Порошенко про дефіцит коштів в бюджеті для ЗСУ: Єдиний вихід – скоротити всі передвиборчі витрати

Урядовці нарешті публічно визнали величезний дефіцит грошей на ЗСУ. Тому треба терміново скоротити всі популістські передвиборчі витрати і спрямувати всі гроші на оборону.

Про це заявив Петро Порошенко після зустрічі лідерів парламентських фракцій із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та профільними міністрами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Коштів у Резервному фонді, який створювався для закриття термінового кричущих проблем безпеки держави, залишилось менше 15%, які будуть "з’їдені" за два тижні. Скільки з цих коштів були спрямовані на ЗСУ? Абсолютна меншість, кошти використовувалися на виборчі напрямки. Бо питання так званого кешбеку – це питання виборче. Питання так званої "тисячі" – це питання передвиборче, це спроба купити голоси. Збільшення фінансування єдиного пропагандистського марафону – на це гроші вони мають. Питання збільшення фінансування каральних органів – на це в них гроші є, а от на ЗСУ з Резервного фонду не було використано майже нічого", – констатував Порошенко.

"А скільки коштів Україна ще потребує для безперебійного функціонування ЗСУ? Виявляється, фінансування було розраховано на 7-8 місяців, бо до цього часу влада взяла на себе зобов’язання закінчити війну. А якщо Путін не захоче закінчувати війну? А якщо Трамп не зможе закінчити війну? Єдиним гарантом суверенітету і територіальної цілісності нашої держави є ЗСУ. До кінця року нам не вистачає вже 500 млрд грн. Про це сьогодні вперше було заявлено прем’єр-міністром і міністром фінансів. Єдино зрозумілий вихід – скоротити всі передвиборчі видатки і кожну копійку спрямувати на потреби ЗСУ", – наголосив Порошенко.

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"70 млрд, які вони припасли для закупівлі російсько-болгарських реакторів – Збройним Силам, прибуток НАК "Нафтогаз" в розмірі 20 млрд – Збройним Силам. Ми свою позицію висловили, чекаємо відповіді уряду, бо сказали, що їм треба порахувати", – повідомив лідер "ЄС".