Українські посадовці сумніваються в доцільності участі Зеленського в саміті НАТО в Гаазі, - The Guardian
Деякі українські посадовці ставлять під сумнів участь президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО, що відбудеться наприкінці червня в Гаазі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію видання The Guardian.
Причина - невизначеність щодо присутності на заході президента США Дональда Трампа та нещодавні дипломатичні сигнали з боку Вашингтона.
Зазначається, що українські дипломати розчаровані достроковим від’їздом Трампа з саміту G7 у Канаді без зустрічі із Зеленським, а також вето США на спільну заяву підтримки України. У зв’язку з цим посадовці в Києві наразі не впевнені, чи варто президентові їхати до Гааги, якщо немає гарантій участі американського лідера.
За словами одного зі співрозмовників видання, Україна постійно потерпає від короткострокових політичних рішень з боку США, що, ймовірно, використовується Росією: "Можливо, саме тому вчора вночі на Україну здійснили настільки масштабну атаку. Напередодні саміту лунали всілякі обіцянки, в тому числі про нові поставки зброї з США".
Зеленому буде навіть легше - по гендерному признаку
Поцікавтеся думкою звичайних громадян України🤭
Тільки цього разу з кабінетів будуть виходити скізь вікна.
Нагадаю! 2004. 2013. 202? Зє було смішно від "путін нападе", а от " буде майдан 3" обісцявся.
Дві особи вершать долю країни і нема на то їм ради.
А потім...з бандурою в руках співатимуть про свою важку долю.
чи їм вже ***** проплатив?
малюк, клименко, отой новий прокурор!
фас фас фас!
От тіки обрали кровавого дракона, котрий жере українських дітей - https://www.youtube.com/shorts/dU0qR0ktWVQ
До людей цих уйобків посилати не можна.
Хибащо можна гарні поминки йому справити. 😁