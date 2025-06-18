УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9132 відвідувача онлайн
Новини Саміт НАТО у Гаазі
5 252 41

Саміт НАТО складатиметься лише з одного засідання через Трампа, - The Times

Саміт НАТО хочуть скоротити через президента США Трампа

Саміт НАТО в Гаазі, який відбудеться наступного тижня, складатиметься лише з однієї сесії тривалістю дві з половиною години. 

Про це пише видання The Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як пише видання, через небажання президента США Дональда Трампа проводити тривалі зустрічі наступне зібрання в Гаазі триватиме лише дві з половиною години.

Зазначається, що зазвичай формат саміту НАТО складається з трьох зустрічей, кожна з яких триває дві з половиною години і присвячена геополітиці та стратегії. Проте наступний саміт складатиметься лише з однієї сесії.

"Йдеться про те, щоб саміт був сфокусованим, коротким і лаконічним. Трамп може бути нетерплячим і, як він сам сказав, не здатний довго зосереджуватися на чомусь одному. Чим коротше, тим краще", - розповів виданню неназваний дипломат.

Читайте також: Україну не згадуватимуть у підсумковій декларації саміту НАТО, - ЗМІ

Комюніке саміту, в якому буде викладено цілі НАТО щодо оборонних витрат, складатиметься всього з п'яти абзаців на одному аркуші формату А4. До прикладу минулого року на вашингтонському саміті НАТО було ухвалено заяву з 44 абзаців, обсягом 5400 слів.

Видання також пише, що президента України Володимира Зеленського  запрошено, але зі змінами у дипломатичному званні, щоб нібито уникнути будь-яких незручних зустрічей з Трампом. Хоча у Зеленського немає офіційної ролі і він не зустрічатиметься з лідерами НАТО, він візьме участь у вечері, яку організовує король Нідерландів у вівторок ввечері, 24 червня.

Читайте також: Українські посадовці сумніваються в доцільності участі Зеленського в саміті НАТО в Гаазі, - The Guardian

Автор: 

Зеленський Володимир (25558) НАТО (6814) саміт (828) Трамп Дональд (7197)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
яка ганьба...НАТО без америки перетворилося в чєво ізволітє.
придурки, протріть баньки - америка монетизує зраду і Україна не остання, ви наступні.
показати весь коментар
18.06.2025 19:34 Відповісти
+11
Хоча у Зеленського немає офіційної ролі і він не зустрічатиметься з лідерами НАТО, він візьме участь у вечері, яку організовує король Нідерландів у вівторок ввечері, 24 червня Джерело: https://censor.net/ua/n3558677

Непогано так по світу мотаться за наші гроші. Нащо туди взагалі їхати коли то все нуль цілих нуль десятих вихлопа. Хоча похлопають по плечу і заласкають пихате его,скажуть який все ж таки потужний та незламний лідер.
показати весь коментар
18.06.2025 19:46 Відповісти
+10
нічтожества
показати весь коментар
18.06.2025 19:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нічтожества
показати весь коментар
18.06.2025 19:32 Відповісти
яка ганьба...НАТО без америки перетворилося в чєво ізволітє.
придурки, протріть баньки - америка монетизує зраду і Україна не остання, ви наступні.
показати весь коментар
18.06.2025 19:34 Відповісти
А чого Трампа слухати, максимум три рази про "два-три тижня" ї зрозуміло що він "..здабол".
показати весь коментар
18.06.2025 19:35 Відповісти
на фото у нього НЕ випадково костюм із синьої ізоленти

якщо Америці начхати на весь світ, то світу тим більше наплювати на Америку.

.
показати весь коментар
18.06.2025 20:49 Відповісти
В можна просто випустити книжку-розмальовку. Чи комікс...
показати весь коментар
18.06.2025 19:36 Відповісти
Так нахіба туди їхати? В Києві нема де поїсти? В «Gaga» сходи. Майже Гаага.
показати весь коментар
18.06.2025 19:38 Відповісти
На порядку денному - одне питання: про самоліквідацію NATO.
показати весь коментар
18.06.2025 19:38 Відповісти
Їи буде соромно за те, що стелилися під рудого дебіла. І дуже скоро. І виправдання типу "ну він же ж лідер найсильнішої держави у світі" не прокатять. Вони розумні люди і розуміли, що роблять і як при цьому виглядають.
показати весь коментар
18.06.2025 19:39 Відповісти
Хоча у Зеленського немає офіційної ролі і він не зустрічатиметься з лідерами НАТО, він візьме участь у вечері, яку організовує король Нідерландів у вівторок ввечері, 24 червня Джерело: https://censor.net/ua/n3558677

Непогано так по світу мотаться за наші гроші. Нащо туди взагалі їхати коли то все нуль цілих нуль десятих вихлопа. Хоча похлопають по плечу і заласкають пихате его,скажуть який все ж таки потужний та незламний лідер.
показати весь коментар
18.06.2025 19:46 Відповісти
Так ясно ж написано, їде бухать, що не так?
показати весь коментар
18.06.2025 20:41 Відповісти
вот обов'язково побухать.
написано ж вечеря - галушок посьорбає

у него работа такая

.
показати весь коментар
18.06.2025 20:51 Відповісти
Ти хоч знаєш що таке галушки?
показати весь коментар
18.06.2025 23:55 Відповісти
Пожерти, скумбія по 8 з мівіною вже поперек горла. Та й в Амстердам можна заскочити на дегустацію смаколиків.
показати весь коментар
18.06.2025 22:03 Відповісти
Може б, уже якогось маляра найняли, щоб черговий патрет зварганив, з образом Жовтолицього і хамейні перед ним, навколішках??
Старе, що дурне, аби була цяцька!
показати весь коментар
18.06.2025 19:47 Відповісти
Засідання скоротили, бо Альцгеймер сказав, що памперси мозок не рятують.
показати весь коментар
18.06.2025 19:50 Відповісти
Вопросы про прикрыть с воздуха миротворцев, вопросы о новых санкциях для русаков рыжий боится как огня, а если еще и с ираном ********, ну тут как бы, ***** он там такой нужен будет, оно ж как говорил усатый таракан "обосраное всё будет стоять"!
показати весь коментар
18.06.2025 19:51 Відповісти
These countries once ruled big swaths of the world, or tried really hard to, in some the sun would never set. Until they, on their own, chose the small country mentality, shrank to irrelevance, and delegated their own security to a third party hoping it would never use its power against them.
показати весь коментар
18.06.2025 19:53 Відповісти
Get the fuck away, you MAGA-fashist.
показати весь коментар
19.06.2025 00:13 Відповісти
Загальні збори мешканців 32 квартирного дома "********* веселка".

Головуючий:
- Всі зібрались? У нас дуже багато важливих питань.
Секретар:
- 31 мешканець з 32.
- Хто відсутній?
- Трамно.
- Зібрання закрито, до побачення.
показати весь коментар
18.06.2025 19:57 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 20:50 Відповісти
Скільки може весь цивілізований світ підлаштовуватись під одного розумово відсталого бовдура?
показати весь коментар
18.06.2025 20:00 Відповісти
Питання ваше риторичне. Оно ж у нас скільки під нашого бовдура підлаштовуєтся? А на Параші взагали десь 98-99 %.
показати весь коментар
18.06.2025 20:04 Відповісти
,,Уже уж полночь, а Германа всьо нет !"
показати весь коментар
18.06.2025 20:01 Відповісти
Скоро буде - Світ зупиняється бо Трампу треба вийти.
показати весь коментар
18.06.2025 20:03 Відповісти
Так видайте таку програму для Трампа, чим простіше тим краще..
показати весь коментар
18.06.2025 20:03 Відповісти
Пам'ятаєте анекдот - ,,Чітал пейджер, долго думал,, Так це про Трампа.
показати весь коментар
18.06.2025 20:07 Відповісти
Трамп може бути нетерплячим... не здатний довго зосереджуватися на чомусь одному. Чим коротше, тим краще".

В певному віці мужику ліпше триматися ближче до urinal-а/пісуара - нетерплячка естества.

Не може ж президент США Трамп, крім бронежилета, одівати ще й памперс.
показати весь коментар
18.06.2025 20:07 Відповісти
У вас только сейчас появились предложения? Да он постоянно в памперсах !, присмотритесь к многим фото
показати весь коментар
18.06.2025 23:00 Відповісти
Якщо б носив памперс постійно, то з часом би ставав більш терплячим і міг довше зосереджуватися на... А так позов організму вимушує...

*Мадам! Я восхищен и смят! Мадам, я счастлив, - что таиться! Я попросту сражен!
Вы, на конец, обратили на меня внимание! Вы, все время, - до этого моего счастья, - совсем меня не замечали! Вы проходили мимо меня, как проходят сквозь пустоту! А теперь…заговорив со мною, вы оказали мне такую честь!
Я попросту сражен! У меня нет слов! Вы даже не понимаете, как я взволнован!
Но, мадам! Мне так неловко! Как бы вам это сказать? Зов…естество…организм…. Есть некоторое деликатное затруднение… Как бы это сказать? Ооо! ...
При моем затруднении я вынужден быть краток….Оооо... !
Мадам! Мне надо спешить... Я вынужден... Мадам ! Вы выбрали, поверьте, самое неподходящее время чтобы поговорить - мне срочно нужен туалет!* ФБ Николай Нестор Нагорняк
13 апрель 2019 г. ·
показати весь коментар
19.06.2025 07:28 Відповісти
Та у рудого ще після G7 нестримна діарея.
показати весь коментар
18.06.2025 20:17 Відповісти
Так цей ідіот розвалить все що існує, бо воно себе відчуває королем без корони!!! Як би мова йшла про гроші які йому хтось хоче дати, ооооо про це воно може розмовляти довго, а ще й гольф, решта його нервує!!!!!! Єпануте створіння!!!
показати весь коментар
18.06.2025 20:22 Відповісти
Деменція/маразм прогресує і лікарі нічого з цим зробити не можуть? Буває...
А сенатори з конгресменами можуть? О, так! Але чи хочуть? Частина з них вже поглинуті власною передвиборчою кампанією наступного року і ризикувати не будуть. Чому не діє інша частина? Не вірю, що їм подобається втрата впливу США на міжнародній арені і фінансові втрати від "торгівельної війни ім. Трампа".
І мовчання демократів лише сприяє підвищенню самовпевненності/самозакоханності рудої мавпи...
Не розумію...
показати весь коментар
18.06.2025 20:28 Відповісти
Коротше! - Скліфасовський
показати весь коментар
18.06.2025 20:56 Відповісти
ПОЗОР всьому НАТО!!!!!! Та створіть вже в кінці-кінців ЄВРО-блок.ВІЗЬМІТЬ ТУДИ В ПЕРШІ РЯДИ Україну і будете спати спокійно без всіляких рудих придурків,а потім США буде до вас проситись,але перед цим викладьтесь по повній і допоможіть своєму майбутьньому захисникові(КРИШІ) на всі 10000000000%. Європи більш 400 млн. +Україна ще 30-40млн,а рашки не повних 120млн і США теж десь 400млн,питання----чого стояти на колінах перед цими негідниками!!! Україна вже наглядно показала силу другої армії в світі,чого трясетесь,просинайтесь!!!!
показати весь коментар
18.06.2025 21:23 Відповісти
" ... він сам сказав, не здатний довго зосереджуватися на чомусь одному. Джерело: https://censor.net/ua/n3558677
Діагноз готовий. Гамерика, вітаю в палаті!
показати весь коментар
18.06.2025 21:39 Відповісти
Імітатор, приманка для ідіотів
https://www.facebook.com/share/p/196HCahMyC/
показати весь коментар
18.06.2025 22:04 Відповісти
Тобто весь світ залежить від однієї божевільної тварини, яка смокче струк у іншої? Грош ціна цьому світові.
показати весь коментар
18.06.2025 22:09 Відповісти
ВОТ В ЭТОММ И ВСЯ ПРОБЛЕМА!!!
показати весь коментар
18.06.2025 23:36 Відповісти
Агент кгб "Краснов" згідно завдання кураторів з луб'янки розвалює міжнародні інституції цивілізованого світу!
показати весь коментар
19.06.2025 00:48 Відповісти
"не здатний довго зосереджуватися на чомусь одному"

нагадало "у мене немає часу думати стратегічно"

вони один одного варті
показати весь коментар
19.06.2025 01:12 Відповісти
Нікчеми з Європейських країн та полудурок Трамп, який задає повістку дня для самміту НАТО. Так перемоги над віссю зла не буде, а засунуть цю вісь глибоко в сраку, вічно стурбованого Заходу.
показати весь коментар
19.06.2025 13:00 Відповісти
 
 