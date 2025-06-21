Усі країни НАТО повинні виділяти 5% від ВВП на оборону, окрім США, - Трамп
Дональд Трамп вважає, що всі країни НАТО, окрім Сполучених Штатів, повинні витрачати 5% від ВВП на оборону.
Про це президент США заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
У Трампа запитали, чи вважає він й досі, що країни НАТО повинні виділяти 5% від ВВП на оборону.
"Я не думаю, що ми повинні. Але вважаю, що країни НАТО повинні, абсолютно точно. Ми вже так багато років підтримуємо НАТО. У багатьох випадках, як мені здається, ми платили майже 100% усіх витрат. Тому я не думаю, що ми повинні, а от країни НАТО – так, абсолютно", - заявив американський лідер.
На уточнююче питання щодо Іспанії, яка цього тижня публічно виступила проти плану Альянсу збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і повʼязані з обороною видатки – до 1,5% ВВП, Трамп сказав, що "НАТО повинен розібратися" з країною.
"Іспанія завжди виділяла дуже мало. Так завжди було – вони платили дуже мало. Іспанія повинна платити стільки ж, скільки й усі інші. Іспанія відома своїми низькими платежами", - поскаржився республіканець.
Трамп також вкотре розкритикував Канаду.
"Знаєте, хто ще платив найменше? Країна, відома як Канада. Тому що Канада казала: "Навіщо платити, якщо Сполучені Штати й так захистять нас безкоштовно?", - додав він.
Тому Трамп повинен скидатись на НАТО за себе та Іспанію...
Был находкой для шпиона,
Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел!"
з 1945 по 2025 якісь дурачки керували штатами. Один трамп і американські 73% знають, як треба
Это же неслыханный позор: голодная 20-миллионая КНДР прислала снарядов больше, чем весь богатейший 500-миллионый ЕС.
Іспанія фінансує НАТО у розмірі між Турцією (більше) і Канадою (менше), і за розміром прямого фінансування НАТО Іспанія далеко не на останньому місці.
Джерело: https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_67655.htm
Now communism is gone. The former ideological rivals have embraced money-making, and China has particularly excelled at it. Ideologically, Sweden or Denmark appear more dangerous to Trump than Moscow because they are more socialist nowadays and, at the same time, fairly effective with a high standard of living. Not a good example for American workers, dangerous for corporate profits. There is no reason to keep paying for the lefties' security, in Trump's mind. Make them pay, make them buy US weapons instead. Less money for social stuff, more money in the US coffers. ****** whammy.