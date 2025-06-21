УКР
Саміт НАТО у Гаазі
Зеленський ще не знає, чи поїде на саміт НАТО у Гаагу: Рішення не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом

Наразі президент України Володимир Зеленський ще не знає, чи відвідає особисто саміт НАТО в Гаазі наступного тижня.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами

"Моя поїздка не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом. По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж таки вірогідність велика. Насправді вирішу напередодні", - сказав він.

Зеленський зазначив, що хоче провести кілька зустрічей у рамках саміту НАТО. Президент додав, що для нього важливе запрошення на саміт від Нідерландів.

"І є відповідні запрошення від короля, і від прем'єра. У нас з ним дуже добрі стосунки. І він надає багато підтримки. Думаю, третій за обсягом у Європі. Нідерланди справді дуже підтримують нас. І тому для мене дуже, дуже важливо, що він запросив мене. У мене значна програма може бути, зокрема і зустрічей. І, звісно, дуже важлива зустріч із президентом Трампом", - заявив Зеленський.

За його словами, вже є "тристороння пропозиція - НАТО, ЄС і Україна". Також на полях саміту НАТО заплановані зустрічі міністрів закордонних справ всіх країн НАТО та України і міністрів оборонної промисловості всіх країн Альянсу та України.

Зеленський Володимир (25612) НАТО (6824) саміт (828)
+4
Та їдь. Бери Скумбрію. Хоч пошопиться.
21.06.2025 14:54 Відповісти
+3
А рішення не від того залежить буде обстріл столиці чи ні, бо якось воно дивно кілька разів співпадало?
21.06.2025 15:00 Відповісти
+2
Рішення не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом

Ясний пень - не залежить - бо залежить від команди з кремля, а там зараз не до Зеленського.
Як тільки команда з кремля через Єрмачка надійде - тоді у Зеленського і з'явиться твердість у голосі. А до того буде мямлити "не знаю, не знаю"...
21.06.2025 15:05 Відповісти
Треба - Федя - треба
21.06.2025 14:55 Відповісти
Але без Єрмака.
21.06.2025 15:18 Відповісти
Виявляється ,в тебе ще й почуття гумору є ,а що стосується Трампа ,то зєля його вже задовбав своїми хотєлками і я"я вам нічєго нє должен " тому він і не хоче з ним зустрічатись.
21.06.2025 17:15 Відповісти
якщо присутність трампа на будь-яких міжнародних самітах\форумах\сімпозіумах тощо не бажана, то за малий прайс можно запрошувати зєлєнського.
21.06.2025 15:00 Відповісти
Трамп очевидно намагається просто пересидіти Україну. Надіється що скоро говорить ні з ким не доведеться. Тому й допомогу припинили.
А вона живе...
21.06.2025 15:03 Відповісти
Не знає він. А буде знати як точно буде знати, чи Трамп там буде.
21.06.2025 15:03 Відповісти
зеленський взагалі ніхєра не знає, воно знає тільки дві пташки - жабу і миш
21.06.2025 16:20 Відповісти
Сіди дома. Все одно всі твої покатушки та полетенькі пусті за фомою і за змістом.
21.06.2025 17:28 Відповісти
Він "ще не знає"... Та ***** ти там потрібен? Будеш ти там, чи не будеш - того ніхто не замітить.
21.06.2025 18:00 Відповісти
Вова, дозволь нагадати тобі - в Україні і зараз нема, і ніколи не було Міністерства оборонної промисловості! Хоча з початком великої війни з росією воно ой як було б при нагоді!
21.06.2025 18:01 Відповісти
 
 