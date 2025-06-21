УКР
Саміт НАТО у Гаазі
10 694 63

НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі, - Politico

Засідання Ради Україна-НАТО на саміті в Гаазі не буде

На саміті Північноатлантичного Альянсу в Гаазі не буде засідання Ради НАТО з питань України.

Про це пише видання Politico.

Зазначається, що причиною скасування став змінений графік зустрічей через президента США Дональда Трампа.

Видання пише, що "це ще одна поступка США, які, попри заклики деяких союзників провести таке засідання, не були зацікавлені в посиленні уваги до війни, яку Трамп не зміг вирішити, як він обіцяв під час минулорічної президентської кампанії".

Як і на саміті G7 в Канаді в Гаазі не буде довгих комюніке, лише короткі заяви щодо нових зобов'язань.

Зеленський поки що планує особисту участь у саміті НАТО в Гаазі, - ЗМІ

Відтак скорочений графік саміту НАТО передбачає лише дві основні події: вітальну вечерю в замку  королівської родини Нідерландів та одне засідання Північноатлантичної ради.

Politico також пише, що наразі не зрозуміло, чи буде присутній президент України Володимир Зеленський, який був запрошений лише на вечерю з нагоди відкриття саміту у вівторок, 24 червня.

Раніше повідомлялося, що саміт НАТО в Гаазі, який відбудеться наступного тижня, складатиметься лише з однієї сесії тривалістю дві з половиною години.

Зеленський ще не знає, чи поїде на саміт НАТО у Гаагу: Рішення не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом

Автор: 

НАТО (6835) саміт (828)
+24
Блазень українофоб блискуче виконав оманські домовленості з пуйлом
21.06.2025 19:28 Відповісти
+19
ну так, саміт буде скорочений до однієї години, бо трамп більше не може тримати уваги і вже через годину втрачає здатність розуміти довгі речення. Може просто встати і піти, і щоб запобігти такому конфузу, а також істерики від згадки про Україну, то і питання про Україну теж скасували.
21.06.2025 19:35 Відповісти
+16
Продовжують стелитися під трампа . !! Тьху-у . Яке ганьбище . !
Гадаю - зараз іржавий і дійсно почувається повелителем Всесвіту .
Європа сама своїми ж руками плекає нового диктатора . Як вже виплекала раніше - двох інших .
21.06.2025 19:36 Відповісти
21.06.2025 19:25 Відповісти
Ясно. Зливайте воду, батьку.
21.06.2025 19:27 Відповісти
чи буде присутній президент України
Не буде. Інакше не буде Трампа
21.06.2025 19:28 Відповісти
Блазень українофоб блискуче виконав оманські домовленості з пуйлом
21.06.2025 19:28 Відповісти
😢😢😢
21.06.2025 19:43 Відповісти
Нагадайте, шо там було в оманських домовленостях?
21.06.2025 19:48 Відповісти
Згорнути курс у ЄС та НАТО і повернути Україну у колоніальний стан для рашки
показати весь коментар
Ну, а трампон там був? Бо бачу шо не Україна хоче згорнути, а агЄнт "красноФ" большой друг ***** цього добивається.
показати весь коментар
в оманських було те,що на сьогодні Україна і її народ мають в реальному житті,і ні грама більше...
показати весь коментар
Так в оманських домовленостях було шо ***** нападе, а Україна буде оборонятись?
показати весь коментар
якщо відмовишся від окупації за два тижні,тоді я своє заберу війною(куйло)За два тижні не вийшло-Боря Джонсонюк сказав "зепоцріоту" сиди в Києві і не рипайся .Україну ніхто здавати куйлу не буде.Війна куйла прийшла в український дім...
показати весь коментар
Ага, а нагадайте де зараз Джонсонюк?
показати весь коментар
Там було, що Чонгар треба розмінувати.
показати весь коментар
Так його не розмінували тому ***** пішов повномаштабно?
показати весь коментар
То він сам розмінувався?
показати весь коментар
НАТа вчергове обісралась...
показати весь коментар
А чому ж Україна так преться в те НАТО ,якщо воно обісралось ,і так своїми хотєлкамі весь Світ на вуха поставили.
показати весь коментар
НАТа поступово, але впевнено перетворюється в ООНу...
показати весь коментар
ну так, саміт буде скорочений до однієї години, бо трамп більше не може тримати уваги і вже через годину втрачає здатність розуміти довгі речення. Може просто встати і піти, і щоб запобігти такому конфузу, а також істерики від згадки про Україну, то і питання про Україну теж скасували.
21.06.2025 19:35 Відповісти
Продовжують стелитися під трампа . !! Тьху-у . Яке ганьбище . !
Гадаю - зараз іржавий і дійсно почувається повелителем Всесвіту .
Європа сама своїми ж руками плекає нового диктатора . Як вже виплекала раніше - двох інших .
21.06.2025 19:36 Відповісти
Відтак скорочений графік саміту НАТО передбачає лише дві основні події: вітальну вечерю та завершальне засідання в туалеті.
показати весь коментар
Майже весь свiт у заручниках неадеквата...
показати весь коментар
Це тимчасово, але ***** ****** пока він при владі, ******* король як то кажуть!
показати весь коментар
Згоден...
показати весь коментар
НАТО слід перейменувати в НЕ ТО!
показати весь коментар
а навіщо ті питання по Україні піднімати? Воюютьукраїнці, гинуть кожну хвилину, захищать своїми життями благополучну затишну європейську реальність, ну хай так і далі буде.
показати весь коментар
Ти вважаєш, що українці воюють не за власне існування, а за існування затишної Європи?
показати весь коментар
А шо таке браві партнери не можуть показати свою потужність. Всі кивають один на одного...."а вот ми чикаємо його",....."а вот якби вони запровадили то і ми б теж...." Цирк на дроті
показати весь коментар
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В, как говорят наши украинские друзья, Великой Британии, от былого величия которой осталось только слово "Великая", произошло одно неприятное происшествие.

А именно, цитирую: "пропалестинские активисты ворвались на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон (к западу от Оксфорда) и вывели из строя два самолета-заправщика, припаркованных на базе, чтобы они не смогли помогать Израилю".

Ну, тут, как всегда, есть нюансы.

Слово "ворвались" - это эвфемизм. Просто приехали на электросамокатах, как если бы ехали в магазин за пивом (а может потом туда и поехали) и залили краской двигатели.

Никакому Израилю эти самолеты отродясь не помогали. Потому что у нас "гранаты не той системы", мы применяем другой вид заправщиков. Но это, как раз, легко объяснимый момент - "пропалестинские активисты", как правило, люди не сильно обезображенные интеллектом, дебилы, проще говоря. Сказали "заправщики", будем портить заправщики, вот Гугл, вот фото.

Но я сейчас вообще не про это. А я про то, как Европа, в данном случае Великобритания, готовится к будущей войне с Россией. Они же к ней готовятся, верно? Миллион раз, устами самых разных начальников, гражданских и военных, это говорили. И что главное преимущество НАТО как раз в превосходстве в авиации, в господстве в воздухе.

А теперь давайте представим, что на эту базу заезжают не два идиота с пропалестинским поражением головного мозга, а группа опытных диверсантов, которая, да хоть на тех же электросамокатах, рассредоточившись по базе, выводит из строя не два, а, скажем, 20 самолетов. И не только на этой базе, а на Хай-Уиком, где дислоцирована группа 1 Королевских ВВС с самолетами "Тайфун". Повредить современный самолет - вообще не квадратура круга. Осколочную, а лучше термитную гранату в двигатель, более чем достаточно.

И происходит это не только в Великой Британии, а по всей Европе. И вот уже нет никакого превосходства в воздухе. При известной разворотливости, при насыщенности Европы российской агентурой, добровольной или профессиональной, и при такой "охране" авиабаз, подобную операцию вполне можно организовать.

Так что, может стоит сказать этим двум кретинам спасибо, если, конечно, из их "визита" будут сделаны хоть какие-то выводы.
Пишуть що Держдеп і Білий дім прибрали зі своїх офіційних сайтів будь які згадки про Будапештський меморандум . Взагалі - жодного слова більше немає . Ну я не знаю , як на мою думку то це вже відкритий плювок в обличчя Україні .
Кажуть що його навіть кацапи ще не видалили .
21.06.2025 19:46 Відповісти
Сначала планировали проводить самммит три дна,потом специально для трампа урезали до 2.5 часов а теперь совсем отменили.Наверное правда что у Трампа недержание мочи и мозгов..
показати весь коментар
Він мабуть хмарафон недивиться потужного
показати весь коментар
У нього ці дві субстанції вже давно об'єдналися.
показати весь коментар
Не НАТО а Трамп
показати весь коментар
...і не Україна, а Зеленський.
показати весь коментар
З такою, старечою діареєю, жоден графік НАТО не складеться!!??
Памперси, не справляються??
показати весь коментар
Два кошелька зедрота уже свалили (чернышов и миндич)
показати весь коментар
*********! Та ***** то засідання взагалі, покажіть Трампу мультики, бо не дай бог занудьгує і здрисне. Ну так же ш тепер все робиться? Щоб велика руда дитина була задоволена? ***********, я не думав, що я колись доживу до ТАКОГО сорому.
показати весь коментар
Ішака вчергове фейсом об тейбл. Чмо в траурі.
показати весь коментар
Тобто, оскільки Трамп обісрався, всі будуть робити вигляд, що нема ніякої війни?
показати весь коментар
Причина такої поведінки Трампа по відношенню до України дуже проста - він позбавлений можливості переглядати наш телемарафон! Відповідно, в нього відсутній доступ до правдивої інформації щодо перебігу війни, тому ***** має можливість їздити йому по вухах. Напевно ж Трамп і не підозрює, що ми ведемо успішні наступальні операції в Курській області, потужно ************ кацапів на Сумщині, корупція в Україні давним-давно знищена, економіка кацапії тріщить по швам, її розпад це справа навіть не місяців, а тижнів, і взагалі наша перемога близька як ніколи! Потрібно або організувати для американського народу трансляцію телемарафону англійською по їх кабельним каналам, або раз на кілька днів завозити Трампу відеозаписи телемарафону (хоча б виступи наших експертів, нехай відчує смак справжньої якісної аналітики в їх виконанні).
показати весь коментар
Трумп вже все зрозумів і тікає від того ідійота, як чорт від ладана. Вони обоє, як близнюки-браття.
показати весь коментар
Треба перекласти на англійську багатотомні спогади найвеличнішого і подарувати Трампу з повагою
показати весь коментар
Щоб діда кіндратій вхопив? Звучить, як план.
показати весь коментар
Офігенно ефективна організація. Збираються заради галочки, коли один рветься бомбити ядерну країну (але без ядерної зброї, а перед іншими неадекватний сусід готується до вторгнення через декілька років. Проблеми? Які проблеми. Давайте пофоткаємось і по домівкам.
показати весь коментар
Нікому більше вірити не можна, чим швидше зробиш свою ЯЗ тим швидше ти забезпечиш мир на своїй землі.
показати весь коментар
Для Трампа можна запросити клоунів
показати весь коментар
Трумп же казав, що розвалить НАТО... От він це й робить. А все інше - балачки.
показати весь коментар
Да. Вот потому НАТО и должно действовать без оглядки на рыжего **********.
показати весь коментар
нaто возможно нaчнет действовaть после нaпaдение нa стрaну европы, членa нaто, когдa сшa скaжут, что мы не учaствуем ...
показати весь коментар
О, на вечерю Боневтік Потужно-Брехливий приїде, а щось добре зробити для України ні. Невже не видно, що із-за Богневтіка Трамп все ближче йде до кацапа і далі відділяється від України? Можливо краще піти Боневтіку і дати можливість керувати іншим?
показати весь коментар
Похоже, что и НАТО и США в сухом остатке не сумели и вторую войну реально проводить, удержать и тем более побеждать. Иран оказался не совсем прогулкой. Хотя события там быстро меняются. Израиль только оказался на высоте. Но проблема у нас. Мы похоже одни почти остались. В кремле конечно восторг, нефть по ценам идёт на рекорд!
показати весь коментар
Да на йуха там этот трампон, нафиг? Гнать рыжего *********** сцаными тряпками, меньше вреда без него будет.
показати весь коментар
Укрaине про нaто следует зaбыть, ЕС тоже под вопросом потому, что никому тaм не нужнa aгрaрнaя стрaнa тaк еще и нa дотaциях.

выбор нaдо было делaть нa китaй кaк сделaл кaзaхстaн и поэтому тaм мирнaя жизнь и х у йло чемодaнный вывел оккупaционные войскa после звонкa из пекинa.

но уже поздно.
показати весь коментар
