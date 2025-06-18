УКР
Новини Саміт НАТО у Гаазі
Україну не згадуватимуть у підсумковій декларації саміту НАТО, - ЗМІ

Саміт НАТО в Гаазі. Україну не згадають в комюніке

Підсумкова заява цьогорічного саміту НАТО, ймовірно, суттєво відрізнятиметься від минулорічних.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомили дипломати, залучені до його підготовки й не уповноважені давати офіційні коментарі ЗМІ.

Комюніке буде значно коротшим і поміститься на одну сторінку, пише видання.

Україну в декларації не планують згадувати, а Росію знову назвуть довгостроковою загрозою.

Також союзники зобов’яжуться підняти рівень витрат на оборону до 5% ВВП. Дедлайн – 2032 рік. Однак це зобов’язання можуть переглянути 2029-го. Станом на тоді нинішня каденція президента США Дональда Трампа, що виступає за відповідний рівень оборонних витрат, завершиться.

Дипломати водночас зауважили, що комюніке ще в процесі редагування і може змінитися.

Читайте: Саміт G7 став розчаруванням для України, - The Guardian

НАТО (6808) саміт (828)
Топ коментарі
+10
1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина".
Про Україну говорив увесь світ!

17 червня Зеленський прилетів на саміт G7 до Канади який вже покинув Трамп.
З'їв канапку, попив чаю.
Перечекав поки закінчиться обстріл українських міст і полетів назад "рятувати Україну".

18 червня Україну не згадуватимуть у підсумковій декларації саміту НАТО в Гаазі.

Це все, що варто знати про "дипломатію Зеленського".
18.06.2025 15:24 Відповісти
+8
НАТО отживает своё, нас ждёт создание абсолютно новых военных блоков.
18.06.2025 15:02 Відповісти
+4
хай хто що не каже - але це все результат діяльності ЗЄрмачні їбаної.кому потрібна чорна діра корупції.
18.06.2025 15:36 Відповісти
18.06.2025 15:00 Відповісти
Вот така єрунда, всього лише рижий п.дор при владі.
18.06.2025 15:08 Відповісти
То й не треба туди їхати.
18.06.2025 15:00 Відповісти
думаю це коммюніке і на одну строку влізе: всім спасіба, всі свободни.
18.06.2025 15:22 Відповісти
Дипломатія і заходу здулась остаточно перетворившись в шукання по кутках про своє. Деградують шаленим темпом.
18.06.2025 15:27 Відповісти
Україна як той Волдеморт)
18.06.2025 15:49 Відповісти
в коммюнике - мы обосрались перед росией, згадувати Україну дійсно недоречно
18.06.2025 16:03 Відповісти
Ніхто не обсирався ,воно їм і нахрін не потрібно ,НАТО і Світ як жив до 1991 року без України ,так і житиме і далі.
18.06.2025 17:32 Відповісти
одне іншому не заважає, то що ми нікому не потрібні ерім самих нас, не протиречить тому, що нато обісралось, не було готове, і нічого не можуть протиставить масі голодних і жадних до грабежу насилля та вбивств 150 млн кремлівських ублюдків
18.06.2025 21:59 Відповісти
Не бачу логіки ,якщо НАТО обісралось і злякалось рашки ,то чому ж Україна так преться в те НАТО ?
18.06.2025 17:36 Відповісти
 
 