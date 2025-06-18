УКР
Саміт НАТО у Гаазі
4 534 42

Українські посадовці сумніваються в доцільності участі Зеленського в саміті НАТО в Гаазі, - The Guardian

Зеленський розповів, що Росія боїться лише санкцій

Деякі українські посадовці ставлять під сумнів участь президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО, що відбудеться наприкінці червня в Гаазі. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію видання The Guardian.

Причина - невизначеність щодо присутності на заході президента США Дональда Трампа та нещодавні дипломатичні сигнали з боку Вашингтона.

Зазначається, що українські дипломати розчаровані достроковим від’їздом Трампа з саміту G7 у Канаді без зустрічі із Зеленським, а також вето США на спільну заяву підтримки України. У зв’язку з цим посадовці в Києві наразі не впевнені, чи варто президентові їхати до Гааги, якщо немає гарантій участі американського лідера.

За словами одного зі співрозмовників видання, Україна постійно потерпає від короткострокових політичних рішень з боку США, що, ймовірно, використовується Росією: "Можливо, саме тому вчора вночі на Україну здійснили настільки масштабну атаку. Напередодні саміту лунали всілякі обіцянки, в тому числі про нові поставки зброї з США".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україну не згадуватимуть у підсумковій декларації саміту НАТО, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (25558) НАТО (6808) саміт (828)
+29
Оскільки я не посадовець, я взагалі сумніваюся в доцільності участи Зєльонкіна хоч би де-небудь.
18.06.2025 15:01 Відповісти
+17
А який толк з блазня?
18.06.2025 14:59 Відповісти
+16
Тільки українські посадовці?
Поцікавтеся думкою звичайних громадян України🤭
18.06.2025 15:00 Відповісти
А який толк з блазня?
18.06.2025 14:59 Відповісти
Хай преться. Hexтутдєлать. Тиждень залишився. Краше на перельотах зекономити. А поки є час - підписати безпекові угоди с карибськими островами. Гаїті, Ямайка, Тринідад і Тобаго, Гваделупа, Мартиніка, Домініка, Сент-Люсія, Антигуа і Барбуда, Барбадос, Гренада, Кайманові Острови, Сент-Кіттс і Невіс, Аруба.
18.06.2025 15:10 Відповісти
БабЮля могла б Зеленому порадити , як Рижого ловити і де .

Зеленому буде навіть легше - по гендерному признаку
18.06.2025 15:17 Відповісти
Тільки українські посадовці?
Поцікавтеся думкою звичайних громадян України🤭
18.06.2025 15:00 Відповісти
Оскільки я не посадовець, я взагалі сумніваюся в доцільності участи Зєльонкіна хоч би де-небудь.
18.06.2025 15:01 Відповісти
НАТО всё, приходит время создания новых региональных военных союзов и тут Украина будет га первых позициях.
18.06.2025 15:01 Відповісти
Wishful thinking
18.06.2025 15:04 Відповісти
Тільки НЕ при зє!
18.06.2025 15:06 Відповісти
Янек теж так думав!
Тільки цього разу з кабінетів будуть виходити скізь вікна.
18.06.2025 17:47 Відповісти
Вологі мрії всх покидьків!
Нагадаю! 2004. 2013. 202? Зє було смішно від "путін нападе", а от " буде майдан 3" обісцявся.
19.06.2025 08:24 Відповісти
Україна вже давно в "позиції" ,цікаво ким це Україна збирається керувати - Молдовою ,так в Молдови є своя старша сестра - Румунія ,а так керувати більш ніким .
18.06.2025 17:24 Відповісти
Посадовці? - це люди які можуть сісти? - список підарештів
18.06.2025 15:03 Відповісти
Прострочена від березня 2024-го земакака не лайно, яке просто "не тоне"? Унітаз за ним не сумує досі? Чаушеску не сумує?
18.06.2025 16:32 Відповісти
Вибори - під Шахедами? - хто на це рішиться?
18.06.2025 16:45 Відповісти
Чмошники будуть скиглити "не на часі". Вибери сам собі "місце". Тільки ****** й живи у Маріуполі. Звідти й скавули.
19.06.2025 10:16 Відповісти
Трамп терпеть не может Зеленского. Но за 20 лет президенства-диктаторства у Зеленского будет много других американских президентов. По Конституции у Трампа остался только один срок.
18.06.2025 15:03 Відповісти
Почекай, трумб ще до конституції добереться
18.06.2025 17:14 Відповісти
А башці наших політиків розум є--цим ви принизите інших членів НАТО. Повна деградація і відсутність стратегічного мислення нашої дипломатії і її чільника.
18.06.2025 15:04 Відповісти
А участь Порошенка у кулуарах НАТО,яка набагато дієвіша за промови зє, заборонена зє як підривна робота проти московії і самого зє.
18.06.2025 15:05 Відповісти
Історія повторюється як і 100р тому Україна залишається сам на сам з дикою ордою андрофагів-кацапів от тільки на цей раз може бути останнім,кацапи вже не перед чим не зупиняться -знищать всіх українців а тих хто вціліє вивезуть до Сибіру.
18.06.2025 15:06 Відповісти
Повторюється,дякуючи самому мудріму народу: в 19-му обрав ворожий проект собі в правителі,в тепер обс.ирає амер.президента,який подав руку допомоги для закінчення війни і встановлення мирної угоди.
Дві особи вершать долю країни і нема на то їм ради.
А потім...з бандурою в руках співатимуть про свою важку долю.
18.06.2025 16:04 Відповісти
Ті хто вціліє піде біженцями в Європу
18.06.2025 16:35 Відповісти
а ці так звані "посадовці" часом не зазирали до Конституції України?
чи їм вже ***** проплатив?
18.06.2025 15:06 Відповісти
які такі посадовці?
малюк, клименко, отой новий прокурор!
фас фас фас!
18.06.2025 15:14 Відповісти
18.06.2025 15:15 Відповісти
Зараз захотів, бо другого поводу для спілкування не знайшлося
18.06.2025 16:45 Відповісти
Как уже надоели эти новости!НАТО НАТО НАТО!да никогда этого небудет!Темболее с такими правителями!Война как не прискорбно нескоро закончится!а зеленухи пластинка ЗАЕЛА НАТО НАТО НАТО!Достали всех!
18.06.2025 15:24 Відповісти
Нескоро? А де людей, зброю та інші ресурси брати?
18.06.2025 17:16 Відповісти
А які цілі у "зевлади"?
18.06.2025 15:30 Відповісти
вже в який раз ,зеленського🤡 світовий бомонд ,посилає ...нах...чи глухий? чи тупий ? чи і те і інше...
18.06.2025 15:45 Відповісти
А міг жеж просто і далі танцювати. Так ні - мудрили українські вирішили - це найкращій вібір всіх часів - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ
От тіки обрали кровавого дракона, котрий жере українських дітей - https://www.youtube.com/shorts/dU0qR0ktWVQ
18.06.2025 16:30 Відповісти
Вообще целесообразность зЕ не вызывает уважения.
18.06.2025 15:57 Відповісти
Ви дебіли, нехай їде та ще оп забере з собою, може щось корисне в Україні буде.
18.06.2025 16:42 Відповісти
Тоді краще кудись в Антарктиту, а краще у космос.
До людей цих уйобків посилати не можна.
18.06.2025 17:27 Відповісти
..яка практична вигода і доцільність для України і її народу ,перебування "зезрадника" в кріслі пре3,14здента України з 2019 року???
18.06.2025 17:08 Відповісти
А українці вже давно сумніваються щодо участі ЗЄ взагалі у будь-чому.

Хибащо можна гарні поминки йому справити. 😁
18.06.2025 17:25 Відповісти
Ішака самого треба судити в Гаазі. Це чмо має відповісти за численні злочини проти країни та його народу.
18.06.2025 20:38 Відповісти
До 2022року він чомусь на саміти НАТО не їздив по своїй волі,а зараз скрізь хоче пропхатися і все дарма.Зеля,чому ми не в НАТО?♥️🇺🇦♥️
19.06.2025 08:19 Відповісти
 
 