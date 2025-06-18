Зеленський поки що планує особисту участь у саміті НАТО в Гаазі, - ЗМІ

Наразі президент Володимир Зеленський планує особисто взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі. Однак остаточне рішення буде ухвалене ближче до заходу.

Про це агентству AFP повідомило джерело в ОПУ, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника, Зеленський ухвалить рішення про особисту участь "напередодні саміту" НАТО, наразі ж ідеться про попередній графік.

Також джерело зазначило, що зустріч лідерів Альянсу є "можливістю зберегти підтримку та сприяти припиненню вогню".

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський має запрошення на саміт НАТО.

Також раніше повідомлялося, що деякі українські посадовці ставлять під сумнів участь президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО, що відбудеться наприкінці червня в Гаазі.

