Зеленский еще не знает, поедет ли на саммит НАТО в Гаагу: Решение не зависит от того, будет ли встреча с Трампом

обращение Зеленского

Сейчас президент Украины Владимир Зеленский еще не знает, посетит ли лично саммит НАТО в Гааге на следующей неделе.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Моя поездка не зависит от того, будет ли встреча с Трампом. Во-первых, я не уверен, что поеду, но все же вероятность велика. На самом деле решу накануне", - сказал он.

Зеленский отметил, что хочет провести несколько встреч в рамках саммита НАТО. Президент добавил, что для него важно приглашение на саммит от Нидерландов.

"И есть соответствующие приглашения от короля, и от премьера. У нас с ним очень хорошие отношения. И он оказывает много поддержки. Думаю, третий по объему в Европе. Нидерланды действительно очень поддерживают нас. И поэтому для меня очень, очень важно, что он пригласил меня. У меня значительная программа может быть, в том числе и встреч. И, конечно, очень важна встреча с президентом Трампом", - заявил Зеленский.

Также читайте: Зеленский встретится с Коштой, фон дер Ляйен и Рютте 24 июня в Гааге

По его словам, уже есть "трехстороннее предложение - НАТО, ЕС и Украина". Также на полях саммита НАТО запланированы встречи министров иностранных дел всех стран НАТО и Украины и министров оборонной промышленности всех стран Альянса и Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (22060) НАТО (10360) саммит (1233)
+4
Та їдь. Бери Скумбрію. Хоч пошопиться.
21.06.2025 14:54 Ответить
+3
А рішення не від того залежить буде обстріл столиці чи ні, бо якось воно дивно кілька разів співпадало?
21.06.2025 15:00 Ответить
+2
Рішення не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом

Ясний пень - не залежить - бо залежить від команди з кремля, а там зараз не до Зеленського.
Як тільки команда з кремля через Єрмачка надійде - тоді у Зеленського і з'явиться твердість у голосі. А до того буде мямлити "не знаю, не знаю"...
21.06.2025 15:05 Ответить
Треба - Федя - треба
21.06.2025 14:55 Ответить
Але без Єрмака.
21.06.2025 15:18 Ответить
Виявляється ,в тебе ще й почуття гумору є ,а що стосується Трампа ,то зєля його вже задовбав своїми хотєлками і я"я вам нічєго нє должен " тому він і не хоче з ним зустрічатись.
21.06.2025 17:15 Ответить
якщо присутність трампа на будь-яких міжнародних самітах\форумах\сімпозіумах тощо не бажана, то за малий прайс можно запрошувати зєлєнського.
21.06.2025 15:00 Ответить
Трамп очевидно намагається просто пересидіти Україну. Надіється що скоро говорить ні з ким не доведеться. Тому й допомогу припинили.
А вона живе...
21.06.2025 15:03 Ответить
Не знає він. А буде знати як точно буде знати, чи Трамп там буде.
21.06.2025 15:03 Ответить
зеленський взагалі ніхєра не знає, воно знає тільки дві пташки - жабу і миш
21.06.2025 16:20 Ответить
Сіди дома. Все одно всі твої покатушки та полетенькі пусті за фомою і за змістом.
21.06.2025 17:28 Ответить
Він "ще не знає"... Та ***** ти там потрібен? Будеш ти там, чи не будеш - того ніхто не замітить.
21.06.2025 18:00 Ответить
Вова, дозволь нагадати тобі - в Україні і зараз нема, і ніколи не було Міністерства оборонної промисловості! Хоча з початком великої війни з росією воно ой як було б при нагоді!
21.06.2025 18:01 Ответить
 
 