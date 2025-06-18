Саміт НАТО складатиметься лише з одного засідання через Трампа, - The Times

Саміт НАТО в Гаазі, який відбудеться наступного тижня, складатиметься лише з однієї сесії тривалістю дві з половиною години.

Про це пише видання The Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як пише видання, через небажання президента США Дональда Трампа проводити тривалі зустрічі наступне зібрання в Гаазі триватиме лише дві з половиною години.

Зазначається, що зазвичай формат саміту НАТО складається з трьох зустрічей, кожна з яких триває дві з половиною години і присвячена геополітиці та стратегії. Проте наступний саміт складатиметься лише з однієї сесії.

"Йдеться про те, щоб саміт був сфокусованим, коротким і лаконічним. Трамп може бути нетерплячим і, як він сам сказав, не здатний довго зосереджуватися на чомусь одному. Чим коротше, тим краще", - розповів виданню неназваний дипломат.

Читайте також: Україну не згадуватимуть у підсумковій декларації саміту НАТО, - ЗМІ

Комюніке саміту, в якому буде викладено цілі НАТО щодо оборонних витрат, складатиметься всього з п'яти абзаців на одному аркуші формату А4. До прикладу минулого року на вашингтонському саміті НАТО було ухвалено заяву з 44 абзаців, обсягом 5400 слів.

Видання також пише, що президента України Володимира Зеленського запрошено, але зі змінами у дипломатичному званні, щоб нібито уникнути будь-яких незручних зустрічей з Трампом. Хоча у Зеленського немає офіційної ролі і він не зустрічатиметься з лідерами НАТО, він візьме участь у вечері, яку організовує король Нідерландів у вівторок ввечері, 24 червня.

Читайте також: Українські посадовці сумніваються в доцільності участі Зеленського в саміті НАТО в Гаазі, - The Guardian