Україну не згадуватимуть у підсумковій декларації саміту НАТО, - ЗМІ
Підсумкова заява цьогорічного саміту НАТО, ймовірно, суттєво відрізнятиметься від минулорічних.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомили дипломати, залучені до його підготовки й не уповноважені давати офіційні коментарі ЗМІ.
Комюніке буде значно коротшим і поміститься на одну сторінку, пише видання.
Україну в декларації не планують згадувати, а Росію знову назвуть довгостроковою загрозою.
Також союзники зобов’яжуться підняти рівень витрат на оборону до 5% ВВП. Дедлайн – 2032 рік. Однак це зобов’язання можуть переглянути 2029-го. Станом на тоді нинішня каденція президента США Дональда Трампа, що виступає за відповідний рівень оборонних витрат, завершиться.
Дипломати водночас зауважили, що комюніке ще в процесі редагування і може змінитися.
Про Україну говорив увесь світ!
17 червня Зеленський прилетів на саміт G7 до Канади який вже покинув Трамп.
З'їв канапку, попив чаю.
Перечекав поки закінчиться обстріл українських міст і полетів назад "рятувати Україну".
18 червня Україну не згадуватимуть у підсумковій декларації саміту НАТО в Гаазі.
Це все, що варто знати про "дипломатію Зеленського".