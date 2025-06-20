НАТО в його нинішньому вигляді більше не має сенсу існувати. Світ змінився, - глава Міноборони Італії Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що НАТО більше не має сенсу існувати в його нинішньому вигляді, бо Альянс уже не є центром у геополітиці.

Про це повідомляє Tg24 Sky, передає Цензор.НЕТ.

"НАТО більше не має сенсу існувати таким, яким воно є… Якщо НАТО створили, щоб гарантувати мир і взаємну оборону або стає організацією, яка бере на себе це завдання, спілкуючись з Глобальним Півднем, то воно стає чимось глибоко іншим, інакше ми не досягнемо мети – безпеки в межах правил, які діють для всіх", - зазначив Крозетто.

Італійський міністр наголосив, що "колись США та Європа були центром, тепер є все інше, з чим потрібно будувати відносини".

Зокрема, він додав: "ООН має таке ж значення у світі, як і Європа, тобто ніякого… менше, ніж Китай, менше, ніж Індія або менше, ніж Ізраїль".

"Ми часто говоримо так, ніби все ще живемо 30 років тому, але все змінилося. Ми говоримо про Європу так, ніби Європа має значення... Але її час минув, і я кажу це з сумом. Світ змінився", - резюмував Крозетто.

