РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9897 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа о НАТО Оборонительные расходы НАТО
6 890 40

Все страны НАТО должны выделять 5% от ВВП на оборону, кроме США, - Трамп

Трамп считает, что страны НАТО должны выделять 5% на оборону

Дональд Трамп считает, что все страны НАТО, кроме Соединенных Штатов, должны тратить 5% от ВВП на оборону.

Об этом президент США заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

У Трампа спросили, считает ли он до сих пор, что страны НАТО должны выделять 5% от ВВП на оборону.

"Я не думаю, что мы должны. Но считаю, что страны НАТО должны, абсолютно точно. Мы уже так много лет поддерживаем НАТО. Во многих случаях, как мне кажется, мы платили почти 100% всех расходов. Поэтому я не думаю, что мы должны, а вот страны НАТО - да, абсолютно", - заявил американский лидер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО в его нынешнем виде больше не имеет смысла существовать. Мир изменился, - глава Минобороны Италии Крозетто

На уточняющий вопрос относительно Испании, которая на этой неделе публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы - до 1,5% ВВП, Трамп сказал, что "НАТО должен разобраться" со страной.

"Испания всегда выделяла очень мало. Так всегда было - они платили очень мало. Испания должна платить столько же, сколько и все остальные. Испания известна своими низкими платежами", - пожаловался республиканец.

Трамп также в очередной раз раскритиковал Канаду.

"Знаете, кто еще платил меньше всего? Страна, известная как Канада. Потому что Канада говорила: "Зачем платить, если Соединенные Штаты и так защитят нас бесплатно?" - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция планирует увеличить оборонные расходы до 5% ВВП из-за угрозы со стороны России, - премьер Кристерссон

Автор: 

Испания (891) НАТО (10360) США (27966) Трамп Дональд (6696)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Іспанія відкрила Америку!
Тому Трамп повинен скидатись на НАТО за себе та Іспанію...
показать весь комментарий
21.06.2025 10:19 Ответить
+25
Абсурд прсто фонатнує з трампона!!! Такого ДНБІЛА я за свої 50 років ще не бачив!
показать весь комментарий
21.06.2025 10:16 Ответить
+22
Тупа барига, яка нічого спільного з політикою немає
показать весь комментарий
21.06.2025 10:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Абсурд прсто фонатнує з трампона!!! Такого ДНБІЛА я за свої 50 років ще не бачив!
показать весь комментарий
21.06.2025 10:16 Ответить
Янкі не повинні платити. І Франки також. Бо в 5 ст. вони розбили гуннів.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:30 Ответить
всі рівні , але руде дурко рівніше за всіх !
показать весь комментарий
21.06.2025 10:17 Ответить
Тупа барига, яка нічого спільного з політикою немає
показать весь комментарий
21.06.2025 10:18 Ответить
8 десяток ось розміняє,я не розумію навіщо обирати оцих пришелепкуватих старців,там же по них видно що у них часто проблеми з підключенням к розуму та до реальності
показать весь комментарий
21.06.2025 11:08 Ответить
Угу, через два тижня.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:19 Ответить
Іспанія відкрила Америку!
Тому Трамп повинен скидатись на НАТО за себе та Іспанію...
показать весь комментарий
21.06.2025 10:19 Ответить
Повинна й закрити.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:21 Ответить
Це звісно так, але як пояснити Трампу, хто був такий Амеріго Веспучі?
показать весь комментарий
21.06.2025 10:53 Ответить
Якщо би у 15 столітті президентом Америки був Трамп, то відкриття Америки не сталося би!
показать весь комментарий
21.06.2025 11:21 Ответить
Ненормальний.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:23 Ответить
"В общем так: подручный Джона
Был находкой для шпиона,
Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел!"
показать весь комментарий
21.06.2025 10:28 Ответить
Важко посперечатися, що майже всі країни нато забили болт на свої армії, думали що сша їх захистить. А сша чомусь не хоче за всіх платити. Дивно.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:34 Ответить
Вони з самого початку так себе поставили
показать весь комментарий
21.06.2025 10:37 Ответить
Ну навіть самий позорний лошара, якого розводять на бабло іноді може відмовитись платити за всіх.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:44 Ответить
"А сша чомусь не хоче за всіх платити"

з 1945 по 2025 якісь дурачки керували штатами. Один трамп і американські 73% знають, як треба
показать весь комментарий
21.06.2025 11:46 Ответить
вангую..скоро Трампон скаже що країни НАТО мають платити Штатам 5% за "кришу" )))
показать весь комментарий
21.06.2025 10:34 Ответить
Що поробиш, як ху...ло скаже так він і робить. Добре, що він відразу все забуває, тому і дає два тижня, думає що і інші забудуть. Що з павіана взяти, мабуть треба дзеркало відібрати.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:36 Ответить
Пора рыжего кабанчика усыплять, мучается же животинка...
показать весь комментарий
21.06.2025 10:36 Ответить
На Малашку вся надiя.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:59 Ответить
ШО і Орбан теж ? І це все після підтримки республіканців всіма угорцями ? Яка невдячність ! Жахлива ! Ну хоча б на 4, 99 % не заробили ?
показать весь комментарий
21.06.2025 10:39 Ответить
Пля, водограй маразма
показать весь комментарий
21.06.2025 10:41 Ответить
После окончания каденции, пристроить его на участке КВЖД козлодоем.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:00 Ответить
Розібратися з Іспанією і наказати - щоб другим неповадно було - Трамп
показать весь комментарий
21.06.2025 11:28 Ответить
К сожалению, здесь Трамп совершенно прав. Европа, имея под боком орду, десятилетиям вскармливала её нефтедолларами(ещё и Германия убила все свои АЭС). А на свои армии тратить гроши. Даже после Грузии-2008 и Украины-2014 мало что поменялось.
Это же неслыханный позор: голодная 20-миллионая КНДР прислала снарядов больше, чем весь богатейший 500-миллионый ЕС.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:34 Ответить
Это рашка еще со времен совка вскармливала Европу своими дешевыми ископаемыми. Да все процветание Европы было основано на дешевых энергоресурсах, не только из рашки. А потом кацапы и другие обезьяны все деньги с ресурсов розкрадали и несли обратно в Европу. Схема была идеальной.
показать весь комментарий
21.06.2025 12:29 Ответить
Наступною вимогою Трумпа буде повернення трильярдів, які сша витратили "на військово-політичну підтримку нати" з першого дня її (нати) існування.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:36 Ответить
І в кожного забрати копалини
показать весь комментарий
21.06.2025 13:07 Ответить
Само собою, це навіть не обговорюється!
показать весь комментарий
21.06.2025 15:33 Ответить
Чи доповідали Трампу, що пряме фінансування НАТО та витрати на оборону країн НАТО у відсотках до ВВП - не одне і теж саме?
Іспанія фінансує НАТО у розмірі між Турцією (більше) і Канадою (менше), і за розміром прямого фінансування НАТО Іспанія далеко не на останньому місці.

Джерело: https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_67655.htm
показать весь комментарий
21.06.2025 11:42 Ответить
Інформацію для Трумпа готують найкращі спеціалісти з продажу нерухомості (у самого Трумпа в цій грі рівень "Бох"). А базовий принцип у цій царині - "не надуриш - не продаш".
показать весь комментарий
21.06.2025 15:41 Ответить
******** своєю смертю не помре
показать весь комментарий
21.06.2025 11:54 Ответить
Як би там не було ,але країни ,котрі входять в НАТО.мають вказати США на двері НАТО..."ТРАМБОН"виконує агентурну роботу куйла по знищенні ЄС І НАТО
показать весь комментарий
21.06.2025 12:09 Ответить
А може саме Цього, *****-2 і чекає??
показать весь комментарий
21.06.2025 13:06 Ответить
Back in the day, the US was terrified of the spread of communism way more than Europe where socialist and communist parties were mainstream and where governments ended up adopting many socialist policies such as largely free medical care, education, and an extensive system of social support. Not that the US Government was afraid of an outright revolution, rather they did not want the American people to get used to the idea of large-scale social spending and free stuff. The consensus is that the American worker, to be productive, must be constantly scared of losing their job at any moment, and with it of losing their medical insurance, potentially their house, and forfeiting their children's future. In the past, the US was ready to pick up the tab for NATO, which it saw as a way to stop communism.

Now communism is gone. The former ideological rivals have embraced money-making, and China has particularly excelled at it. Ideologically, Sweden or Denmark appear more dangerous to Trump than Moscow because they are more socialist nowadays and, at the same time, fairly effective with a high standard of living. Not a good example for American workers, dangerous for corporate profits. There is no reason to keep paying for the lefties' security, in Trump's mind. Make them pay, make them buy US weapons instead. Less money for social stuff, more money in the US coffers. ****** whammy.
показать весь комментарий
21.06.2025 18:10 Ответить
А США на всі 10 треба. Останній парад це показав
показать весь комментарий
22.06.2025 13:11 Ответить
 
 