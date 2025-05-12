Порошенко призвал прекратить транзит российской нефти через "Дружбу": Ежедневно РФ получает $20 млн

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал прекратить транзит российской нефти через территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Эту "Дружбу" пора остановить. 20 миллионов долларов ежедневно для России - это не просто деньги. Это ракеты по украинским городам, это погибшие украинцы, в том числе дети... И самый большой абсурд - эти деньги Россия получает через Украину. Через нашу землю. И этот абсурд надо остановить", - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что российская нефть ежедневно идет транзитом через Украину, что дает РФ миллионы долларов для ведения войны против Украины.

"Я обсуждал это с министрами иностранных дел Европейского Союза. Это не только наша позиция - это позиция Франции, Германии, Польши - наших партнеров, друзей, союзников, всех, кто готовит и поддерживает 17 пакет санкций. российский режим финансирует войну за счет цивилизованного мира. И за счет Украины. И этому должен быть конец", - добавил лидер "ЕС".

Так, Порошенко во время сессионных заседаний на этой неделе требует:

принять специальное постановление о прекращении транспортировки российской нефти по территории Украины, в том числе по нефтепроводу "Дружба" - не после войны, а сейчас;

заблокировать деятельность российского Telegram, который превратился в главный канал информационной агрессии против Украины и оружие психологического давления на украинцев, а также в главный ресурс террористов.

ввести регуляцию криптовалют в Украине - с контролем за происхождением капитала; ввести налогообложение криптовалют для наполнения украинского бюджета - потому что цифровая экономика должна работать на оборону и восстановление страны;

принять Обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине оружия, денег и усилении санкций;

внести изменения в Бюджетный кодекс с целью направления всех дополнительных расходов на Вооруженные Силы Украины - потому что именно сила армии сегодня решает, будет ли у нас завтра.

