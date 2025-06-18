Украинские чиновники сомневаются в целесообразности участия Зеленского в саммите НАТО в Гааге, - The Guardian

Некоторые украинские чиновники ставят под сомнение участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО, который состоится в конце июня в Гааге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию издания The Guardian.

Причина - неопределенность относительно присутствия на мероприятии президента США Дональда Трампа и недавние дипломатические сигналы со стороны Вашингтона.

Отмечается, что украинские дипломаты разочарованы досрочным отъездом Трампа с саммита G7 в Канаде без встречи с Зеленским, а также вето США на совместное заявление поддержки Украины. В связи с этим чиновники в Киеве пока не уверены, стоит ли президенту ехать в Гаагу, если нет гарантий участия американского лидера.

По словам одного из собеседников издания, Украина постоянно страдает от краткосрочных политических решений со стороны США, что, вероятно, используется Россией: "Возможно, именно поэтому вчера ночью на Украину осуществили столь масштабную атаку. Накануне саммита звучали всевозможные обещания, в том числе о новых поставках оружия из США".

