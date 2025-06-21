Усі країни НАТО повинні виділяти 5% від ВВП на оборону, окрім США, - Трамп

Дональд Трамп вважає, що всі країни НАТО, окрім Сполучених Штатів, повинні витрачати 5% від ВВП на оборону.

Про це президент США заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

У Трампа запитали, чи вважає він й досі, що країни НАТО повинні виділяти 5% від ВВП на оборону.

"Я не думаю, що ми повинні. Але вважаю, що країни НАТО повинні, абсолютно точно. Ми вже так багато років підтримуємо НАТО. У багатьох випадках, як мені здається, ми платили майже 100% усіх витрат. Тому я не думаю, що ми повинні, а от країни НАТО – так, абсолютно", - заявив американський лідер.

На уточнююче питання щодо Іспанії, яка цього тижня публічно виступила проти плану Альянсу збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і повʼязані з обороною видатки – до 1,5% ВВП, Трамп сказав, що "НАТО повинен розібратися" з країною.

"Іспанія завжди виділяла дуже мало. Так завжди було – вони платили дуже мало. Іспанія повинна платити стільки ж, скільки й усі інші. Іспанія відома своїми низькими платежами", - поскаржився республіканець.

Трамп також вкотре розкритикував Канаду.

"Знаєте, хто ще платив найменше? Країна, відома як Канада. Тому що Канада казала: "Навіщо платити, якщо Сполучені Штати й так захистять нас безкоштовно?", - додав він.

