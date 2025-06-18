Українські посадовці сумніваються в доцільності участі Зеленського в саміті НАТО в Гаазі, - The Guardian

Деякі українські посадовці ставлять під сумнів участь президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО, що відбудеться наприкінці червня в Гаазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію видання The Guardian.

Причина - невизначеність щодо присутності на заході президента США Дональда Трампа та нещодавні дипломатичні сигнали з боку Вашингтона.

Зазначається, що українські дипломати розчаровані достроковим від’їздом Трампа з саміту G7 у Канаді без зустрічі із Зеленським, а також вето США на спільну заяву підтримки України. У зв’язку з цим посадовці в Києві наразі не впевнені, чи варто президентові їхати до Гааги, якщо немає гарантій участі американського лідера.

За словами одного зі співрозмовників видання, Україна постійно потерпає від короткострокових політичних рішень з боку США, що, ймовірно, використовується Росією: "Можливо, саме тому вчора вночі на Україну здійснили настільки масштабну атаку. Напередодні саміту лунали всілякі обіцянки, в тому числі про нові поставки зброї з США".

