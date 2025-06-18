РУС
Новости Саммит НАТО в Гааге
2 389 14

Украину не будут упоминать в итоговой декларации саммита НАТО, - СМИ

Саммит НАТО в Гааге. Украину не упомянут в коммюнике

Итоговое заявление нынешнего саммита НАТО, вероятно, будет существенно отличаться от прошлогодних.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщили дипломаты, привлеченные к его подготовке и не уполномоченные давать официальные комментарии СМИ.

Коммюнике будет значительно короче и поместится на одну страницу, пишет издание.

Украину в декларации не планируют упоминать, а Россию снова назовут долгосрочной угрозой.

Также союзники обязуются поднять уровень расходов на оборону до 5% ВВП. Дедлайн - 2032 год. Однако это обязательство могут пересмотреть в 2029-м. По состоянию на тогда нынешняя каденция президента США Дональда Трампа, выступающего за соответствующий уровень оборонных расходов, завершится.

Дипломаты в то же время отметили, что коммюнике еще в процессе редактирования и может измениться.

Читайте: Саммит G7 стал разочарованием для Украины, - The Guardian

Автор: 

НАТО (10343) саммит (1233)
1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина".
Про Україну говорив увесь світ!

17 червня Зеленський прилетів на саміт G7 до Канади який вже покинув Трамп.
З'їв канапку, попив чаю.
Перечекав поки закінчиться обстріл українських міст і полетів назад "рятувати Україну".

18 червня Україну не згадуватимуть у підсумковій декларації саміту НАТО в Гаазі.

Це все, що варто знати про "дипломатію Зеленського".
18.06.2025 15:24 Ответить
НАТО отживает своё, нас ждёт создание абсолютно новых военных блоков.
18.06.2025 15:02 Ответить
хай хто що не каже - але це все результат діяльності ЗЄрмачні їбаної.кому потрібна чорна діра корупції.
18.06.2025 15:36 Ответить
18.06.2025 15:00 Ответить
Вот така єрунда, всього лише рижий п.дор при владі.
18.06.2025 15:08 Ответить
То й не треба туди їхати.
18.06.2025 15:00 Ответить
думаю це коммюніке і на одну строку влізе: всім спасіба, всі свободни.
18.06.2025 15:22 Ответить
Дипломатія і заходу здулась остаточно перетворившись в шукання по кутках про своє. Деградують шаленим темпом.
18.06.2025 15:27 Ответить
Україна як той Волдеморт)
18.06.2025 15:49 Ответить
в коммюнике - мы обосрались перед росией, згадувати Україну дійсно недоречно
18.06.2025 16:03 Ответить
Ніхто не обсирався ,воно їм і нахрін не потрібно ,НАТО і Світ як жив до 1991 року без України ,так і житиме і далі.
18.06.2025 17:32 Ответить
одне іншому не заважає, то що ми нікому не потрібні ерім самих нас, не протиречить тому, що нато обісралось, не було готове, і нічого не можуть протиставить масі голодних і жадних до грабежу насилля та вбивств 150 млн кремлівських ублюдків
18.06.2025 21:59 Ответить
Не бачу логіки ,якщо НАТО обісралось і злякалось рашки ,то чому ж Україна так преться в те НАТО ?
18.06.2025 17:36 Ответить
 
 