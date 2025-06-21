УКР
Усі країни НАТО повинні виділяти 5% від ВВП на оборону, окрім США, - Трамп

Трамп вважає, що країни НАТО мають виділяти 5% на оборону

Дональд Трамп вважає, що всі країни НАТО, окрім Сполучених Штатів, повинні витрачати 5% від ВВП на оборону.

Про це президент США заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

У Трампа запитали, чи вважає він й досі, що країни НАТО повинні виділяти 5% від ВВП на оборону.

"Я не думаю, що ми повинні. Але вважаю, що країни НАТО повинні, абсолютно точно. Ми вже так багато років підтримуємо НАТО. У багатьох випадках, як мені здається, ми платили майже 100% усіх витрат. Тому я не думаю, що ми повинні, а от країни НАТО – так, абсолютно", - заявив американський лідер.

На уточнююче питання щодо Іспанії, яка цього тижня публічно виступила проти плану Альянсу збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і повʼязані з обороною видатки – до 1,5% ВВП, Трамп сказав, що "НАТО повинен розібратися" з країною.

"Іспанія завжди виділяла дуже мало. Так завжди було – вони платили дуже мало. Іспанія повинна платити стільки ж, скільки й усі інші. Іспанія відома своїми низькими платежами", - поскаржився республіканець.

Трамп також вкотре розкритикував Канаду.

"Знаєте, хто ще платив найменше? Країна, відома як Канада. Тому що Канада казала: "Навіщо платити, якщо Сполучені Штати й так захистять нас безкоштовно?", - додав він.

Іспанія (946) НАТО (6824) США (24388) Трамп Дональд (7235)
+26
Іспанія відкрила Америку!
Тому Трамп повинен скидатись на НАТО за себе та Іспанію...
21.06.2025 10:19 Відповісти
+25
Абсурд прсто фонатнує з трампона!!! Такого ДНБІЛА я за свої 50 років ще не бачив!
21.06.2025 10:16 Відповісти
+22
Тупа барига, яка нічого спільного з політикою немає
21.06.2025 10:18 Відповісти
Янкі не повинні платити. І Франки також. Бо в 5 ст. вони розбили гуннів.
21.06.2025 10:30 Відповісти
всі рівні , але руде дурко рівніше за всіх !
21.06.2025 10:17 Відповісти
8 десяток ось розміняє,я не розумію навіщо обирати оцих пришелепкуватих старців,там же по них видно що у них часто проблеми з підключенням к розуму та до реальності
21.06.2025 11:08 Відповісти
Угу, через два тижня.
21.06.2025 10:19 Відповісти
Повинна й закрити.
21.06.2025 10:21 Відповісти
Це звісно так, але як пояснити Трампу, хто був такий Амеріго Веспучі?
21.06.2025 10:53 Відповісти
Якщо би у 15 столітті президентом Америки був Трамп, то відкриття Америки не сталося би!
21.06.2025 11:21 Відповісти
Ненормальний.
21.06.2025 10:23 Відповісти
"В общем так: подручный Джона
Был находкой для шпиона,
Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел!"
21.06.2025 10:28 Відповісти
Важко посперечатися, що майже всі країни нато забили болт на свої армії, думали що сша їх захистить. А сша чомусь не хоче за всіх платити. Дивно.
21.06.2025 10:34 Відповісти
Вони з самого початку так себе поставили
21.06.2025 10:37 Відповісти
Ну навіть самий позорний лошара, якого розводять на бабло іноді може відмовитись платити за всіх.
21.06.2025 10:44 Відповісти
"А сша чомусь не хоче за всіх платити"

з 1945 по 2025 якісь дурачки керували штатами. Один трамп і американські 73% знають, як треба
21.06.2025 11:46 Відповісти
вангую..скоро Трампон скаже що країни НАТО мають платити Штатам 5% за "кришу" )))
21.06.2025 10:34 Відповісти
Що поробиш, як ху...ло скаже так він і робить. Добре, що він відразу все забуває, тому і дає два тижня, думає що і інші забудуть. Що з павіана взяти, мабуть треба дзеркало відібрати.
21.06.2025 10:36 Відповісти
Пора рыжего кабанчика усыплять, мучается же животинка...
21.06.2025 10:36 Відповісти
На Малашку вся надiя.
21.06.2025 10:59 Відповісти
ШО і Орбан теж ? І це все після підтримки республіканців всіма угорцями ? Яка невдячність ! Жахлива ! Ну хоча б на 4, 99 % не заробили ?
21.06.2025 10:39 Відповісти
Пля, водограй маразма
21.06.2025 10:41 Відповісти
После окончания каденции, пристроить его на участке КВЖД козлодоем.
21.06.2025 11:00 Відповісти
Розібратися з Іспанією і наказати - щоб другим неповадно було - Трамп
21.06.2025 11:28 Відповісти
К сожалению, здесь Трамп совершенно прав. Европа, имея под боком орду, десятилетиям вскармливала её нефтедолларами(ещё и Германия убила все свои АЭС). А на свои армии тратить гроши. Даже после Грузии-2008 и Украины-2014 мало что поменялось.
Это же неслыханный позор: голодная 20-миллионая КНДР прислала снарядов больше, чем весь богатейший 500-миллионый ЕС.
21.06.2025 11:34 Відповісти
Это рашка еще со времен совка вскармливала Европу своими дешевыми ископаемыми. Да все процветание Европы было основано на дешевых энергоресурсах, не только из рашки. А потом кацапы и другие обезьяны все деньги с ресурсов розкрадали и несли обратно в Европу. Схема была идеальной.
21.06.2025 12:29 Відповісти
Наступною вимогою Трумпа буде повернення трильярдів, які сша витратили "на військово-політичну підтримку нати" з першого дня її (нати) існування.
21.06.2025 11:36 Відповісти
І в кожного забрати копалини
21.06.2025 13:07 Відповісти
Само собою, це навіть не обговорюється!
21.06.2025 15:33 Відповісти
Чи доповідали Трампу, що пряме фінансування НАТО та витрати на оборону країн НАТО у відсотках до ВВП - не одне і теж саме?
Іспанія фінансує НАТО у розмірі між Турцією (більше) і Канадою (менше), і за розміром прямого фінансування НАТО Іспанія далеко не на останньому місці.

Джерело: https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_67655.htm
21.06.2025 11:42 Відповісти
Інформацію для Трумпа готують найкращі спеціалісти з продажу нерухомості (у самого Трумпа в цій грі рівень "Бох"). А базовий принцип у цій царині - "не надуриш - не продаш".
21.06.2025 15:41 Відповісти
******** своєю смертю не помре
21.06.2025 11:54 Відповісти
Як би там не було ,але країни ,котрі входять в НАТО.мають вказати США на двері НАТО..."ТРАМБОН"виконує агентурну роботу куйла по знищенні ЄС І НАТО
21.06.2025 12:09 Відповісти
А може саме Цього, *****-2 і чекає??
21.06.2025 13:06 Відповісти
Back in the day, the US was terrified of the spread of communism way more than Europe where socialist and communist parties were mainstream and where governments ended up adopting many socialist policies such as largely free medical care, education, and an extensive system of social support. Not that the US Government was afraid of an outright revolution, rather they did not want the American people to get used to the idea of large-scale social spending and free stuff. The consensus is that the American worker, to be productive, must be constantly scared of losing their job at any moment, and with it of losing their medical insurance, potentially their house, and forfeiting their children's future. In the past, the US was ready to pick up the tab for NATO, which it saw as a way to stop communism.

Now communism is gone. The former ideological rivals have embraced money-making, and China has particularly excelled at it. Ideologically, Sweden or Denmark appear more dangerous to Trump than Moscow because they are more socialist nowadays and, at the same time, fairly effective with a high standard of living. Not a good example for American workers, dangerous for corporate profits. There is no reason to keep paying for the lefties' security, in Trump's mind. Make them pay, make them buy US weapons instead. Less money for social stuff, more money in the US coffers. ****** whammy.
21.06.2025 18:10 Відповісти
А США на всі 10 треба. Останній парад це показав
22.06.2025 13:11 Відповісти
 
 