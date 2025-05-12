РУС
Новости Поставки нефти через российскую трубу Чехия
3 127 73

Порошенко призвал прекратить транзит российской нефти через "Дружбу": Ежедневно РФ получает $20 млн

Транзит российской нефти через Украину. Порошенко призвал прекратить

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал прекратить транзит российской нефти через территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Эту "Дружбу" пора остановить. 20 миллионов долларов ежедневно для России - это не просто деньги. Это ракеты по украинским городам, это погибшие украинцы, в том числе дети... И самый большой абсурд - эти деньги Россия получает через Украину. Через нашу землю. И этот абсурд надо остановить", - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что российская нефть ежедневно идет транзитом через Украину, что дает РФ миллионы долларов для ведения войны против Украины.

"Я обсуждал это с министрами иностранных дел Европейского Союза. Это не только наша позиция - это позиция Франции, Германии, Польши - наших партнеров, друзей, союзников, всех, кто готовит и поддерживает 17 пакет санкций. российский режим финансирует войну за счет цивилизованного мира. И за счет Украины. И этому должен быть конец", - добавил лидер "ЕС".

Так, Порошенко во время сессионных заседаний на этой неделе требует:

  • принять специальное постановление о прекращении транспортировки российской нефти по территории Украины, в том числе по нефтепроводу "Дружба" - не после войны, а сейчас;
  • заблокировать деятельность российского Telegram, который превратился в главный канал информационной агрессии против Украины и оружие психологического давления на украинцев, а также в главный ресурс террористов.
  • ввести регуляцию криптовалют в Украине - с контролем за происхождением капитала; ввести налогообложение криптовалют для наполнения украинского бюджета - потому что цифровая экономика должна работать на оборону и восстановление страны;
  • принять Обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине оружия, денег и усилении санкций;
  • внести изменения в Бюджетный кодекс с целью направления всех дополнительных расходов на Вооруженные Силы Украины - потому что именно сила армии сегодня решает, будет ли у нас завтра.

Топ комментарии
+23
Ва фсьом вінаватый Парашэнка !!!
12.05.2025 14:33 Ответить
+23
Україна за часів Порошенка була дійсно парламентсько-президентською демократичною республікою, і рішення Президента приймалося більшістю голосів Ради
І у Порошенка у Раді не було монобільшості.

Це зараз президент приймає одноосібні рішення. Бо моно.
12.05.2025 15:13 Ответить
+20
Найближчі дні у Telegram буде нашестя ботів Подоляка з черговиви звинуваченняму на адресу Петра
12.05.2025 14:31 Ответить
Як же ж кураторам не дати заробити....
12.05.2025 14:29 Ответить
так вони ж почали заробляти ще при Кучмі і до 2019 навіть не гальмували. чи не так?
12.05.2025 15:31 Ответить
12.05.2025 14:33 Ответить
12.05.2025 14:38 Ответить
А сам як думаєш? Чи мозку взагалі немає?
12.05.2025 15:20 Ответить
Україна за часів Порошенка була дійсно парламентсько-президентською демократичною республікою, і рішення Президента приймалося більшістю голосів Ради
І у Порошенка у Раді не було монобільшості.

Це зараз президент приймає одноосібні рішення. Бо моно.
12.05.2025 15:13 Ответить
Була "коаліція" якої не було, але всі робили вигляд, що була, бо його це влаштовувало.

Хоча якщо йому було тереба, то навіть кума без диплома проштовхнув на генплокула.
12.05.2025 16:30 Ответить
Ю.Луценко, один із соратників Юлії Тимошенко, що зазнали репресій та кримінальних переслідувань під час президентства Януковича.
Вересень - жовтень 2006 року - у газеті «2000» з'явилася серія публікацій про корумпованість керівництва МВС України і зокрема Юрія Луценка. У Верховній Раді більше половини депутатів проголосували за створення спеціальної слідчої комісії, яку очолив Володимир Сівкович.
1 жовтня 2019 року ДБР відкрило проти Луценка кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою. Справу було відкрито за заявою нардепа Давида Арахамії (Слуга народу).
23 липня 2022 року ДБР оголосило підозру Сівковичу у держзраді[31]. Він разом із ексначальником управління СБУ в Криму Олегом Кулінічем сприяли вторгненню РФ.
22 січня 2022 Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс оприлюднила офіційну заяву про масштаби підривної діяльності Росії проти України. У заяві йдеться про підготовку конкретних українських політиків з колишнього оточення Януковича, які контактують з російською військовою розвідкою в процесі розробки планів нападу на Україну. Серед названих осіб, що готуються російськими військовими як майбутні члени окупаційного маріонеткового уряду, було назване ім'я колишнього заступника голови Ради національної безпеки та оборони Володимира Сівковича[26][27].
20 лютого 2023 року Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний призначив Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів[94].
12.05.2025 17:02 Ответить
?
До чого це все?
12.05.2025 17:37 Ответить
Сівковичу перескажи.
Йому буде приємно згадати часи, коли він ганявся за Луценко.
12.05.2025 18:32 Ответить
Так то Порошенко особисто з кацапам угоди укладав?
12.05.2025 15:14 Ответить
Для зупинки нафтогону потрібні були юридичні підстави форс-мажору, проте жодна партія не підтримала введення воєнного стану запропоноване Порошенком, бо для них війни не було. Як Зе казав: "ви не хочете закінчувати війну". Без цього рішення міжнародні суди стягнули б з нас великі штрафи.
12.05.2025 15:22 Ответить
він міг запровадити військовий стан одразу в 2014 та зробити все аби зупинити транзит. але ніт! на жаль
12.05.2025 15:37 Ответить
У зв'язку з чим Порошенко повинен був запровадити воєнний стан у 2014?
В связі с нападєнім на Украіну граждан Захарченка і Плотницкого?
І взагалі, чи багато партій в Раді у 2014 підтримали б такі обмеження:

«Воєнний стан передбачає надання відповідним органам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 державної влади, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військовому командуванню та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE конституційних прав і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 свобод https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 людини і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD громадянина та прав і законних інтересів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.»
?
12.05.2025 15:51 Ответить
Що таке воєнний і військовий стан?

Відповідно до «Академічного тлумачного словника»
ВОЄННИЙ, той, що стосується війни, пов'язаний з нею. Наприклад: воєнні дії, воєнний стан, воєнна загроза.
ВІЙСЬКОВИЙ, той, що стосується війська, або прийнятий, установлений у війську, в армії.
12.05.2025 15:54 Ответить
Воєнний стан депутати зараз голосують кожні три місяці за продовження. Довго це б не протрималось (максим рік-півтора). Та й більшість депутатів тоді підтримувала його введення тільки на Донбасі, а не в усіх областях.
12.05.2025 15:55 Ответить
А ви знаєте, як запроваджується військовий стан, яка процедура?

Одразу на перед. Скільки входило партій в коаліцію за часів Порошенка.

Це те то що зараз. Лідор ********** сказав, його партія проголосувала, бо має монобільшість. За часів Порошенка такого не було, у кожної партії яка входила в коаліцію тоді, були свої вимоги.
Тому при всьому бажанні Порошенка, у цього партії, не вистачило б голосів.

Тому не плутайте, тепле з м'яким.
12.05.2025 15:56 Ответить
Для зебобіків і всіх хто каже, чого сам Порошенко це не зробив, коли був президентом.

А чого сам лідор ********** сам цього не зробив з 2019 по 2022 війни тоді не було?

При Порошенку, та до 2022, якщо б ми таке зробили, то ЄС нас по голові не погладило б, були б штрафи і все інше. Бо це зрив контрактів. Бо для ЄС тоді був просто конфлікт який в Україні.

А от після 2022 таке можно зробити, бо почалася повномасштабна війна. Болт можно класти та ту трубу, і ЄС нічого не зробить.

Тому питання до зебобіків, чого ваш лідор **********, його ще не зробив?
12.05.2025 15:50 Ответить
А з ким була война ?
Граждане Захарченка і Плотницкій вторглісь в Украіну ?
12.05.2025 16:09 Ответить
Cпецом ігнориш текст цієї інфи, зокрема Порохове "Я обговорював це з міністрами закордонних справ Європейського Союзу. Це не лише наша позиція - це позиція Франції, Німеччини, Польщі - наших партнерів, друзів, союзників, всіх...."????
Хіба незрозуміло, що в 2014-му, чи навіть в 2019-му Україні не давали заблокувати "Дружбу" названі Порохом союзники?
12.05.2025 17:19 Ответить
Что-то тут Петя перемутил... Нужно ответить на вопрос - а раньше где ты был?
12.05.2025 18:32 Ответить
Так Ви і такі як Ви дали оцінку Петру Олексійович у, хоча і по брехливим оцінках і вибрали Бубочку, який пообіцяв все виправити, бо дуже чесний і знає як це робити. А ще при Петру Олексійович у не було повномасштабного вторгнення і кожного дня ракет і ночі шахедів по Україні.
12.05.2025 18:32 Ответить
Порошенко закликав припинити транзит російської нафти через "Дружбу"

"...і стало так" (с)
12.05.2025 14:30 Ответить
з часів януковича, чи з 2014?
12.05.2025 15:28 Ответить
Найближчі дні у Telegram буде нашестя ботів Подоляка з черговиви звинуваченняму на адресу Петра
12.05.2025 14:31 Ответить
А Україна отримує $250 млн в рік за транзит. Після зупинки якого кацапи будуть качати ті ж самі об'єми і отримувати ті ж самі доходи через північну гілку, а кошти за транзит отримає Польща.
Україна отримає прохолодне ставлення від Європи за затримку транзиту і кацапські ракетно-бомбові удари по вже непотрібній їм нафто-транспортній інфраструктурі.
12.05.2025 14:32 Ответить
якщо порох не бздить то свинособаки отримують 7 млрд. дол. що на фоні 250 млн. це якийсь ******* стид а не вигода
12.05.2025 15:15 Ответить
А у відсотках до бюджету?
12.05.2025 15:18 Ответить
Хлопче, ти застосовуєш не той вираз обсценної лексикі згідно суті фрази:
- «бздить» -боїться.
- «гоне» - 3,14159265....zdytь.
12.05.2025 16:29 Ответить
зупинка транзиту не тому, що нам захотілось, атому що кацапи напали і отримують гроші для фінансування війни, чи у тебе дефічит не тільки потужності, а й фосфору?
12.05.2025 18:45 Ответить
От этот Порошенка, лишь бы попиарится.
12.05.2025 14:36 Ответить
А що йому заважало припинити цей транзит під час своєї каденції ?
Нехай ще про вугілля , з РФії , розповість ...
12.05.2025 14:36 Ответить
про вугілля це ти з зеленським переплутав. та й про транзит нафти цікаво послухати тебе
12.05.2025 14:40 Ответить
То це Порошенко закупляв?
12.05.2025 14:45 Ответить
куди біг парєшати?
12.05.2025 15:28 Ответить
ні не розумію. поясни. за трубу нафтову сильно цікаво.....
12.05.2025 15:27 Ответить
Вугілля ж не з кацапії було. Там просто Ахметов зі своїх шахт у лугандоні їх вивозив і через московію завозив сюди...
І цікаво виходить, претензії чомусь тільки до Петі, а Ахметов у нас святий виходить у цій справі...
12.05.2025 14:44 Ответить
Підтримую частково, бо вугілля з Донецької та Луганської областей заводилося на ТЕЦ, ТЕС з підприємств України, куди вони платили податки і навіть військовий збір. То після блокування семенами семенченками і парасюками( слугами Бені) потягів, росіяни зареєстрували всі копвґальні( шахти) на росії і Беня відкрито купував їх вугілля і завозив на свої підприємства, а винен у всьому звичайно Порошенко. До теми, а на росії, здається у ростовській області один наш вугільний магнат закрив свої шахти, чи рубає вугольок, який купує Лідор за бюджетні гроші як польське чи турецьке вугілля?
12.05.2025 18:45 Ответить
Це потрібно було зробити ще до війни.
12.05.2025 14:37 Ответить
Ще раз: це можна зробити лише зі згоди наших партнерів-союзників.
До війни такої можливості (згоди) не було.

ЗІ: раптом що - словаки, мадяри, австрійці, серби і прочая шушваль навіть членів Євросоюзу та НАТО на цій гілці в Європі до союзників України не належать.
12.05.2025 17:29 Ответить
20 лямів це 400 шахехів. 400 шахедів щодня, а вони по параду не вдарили, молодці
12.05.2025 14:40 Ответить
Для обмеження прав і свобод (закриття каналів, нафтогонів, заборон партій, права обиратися) потрібно було введення воєнного стану. А проти цієї пропозиції Порошенка у 2018 році виступили усі партії. На відміну від Зе у Порошенка не було ні монобільшості, ні конституційної більшості. Юля і Самопоміч були проти. Ви згадайте як усі скавучали, коли закривали Однокласікі чи Вконтактє. Називали його диктатором, наїздом на свободу слова. Для 73% війни не було, то все була "пропаганда" для них. Ну і тоді на фронті була майже тиша. Закриття нафтогону могла б спровокувати новий напад рашки. Тоді б нарід знову зробив в усьому винним Порошенка, що почав війну. Як не зроби, все одно зроблять тебе винним.
12.05.2025 15:49 Ответить
а чому ж сам не перекривав в 14му , *********
12.05.2025 15:04 Ответить
Бо він не імператор.
12.05.2025 16:00 Ответить
А Зеленський, я так розумію, імператор?
12.05.2025 21:00 Ответить
отакої. закликав з 2014, а вони НЕ зупинялись.
12.05.2025 15:17 Ответить
Для зебобіків і всіх хто каже, чого сам Порошенко це не зробив, коли був президентом.
А чого сам лідор ********** сам цього не зробив з 2019 по 2022 війни тоді не було?

При Порошенку, та до 2022, якщо б ми таке зробили, то ЄС нас по голові не погладило б, були б штрафи і все інше. Бо це зрив контрактів. Бо для ЄС тоді був просто конфлікт який в Україні.
А от після 2022 таке можно зробити, бо почалася повномасштабна війна. Болт можно класти та ту трубу, і ЄС нічого не зробить.
Тому питання до зебобіків, чого ваш лідор **********, його ще не зробив?
12.05.2025 15:29 Ответить
Щоб Зельоні самі собі потоки з відкатів до кишеньок повідрубали??? Це ж їхні ідеї. Вони вже почали крутити подібну схему з кацапським газом. Пропонують українську газотранспортну під цей схематоз. Кацапію ж потрібно спасати!
12.05.2025 16:43 Ответить
Пан має рацію
12.05.2025 17:16 Ответить
Вже навіть не смішно...
12.05.2025 18:24 Ответить
Це, типу, така провокація, щоб зіпсувати відносини з Європою в найбільш критичний для України час? 11 років цей трубопровід нікого не цікавив, а от саме сьогодні "комусь" конче потрібно підкинути це "вкрай вчасне" питання "на вентилятор"...
12.05.2025 20:58 Ответить
 
 