Саммит НАТО будет состоять только из одного заседания из-за Трампа, - The Times
Саммит НАТО в Гааге, который состоится на следующей неделе, будет состоять только из одной сессии продолжительностью два с половиной часа.
Об этом пишет издание The Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Как пишет издание, из-за нежелания президента США Дональда Трампа проводить длительные встречи следующее собрание в Гааге продлится всего два с половиной часа.
Отмечается, что обычно формат саммита НАТО состоит из трех встреч, каждая из которых длится два с половиной часа и посвящена геополитике и стратегии. Однако следующий саммит будет состоять только из одной сессии.
"Речь идет о том, чтобы саммит был сфокусированным, коротким и лаконичным. Трамп может быть нетерпеливым и, как он сам сказал, не способен долго сосредотачиваться на чем-то одном. Чем короче, тем лучше", - рассказал изданию неназванный дипломат.
Коммюнике саммита, в котором будут изложены цели НАТО по оборонным расходам, будет состоять всего из пяти абзацев на одном листе формата А4. К примеру, в прошлом году на вашингтонском саммите НАТО было принято заявление из 44 абзацев, объемом 5400 слов.
Издание также пишет, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен, но с изменениями в дипломатическом звании, чтобы якобы избежать любых неудобных встреч с Трампом. Хотя у Зеленского нет официальной роли и он не будет встречаться с лидерами НАТО, он примет участие в ужине, который организует король Нидерландов во вторник вечером, 24 июня.
