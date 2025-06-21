Зеленський ще не знає, чи поїде на саміт НАТО у Гаагу: Рішення не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом
Наразі президент України Володимир Зеленський ще не знає, чи відвідає особисто саміт НАТО в Гаазі наступного тижня.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
"Моя поїздка не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом. По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж таки вірогідність велика. Насправді вирішу напередодні", - сказав він.
Зеленський зазначив, що хоче провести кілька зустрічей у рамках саміту НАТО. Президент додав, що для нього важливе запрошення на саміт від Нідерландів.
"І є відповідні запрошення від короля, і від прем'єра. У нас з ним дуже добрі стосунки. І він надає багато підтримки. Думаю, третій за обсягом у Європі. Нідерланди справді дуже підтримують нас. І тому для мене дуже, дуже важливо, що він запросив мене. У мене значна програма може бути, зокрема і зустрічей. І, звісно, дуже важлива зустріч із президентом Трампом", - заявив Зеленський.
За його словами, вже є "тристороння пропозиція - НАТО, ЄС і Україна". Також на полях саміту НАТО заплановані зустрічі міністрів закордонних справ всіх країн НАТО та України і міністрів оборонної промисловості всіх країн Альянсу та України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А вона живе...
Ясний пень - не залежить - бо залежить від команди з кремля, а там зараз не до Зеленського.
Як тільки команда з кремля через Єрмачка надійде - тоді у Зеленського і з'явиться твердість у голосі. А до того буде мямлити "не знаю, не знаю"...