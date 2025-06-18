Саміт НАТО складатиметься лише з одного засідання через Трампа, - The Times
Саміт НАТО в Гаазі, який відбудеться наступного тижня, складатиметься лише з однієї сесії тривалістю дві з половиною години.
Про це пише видання The Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як пише видання, через небажання президента США Дональда Трампа проводити тривалі зустрічі наступне зібрання в Гаазі триватиме лише дві з половиною години.
Зазначається, що зазвичай формат саміту НАТО складається з трьох зустрічей, кожна з яких триває дві з половиною години і присвячена геополітиці та стратегії. Проте наступний саміт складатиметься лише з однієї сесії.
"Йдеться про те, щоб саміт був сфокусованим, коротким і лаконічним. Трамп може бути нетерплячим і, як він сам сказав, не здатний довго зосереджуватися на чомусь одному. Чим коротше, тим краще", - розповів виданню неназваний дипломат.
Комюніке саміту, в якому буде викладено цілі НАТО щодо оборонних витрат, складатиметься всього з п'яти абзаців на одному аркуші формату А4. До прикладу минулого року на вашингтонському саміті НАТО було ухвалено заяву з 44 абзаців, обсягом 5400 слів.
Видання також пише, що президента України Володимира Зеленського запрошено, але зі змінами у дипломатичному званні, щоб нібито уникнути будь-яких незручних зустрічей з Трампом. Хоча у Зеленського немає офіційної ролі і він не зустрічатиметься з лідерами НАТО, він візьме участь у вечері, яку організовує король Нідерландів у вівторок ввечері, 24 червня.
придурки, протріть баньки - америка монетизує зраду і Україна не остання, ви наступні.
якщо Америці начхати на весь світ, то світу тим більше наплювати на Америку.
.
Непогано так по світу мотаться за наші гроші. Нащо туди взагалі їхати коли то все нуль цілих нуль десятих вихлопа. Хоча похлопають по плечу і заласкають пихате его,скажуть який все ж таки потужний та незламний лідер.
написано ж вечеря - галушок посьорбає
у него работа такая
.
Старе, що дурне, аби була цяцька!
Головуючий:
- Всі зібрались? У нас дуже багато важливих питань.
Секретар:
- 31 мешканець з 32.
- Хто відсутній?
- Трамно.
- Зібрання закрито, до побачення.
В певному віці мужику ліпше триматися ближче до urinal-а/пісуара - нетерплячка естества.
Не може ж президент США Трамп, крім бронежилета, одівати ще й памперс.
*Мадам! Я восхищен и смят! Мадам, я счастлив, - что таиться! Я попросту сражен!
Вы, на конец, обратили на меня внимание! Вы, все время, - до этого моего счастья, - совсем меня не замечали! Вы проходили мимо меня, как проходят сквозь пустоту! А теперь…заговорив со мною, вы оказали мне такую честь!
Я попросту сражен! У меня нет слов! Вы даже не понимаете, как я взволнован!
Но, мадам! Мне так неловко! Как бы вам это сказать? Зов…естество…организм…. Есть некоторое деликатное затруднение… Как бы это сказать? Ооо! ...
При моем затруднении я вынужден быть краток….Оооо... !
Мадам! Мне надо спешить... Я вынужден... Мадам ! Вы выбрали, поверьте, самое неподходящее время чтобы поговорить - мне срочно нужен туалет!* ФБ Николай Нестор Нагорняк
13 апрель 2019 г. ·
А сенатори з конгресменами можуть? О, так! Але чи хочуть? Частина з них вже поглинуті власною передвиборчою кампанією наступного року і ризикувати не будуть. Чому не діє інша частина? Не вірю, що їм подобається втрата впливу США на міжнародній арені і фінансові втрати від "торгівельної війни ім. Трампа".
І мовчання демократів лише сприяє підвищенню самовпевненності/самозакоханності рудої мавпи...
Не розумію...
Діагноз готовий. Гамерика, вітаю в палаті!
нагадало "у мене немає часу думати стратегічно"
вони один одного варті