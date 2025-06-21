НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі, - Politico
На саміті Північноатлантичного Альянсу в Гаазі не буде засідання Ради НАТО з питань України.
Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що причиною скасування став змінений графік зустрічей через президента США Дональда Трампа.
Видання пише, що "це ще одна поступка США, які, попри заклики деяких союзників провести таке засідання, не були зацікавлені в посиленні уваги до війни, яку Трамп не зміг вирішити, як він обіцяв під час минулорічної президентської кампанії".
Як і на саміті G7 в Канаді в Гаазі не буде довгих комюніке, лише короткі заяви щодо нових зобов'язань.
Відтак скорочений графік саміту НАТО передбачає лише дві основні події: вітальну вечерю в замку королівської родини Нідерландів та одне засідання Північноатлантичної ради.
Politico також пише, що наразі не зрозуміло, чи буде присутній президент України Володимир Зеленський, який був запрошений лише на вечерю з нагоди відкриття саміту у вівторок, 24 червня.
Раніше повідомлялося, що саміт НАТО в Гаазі, який відбудеться наступного тижня, складатиметься лише з однієї сесії тривалістю дві з половиною години.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не буде. Інакше не буде Трампа
Гадаю - зараз іржавий і дійсно почувається повелителем Всесвіту .
Європа сама своїми ж руками плекає нового диктатора . Як вже виплекала раніше - двох інших .
В, как говорят наши украинские друзья, Великой Британии, от былого величия которой осталось только слово "Великая", произошло одно неприятное происшествие.
А именно, цитирую: "пропалестинские активисты ворвались на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон (к западу от Оксфорда) и вывели из строя два самолета-заправщика, припаркованных на базе, чтобы они не смогли помогать Израилю".
Ну, тут, как всегда, есть нюансы.
Слово "ворвались" - это эвфемизм. Просто приехали на электросамокатах, как если бы ехали в магазин за пивом (а может потом туда и поехали) и залили краской двигатели.
Никакому Израилю эти самолеты отродясь не помогали. Потому что у нас "гранаты не той системы", мы применяем другой вид заправщиков. Но это, как раз, легко объяснимый момент - "пропалестинские активисты", как правило, люди не сильно обезображенные интеллектом, дебилы, проще говоря. Сказали "заправщики", будем портить заправщики, вот Гугл, вот фото.
Но я сейчас вообще не про это. А я про то, как Европа, в данном случае Великобритания, готовится к будущей войне с Россией. Они же к ней готовятся, верно? Миллион раз, устами самых разных начальников, гражданских и военных, это говорили. И что главное преимущество НАТО как раз в превосходстве в авиации, в господстве в воздухе.
А теперь давайте представим, что на эту базу заезжают не два идиота с пропалестинским поражением головного мозга, а группа опытных диверсантов, которая, да хоть на тех же электросамокатах, рассредоточившись по базе, выводит из строя не два, а, скажем, 20 самолетов. И не только на этой базе, а на Хай-Уиком, где дислоцирована группа 1 Королевских ВВС с самолетами "Тайфун". Повредить современный самолет - вообще не квадратура круга. Осколочную, а лучше термитную гранату в двигатель, более чем достаточно.
И происходит это не только в Великой Британии, а по всей Европе. И вот уже нет никакого превосходства в воздухе. При известной разворотливости, при насыщенности Европы российской агентурой, добровольной или профессиональной, и при такой "охране" авиабаз, подобную операцию вполне можно организовать.
Так что, может стоит сказать этим двум кретинам спасибо, если, конечно, из их "визита" будут сделаны хоть какие-то выводы.
Кажуть що його навіть кацапи ще не видалили .
Памперси, не справляються??
выбор нaдо было делaть нa китaй кaк сделaл кaзaхстaн и поэтому тaм мирнaя жизнь и х у йло чемодaнный вывел оккупaционные войскa после звонкa из пекинa.
но уже поздно.