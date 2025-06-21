НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі, - Politico

На саміті Північноатлантичного Альянсу в Гаазі не буде засідання Ради НАТО з питань України.

Про це пише видання Politico.

Зазначається, що причиною скасування став змінений графік зустрічей через президента США Дональда Трампа.

Видання пише, що "це ще одна поступка США, які, попри заклики деяких союзників провести таке засідання, не були зацікавлені в посиленні уваги до війни, яку Трамп не зміг вирішити, як він обіцяв під час минулорічної президентської кампанії".

Як і на саміті G7 в Канаді в Гаазі не буде довгих комюніке, лише короткі заяви щодо нових зобов'язань.

Відтак скорочений графік саміту НАТО передбачає лише дві основні події: вітальну вечерю в замку королівської родини Нідерландів та одне засідання Північноатлантичної ради.

Politico також пише, що наразі не зрозуміло, чи буде присутній президент України Володимир Зеленський, який був запрошений лише на вечерю з нагоди відкриття саміту у вівторок, 24 червня.

Раніше повідомлялося, що саміт НАТО в Гаазі, який відбудеться наступного тижня, складатиметься лише з однієї сесії тривалістю дві з половиною години.

