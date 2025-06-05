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Новости Расходы на оборону Оборонные расходы Украины
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Порошенко о дефиците средств в бюджете для ВСУ: Единственный выход – сократить все предвыборные расходы

Порошенко о дефиците средств в бюджете

Чиновники наконец публично признали огромный дефицит денег на ВСУ. Поэтому надо срочно сократить все популистские предвыборные расходы и направить все деньги на оборону.

Об этом заявил Петр Порошенко после встречи лидеров парламентских фракций с премьер-министром Денисом Шмыгалем и профильными министрами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Средств в Резервном фонде, который создавался для срочного закрытия вопиющих проблем безопасности государства, осталось менее 15%, которые будут "съедены" за две недели. Сколько из этих средств были направлены на ВСУ? Абсолютное меньшинство, средства использовались на избирательные направления. Потому что вопрос так называемого кэшбека - это вопрос избирательный. Вопрос так называемой "тысячи" - это вопрос предвыборный, это попытка купить голоса. Увеличение финансирования единого пропагандистского марафона - на это деньги они имеют. Вопрос увеличения финансирования карательных органов - на это у них деньги есть, а вот на ВСУ из Резервного фонда не было использовано почти ничего", - констатировал Порошенко.

"А сколько средств Украина еще требует для бесперебойного функционирования ВСУ? Оказывается, финансирование было рассчитано на 7-8 месяцев, потому что к этому времени власть взяла на себя обязательства закончить войну. А если Путин не захочет заканчивать войну? А если Трамп не сможет закончить войну? Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства являются ВСУ. До конца года нам не хватает уже 500 млрд грн. Об этом сегодня впервые было заявлено премьер-министром и министром финансов. Единственно понятный выход - сократить все предвыборные расходы и каждую копейку направить на нужды ВСУ", - подчеркнул Порошенко.

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"70 млрд, которые они припасли для закупки российско-болгарских реакторов - Вооруженным Силам, прибыль НАК "Нафтогаз" в размере 20 млрд - Вооруженным Силам. Мы свою позицию высказали, ждем ответа правительства, потому что сказали, что им надо посчитать", - сообщил лидер "ЕС".

Автор: 

бюджет (4838) Порошенко Петр (19617) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+19
Рускій, ми вже чули, що "Ва фсьом вінаватый Парашэнка!"
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05.06.2025 18:00 Ответить
+8
Злодіям УКРАЇНА не потрібна....Вибір 2019 року ФАТАЛЬНИЙ.
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05.06.2025 17:59 Ответить
+7
Азахаа москалику, Порошенко не був ще президентом, коли ви виродки Крим окупували.
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05.06.2025 18:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
потрібно лише тим хто знаходиться на всіх гілках влади в Україні просто припинити красти...
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05.06.2025 17:55 Ответить
Любите фантастику?
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05.06.2025 18:00 Ответить
люблю правду...
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05.06.2025 18:03 Ответить
Ти нерозумієш навіть такого простого запитання?
До чого тут що ти " любиш", чи " нелюбиш"? Мова йде , про то, що Зеленьський і його камарілья НЕМОЖЕ ЗУПИНИТИСЯ В розкраданнях і узурпаці влади.
Тому подібні заклики" зупинитися і не красти", це струс повітря,що може тобі і подобається, але не має жодного практичного наслідку.
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05.06.2025 18:11 Ответить
питання я зрозумів-але насамперед я розумію що ті хто знаходяться на всіх гілках влади в країні продовжують її обкрадати навіть під час жахливої війни за існування самої країни,тому саме про це і пишу...
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05.06.2025 18:17 Ответить
Так злодіям саме того і потрібно, щоб всі мовчали.
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05.06.2025 18:32 Ответить
Єдиний вихід - скоротити всі передвиборчі витрати

Згадалося зі старезного анекдоту: "Хлопці! Краще вуха відріжте!"
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05.06.2025 17:56 Ответить
Рускій, ми вже чули, що "Ва фсьом вінаватый Парашэнка!"
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05.06.2025 18:00 Ответить
Тю, так а чого він їх не здав, коли був президентом? А навпаки, армія будувалася.
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05.06.2025 18:05 Ответить
Азахаа москалику, Порошенко не був ще президентом, коли ви виродки Крим окупували.
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05.06.2025 18:10 Ответить
Ти за кого голосував у другому турі 2010 та 2019?
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05.06.2025 18:10 Ответить
дурнику де таке написано? мабуть на марахвоне....
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05.06.2025 18:11 Ответить
Смішне, Крим орки окупували в лютому 2014 року, окремі райони Донецької та Луганської областей в квітні 2014 року, а Порошенко став Президентом 7 червня 2014 року. Урочисте засідання Верховної Ради України було заплановане на 10-у годину; об 11 відбулася церемонія представлення командувачів видів Збройних сил України та урочистого підняття прапора Президента України на Софійській площі.
Кацапури, ну чому ви такі тупі?
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05.06.2025 18:13 Ответить
Лішнєхромосомний, ти забув про "вбитого брата" Порошенка, Ліпєцкую хвабріку, ну і далі по скабєєвсько-соловйовській методичці. 47-а хромосома не муляє?
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05.06.2025 18:23 Ответить
Слухай, рюзкє лошара, тут не та публіка, де можна вільно вішати спагетті. Хоча, свинособачої сарани на Цензор залетіло багато.
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05.06.2025 18:32 Ответить
Ты полудурок по датам хоть разберись
20.02.14 начало оккупации Крыма
12.04.14 начало АТО Турчиновым
...... А теперь найди дату когда Порошенко стал президентом? Но ты ссыкливая собака не скажешь
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05.06.2025 18:15 Ответить
Рашист ти звідки тут взявся.
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05.06.2025 18:09 Ответить
Смішний, в той час, коли Петро Олексійович був Верховним головнокомандуючим ЗСУ, то було звільнено 3/4 території Донецької та Луганської областей, захопленої вашими орками, а потім Мінськими угодоми Порошенко надів намордник вашому путлєру так,що путлєр ще три роки скиглив, розказаючи, як його надули.
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05.06.2025 18:10 Ответить
Відповідь дуже проста, Хай би Порошенко так і далі крав, що і ЗСУ були підняті на достатній рівень, і економіка пішла стабільно вверх, і безвіз з Європою, і Томос повернуто назад, вкрадений московицькими попами ще 336 років тому. Хай би краще так крав Порошенко, як "здобувають" ваші агенти, "Буратіна", "Козир" і другія "достойния" ліца.
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05.06.2025 18:32 Ответить
Если твоя мама была умней, она сделала бы аборт.
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05.06.2025 18:13 Ответить
Ця ботяра тільки що зареєструвалась.
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05.06.2025 18:24 Ответить
Лапті не тиснуть? Кацапчику від тебе тхне прокисшими щамі.
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05.06.2025 18:16 Ответить
Ого! Свіженьке яйце проклюнулось на зеленій ботофермі! Інкубатор працює денно і нощно от куди йде бабло, а на Армію нема
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05.06.2025 18:20 Ответить
Лапоть, ти переймайся дєткамі кабаєвої . Ти мабуть десь з Уралу? Таки правий був Жірік, земля йому битим склом і казаном гарячої смоли.
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05.06.2025 18:25 Ответить
А хто сказав, що це кацап. Це подоляківський...
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05.06.2025 18:25 Ответить
"акакаяразніца?"
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05.06.2025 18:37 Ответить
А яка різниця, що подоляківський, що кацапський? Другими словами, - Какая разніца? -
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05.06.2025 18:40 Ответить
А зєчмо вже передало на Армію хоч тисячну частку того, що кожен тиждень возить на фронт Порошенко? Це тобі не муляє, зєботяра новонароджена?
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05.06.2025 18:27 Ответить
це абєспєчєний масквіч, у якого вистачає грошей на сплату VPN "Україна-преміум". Цензор не "фільтрує" такі акаунти, тому кацапи сюди забігають часто.
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05.06.2025 18:29 Ответить
Більше ніяких побажень?
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05.06.2025 18:33 Ответить
Злодіям УКРАЇНА не потрібна....Вибір 2019 року ФАТАЛЬНИЙ.
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05.06.2025 17:59 Ответить
100%
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05.06.2025 18:05 Ответить
А коли власне вибори?
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05.06.2025 17:59 Ответить
Почалися тоді, коли почали роздавати "вовіну_тисячу"...
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05.06.2025 18:01 Ответить
Помоєму Олексійович драматізірує. Не буде ніяких виборів. Ми з Зеленьським до кінця. Так шо він тут не правий
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05.06.2025 18:03 Ответить
Ну те що до кінця так це точно!
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05.06.2025 18:09 Ответить
Вже на горизонті.
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05.06.2025 18:03 Ответить
Вибори Бубочки в липні-серпні. Орієнтовно.
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05.06.2025 18:07 Ответить
Є вихід - зелений коридор на Київ.
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05.06.2025 18:01 Ответить
На Лондон лучше
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05.06.2025 18:04 Ответить
Диви, «барига» має все вернути, яке не крав, а ті що вкрали ні. «Народ» цього не хоче, і так все гарненько, все тихенько, фронт далеко, може і пронесе. Але ж ні, не пронесе…
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05.06.2025 18:02 Ответить
Поднимите налоги народу, что вы выдумываете ?
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05.06.2025 18:06 Ответить
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05.06.2025 18:53 Ответить
Пора вже обмежити космічні зарплати і пенсії в країні війна ,а бидло жирує.
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05.06.2025 18:06 Ответить
Депутати гниди. Від слова усі
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05.06.2025 18:19 Ответить
Ще треба зліквідувати всі незаконні виплати по інвалідності чиновникам і всяким різним прокурорам, а також змусити їх повернути те що вже отримали. Далі - припинити незаконний видобуток бурштину і прибуток направляти в бюджет. Розібратися з "резніковськими яйцями".

Або підняти податки для ФОП)
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05.06.2025 18:09 Ответить
і це іще поталанило, що зелена шваль кацапські реактори в болгарів не купила... дякувати європі!!
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05.06.2025 18:11 Ответить
а то шо би случилось?
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05.06.2025 18:18 Ответить
-70 лярдів в бюджеті. Чи то таке? На швидкість поїдання вареників не впливає?
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05.06.2025 18:35 Ответить
Ну сиди з батарейкою в дупі.
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05.06.2025 18:48 Ответить
Чим мали допомогти Україні НЕпрацюючі кацапські реактрори?
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05.06.2025 18:55 Ответить
Весь ютуб засраний піар-спектаклями зеленого чма, скільки туди коштів вкладається? Скільки на зємарахвон, пазітівних блохєров, ботоферми та інше? А на Армію нема, і не буде, бо зрадникам не потрібна перемога. Якби воно знало про "павутину", то її не було б. А зараз журнашлюхи і зєблохєри репетують, як недонапаліон особисто онлайн керував цією операцією.
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05.06.2025 18:14 Ответить
а на вас соевых ботов сколько пеця тратит?
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05.06.2025 18:20 Ответить
Всі гроші. Ще й кредити бере.
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05.06.2025 18:36 Ответить
а малюк говорит что он с первого дня знал...тебя желудями гнилыми кормят?или просто умственная отсталость
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05.06.2025 18:22 Ответить
Дивись, у неї є розділові знаки в тексті, а в тебе нема. Так хто тут розумово відсталий тоді?
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05.06.2025 18:33 Ответить
тот кто глупые вопросы задает.не плачь ботаник
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05.06.2025 18:35 Ответить
Так, я ботанік, з червоним дипломом кращого універу країни. І я буду гнобити тупих і неграмотних зебілоїдів!
Пиши нормальною мовою, а не свинособачим ізиком!
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05.06.2025 18:47 Ответить
Малюк помиляється. Перевтомився.
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05.06.2025 18:38 Ответить
даже в таком состоянии он рвет ваши кацапские жопы
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05.06.2025 18:58 Ответить
Фотка гарна
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05.06.2025 18:18 Ответить
А скоротити виплати тобі та твоїй фракції в Раді - ні? А шо так? Бабла багато не буває....
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05.06.2025 18:32 Ответить
Ти скорочувати будеш? Чи спеціально обучені скорочувачі?
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05.06.2025 18:39 Ответить
То це питання совісті отримувачів. Я яким містом до нарахуваннь.
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05.06.2025 18:43 Ответить
Які виплати у Пороха та його фракції? Які суми?
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05.06.2025 18:58 Ответить
ЯКА АЛЧНА БИДЛОТА!!! Собі награбувало гроші на вибори у українців, а решті - припинити фінансування!!! Та окрім цієї пики параші НІЯКІ ВИБОРИ НІКОГО НЕ ЦІКАВЛЯТЬ!!!
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05.06.2025 18:35 Ответить
О, юродиві підтягнулись. На паперть греби ! Тут не подають і не наливають
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05.06.2025 18:41 Ответить
Весело споглядати, як синхронно вискочили ольгіно-савушкінські боти із мордора і доморощені подляківські, тільки при згадці про Порошенка. Ну прям, як близнюки-чорти з коробки. І чому так співпадає?!
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05.06.2025 18:37 Ответить
Однакове програмне забезпечення.
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05.06.2025 18:42 Ответить
Бо вони - одна команда.
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05.06.2025 18:56 Ответить
А коли сам балатувався то скорочував собі передвиборчі витрати ,чи ні?
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05.06.2025 18:39 Ответить
А що, власна пам'ять підводить? Не пам'ятаєш?
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05.06.2025 18:43 Ответить
Упс! І зразу свіжезареєстрованя подоляуівські, шарієвські і кацапські повискакували. Наче дрючком розворушили осине кубло, загуло, забульеало, засмерділо.
Andruha #608906

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Реєстрація: 05.06.2025
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05.06.2025 18:43 Ответить
Шо характерно, правительство докладывает шо есть большой дефицит на войну, а не дефицит бюджета!!!! То есть, на себя любимых, на среднюю зарплату госчиновников 50тис.грн., на велике будивництво и видновлення деньги есть, а на войну не хватает?!?!🤡😳😅😆🤣 ********** 😊😅😂🤪
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05.06.2025 18:40 Ответить
Кому що, а ..... вибори.
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05.06.2025 18:49 Ответить
ЭТО ПОЛНЕЙШИЙ ГОЛОВНОЙ ПЕЗПРЕДЕЛ ВЛАСТИ
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05.06.2025 18:49 Ответить
Может хватит балаболить,пора начинать действовать - сложить мандаты вместе с вонючими бютовцами и сделать эту клоунскую раду окончательно нелегитимной.
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05.06.2025 18:53 Ответить
так скорочуй, барига
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05.06.2025 18:56 Ответить
 
 