэтому вчера ночью на Украину осуществили столь масштабную атаку. Накануне саммита звучали всевозможные обещания, в том числе о новых поставках оружия из США".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украину не будут упоминать в итоговой декларации саммита НАТО, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (22004) НАТО (10343) саммит (1233)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Оскільки я не посадовець, я взагалі сумніваюся в доцільності участи Зєльонкіна хоч би де-небудь.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:01 Ответить
+17
А який толк з блазня?
показать весь комментарий
18.06.2025 14:59 Ответить
+16
Тільки українські посадовці?
Поцікавтеся думкою звичайних громадян України🤭
показать весь комментарий
18.06.2025 15:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А який толк з блазня?
показать весь комментарий
18.06.2025 14:59 Ответить
Хай преться. Hexтутдєлать. Тиждень залишився. Краше на перельотах зекономити. А поки є час - підписати безпекові угоди с карибськими островами. Гаїті, Ямайка, Тринідад і Тобаго, Гваделупа, Мартиніка, Домініка, Сент-Люсія, Антигуа і Барбуда, Барбадос, Гренада, Кайманові Острови, Сент-Кіттс і Невіс, Аруба.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:10 Ответить
БабЮля могла б Зеленому порадити , як Рижого ловити і де .

Зеленому буде навіть легше - по гендерному признаку
показать весь комментарий
18.06.2025 15:17 Ответить
Тільки українські посадовці?
Поцікавтеся думкою звичайних громадян України🤭
показать весь комментарий
18.06.2025 15:00 Ответить
Оскільки я не посадовець, я взагалі сумніваюся в доцільності участи Зєльонкіна хоч би де-небудь.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:01 Ответить
НАТО всё, приходит время создания новых региональных военных союзов и тут Украина будет га первых позициях.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:01 Ответить
Wishful thinking
показать весь комментарий
18.06.2025 15:04 Ответить
Тільки НЕ при зє!
показать весь комментарий
18.06.2025 15:06 Ответить
Янек теж так думав!
Тільки цього разу з кабінетів будуть виходити скізь вікна.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:47 Ответить
Вологі мрії всх покидьків!
Нагадаю! 2004. 2013. 202? Зє було смішно від "путін нападе", а от " буде майдан 3" обісцявся.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:24 Ответить
Україна вже давно в "позиції" ,цікаво ким це Україна збирається керувати - Молдовою ,так в Молдови є своя старша сестра - Румунія ,а так керувати більш ніким .
показать весь комментарий
18.06.2025 17:24 Ответить
Посадовці? - це люди які можуть сісти? - список підарештів
показать весь комментарий
18.06.2025 15:03 Ответить
Прострочена від березня 2024-го земакака не лайно, яке просто "не тоне"? Унітаз за ним не сумує досі? Чаушеску не сумує?
показать весь комментарий
18.06.2025 16:32 Ответить
Вибори - під Шахедами? - хто на це рішиться?
показать весь комментарий
18.06.2025 16:45 Ответить
Чмошники будуть скиглити "не на часі". Вибери сам собі "місце". Тільки ****** й живи у Маріуполі. Звідти й скавули.
показать весь комментарий
19.06.2025 10:16 Ответить
Трамп терпеть не может Зеленского. Но за 20 лет президенства-диктаторства у Зеленского будет много других американских президентов. По Конституции у Трампа остался только один срок.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:03 Ответить
Почекай, трумб ще до конституції добереться
показать весь комментарий
18.06.2025 17:14 Ответить
А башці наших політиків розум є--цим ви принизите інших членів НАТО. Повна деградація і відсутність стратегічного мислення нашої дипломатії і її чільника.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:04 Ответить
А участь Порошенка у кулуарах НАТО,яка набагато дієвіша за промови зє, заборонена зє як підривна робота проти московії і самого зє.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:05 Ответить
Історія повторюється як і 100р тому Україна залишається сам на сам з дикою ордою андрофагів-кацапів от тільки на цей раз може бути останнім,кацапи вже не перед чим не зупиняться -знищать всіх українців а тих хто вціліє вивезуть до Сибіру.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:06 Ответить
Повторюється,дякуючи самому мудріму народу: в 19-му обрав ворожий проект собі в правителі,в тепер обс.ирає амер.президента,який подав руку допомоги для закінчення війни і встановлення мирної угоди.
Дві особи вершать долю країни і нема на то їм ради.
А потім...з бандурою в руках співатимуть про свою важку долю.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:04 Ответить
Ті хто вціліє піде біженцями в Європу
показать весь комментарий
18.06.2025 16:35 Ответить
а ці так звані "посадовці" часом не зазирали до Конституції України?
чи їм вже ***** проплатив?
показать весь комментарий
18.06.2025 15:06 Ответить
які такі посадовці?
малюк, клименко, отой новий прокурор!
фас фас фас!
показать весь комментарий
18.06.2025 15:14 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 15:15 Ответить
Зараз захотів, бо другого поводу для спілкування не знайшлося
показать весь комментарий
18.06.2025 16:45 Ответить
Как уже надоели эти новости!НАТО НАТО НАТО!да никогда этого небудет!Темболее с такими правителями!Война как не прискорбно нескоро закончится!а зеленухи пластинка ЗАЕЛА НАТО НАТО НАТО!Достали всех!
показать весь комментарий
18.06.2025 15:24 Ответить
Нескоро? А де людей, зброю та інші ресурси брати?
показать весь комментарий
18.06.2025 17:16 Ответить
А які цілі у "зевлади"?
показать весь комментарий
18.06.2025 15:30 Ответить
вже в який раз ,зеленського🤡 світовий бомонд ,посилає ...нах...чи глухий? чи тупий ? чи і те і інше...
показать весь комментарий
18.06.2025 15:45 Ответить
А міг жеж просто і далі танцювати. Так ні - мудрили українські вирішили - це найкращій вібір всіх часів - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ
От тіки обрали кровавого дракона, котрий жере українських дітей - https://www.youtube.com/shorts/dU0qR0ktWVQ
показать весь комментарий
18.06.2025 16:30 Ответить
Вообще целесообразность зЕ не вызывает уважения.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:57 Ответить
Ви дебіли, нехай їде та ще оп забере з собою, може щось корисне в Україні буде.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:42 Ответить
Тоді краще кудись в Антарктиту, а краще у космос.
До людей цих уйобків посилати не можна.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:27 Ответить
..яка практична вигода і доцільність для України і її народу ,перебування "зезрадника" в кріслі пре3,14здента України з 2019 року???
показать весь комментарий
18.06.2025 17:08 Ответить
А українці вже давно сумніваються щодо участі ЗЄ взагалі у будь-чому.

Хибащо можна гарні поминки йому справити. 😁
показать весь комментарий
18.06.2025 17:25 Ответить
Ішака самого треба судити в Гаазі. Це чмо має відповісти за численні злочини проти країни та його народу.
показать весь комментарий
18.06.2025 20:38 Ответить
До 2022року він чомусь на саміти НАТО не їздив по своїй волі,а зараз скрізь хоче пропхатися і все дарма.Зеля,чому ми не в НАТО?♥️🇺🇦♥️
показать весь комментарий
19.06.2025 08:19 Ответить
 
 