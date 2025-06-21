Зеленский еще не знает, поедет ли на саммит НАТО в Гаагу: Решение не зависит от того, будет ли встреча с Трампом

Сейчас президент Украины Владимир Зеленский еще не знает, посетит ли лично саммит НАТО в Гааге на следующей неделе.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Моя поездка не зависит от того, будет ли встреча с Трампом. Во-первых, я не уверен, что поеду, но все же вероятность велика. На самом деле решу накануне", - сказал он.

Зеленский отметил, что хочет провести несколько встреч в рамках саммита НАТО. Президент добавил, что для него важно приглашение на саммит от Нидерландов.

"И есть соответствующие приглашения от короля, и от премьера. У нас с ним очень хорошие отношения. И он оказывает много поддержки. Думаю, третий по объему в Европе. Нидерланды действительно очень поддерживают нас. И поэтому для меня очень, очень важно, что он пригласил меня. У меня значительная программа может быть, в том числе и встреч. И, конечно, очень важна встреча с президентом Трампом", - заявил Зеленский.

По его словам, уже есть "трехстороннее предложение - НАТО, ЕС и Украина". Также на полях саммита НАТО запланированы встречи министров иностранных дел всех стран НАТО и Украины и министров оборонной промышленности всех стран Альянса и Украины.