Зеленський поки що планує особисту участь у саміті НАТО в Гаазі, - ЗМІ
Наразі президент Володимир Зеленський планує особисто взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі. Однак остаточне рішення буде ухвалене ближче до заходу.
Про це агентству AFP повідомило джерело в ОПУ, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника, Зеленський ухвалить рішення про особисту участь "напередодні саміту" НАТО, наразі ж ідеться про попередній графік.
Також джерело зазначило, що зустріч лідерів Альянсу є "можливістю зберегти підтримку та сприяти припиненню вогню".
Раніше повідомлялося, що президент Зеленський має запрошення на саміт НАТО.
Також раніше повідомлялося, що деякі українські посадовці ставлять під сумнів участь президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО, що відбудеться наприкінці червня в Гаазі.
"...Володимира Зеленського запрошено, але зі змінами у дипломатичному званні, щоб нібито уникнути будь-яких незручних зустрічей з Трампом. Хоча у Зеленського немає офіційної ролі і він не зустрічатиметься з лідерами НАТО, він візьме участь у вечері, яку організовує король Нідерландів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3558677
"Вечеря в Гаазі" - нова серія "Слуги народу" про те, як простий
вчительчленограй ("зміни у дипломатичному званні"), державним коштом, летить повечеряти в одному з європейських міст, користуючись безвізом від "клятого папєрєдніка-бариги" і під приводом важливості поїздки ("немає офіційної ролі" та "не зустрічатиметься з лідерами НАТО").
Навіть лопат на всіх не вистачить у ЗЕленого Шапітолія.
Довбойобе, вона ще на початку 2022 закінчилася.
Ми зараз вже навіть живемо за чужий рахунок.
які увійшли в Історію України:
Прочитав, що міністр національної
єдності втік за кордон. Плакав
п'ять хвилин від сміху. Людина
розробляла план повернення
українців в Україну. Це настільки
жирно, що навіть тонко. Думаю,
якщо нам вдасться повернути
міністра, то й українці потягнуться
додому. Завдання з зірочкою)
Це навіть не дно, це ЗЕбуінство.. повне глибоке ОП 🤠🤠🤠🤠💩🐸
Коли воно чкурне в турне
І гроші всі ті поверне
Які воно сховало по турне
Шукати по місцях його шикувань.