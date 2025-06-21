Зеленський ще не знає, чи поїде на саміт НАТО у Гаагу: Рішення не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом

Наразі президент України Володимир Зеленський ще не знає, чи відвідає особисто саміт НАТО в Гаазі наступного тижня.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя поїздка не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом. По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж таки вірогідність велика. Насправді вирішу напередодні", - сказав він.

Зеленський зазначив, що хоче провести кілька зустрічей у рамках саміту НАТО. Президент додав, що для нього важливе запрошення на саміт від Нідерландів.

"І є відповідні запрошення від короля, і від прем'єра. У нас з ним дуже добрі стосунки. І він надає багато підтримки. Думаю, третій за обсягом у Європі. Нідерланди справді дуже підтримують нас. І тому для мене дуже, дуже важливо, що він запросив мене. У мене значна програма може бути, зокрема і зустрічей. І, звісно, дуже важлива зустріч із президентом Трампом", - заявив Зеленський.

Також читайте: Зеленський зустрінеться з Коштою, фон дер Ляєн та Рютте 24 червня в Гаазі

За його словами, вже є "тристороння пропозиція - НАТО, ЄС і Україна". Також на полях саміту НАТО заплановані зустрічі міністрів закордонних справ всіх країн НАТО та України і міністрів оборонної промисловості всіх країн Альянсу та України.