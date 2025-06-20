Зеленський зустрінеться з Коштою, фон дер Ляєн та Рютте 24 червня в Гаазі

У вівторок, 24 червня, в Гаазі президенти Європейської ради Антоніу Кошта, Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

Відповідний анонс розповсюдила пресслужба Європейської ради, повідомляючи про заплановані на наступний тиждень заходи Кошти, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"24 червня. Гаага, Нідерланди. 14.30 Зустріч з президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом України Володимиром Зеленським", - сказано в повідомленні.

Також Кошта візьме участь в саміті НАТО, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.

Раніше повідомлялося, що наразі президент Володимир Зеленський планує особисто взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі. Однак остаточне рішення буде ухвалене ближче до заходу.

