Саммит НАТО будет состоять только из одного заседания из-за Трампа, - The Times

Саммит НАТО хотят сократить из-за президента США Трампа

Саммит НАТО в Гааге, который состоится на следующей неделе, будет состоять только из одной сессии продолжительностью два с половиной часа.

Об этом пишет издание The Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, из-за нежелания президента США Дональда Трампа проводить длительные встречи следующее собрание в Гааге продлится всего два с половиной часа.

Отмечается, что обычно формат саммита НАТО состоит из трех встреч, каждая из которых длится два с половиной часа и посвящена геополитике и стратегии. Однако следующий саммит будет состоять только из одной сессии.

"Речь идет о том, чтобы саммит был сфокусированным, коротким и лаконичным. Трамп может быть нетерпеливым и, как он сам сказал, не способен долго сосредотачиваться на чем-то одном. Чем короче, тем лучше", - рассказал изданию неназванный дипломат.

Коммюнике саммита, в котором будут изложены цели НАТО по оборонным расходам, будет состоять всего из пяти абзацев на одном листе формата А4. К примеру, в прошлом году на вашингтонском саммите НАТО было принято заявление из 44 абзацев, объемом 5400 слов.

Издание также пишет, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен, но с изменениями в дипломатическом звании, чтобы якобы избежать любых неудобных встреч с Трампом. Хотя у Зеленского нет официальной роли и он не будет встречаться с лидерами НАТО, он примет участие в ужине, который организует король Нидерландов во вторник вечером, 24 июня.

Топ комментарии
+14
яка ганьба...НАТО без америки перетворилося в чєво ізволітє.
придурки, протріть баньки - америка монетизує зраду і Україна не остання, ви наступні.
18.06.2025 19:34 Ответить
+11
Хоча у Зеленського немає офіційної ролі і він не зустрічатиметься з лідерами НАТО, він візьме участь у вечері, яку організовує король Нідерландів у вівторок ввечері, 24 червня Джерело: https://censor.net/ua/n3558677

Непогано так по світу мотаться за наші гроші. Нащо туди взагалі їхати коли то все нуль цілих нуль десятих вихлопа. Хоча похлопають по плечу і заласкають пихате его,скажуть який все ж таки потужний та незламний лідер.
18.06.2025 19:46 Ответить
+10
нічтожества
18.06.2025 19:32 Ответить
нічтожества
18.06.2025 19:32 Ответить
А чого Трампа слухати, максимум три рази про "два-три тижня" ї зрозуміло що він "..здабол".
18.06.2025 19:35 Ответить
на фото у нього НЕ випадково костюм із синьої ізоленти

якщо Америці начхати на весь світ, то світу тим більше наплювати на Америку.

.
18.06.2025 20:49 Ответить
В можна просто випустити книжку-розмальовку. Чи комікс...
18.06.2025 19:36 Ответить
Так нахіба туди їхати? В Києві нема де поїсти? В «Gaga» сходи. Майже Гаага.
18.06.2025 19:38 Ответить
На порядку денному - одне питання: про самоліквідацію NATO.
18.06.2025 19:38 Ответить
Їи буде соромно за те, що стелилися під рудого дебіла. І дуже скоро. І виправдання типу "ну він же ж лідер найсильнішої держави у світі" не прокатять. Вони розумні люди і розуміли, що роблять і як при цьому виглядають.
18.06.2025 19:39 Ответить
Так ясно ж написано, їде бухать, що не так?
18.06.2025 20:41 Ответить
вот обов'язково побухать.
написано ж вечеря - галушок посьорбає

у него работа такая

.
18.06.2025 20:51 Ответить
Ти хоч знаєш що таке галушки?
показать весь комментарий
Пожерти, скумбія по 8 з мівіною вже поперек горла. Та й в Амстердам можна заскочити на дегустацію смаколиків.
показать весь комментарий
Може б, уже якогось маляра найняли, щоб черговий патрет зварганив, з образом Жовтолицього і хамейні перед ним, навколішках??
Старе, що дурне, аби була цяцька!
18.06.2025 19:47 Ответить
Засідання скоротили, бо Альцгеймер сказав, що памперси мозок не рятують.
18.06.2025 19:50 Ответить
Вопросы про прикрыть с воздуха миротворцев, вопросы о новых санкциях для русаков рыжий боится как огня, а если еще и с ираном ********, ну тут как бы, ***** он там такой нужен будет, оно ж как говорил усатый таракан "обосраное всё будет стоять"!
18.06.2025 19:51 Ответить
These countries once ruled big swaths of the world, or tried really hard to, in some the sun would never set. Until they, on their own, chose the small country mentality, shrank to irrelevance, and delegated their own security to a third party hoping it would never use its power against them.
18.06.2025 19:53 Ответить
Get the fuck away, you MAGA-fashist.
показать весь комментарий
Загальні збори мешканців 32 квартирного дома "********* веселка".

Головуючий:
- Всі зібрались? У нас дуже багато важливих питань.
Секретар:
- 31 мешканець з 32.
- Хто відсутній?
- Трамно.
- Зібрання закрито, до побачення.
18.06.2025 19:57 Ответить
Скільки може весь цивілізований світ підлаштовуватись під одного розумово відсталого бовдура?
18.06.2025 20:00 Ответить
Питання ваше риторичне. Оно ж у нас скільки під нашого бовдура підлаштовуєтся? А на Параші взагали десь 98-99 %.
показать весь комментарий
,,Уже уж полночь, а Германа всьо нет !"
18.06.2025 20:01 Ответить
Скоро буде - Світ зупиняється бо Трампу треба вийти.
18.06.2025 20:03 Ответить
Так видайте таку програму для Трампа, чим простіше тим краще..
18.06.2025 20:03 Ответить
Пам'ятаєте анекдот - ,,Чітал пейджер, долго думал,, Так це про Трампа.
18.06.2025 20:07 Ответить
Трамп може бути нетерплячим... не здатний довго зосереджуватися на чомусь одному. Чим коротше, тим краще".

В певному віці мужику ліпше триматися ближче до urinal-а/пісуара - нетерплячка естества.

Не може ж президент США Трамп, крім бронежилета, одівати ще й памперс.
18.06.2025 20:07 Ответить
У вас только сейчас появились предложения? Да он постоянно в памперсах !, присмотритесь к многим фото
показать весь комментарий
Якщо б носив памперс постійно, то з часом би ставав більш терплячим і міг довше зосереджуватися на... А так позов організму вимушує...

*Мадам! Я восхищен и смят! Мадам, я счастлив, - что таиться! Я попросту сражен!
Вы, на конец, обратили на меня внимание! Вы, все время, - до этого моего счастья, - совсем меня не замечали! Вы проходили мимо меня, как проходят сквозь пустоту! А теперь…заговорив со мною, вы оказали мне такую честь!
Я попросту сражен! У меня нет слов! Вы даже не понимаете, как я взволнован!
Но, мадам! Мне так неловко! Как бы вам это сказать? Зов…естество…организм…. Есть некоторое деликатное затруднение… Как бы это сказать? Ооо! ...
При моем затруднении я вынужден быть краток….Оооо... !
Мадам! Мне надо спешить... Я вынужден... Мадам ! Вы выбрали, поверьте, самое неподходящее время чтобы поговорить - мне срочно нужен туалет!* ФБ Николай Нестор Нагорняк
13 апрель 2019 г. ·
19.06.2025 07:28 Ответить
Та у рудого ще після G7 нестримна діарея.
18.06.2025 20:17 Ответить
Так цей ідіот розвалить все що існує, бо воно себе відчуває королем без корони!!! Як би мова йшла про гроші які йому хтось хоче дати, ооооо про це воно може розмовляти довго, а ще й гольф, решта його нервує!!!!!! Єпануте створіння!!!
18.06.2025 20:22 Ответить
Деменція/маразм прогресує і лікарі нічого з цим зробити не можуть? Буває...
А сенатори з конгресменами можуть? О, так! Але чи хочуть? Частина з них вже поглинуті власною передвиборчою кампанією наступного року і ризикувати не будуть. Чому не діє інша частина? Не вірю, що їм подобається втрата впливу США на міжнародній арені і фінансові втрати від "торгівельної війни ім. Трампа".
І мовчання демократів лише сприяє підвищенню самовпевненності/самозакоханності рудої мавпи...
Не розумію...
18.06.2025 20:28 Ответить
Коротше! - Скліфасовський
18.06.2025 20:56 Ответить
ПОЗОР всьому НАТО!!!!!! Та створіть вже в кінці-кінців ЄВРО-блок.ВІЗЬМІТЬ ТУДИ В ПЕРШІ РЯДИ Україну і будете спати спокійно без всіляких рудих придурків,а потім США буде до вас проситись,але перед цим викладьтесь по повній і допоможіть своєму майбутьньому захисникові(КРИШІ) на всі 10000000000%. Європи більш 400 млн. +Україна ще 30-40млн,а рашки не повних 120млн і США теж десь 400млн,питання----чого стояти на колінах перед цими негідниками!!! Україна вже наглядно показала силу другої армії в світі,чого трясетесь,просинайтесь!!!!
18.06.2025 21:23 Ответить
" ... він сам сказав, не здатний довго зосереджуватися на чомусь одному. Джерело: https://censor.net/ua/n3558677
Діагноз готовий. Гамерика, вітаю в палаті!
18.06.2025 21:39 Ответить
Імітатор, приманка для ідіотів
https://www.facebook.com/share/p/196HCahMyC/
18.06.2025 22:04 Ответить
Тобто весь світ залежить від однієї божевільної тварини, яка смокче струк у іншої? Грош ціна цьому світові.
18.06.2025 22:09 Ответить
ВОТ В ЭТОММ И ВСЯ ПРОБЛЕМА!!!
18.06.2025 23:36 Ответить
Агент кгб "Краснов" згідно завдання кураторів з луб'янки розвалює міжнародні інституції цивілізованого світу!
19.06.2025 00:48 Ответить
"не здатний довго зосереджуватися на чомусь одному"

нагадало "у мене немає часу думати стратегічно"

вони один одного варті
19.06.2025 01:12 Ответить
Нікчеми з Європейських країн та полудурок Трамп, який задає повістку дня для самміту НАТО. Так перемоги над віссю зла не буде, а засунуть цю вісь глибоко в сраку, вічно стурбованого Заходу.
19.06.2025 13:00 Ответить
 
 