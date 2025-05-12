Порошенко закликав припинити транзит російської нафти через "Дружбу": Щодня РФ отримує $20 млн
П'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав припинити транзит російської нафти через територію України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Цю "Дружбу" час зупинити. 20 мільйонів доларів щодня для Росії - це не просто гроші. Це ракети по українських містах, це загиблі українці, в тому числі діти… І найбільший абсурд - ці гроші Росія отримує через Україну. Через нашу землю. І цей абсурд треба зупинити", - наголосив він.
Порошенко зазначив, що російська нафта щодня йде транзитом через Україну, що дає РФ мільйони доларів для ведення війни проти України.
"Я обговорював це з міністрами закордонних справ Європейського Союзу. Це не лише наша позиція - це позиція Франції, Німеччини, Польщі - наших партнерів, друзів, союзників, всіх, хто готує і підтримує 17 пакет санкцій. російський режим фінансує війну за рахунок цивілізованого світу. І за рахунок України. І цьому має бути край", - додав лідер "ЄС".
Так, Порошенко під час сесійних засідань цього тижня вимагає:
- ухвалити спеціальну постанову про припинення транспортування російської нафти територією України, в тому числі нафтопровід "Дружбу" - не після війни, а зараз;
- заблокувати діяльність російського Telegram, який перетворився на головний канал інформаційної агресії проти України та зброю психологічного тиску на українців, а також на головний ресурс терористів.
- запровадити регуляцію криптовалют в Україні - з контролем за походженням капіталу; запровадити оподаткування криптовалют для наповнення українського бюджету - бо цифрова економіка має працювати на оборону і відновлення країни;
- ухвалити Звернення до Конгресу США про надання Україні зброї, грошей та посилення санкцій;
- внести зміни до Бюджетного кодексу з метою спрямування всіх додаткових видатків на Збройні Сили України - бо саме сила армії сьогодні вирішує, чи буде в нас завтра.
І у Порошенка у Раді не було монобільшості.
Це зараз президент приймає одноосібні рішення. Бо моно.
Хоча якщо йому було тереба, то навіть кума без диплома проштовхнув на генплокула.
Вересень - жовтень 2006 року - у газеті «2000» з'явилася серія публікацій про корумпованість керівництва МВС України і зокрема Юрія Луценка. У Верховній Раді більше половини депутатів проголосували за створення спеціальної слідчої комісії, яку очолив Володимир Сівкович.
1 жовтня 2019 року ДБР відкрило проти Луценка кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою. Справу було відкрито за заявою нардепа Давида Арахамії (Слуга народу).
23 липня 2022 року ДБР оголосило підозру Сівковичу у держзраді[31]. Він разом із ексначальником управління СБУ в Криму Олегом Кулінічем сприяли вторгненню РФ.
22 січня 2022 Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс оприлюднила офіційну заяву про масштаби підривної діяльності Росії проти України. У заяві йдеться про підготовку конкретних українських політиків з колишнього оточення Януковича, які контактують з російською військовою розвідкою в процесі розробки планів нападу на Україну. Серед названих осіб, що готуються російськими військовими як майбутні члени окупаційного маріонеткового уряду, було назване ім'я колишнього заступника голови Ради національної безпеки та оборони Володимира Сівковича[26][27].
20 лютого 2023 року Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний призначив Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів[94].
До чого це все?
Йому буде приємно згадати часи, коли він ганявся за Луценко.
В связі с нападєнім на Украіну граждан Захарченка і Плотницкого?
І взагалі, чи багато партій в Раді у 2014 підтримали б такі обмеження:
«Воєнний стан передбачає надання відповідним органам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 державної влади, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військовому командуванню та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE конституційних прав і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 свобод https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 людини і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD громадянина та прав і законних інтересів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.»
?
Відповідно до «Академічного тлумачного словника»
ВОЄННИЙ, той, що стосується війни, пов'язаний з нею. Наприклад: воєнні дії, воєнний стан, воєнна загроза.
ВІЙСЬКОВИЙ, той, що стосується війська, або прийнятий, установлений у війську, в армії.
Одразу на перед. Скільки входило партій в коаліцію за часів Порошенка.
Це те то що зараз. Лідор ********** сказав, його партія проголосувала, бо має монобільшість. За часів Порошенка такого не було, у кожної партії яка входила в коаліцію тоді, були свої вимоги.
Тому при всьому бажанні Порошенка, у цього партії, не вистачило б голосів.
Тому не плутайте, тепле з м'яким.
А чого сам лідор ********** сам цього не зробив з 2019 по 2022 війни тоді не було?
При Порошенку, та до 2022, якщо б ми таке зробили, то ЄС нас по голові не погладило б, були б штрафи і все інше. Бо це зрив контрактів. Бо для ЄС тоді був просто конфлікт який в Україні.
А от після 2022 таке можно зробити, бо почалася повномасштабна війна. Болт можно класти та ту трубу, і ЄС нічого не зробить.
Тому питання до зебобіків, чого ваш лідор **********, його ще не зробив?
Граждане Захарченка і Плотницкій вторглісь в Украіну ?
Хіба незрозуміло, що в 2014-му, чи навіть в 2019-му Україні не давали заблокувати "Дружбу" названі Порохом союзники?
"...і стало так" (с)
Україна отримає прохолодне ставлення від Європи за затримку транзиту і кацапські ракетно-бомбові удари по вже непотрібній їм нафто-транспортній інфраструктурі.
- «бздить» -боїться.
- «гоне» - 3,14159265....zdytь.
Нехай ще про вугілля , з РФії , розповість ...
І цікаво виходить, претензії чомусь тільки до Петі, а Ахметов у нас святий виходить у цій справі...
До війни такої можливості (згоди) не було.
ЗІ: раптом що - словаки, мадяри, австрійці, серби і прочая шушваль навіть членів Євросоюзу та НАТО на цій гілці в Європі до союзників України не належать.
