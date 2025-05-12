Порошенко призвал прекратить транзит российской нефти через "Дружбу": Ежедневно РФ получает $20 млн
Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал прекратить транзит российской нефти через территорию Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Эту "Дружбу" пора остановить. 20 миллионов долларов ежедневно для России - это не просто деньги. Это ракеты по украинским городам, это погибшие украинцы, в том числе дети... И самый большой абсурд - эти деньги Россия получает через Украину. Через нашу землю. И этот абсурд надо остановить", - подчеркнул он.
Порошенко отметил, что российская нефть ежедневно идет транзитом через Украину, что дает РФ миллионы долларов для ведения войны против Украины.
"Я обсуждал это с министрами иностранных дел Европейского Союза. Это не только наша позиция - это позиция Франции, Германии, Польши - наших партнеров, друзей, союзников, всех, кто готовит и поддерживает 17 пакет санкций. российский режим финансирует войну за счет цивилизованного мира. И за счет Украины. И этому должен быть конец", - добавил лидер "ЕС".
Так, Порошенко во время сессионных заседаний на этой неделе требует:
- принять специальное постановление о прекращении транспортировки российской нефти по территории Украины, в том числе по нефтепроводу "Дружба" - не после войны, а сейчас;
- заблокировать деятельность российского Telegram, который превратился в главный канал информационной агрессии против Украины и оружие психологического давления на украинцев, а также в главный ресурс террористов.
- ввести регуляцию криптовалют в Украине - с контролем за происхождением капитала; ввести налогообложение криптовалют для наполнения украинского бюджета - потому что цифровая экономика должна работать на оборону и восстановление страны;
- принять Обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине оружия, денег и усилении санкций;
- внести изменения в Бюджетный кодекс с целью направления всех дополнительных расходов на Вооруженные Силы Украины - потому что именно сила армии сегодня решает, будет ли у нас завтра.
І у Порошенка у Раді не було монобільшості.
Це зараз президент приймає одноосібні рішення. Бо моно.
Хоча якщо йому було тереба, то навіть кума без диплома проштовхнув на генплокула.
Вересень - жовтень 2006 року - у газеті «2000» з'явилася серія публікацій про корумпованість керівництва МВС України і зокрема Юрія Луценка. У Верховній Раді більше половини депутатів проголосували за створення спеціальної слідчої комісії, яку очолив Володимир Сівкович.
1 жовтня 2019 року ДБР відкрило проти Луценка кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою. Справу було відкрито за заявою нардепа Давида Арахамії (Слуга народу).
23 липня 2022 року ДБР оголосило підозру Сівковичу у держзраді[31]. Він разом із ексначальником управління СБУ в Криму Олегом Кулінічем сприяли вторгненню РФ.
22 січня 2022 Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс оприлюднила офіційну заяву про масштаби підривної діяльності Росії проти України. У заяві йдеться про підготовку конкретних українських політиків з колишнього оточення Януковича, які контактують з російською військовою розвідкою в процесі розробки планів нападу на Україну. Серед названих осіб, що готуються російськими військовими як майбутні члени окупаційного маріонеткового уряду, було назване ім'я колишнього заступника голови Ради національної безпеки та оборони Володимира Сівковича[26][27].
20 лютого 2023 року Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний призначив Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів[94].
До чого це все?
Йому буде приємно згадати часи, коли він ганявся за Луценко.
В связі с нападєнім на Украіну граждан Захарченка і Плотницкого?
І взагалі, чи багато партій в Раді у 2014 підтримали б такі обмеження:
«Воєнний стан передбачає надання відповідним органам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 державної влади, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військовому командуванню та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE конституційних прав і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 свобод https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 людини і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD громадянина та прав і законних інтересів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.»
?
Відповідно до «Академічного тлумачного словника»
ВОЄННИЙ, той, що стосується війни, пов'язаний з нею. Наприклад: воєнні дії, воєнний стан, воєнна загроза.
ВІЙСЬКОВИЙ, той, що стосується війська, або прийнятий, установлений у війську, в армії.
Одразу на перед. Скільки входило партій в коаліцію за часів Порошенка.
Це те то що зараз. Лідор ********** сказав, його партія проголосувала, бо має монобільшість. За часів Порошенка такого не було, у кожної партії яка входила в коаліцію тоді, були свої вимоги.
Тому при всьому бажанні Порошенка, у цього партії, не вистачило б голосів.
Тому не плутайте, тепле з м'яким.
А чого сам лідор ********** сам цього не зробив з 2019 по 2022 війни тоді не було?
При Порошенку, та до 2022, якщо б ми таке зробили, то ЄС нас по голові не погладило б, були б штрафи і все інше. Бо це зрив контрактів. Бо для ЄС тоді був просто конфлікт який в Україні.
А от після 2022 таке можно зробити, бо почалася повномасштабна війна. Болт можно класти та ту трубу, і ЄС нічого не зробить.
Тому питання до зебобіків, чого ваш лідор **********, його ще не зробив?
Граждане Захарченка і Плотницкій вторглісь в Украіну ?
Хіба незрозуміло, що в 2014-му, чи навіть в 2019-му Україні не давали заблокувати "Дружбу" названі Порохом союзники?
"...і стало так" (с)
Україна отримає прохолодне ставлення від Європи за затримку транзиту і кацапські ракетно-бомбові удари по вже непотрібній їм нафто-транспортній інфраструктурі.
- «бздить» -боїться.
- «гоне» - 3,14159265....zdytь.
Нехай ще про вугілля , з РФії , розповість ...
І цікаво виходить, претензії чомусь тільки до Петі, а Ахметов у нас святий виходить у цій справі...
До війни такої можливості (згоди) не було.
ЗІ: раптом що - словаки, мадяри, австрійці, серби і прочая шушваль навіть членів Євросоюзу та НАТО на цій гілці в Європі до союзників України не належать.
