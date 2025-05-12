Порошенко закликав припинити транзит російської нафти через "Дружбу": Щодня РФ отримує $20 млн

П'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав припинити транзит російської нафти через територію України.

"Цю "Дружбу" час зупинити. 20 мільйонів доларів щодня для Росії - це не просто гроші. Це ракети по українських містах, це загиблі українці, в тому числі діти… І найбільший абсурд - ці гроші Росія отримує через Україну. Через нашу землю. І цей абсурд треба зупинити", - наголосив він.

Порошенко зазначив, що російська нафта щодня йде транзитом через Україну, що дає РФ мільйони доларів для ведення війни проти України.

"Я обговорював це з міністрами закордонних справ Європейського Союзу. Це не лише наша позиція - це позиція Франції, Німеччини, Польщі - наших партнерів, друзів, союзників, всіх, хто готує і підтримує 17 пакет санкцій. російський режим фінансує війну за рахунок цивілізованого світу. І за рахунок України. І цьому має бути край", - додав лідер "ЄС".

Так, Порошенко під час сесійних засідань цього тижня вимагає:

ухвалити спеціальну постанову про припинення транспортування російської нафти територією України, в тому числі нафтопровід "Дружбу" - не після війни, а зараз;

заблокувати діяльність російського Telegram, який перетворився на головний канал інформаційної агресії проти України та зброю психологічного тиску на українців, а також на головний ресурс терористів.

запровадити регуляцію криптовалют в Україні - з контролем за походженням капіталу; запровадити оподаткування криптовалют для наповнення українського бюджету - бо цифрова економіка має працювати на оборону і відновлення країни;

ухвалити Звернення до Конгресу США про надання Україні зброї, грошей та посилення санкцій;

внести зміни до Бюджетного кодексу з метою спрямування всіх додаткових видатків на Збройні Сили України - бо саме сила армії сьогодні вирішує, чи буде в нас завтра.

