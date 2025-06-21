Все страны НАТО должны выделять 5% от ВВП на оборону, кроме США, - Трамп
Дональд Трамп считает, что все страны НАТО, кроме Соединенных Штатов, должны тратить 5% от ВВП на оборону.
Об этом президент США заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
У Трампа спросили, считает ли он до сих пор, что страны НАТО должны выделять 5% от ВВП на оборону.
"Я не думаю, что мы должны. Но считаю, что страны НАТО должны, абсолютно точно. Мы уже так много лет поддерживаем НАТО. Во многих случаях, как мне кажется, мы платили почти 100% всех расходов. Поэтому я не думаю, что мы должны, а вот страны НАТО - да, абсолютно", - заявил американский лидер.
На уточняющий вопрос относительно Испании, которая на этой неделе публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы - до 1,5% ВВП, Трамп сказал, что "НАТО должен разобраться" со страной.
"Испания всегда выделяла очень мало. Так всегда было - они платили очень мало. Испания должна платить столько же, сколько и все остальные. Испания известна своими низкими платежами", - пожаловался республиканец.
Трамп также в очередной раз раскритиковал Канаду.
"Знаете, кто еще платил меньше всего? Страна, известная как Канада. Потому что Канада говорила: "Зачем платить, если Соединенные Штаты и так защитят нас бесплатно?" - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому Трамп повинен скидатись на НАТО за себе та Іспанію...
Был находкой для шпиона,
Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел!"
з 1945 по 2025 якісь дурачки керували штатами. Один трамп і американські 73% знають, як треба
Это же неслыханный позор: голодная 20-миллионая КНДР прислала снарядов больше, чем весь богатейший 500-миллионый ЕС.
Іспанія фінансує НАТО у розмірі між Турцією (більше) і Канадою (менше), і за розміром прямого фінансування НАТО Іспанія далеко не на останньому місці.
Джерело: https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_67655.htm
Now communism is gone. The former ideological rivals have embraced money-making, and China has particularly excelled at it. Ideologically, Sweden or Denmark appear more dangerous to Trump than Moscow because they are more socialist nowadays and, at the same time, fairly effective with a high standard of living. Not a good example for American workers, dangerous for corporate profits. There is no reason to keep paying for the lefties' security, in Trump's mind. Make them pay, make them buy US weapons instead. Less money for social stuff, more money in the US coffers. ****** whammy.