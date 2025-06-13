Швеция планирует увеличить оборонные расходы до 5% ВВП из-за угрозы со стороны России, - премьер Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил планы правительства повысить оборонные расходы страны до 5% валового внутреннего продукта на фоне роста угрозы со стороны России.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Стокгольме вместе с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Кристерссон напомнил, что правительство уже анонсировало начало крупнейших оборонных инвестиций со времен "холодной войны". Теперь он официально подтвердил: "Швеция достигнет нового целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 5% ВВП. По меньшей мере 3,5 % ВВП будут направлены на ключевые оборонные нужды для достижения новых целей НАТО по возможностям".

Глава правительства отметил, что окончательное решение будет формализовано после саммита НАТО в Гааге. Основной причиной наращивания оборонных расходов Кристерссон назвал угрозу, которую представляет Россия для Швеции, Европы и всего Альянса.

"Мы имеем специфическое географическое расположение, и мы должны быть готовы к будущим угрозам со стороны России. Фоном для этого конечно является захватническая война против Украины, но также и то, что мы очень давно знаем Россию. Россия является угрозой не только для Украины, но всех стран Европы и Альянса", - подчеркнул премьер Швеции.

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