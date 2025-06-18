Україну не згадуватимуть у підсумковій декларації саміту НАТО, - ЗМІ

Підсумкова заява цьогорічного саміту НАТО, ймовірно, суттєво відрізнятиметься від минулорічних.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомили дипломати, залучені до його підготовки й не уповноважені давати офіційні коментарі ЗМІ.

Комюніке буде значно коротшим і поміститься на одну сторінку, пише видання.

Україну в декларації не планують згадувати, а Росію знову назвуть довгостроковою загрозою.

Також союзники зобов’яжуться підняти рівень витрат на оборону до 5% ВВП. Дедлайн – 2032 рік. Однак це зобов’язання можуть переглянути 2029-го. Станом на тоді нинішня каденція президента США Дональда Трампа, що виступає за відповідний рівень оборонних витрат, завершиться.

Дипломати водночас зауважили, що комюніке ще в процесі редагування і може змінитися.

Читайте: Саміт G7 став розчаруванням для України, - The Guardian