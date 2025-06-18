Украину не будут упоминать в итоговой декларации саммита НАТО, - СМИ
Итоговое заявление нынешнего саммита НАТО, вероятно, будет существенно отличаться от прошлогодних.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщили дипломаты, привлеченные к его подготовке и не уполномоченные давать официальные комментарии СМИ.
Коммюнике будет значительно короче и поместится на одну страницу, пишет издание.
Украину в декларации не планируют упоминать, а Россию снова назовут долгосрочной угрозой.
Также союзники обязуются поднять уровень расходов на оборону до 5% ВВП. Дедлайн - 2032 год. Однако это обязательство могут пересмотреть в 2029-м. По состоянию на тогда нынешняя каденция президента США Дональда Трампа, выступающего за соответствующий уровень оборонных расходов, завершится.
Дипломаты в то же время отметили, что коммюнике еще в процессе редактирования и может измениться.
Про Україну говорив увесь світ!
17 червня Зеленський прилетів на саміт G7 до Канади який вже покинув Трамп.
З'їв канапку, попив чаю.
Перечекав поки закінчиться обстріл українських міст і полетів назад "рятувати Україну".
18 червня Україну не згадуватимуть у підсумковій декларації саміту НАТО в Гаазі.
Це все, що варто знати про "дипломатію Зеленського".