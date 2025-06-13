Швеція планує збільшити оборонні витрати до 5% ВВП через загрозу з боку Росії, - прем’єр Крістерссон

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підтвердив плани уряду підвищити оборонні витрати країни до 5% валового внутрішнього продукту на тлі зростання загрози з боку Росії.

Про це він заявив на пресконференції у Стокгольмі разом із новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Крістерссон нагадав, що уряд вже анонсував початок найбільших оборонних інвестицій з часів "холодної війни". Тепер він офіційно підтвердив: "Швеція досягне нового цільового показника НАТО з витрат на оборону у розмірі 5% ВВП. Щонайменш 3,5 % ВВП будуть спрямовані на ключові оборонні потреби задля досягнення нових цілей НАТО зі спроможностей".

Глава уряду зазначив, що остаточне рішення буде формалізоване після саміту НАТО у Гаазі. Основною причиною нарощування оборонних видатків Крістерссон назвав загрозу, яку становить Росія для Швеції, Європи та усього Альянсу.

"Ми маємо специфічне географічне розташування, і ми маємо бути готові до майбутніх загроз з боку Росії. Тлом для цього звісно є загарбницька війна проти України, але також і те, що ми дуже здавна знаємо Росію. Росія є загрозою не лише для України але усіх країн Європи і Альянсу", - наголосив прем’єр Швеції.

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