Украинские чиновники сомневаются в целесообразности участия Зеленского в саммите НАТО в Гааге, - The Guardian
Некоторые украинские чиновники ставят под сомнение участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО, который состоится в конце июня в Гааге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию издания The Guardian.
Причина - неопределенность относительно присутствия на мероприятии президента США Дональда Трампа и недавние дипломатические сигналы со стороны Вашингтона.
Отмечается, что украинские дипломаты разочарованы досрочным отъездом Трампа с саммита G7 в Канаде без встречи с Зеленским, а также вето США на совместное заявление поддержки Украины. В связи с этим чиновники в Киеве пока не уверены, стоит ли президенту ехать в Гаагу, если нет гарантий участия американского лидера.
По словам одного из собеседников издания, Украина постоянно страдает от краткосрочных политических решений со стороны США, что, вероятно, используется Россией: "Возможно, именно поэтому вчера ночью на Украину осуществили столь масштабную атаку. Накануне саммита звучали всевозможные обещания, в том числе о новых поставках оружия из США".
Зеленому буде навіть легше - по гендерному признаку
Поцікавтеся думкою звичайних громадян України🤭
Тільки цього разу з кабінетів будуть виходити скізь вікна.
Нагадаю! 2004. 2013. 202? Зє було смішно від "путін нападе", а от " буде майдан 3" обісцявся.
Дві особи вершать долю країни і нема на то їм ради.
А потім...з бандурою в руках співатимуть про свою важку долю.
чи їм вже ***** проплатив?
малюк, клименко, отой новий прокурор!
фас фас фас!
От тіки обрали кровавого дракона, котрий жере українських дітей - https://www.youtube.com/shorts/dU0qR0ktWVQ
До людей цих уйобків посилати не можна.
Хибащо можна гарні поминки йому справити. 😁