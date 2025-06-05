Порошенко про дефіцит коштів в бюджеті для ЗСУ: Єдиний вихід – скоротити всі передвиборчі витрати
Урядовці нарешті публічно визнали величезний дефіцит грошей на ЗСУ. Тому треба терміново скоротити всі популістські передвиборчі витрати і спрямувати всі гроші на оборону.
Про це заявив Петро Порошенко після зустрічі лідерів парламентських фракцій із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та профільними міністрами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Коштів у Резервному фонді, який створювався для закриття термінового кричущих проблем безпеки держави, залишилось менше 15%, які будуть "з’їдені" за два тижні. Скільки з цих коштів були спрямовані на ЗСУ? Абсолютна меншість, кошти використовувалися на виборчі напрямки. Бо питання так званого кешбеку – це питання виборче. Питання так званої "тисячі" – це питання передвиборче, це спроба купити голоси. Збільшення фінансування єдиного пропагандистського марафону – на це гроші вони мають. Питання збільшення фінансування каральних органів – на це в них гроші є, а от на ЗСУ з Резервного фонду не було використано майже нічого", – констатував Порошенко.
"А скільки коштів Україна ще потребує для безперебійного функціонування ЗСУ? Виявляється, фінансування було розраховано на 7-8 місяців, бо до цього часу влада взяла на себе зобов’язання закінчити війну. А якщо Путін не захоче закінчувати війну? А якщо Трамп не зможе закінчити війну? Єдиним гарантом суверенітету і територіальної цілісності нашої держави є ЗСУ. До кінця року нам не вистачає вже 500 млрд грн. Про це сьогодні вперше було заявлено прем’єр-міністром і міністром фінансів. Єдино зрозумілий вихід – скоротити всі передвиборчі видатки і кожну копійку спрямувати на потреби ЗСУ", – наголосив Порошенко.
"70 млрд, які вони припасли для закупівлі російсько-болгарських реакторів – Збройним Силам, прибуток НАК "Нафтогаз" в розмірі 20 млрд – Збройним Силам. Ми свою позицію висловили, чекаємо відповіді уряду, бо сказали, що їм треба порахувати", – повідомив лідер "ЄС".
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До чого тут що ти " любиш", чи " нелюбиш"? Мова йде , про то, що Зеленьський і його камарілья НЕМОЖЕ ЗУПИНИТИСЯ В розкраданнях і узурпаці влади.
Тому подібні заклики" зупинитися і не красти", це струс повітря,що може тобі і подобається, але не має жодного практичного наслідку.
Згадалося зі старезного анекдоту: "Хлопці! Краще вуха відріжте!"
Кацапури, ну чому ви такі тупі?
20.02.14 начало оккупации Крыма
12.04.14 начало АТО Турчиновым
...... А теперь найди дату когда Порошенко стал президентом? Но ты ссыкливая собака не скажешь
Повернути з якою метою? Щоб зеленим було що дерибанити?
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Або підняти податки для ФОП)
Пиши нормальною мовою, а не свинособачим ізиком!
Andruha #608906
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Реєстрація: 05.06.2025