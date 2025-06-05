Порошенко о дефиците средств в бюджете для ВСУ: Единственный выход – сократить все предвыборные расходы

Чиновники наконец публично признали огромный дефицит денег на ВСУ. Поэтому надо срочно сократить все популистские предвыборные расходы и направить все деньги на оборону.

Об этом заявил Петр Порошенко после встречи лидеров парламентских фракций с премьер-министром Денисом Шмыгалем и профильными министрами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Средств в Резервном фонде, который создавался для срочного закрытия вопиющих проблем безопасности государства, осталось менее 15%, которые будут "съедены" за две недели. Сколько из этих средств были направлены на ВСУ? Абсолютное меньшинство, средства использовались на избирательные направления. Потому что вопрос так называемого кэшбека - это вопрос избирательный. Вопрос так называемой "тысячи" - это вопрос предвыборный, это попытка купить голоса. Увеличение финансирования единого пропагандистского марафона - на это деньги они имеют. Вопрос увеличения финансирования карательных органов - на это у них деньги есть, а вот на ВСУ из Резервного фонда не было использовано почти ничего", - констатировал Порошенко.

"А сколько средств Украина еще требует для бесперебойного функционирования ВСУ? Оказывается, финансирование было рассчитано на 7-8 месяцев, потому что к этому времени власть взяла на себя обязательства закончить войну. А если Путин не захочет заканчивать войну? А если Трамп не сможет закончить войну? Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства являются ВСУ. До конца года нам не хватает уже 500 млрд грн. Об этом сегодня впервые было заявлено премьер-министром и министром финансов. Единственно понятный выход - сократить все предвыборные расходы и каждую копейку направить на нужды ВСУ", - подчеркнул Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко призвал прекратить транзит российской нефти через "Дружбу": Ежедневно РФ получает $20 млн

"70 млрд, которые они припасли для закупки российско-болгарских реакторов - Вооруженным Силам, прибыль НАК "Нафтогаз" в размере 20 млрд - Вооруженным Силам. Мы свою позицию высказали, ждем ответа правительства, потому что сказали, что им надо посчитать", - сообщил лидер "ЕС".