УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4295 відвідувачів онлайн
Новини Саміт НАТО у Гаазі
572 15

Зеленський зустрінеться з Коштою, фон дер Ляєн та Рютте 24 червня в Гаазі

У Гаазі Зеленський зустрінеться з керівництвом ЄС та НАТО

У вівторок, 24 червня, в Гаазі президенти Європейської ради Антоніу Кошта, Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

Відповідний анонс розповсюдила пресслужба Європейської ради, повідомляючи про заплановані на наступний тиждень заходи Кошти, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"24 червня. Гаага, Нідерланди. 14.30 Зустріч з президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом України Володимиром Зеленським", - сказано в повідомленні.

Також Кошта візьме участь в саміті НАТО, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.

Раніше повідомлялося, що наразі президент Володимир Зеленський планує особисто взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі. Однак остаточне рішення буде ухвалене ближче до заходу.

Читайте також: Саміт НАТО складатиметься лише з одного засідання через Трампа, - The Times

Автор: 

Зеленський Володимир (25603) саміт (828) Рютте Марк (527) фон дер Ляєн Урсула (893) Кошта Антоніу (81)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Як і раніше, гастролі Кварталу-95 дають щось тільки власникам Кварталу-95.
Україні з цього нічого.
показати весь коментар
20.06.2025 20:24 Відповісти
+5
варто чекати чергового рашистського ракетно-дронового терору Києва...
показати весь коментар
20.06.2025 20:26 Відповісти
+3
Пишуть що гаманець Зелі втік закордон
Тривожно.....
показати весь коментар
20.06.2025 20:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як і раніше, гастролі Кварталу-95 дають щось тільки власникам Кварталу-95.
Україні з цього нічого.
показати весь коментар
20.06.2025 20:24 Відповісти
Зеленський зустрінеться з Коштою

Він взагалі ******** різні кошти!
показати весь коментар
20.06.2025 20:25 Відповісти
Пишуть що гаманець Зелі втік закордон
Тривожно.....
показати весь коментар
20.06.2025 20:25 Відповісти
У ЗЄ тих гаманців, як у дурня фантиків.
Починаючи з того, що тихесенько у ліс пішов, і до Шефірів з Міндічами.
показати весь коментар
20.06.2025 20:27 Відповісти
А що думати коли ближнє оточення преза втікає
показати весь коментар
20.06.2025 20:28 Відповісти
Що їх по-одному з'їдає Єрмак.

Біля ніжного, рожевого тухеса ЗЄ повинен залишитися тільки один.
показати весь коментар
20.06.2025 20:33 Відповісти
варто чекати чергового рашистського ракетно-дронового терору Києва...
показати весь коментар
20.06.2025 20:26 Відповісти
Вова приїде до Гааги в кайданках?🤭
показати весь коментар
20.06.2025 20:47 Відповісти
наш гідрант дуже любить подорожувати, звиздіти і жувати. турист, може ще й гастролі влаштує та про "сєньку-папрашайку" згадає.
показати весь коментар
20.06.2025 20:49 Відповісти
В Гаазі? З дєрьмаком буде? Ну то най там обидва і лишаються в КПЗ МКС (всеодно там їх пункт призначення, якщо не на кладовищі)....
показати весь коментар
20.06.2025 20:51 Відповісти
Гаага вже давно плаче за ішаком. Безтолкове чмо обовязково має відповісти за численні злочини проти держави та її громадян.
показати весь коментар
20.06.2025 21:15 Відповісти
Вот Повезло!и порисзздят иипопарятся!КРУТО!!!
показати весь коментар
20.06.2025 22:47 Відповісти
Віслчок зустрінеться з ... Це вже не мотивує, не діє ! Навпаки, я повністю розчарований цим "політиком" з шоусцени. А що там у військових ? Картина така ж. Я впевнений, будь-хто на посаді президента сьогодні - це поштовх мотивації для ЗСУ, для країни. Така як була в 2022 році. ОА оця тваринка вже **********, викликає роздратування, а його "потужні" взагалі штовхають людей до СПРОТИВУ, до ЗЛОЧИНУ.
показати весь коментар
21.06.2025 10:21 Відповісти
 
 