РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7843 посетителя онлайн
Новости Саммит НАТО в Гааге
572 15

Зеленский встретится с Коштой, фон дер Ляйен и Рютте 24 июня в Гааге

В Гааге Зеленский встретится с руководством ЕС и НАТО

Во вторник, 24 июня, в Гааге президенты Европейского совета Антониу Кошта, Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Соответствующий анонс распространила пресс-служба Европейского совета, сообщая о запланированных на следующую неделю мероприятиях Кошты, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"24 июня. Гаага, Нидерланды. 14:30. Встреча с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказано в сообщении.

Также Кошта примет участие в саммите НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня.

Ранее сообщалось, что сейчас президент Владимир Зеленский планирует лично принять участие в саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. Однако окончательное решение будет принято ближе к мероприятию.

Читайте также: Саммит НАТО будет состоять только из одного заседания из-за Трампа, - The Times

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) саммит (1233) Рютте Марк (486) Урсула фон дер Ляйен (636) Антониу Кошта (81)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Як і раніше, гастролі Кварталу-95 дають щось тільки власникам Кварталу-95.
Україні з цього нічого.
показать весь комментарий
20.06.2025 20:24 Ответить
+5
варто чекати чергового рашистського ракетно-дронового терору Києва...
показать весь комментарий
20.06.2025 20:26 Ответить
+3
Пишуть що гаманець Зелі втік закордон
Тривожно.....
показать весь комментарий
20.06.2025 20:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як і раніше, гастролі Кварталу-95 дають щось тільки власникам Кварталу-95.
Україні з цього нічого.
показать весь комментарий
20.06.2025 20:24 Ответить
Зеленський зустрінеться з Коштою

Він взагалі ******** різні кошти!
показать весь комментарий
20.06.2025 20:25 Ответить
Пишуть що гаманець Зелі втік закордон
Тривожно.....
показать весь комментарий
20.06.2025 20:25 Ответить
У ЗЄ тих гаманців, як у дурня фантиків.
Починаючи з того, що тихесенько у ліс пішов, і до Шефірів з Міндічами.
показать весь комментарий
20.06.2025 20:27 Ответить
А що думати коли ближнє оточення преза втікає
показать весь комментарий
20.06.2025 20:28 Ответить
Що їх по-одному з'їдає Єрмак.

Біля ніжного, рожевого тухеса ЗЄ повинен залишитися тільки один.
показать весь комментарий
20.06.2025 20:33 Ответить
варто чекати чергового рашистського ракетно-дронового терору Києва...
показать весь комментарий
20.06.2025 20:26 Ответить
Вова приїде до Гааги в кайданках?🤭
показать весь комментарий
20.06.2025 20:47 Ответить
наш гідрант дуже любить подорожувати, звиздіти і жувати. турист, може ще й гастролі влаштує та про "сєньку-папрашайку" згадає.
показать весь комментарий
20.06.2025 20:49 Ответить
В Гаазі? З дєрьмаком буде? Ну то най там обидва і лишаються в КПЗ МКС (всеодно там їх пункт призначення, якщо не на кладовищі)....
показать весь комментарий
20.06.2025 20:51 Ответить
Гаага вже давно плаче за ішаком. Безтолкове чмо обовязково має відповісти за численні злочини проти держави та її громадян.
показать весь комментарий
20.06.2025 21:15 Ответить
Вот Повезло!и порисзздят иипопарятся!КРУТО!!!
показать весь комментарий
20.06.2025 22:47 Ответить
Віслчок зустрінеться з ... Це вже не мотивує, не діє ! Навпаки, я повністю розчарований цим "політиком" з шоусцени. А що там у військових ? Картина така ж. Я впевнений, будь-хто на посаді президента сьогодні - це поштовх мотивації для ЗСУ, для країни. Така як була в 2022 році. ОА оця тваринка вже **********, викликає роздратування, а його "потужні" взагалі штовхають людей до СПРОТИВУ, до ЗЛОЧИНУ.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:21 Ответить
 
 