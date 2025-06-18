Украину не будут упоминать в итоговой декларации саммита НАТО, - СМИ

Итоговое заявление нынешнего саммита НАТО, вероятно, будет существенно отличаться от прошлогодних.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщили дипломаты, привлеченные к его подготовке и не уполномоченные давать официальные комментарии СМИ.

Коммюнике будет значительно короче и поместится на одну страницу, пишет издание.

Украину в декларации не планируют упоминать, а Россию снова назовут долгосрочной угрозой.

Также союзники обязуются поднять уровень расходов на оборону до 5% ВВП. Дедлайн - 2032 год. Однако это обязательство могут пересмотреть в 2029-м. По состоянию на тогда нынешняя каденция президента США Дональда Трампа, выступающего за соответствующий уровень оборонных расходов, завершится.

Дипломаты в то же время отметили, что коммюнике еще в процессе редактирования и может измениться.

