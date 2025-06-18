УКР
Зеленський поки що планує особисту участь у саміті НАТО в Гаазі, - ЗМІ

Зеленський планує особисту участь в саміті НАТО

Наразі президент Володимир Зеленський планує особисто взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі. Однак остаточне рішення буде ухвалене ближче до заходу.

Про це агентству AFP повідомило джерело в ОПУ, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника, Зеленський ухвалить рішення про особисту участь "напередодні саміту" НАТО, наразі ж ідеться про попередній графік.

Також джерело зазначило, що зустріч лідерів Альянсу є "можливістю зберегти підтримку та сприяти припиненню вогню".

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський має запрошення на саміт НАТО.

Також раніше повідомлялося, що деякі українські посадовці ставлять під сумнів участь президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО, що відбудеться наприкінці червня в Гаазі.

Читайте також: Саміт НАТО складатиметься лише з одного засідання через Трампа, - The Times

Зеленський Володимир (25558) НАТО (6814) саміт (828)
+20
Та й ККД від його бурхливої діяльності просто нульовий.
18.06.2025 20:32 Відповісти
+19
А вони ж таки настирне ,хоче щоб його публічно послали нахрін.
18.06.2025 20:25 Відповісти
+14
Ну а чего отменять визит то? Надо ехать, отдохнуть, "леди" выгулять... Да и в Украине стреляют, вдруг еще случайно зацепит.
18.06.2025 20:35 Відповісти
А вони ж таки настирне ,хоче щоб його публічно послали нахрін.
18.06.2025 20:25 Відповісти
Та й ККД від його бурхливої діяльності просто нульовий.
18.06.2025 20:32 Відповісти
Так це ж не піжамна вечірка.
18.06.2025 20:32 Відповісти
якщо там буде рояль, то піанісьт їм зіграє
18.06.2025 20:33 Відповісти
Ну а чего отменять визит то? Надо ехать, отдохнуть, "леди" выгулять... Да и в Украине стреляют, вдруг еще случайно зацепит.
18.06.2025 20:35 Відповісти
Прибийте вже оце...реально ні мозок ні нерви не витримують..
18.06.2025 20:40 Відповісти
https://voxukraine.org/ru/vtoroj-god-zelenskogo-analyz-lzhy-obeshhanyj-y-rytoryky-prezydenta-ot-voxcheck Зеленский: Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным
18.06.2025 20:42 Відповісти
Дивлюсь я на зєлю...та й думку гадаю....
18.06.2025 20:44 Відповісти
"...наразі ж ідеться про попередній графік." Джерело: https://censor.net/ua/n3558686

"...Володимира Зеленського запрошено, але зі змінами у дипломатичному званні, щоб нібито уникнути будь-яких незручних зустрічей з Трампом. Хоча у Зеленського немає офіційної ролі і він не зустрічатиметься з лідерами НАТО, він візьме участь у вечері, яку організовує король Нідерландів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3558677

"Вечеря в Гаазі" - нова серія "Слуги народу" про те, як простий вчитель членограй ("зміни у дипломатичному званні"), державним коштом, летить повечеряти в одному з європейських міст, користуючись безвізом від "клятого папєрєдніка-бариги" і під приводом важливості поїздки ("немає офіційної ролі" та "не зустрічатиметься з лідерами НАТО").
18.06.2025 20:52 Відповісти
Зеленський ще не схвалив проведення саміту. Усі чекають на рішення фельдмаршала.
18.06.2025 21:06 Відповісти
А хто його туди запрошує?
18.06.2025 21:08 Відповісти
Та кому це чмо там потрібне.
18.06.2025 21:13 Відповісти
18.06.2025 21:15 Відповісти
НАТУ в сраку. Нема ніякого НАТО. Кожний сам за себе
18.06.2025 21:15 Відповісти
Скільки днів ти даєш Україні, якщо вона буде "сама за себе"?

Навіть лопат на всіх не вистачить у ЗЕленого Шапітолія.
18.06.2025 21:30 Відповісти
Йолопе, озернись, ми самі. Всрате нато молиться зі словами, слава богу русня застряла в Україні
18.06.2025 21:57 Відповісти
Тобто, ми самі воюємо своєю зброєю.

Довбойобе, вона ще на початку 2022 закінчилася.

Ми зараз вже навіть живемо за чужий рахунок.
18.06.2025 23:48 Відповісти
Йолопе, те що нам допомагають окремі країни - це не значить що нам допомагає всрате нато
19.06.2025 08:17 Відповісти
Нафіг нам оте нато,он який у наслідор нації красівий!
18.06.2025 21:15 Відповісти
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:
18.06.2025 21:15 Відповісти
Йозеф Кнехт

Прочитав, що міністр національної

єдності втік за кордон. Плакав

п'ять хвилин від сміху. Людина

розробляла план повернення

українців в Україну. Це настільки

жирно, що навіть тонко. Думаю,

якщо нам вдасться повернути

міністра, то й українці потягнуться

додому. Завдання з зірочкою)
18.06.2025 21:16 Відповісти
Певно хоче вивчити проблему біженців з середини.Побути в їх шкурі щоб зрозуміти як повертати їх.Підозрюю що якраз закінчується термін в карантинному лагері
18.06.2025 21:27 Відповісти
Це точно правда?
Це навіть не дно, це ЗЕбуінство.. повне глибоке ОП 🤠🤠🤠🤠💩🐸
18.06.2025 23:24 Відповісти
18.06.2025 21:20 Відповісти
Чи може хтось його приб'є
Коли воно чкурне в турне
І гроші всі ті поверне
Які воно сховало по турне

Шукати по місцях його шикувань.
19.06.2025 04:52 Відповісти
Планувальщик просррчений скумбрію ще на відпочинок вивезти хоче
18.06.2025 21:46 Відповісти
Какой патужный,даже не позвали!
18.06.2025 21:47 Відповісти
До моджахєдів ?
18.06.2025 23:22 Відповісти
Какоеже это всё невкусное ваше заливное ДЕРЬМО!!!!Зеля ты Внатуре ЛОХ!!!!
18.06.2025 23:33 Відповісти
Зате українці йому плануюють місце на лаві підсудних у Гаазькому трибуналі. Нехай краще туди готується скотина гойсько-малороська
19.06.2025 01:48 Відповісти
Приїде воно туди чи не приїде - того ніхто не замітить.
22.06.2025 06:53 Відповісти
 
 