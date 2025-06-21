Все страны НАТО должны выделять 5% от ВВП на оборону, кроме США, - Трамп

Дональд Трамп считает, что все страны НАТО, кроме Соединенных Штатов, должны тратить 5% от ВВП на оборону.

Об этом президент США заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

У Трампа спросили, считает ли он до сих пор, что страны НАТО должны выделять 5% от ВВП на оборону.

"Я не думаю, что мы должны. Но считаю, что страны НАТО должны, абсолютно точно. Мы уже так много лет поддерживаем НАТО. Во многих случаях, как мне кажется, мы платили почти 100% всех расходов. Поэтому я не думаю, что мы должны, а вот страны НАТО - да, абсолютно", - заявил американский лидер.

На уточняющий вопрос относительно Испании, которая на этой неделе публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы - до 1,5% ВВП, Трамп сказал, что "НАТО должен разобраться" со страной.

"Испания всегда выделяла очень мало. Так всегда было - они платили очень мало. Испания должна платить столько же, сколько и все остальные. Испания известна своими низкими платежами", - пожаловался республиканец.

Трамп также в очередной раз раскритиковал Канаду.

"Знаете, кто еще платил меньше всего? Страна, известная как Канада. Потому что Канада говорила: "Зачем платить, если Соединенные Штаты и так защитят нас бесплатно?" - добавил он.

