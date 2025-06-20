Зеленский встретится с Коштой, фон дер Ляйен и Рютте 24 июня в Гааге
Во вторник, 24 июня, в Гааге президенты Европейского совета Антониу Кошта, Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Соответствующий анонс распространила пресс-служба Европейского совета, сообщая о запланированных на следующую неделю мероприятиях Кошты, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"24 июня. Гаага, Нидерланды. 14:30. Встреча с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказано в сообщении.
Также Кошта примет участие в саммите НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня.
Ранее сообщалось, что сейчас президент Владимир Зеленский планирует лично принять участие в саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. Однако окончательное решение будет принято ближе к мероприятию.
Україні з цього нічого.
Він взагалі ******** різні кошти!
Тривожно.....
Починаючи з того, що тихесенько у ліс пішов, і до Шефірів з Міндічами.
Біля ніжного, рожевого тухеса ЗЄ повинен залишитися тільки один.