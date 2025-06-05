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Новини Витрати на оборону Оборонні витрати України
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Порошенко про дефіцит коштів в бюджеті для ЗСУ: Єдиний вихід – скоротити всі передвиборчі витрати

Порошенко про дефіцит коштів в бюджеті

Урядовці нарешті публічно визнали величезний дефіцит грошей на ЗСУ. Тому треба терміново скоротити всі популістські передвиборчі витрати і спрямувати всі гроші на оборону.

Про це заявив Петро Порошенко після зустрічі лідерів парламентських фракцій із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та профільними міністрами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Коштів у Резервному фонді, який створювався для закриття термінового кричущих проблем безпеки держави, залишилось менше 15%, які будуть "з’їдені" за два тижні. Скільки з цих коштів були спрямовані на ЗСУ? Абсолютна меншість, кошти використовувалися на виборчі напрямки. Бо питання так званого кешбеку – це питання виборче. Питання так званої "тисячі" – це питання передвиборче, це спроба купити голоси. Збільшення фінансування єдиного пропагандистського марафону – на це гроші вони мають. Питання збільшення фінансування каральних органів – на це в них гроші є, а от на ЗСУ з Резервного фонду не було використано майже нічого", – констатував Порошенко.

"А скільки коштів Україна ще потребує для безперебійного функціонування ЗСУ? Виявляється, фінансування було розраховано на 7-8 місяців, бо до цього часу влада взяла на себе зобов’язання закінчити війну. А якщо Путін не захоче закінчувати війну? А якщо Трамп не зможе закінчити війну? Єдиним гарантом суверенітету і територіальної цілісності нашої держави є ЗСУ. До кінця року нам не вистачає вже 500 млрд грн. Про це сьогодні вперше було заявлено прем’єр-міністром і міністром фінансів. Єдино зрозумілий вихід – скоротити всі передвиборчі видатки і кожну копійку спрямувати на потреби ЗСУ", – наголосив Порошенко.

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"70 млрд, які вони припасли для закупівлі російсько-болгарських реакторів – Збройним Силам, прибуток НАК "Нафтогаз" в розмірі 20 млрд – Збройним Силам. Ми свою позицію висловили, чекаємо відповіді уряду, бо сказали, що їм треба порахувати", – повідомив лідер "ЄС".

Автор: 

бюджет (3013) Порошенко Петро (15192) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+20
Рускій, ми вже чули, що "Ва фсьом вінаватый Парашэнка!"
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05.06.2025 18:00 Відповісти
+10
Злодіям УКРАЇНА не потрібна....Вибір 2019 року ФАТАЛЬНИЙ.
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05.06.2025 17:59 Відповісти
+8
Любите фантастику?
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05.06.2025 18:00 Відповісти
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потрібно лише тим хто знаходиться на всіх гілках влади в Україні просто припинити красти...
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05.06.2025 17:55 Відповісти
Любите фантастику?
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05.06.2025 18:00 Відповісти
люблю правду...
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05.06.2025 18:03 Відповісти
Ти нерозумієш навіть такого простого запитання?
До чого тут що ти " любиш", чи " нелюбиш"? Мова йде , про то, що Зеленьський і його камарілья НЕМОЖЕ ЗУПИНИТИСЯ В розкраданнях і узурпаці влади.
Тому подібні заклики" зупинитися і не красти", це струс повітря,що може тобі і подобається, але не має жодного практичного наслідку.
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05.06.2025 18:11 Відповісти
питання я зрозумів-але насамперед я розумію що ті хто знаходяться на всіх гілках влади в країні продовжують її обкрадати навіть під час жахливої війни за існування самої країни,тому саме про це і пишу...
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05.06.2025 18:17 Відповісти
Так злодіям саме того і потрібно, щоб всі мовчали.
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05.06.2025 18:32 Відповісти
Єдиний вихід - скоротити всі передвиборчі витрати

Згадалося зі старезного анекдоту: "Хлопці! Краще вуха відріжте!"
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05.06.2025 17:56 Відповісти
Рускій, ми вже чули, що "Ва фсьом вінаватый Парашэнка!"
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05.06.2025 18:00 Відповісти
Тю, так а чого він їх не здав, коли був президентом? А навпаки, армія будувалася.
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05.06.2025 18:05 Відповісти
Азахаа москалику, Порошенко не був ще президентом, коли ви виродки Крим окупували.
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05.06.2025 18:10 Відповісти
Ти за кого голосував у другому турі 2010 та 2019?
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05.06.2025 18:10 Відповісти
дурнику де таке написано? мабуть на марахвоне....
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05.06.2025 18:11 Відповісти
Смішне, Крим орки окупували в лютому 2014 року, окремі райони Донецької та Луганської областей в квітні 2014 року, а Порошенко став Президентом 7 червня 2014 року. Урочисте засідання Верховної Ради України було заплановане на 10-у годину; об 11 відбулася церемонія представлення командувачів видів Збройних сил України та урочистого підняття прапора Президента України на Софійській площі.
Кацапури, ну чому ви такі тупі?
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05.06.2025 18:13 Відповісти
Лішнєхромосомний, ти забув про "вбитого брата" Порошенка, Ліпєцкую хвабріку, ну і далі по скабєєвсько-соловйовській методичці. 47-а хромосома не муляє?
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05.06.2025 18:23 Відповісти
Слухай, рюзкє лошара, тут не та публіка, де можна вільно вішати спагетті. Хоча, свинособачої сарани на Цензор залетіло багато.
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05.06.2025 18:32 Відповісти
Ты полудурок по датам хоть разберись
20.02.14 начало оккупации Крыма
12.04.14 начало АТО Турчиновым
...... А теперь найди дату когда Порошенко стал президентом? Но ты ссыкливая собака не скажешь
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05.06.2025 18:15 Відповісти
Рашист ти звідки тут взявся.
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05.06.2025 18:09 Відповісти
Смішний, в той час, коли Петро Олексійович був Верховним головнокомандуючим ЗСУ, то було звільнено 3/4 території Донецької та Луганської областей, захопленої вашими орками, а потім Мінськими угодоми Порошенко надів намордник вашому путлєру так,що путлєр ще три роки скиглив, розказаючи, як його надули.
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05.06.2025 18:10 Відповісти
Відповідь дуже проста, Хай би Порошенко так і далі крав, що і ЗСУ були підняті на достатній рівень, і економіка пішла стабільно вверх, і безвіз з Європою, і Томос повернуто назад, вкрадений московицькими попами ще 336 років тому. Хай би краще так крав Порошенко, як "здобувають" ваші агенти, "Буратіна", "Козир" і другія "достойния" ліца.
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05.06.2025 18:32 Відповісти
Если твоя мама была умней, она сделала бы аборт.
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05.06.2025 18:13 Відповісти
Ця ботяра тільки що зареєструвалась.
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05.06.2025 18:24 Відповісти
Лапті не тиснуть? Кацапчику від тебе тхне прокисшими щамі.
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05.06.2025 18:16 Відповісти
Ого! Свіженьке яйце проклюнулось на зеленій ботофермі! Інкубатор працює денно і нощно от куди йде бабло, а на Армію нема
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05.06.2025 18:20 Відповісти
Лапоть, ти переймайся дєткамі кабаєвої . Ти мабуть десь з Уралу? Таки правий був Жірік, земля йому битим склом і казаном гарячої смоли.
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05.06.2025 18:25 Відповісти
А хто сказав, що це кацап. Це подоляківський...
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05.06.2025 18:25 Відповісти
"акакаяразніца?"
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05.06.2025 18:37 Відповісти
А яка різниця, що подоляківський, що кацапський? Другими словами, - Какая разніца? -
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05.06.2025 18:40 Відповісти
А зєчмо вже передало на Армію хоч тисячну частку того, що кожен тиждень возить на фронт Порошенко? Це тобі не муляє, зєботяра новонароджена?
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05.06.2025 18:27 Відповісти
це абєспєчєний масквіч, у якого вистачає грошей на сплату VPN "Україна-преміум". Цензор не "фільтрує" такі акаунти, тому кацапи сюди забігають часто.
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05.06.2025 18:29 Відповісти
Більше ніяких побажень?
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05.06.2025 18:33 Відповісти
Злодіям УКРАЇНА не потрібна....Вибір 2019 року ФАТАЛЬНИЙ.
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05.06.2025 17:59 Відповісти
100%
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05.06.2025 18:05 Відповісти
А коли власне вибори?
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05.06.2025 17:59 Відповісти
Почалися тоді, коли почали роздавати "вовіну_тисячу"...
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05.06.2025 18:01 Відповісти
Помоєму Олексійович драматізірує. Не буде ніяких виборів. Ми з Зеленьським до кінця. Так шо він тут не правий
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05.06.2025 18:03 Відповісти
Ну те що до кінця так це точно!
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05.06.2025 18:09 Відповісти
Вже на горизонті.
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05.06.2025 18:03 Відповісти
Вибори Бубочки в липні-серпні. Орієнтовно.
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05.06.2025 18:07 Відповісти
Є вихід - зелений коридор на Київ.
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05.06.2025 18:01 Відповісти
На Лондон лучше
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05.06.2025 18:04 Відповісти
Диви, «барига» має все вернути, яке не крав, а ті що вкрали ні. «Народ» цього не хоче, і так все гарненько, все тихенько, фронт далеко, може і пронесе. Але ж ні, не пронесе…
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05.06.2025 18:02 Відповісти
Поднимите налоги народу, что вы выдумываете ?
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05.06.2025 18:06 Відповісти
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05.06.2025 18:53 Відповісти
Пора вже обмежити космічні зарплати і пенсії в країні війна ,а бидло жирує.
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05.06.2025 18:06 Відповісти
Депутати гниди. Від слова усі
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05.06.2025 18:19 Відповісти
Ще треба зліквідувати всі незаконні виплати по інвалідності чиновникам і всяким різним прокурорам, а також змусити їх повернути те що вже отримали. Далі - припинити незаконний видобуток бурштину і прибуток направляти в бюджет. Розібратися з "резніковськими яйцями".

Або підняти податки для ФОП)
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05.06.2025 18:09 Відповісти
і це іще поталанило, що зелена шваль кацапські реактори в болгарів не купила... дякувати європі!!
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05.06.2025 18:11 Відповісти
а то шо би случилось?
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05.06.2025 18:18 Відповісти
-70 лярдів в бюджеті. Чи то таке? На швидкість поїдання вареників не впливає?
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05.06.2025 18:35 Відповісти
Ну сиди з батарейкою в дупі.
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05.06.2025 18:48 Відповісти
Чим мали допомогти Україні НЕпрацюючі кацапські реактрори?
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05.06.2025 18:55 Відповісти
Весь ютуб засраний піар-спектаклями зеленого чма, скільки туди коштів вкладається? Скільки на зємарахвон, пазітівних блохєров, ботоферми та інше? А на Армію нема, і не буде, бо зрадникам не потрібна перемога. Якби воно знало про "павутину", то її не було б. А зараз журнашлюхи і зєблохєри репетують, як недонапаліон особисто онлайн керував цією операцією.
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05.06.2025 18:14 Відповісти
а на вас соевых ботов сколько пеця тратит?
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05.06.2025 18:20 Відповісти
Всі гроші. Ще й кредити бере.
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05.06.2025 18:36 Відповісти
а малюк говорит что он с первого дня знал...тебя желудями гнилыми кормят?или просто умственная отсталость
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05.06.2025 18:22 Відповісти
Дивись, у неї є розділові знаки в тексті, а в тебе нема. Так хто тут розумово відсталий тоді?
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05.06.2025 18:33 Відповісти
тот кто глупые вопросы задает.не плачь ботаник
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05.06.2025 18:35 Відповісти
Так, я ботанік, з червоним дипломом кращого універу країни. І я буду гнобити тупих і неграмотних зебілоїдів!
Пиши нормальною мовою, а не свинособачим ізиком!
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05.06.2025 18:47 Відповісти
Малюк помиляється. Перевтомився.
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05.06.2025 18:38 Відповісти
Фотка гарна
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05.06.2025 18:18 Відповісти
А скоротити виплати тобі та твоїй фракції в Раді - ні? А шо так? Бабла багато не буває....
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05.06.2025 18:32 Відповісти
Ти скорочувати будеш? Чи спеціально обучені скорочувачі?
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05.06.2025 18:39 Відповісти
То це питання совісті отримувачів. Я яким містом до нарахуваннь.
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05.06.2025 18:43 Відповісти
ЯКА АЛЧНА БИДЛОТА!!! Собі награбувало гроші на вибори у українців, а решті - припинити фінансування!!! Та окрім цієї пики параші НІЯКІ ВИБОРИ НІКОГО НЕ ЦІКАВЛЯТЬ!!!
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05.06.2025 18:35 Відповісти
О, юродиві підтягнулись. На паперть греби ! Тут не подають і не наливають
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05.06.2025 18:41 Відповісти
Весело споглядати, як синхронно вискочили ольгіно-савушкінські боти із мордора і доморощені подляківські, тільки при згадці про Порошенка. Ну прям, як близнюки-чорти з коробки. І чому так співпадає?!
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05.06.2025 18:37 Відповісти
Однакове програмне забезпечення.
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05.06.2025 18:42 Відповісти
Бо вони - одна команда.
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05.06.2025 18:56 Відповісти
А коли сам балатувався то скорочував собі передвиборчі витрати ,чи ні?
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05.06.2025 18:39 Відповісти
А що, власна пам'ять підводить? Не пам'ятаєш?
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05.06.2025 18:43 Відповісти
Упс! І зразу свіжезареєстрованя подоляуівські, шарієвські і кацапські повискакували. Наче дрючком розворушили осине кубло, загуло, забульеало, засмерділо.
Andruha #608906

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Реєстрація: 05.06.2025
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05.06.2025 18:43 Відповісти
Шо характерно, правительство докладывает шо есть большой дефицит на войну, а не дефицит бюджета!!!! То есть, на себя любимых, на среднюю зарплату госчиновников 50тис.грн., на велике будивництво и видновлення деньги есть, а на войну не хватает?!?!🤡😳😅😆🤣 ********** 😊😅😂🤪
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05.06.2025 18:40 Відповісти
Кому що, а ..... вибори.
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05.06.2025 18:49 Відповісти
ЭТО ПОЛНЕЙШИЙ ГОЛОВНОЙ ПЕЗПРЕДЕЛ ВЛАСТИ
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05.06.2025 18:49 Відповісти
Может хватит балаболить,пора начинать действовать - сложить мандаты вместе с вонючими бютовцами и сделать эту клоунскую раду окончательно нелегитимной.
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05.06.2025 18:53 Відповісти
так скорочуй, барига
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05.06.2025 18:56 Відповісти
 
 