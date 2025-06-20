УКР
6 026 43

НАТО в його нинішньому вигляді більше не має сенсу існувати. Світ змінився, - глава Міноборони Італії Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що НАТО більше не має сенсу існувати в його нинішньому вигляді, бо Альянс уже не є центром у геополітиці.

Про це повідомляє Tg24 Sky, передає Цензор.НЕТ.

"НАТО більше не має сенсу існувати таким, яким воно є… Якщо НАТО створили, щоб гарантувати мир і взаємну оборону або стає організацією, яка бере на себе це завдання, спілкуючись з Глобальним Півднем, то воно стає чимось глибоко іншим, інакше ми не досягнемо мети – безпеки в межах правил, які діють для всіх", - зазначив Крозетто.

Італійський міністр наголосив, що "колись США та Європа були центром, тепер є все інше, з чим потрібно будувати відносини".

Зокрема, він додав: "ООН має таке ж значення у світі, як і Європа, тобто ніякого… менше, ніж Китай, менше, ніж Індія або менше, ніж Ізраїль".

"Ми часто говоримо так, ніби все ще живемо 30 років тому, але все змінилося. Ми говоримо про Європу так, ніби Європа має значення... Але її час минув, і я кажу це з сумом. Світ змінився", - резюмував Крозетто.

Автор: 

Європа (2034) Італія (1625) НАТО (6824)
+17
Найбільші економіки світу за ВВП, згідно з останніми даними, очолюють Китай та США. За ними йдуть Індія, Японія, Німеччина, а також Європейський Союз.

Згідно цього, яб не сказав, що ЄС не має значення.
Інща справа, що море бабла витрачається на всяку фігню і дармоїдів, коли на порозі відбувається війна.
показати весь коментар
20.06.2025 20:39 Відповісти
+12
Він таки має рацію, бо світ змінився. І дуже цікаво те, що коли на форумі пишуть про імпотентів в ООН, або про нескінченну балаканину в НАТО чи різні ступені стурбованості країн ЄС, то всі погоджуються з цим. Якщо про це говорить офіційна особа однієї з країн, яка є членом ЄС і НАТО, то він - скигля. А що не так? Хіба тепер ООН або НАТО гарантують мир та світову безпеку?
показати весь коментар
20.06.2025 20:58 Відповісти
+11
Ну і до чого цей висер Крозетто ? Україна у вогні війни і то ми не падаєм духом а це чудо розкисло , не міністр оборони а скигля .
показати весь коментар
20.06.2025 20:44 Відповісти
Знову, "... до основанья, а затем ... "?
показати весь коментар
20.06.2025 20:36 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)
показати весь коментар
20.06.2025 20:44 Відповісти
откуда у рф 7если там 2 у Германии 4,5а не 6, в Индии 3,5 а не 18) откуда такая статистика ?
показати весь коментар
20.06.2025 20:51 Відповісти
З англійської Вікі.
показати весь коментар
20.06.2025 20:56 Відповісти
А за який рік та звідки ваші цифри?
показати весь коментар
20.06.2025 21:02 Відповісти
Під картинкою посилання.
показати весь коментар
20.06.2025 21:04 Відповісти
Це Маx Shela питання було.
показати весь коментар
20.06.2025 21:09 Відповісти
Це ВВП за ПКС з корекцією на місцеві ціни, комуналку, послуги. Краще дивитись номінальний ВВП, як ви зазначили. Він більш реальний, без перерахунку.
показати весь коментар
20.06.2025 21:03 Відповісти
Якби порівняння економік за номінальним ВВП мало хоч якийсь сенс, то ВВП за ПКС ніхто б не рахував.
показати весь коментар
20.06.2025 21:08 Відповісти
ВВП за ПКС тільки рашикі рахують, якщо унція золота коштує 1000у.е. то ніяким ПКС її не змінити
показати весь коментар
20.06.2025 22:42 Відповісти
СБ, МВФ і ЦРУ рахують.
показати весь коментар
20.06.2025 23:26 Відповісти
жодного разу не бачив в американських та європейських газетах статті про ВВП з ПКС, зазвичай порівнють тільки номінальні
показати весь коментар
20.06.2025 23:35 Відповісти
Я посилання дав, дивіться.
показати весь коментар
20.06.2025 23:39 Відповісти
дивно, що на третє місце рф не намалювали в цій розкраскє
показати весь коментар
20.06.2025 21:28 Відповісти
Рейтинги складали СБ, МВФ і ЦРУ. Напевно посоромилися.
показати весь коментар
20.06.2025 21:53 Відповісти
Але на російськомовному сайті є примітка "а)¹² Всемирный банк: По данным официальной статистики Украины и Российской Федерации.
Це вони все самі собі намалювали, у тому числі поріг бідності!!! Який дивним чином змінився у кращий бік. Та 2,4 млн. громадян зникли з цієї статистики.
Тому і 7 (при 2 трлн. реальних) та 4те місто у рейтингу. Ви вірите, що можливо з 2 отримати 7?!? Які б не були трати на послуги та ціни в магазинах. Вони майже все купують за нафтодолари, а не самі проїзводять. Навіть яець нема, а ще і картоплі! Це смішно.
показати весь коментар
20.06.2025 22:43 Відповісти
Вячеслав Подлепич ... Тому і 7 (при 2 трлн. реальних) та 4те місто у рейтингу. Ви вірите, що можливо з 2 отримати 7?!?

Я вірю СБ, МВФ і ЦРУ більше ніж вам. І так, снаряд в рф може коштувати в 3 рази дешевше, ніж в США при тій же смертоносності.
показати весь коментар
20.06.2025 23:24 Відповісти
Якщо скласти ЄС, Британію, Швейцарію та Норвегію, то Європа навіть на першому місці в світі за номінальним ВВП. А ще ж є Туреччина.
показати весь коментар
20.06.2025 20:49 Відповісти
Не даром "трамбон" Мелоні вуха "масторбує" .Ось і результат ...
показати весь коментар
20.06.2025 20:40 Відповісти
КЛозетто...злив воду.
показати весь коментар
20.06.2025 21:26 Відповісти
Загалом зрозуміло...але спочатку дезеленізація...
показати весь коментар
20.06.2025 20:46 Відповісти
Ойц, вашу дольче віту така НАТа всрата точно не врятує.
показати весь коментар
20.06.2025 20:48 Відповісти
та вам ідіотам сам Бог посилае Україну / ЗСУ як шанс на виживання....- але чи використаете
показати весь коментар
20.06.2025 20:48 Відповісти
Клозет несе маячню.
показати весь коментар
20.06.2025 20:50 Відповісти
Світ як йшов так і йде, змінилося керівництво США, самі довбойоби і це воно наробило стільки хаосу в світі!!!! Змінити трампа і ко і все повернеться як було!!!
показати весь коментар
20.06.2025 22:13 Відповісти
Це мені нагадало: змінити путьку - і всі русскіє знову зробляться харошиє-пріхарошиє…
показати весь коментар
20.06.2025 22:39 Відповісти
А трампона міняти будете ви? А орбана? А фіцу? А ердоганчик у який бік дивиться? Країна-член НАТО купує озброєння не у союзників по блоку, а у потенційного ворога... А іспанський високопосадовець відкритим текстом сказав, шо не дасть 5% ВВП для НАТО... Йому пох якісь там війни; у нього виконання соціальних програм під загрозою...
Пан Крозетто сказав відверто і правду. Треба не жувати соплі та висловлювати щирі/серйозні стурбованості, а дуже швидко реагувати на зміни, що сталися, бо ж зара Північно-Атлантичний блок -- реально інвалід.
показати весь коментар
21.06.2025 00:19 Відповісти
Україні допомогає кожна країна окремо. А поки в нато тромб, фіца і орбан, то Україні Нато не світить. Треба створювати якийсь Північно Європейський Союз.
показати весь коментар
20.06.2025 21:00 Відповісти
Amen. The problem is much deeper though. Whatever new military alliance the Western countries may try to form, they are unlikely to overcome their main common vulnerability: the complete lack of control over their populations, the inability to enforce unpopular policies such as general mobilization in case of a big war, and a very low pain threshold for casualties. Everyone understands it, but no one wants to talk about this elephant in the room. The only way to resolve it would be an overwhelming technological advantage over the adversary, but with China consistently filing for more technology patents than the rest of the world combined, this train has long since left the station too. Therefore one needs to be really careful.
показати весь коментар
20.06.2025 21:28 Відповісти
Пустая болтовня. Европейцы привыкли быть паразитами, а Америку использовать в качестве сторожевого пса. Никогда от этого не откажутся.
показати весь коментар
20.06.2025 21:53 Відповісти
Вони, може, й хотіли б не відмовлятися, але песик, схоже, здох.
показати весь коментар
20.06.2025 22:40 Відповісти
дивні речі від міністра оборони) Хоча абсолютно правдиві. Отже вони там зовсм не тупі. Чи тупі, але не всі. Хоча толку з того....
показати весь коментар
21.06.2025 00:43 Відповісти
Італія може вийти з НАТО якщо вважає що в НАТО "немає сенсу"..... Фінляндія чомусь швиденько вступили у НАТО. А щось критикани НАТО не виходять з нього, жоден не вийшов ще.
показати весь коментар
21.06.2025 00:54 Відповісти
Не переживайте! Когда начнется реальная заруба в одной из стран НАТО, тогда и посмотрим, кто броситься рисковать своим ради чужого, а кто потихоньку "в лес уйдет"!
показати весь коментар
21.06.2025 09:01 Відповісти
Щось мені здається, що "в ліс тихенько" підуть усі країни НАТО - вони навіть зараз усі мають девіз: "помри ти сьогодні, а я завтра". Але такі дурні як Угорщина чи Словаччина, про це вголос верещать, а інші собі на думці мають. Особливо зараз, коли мінус Штати. Ніхто ні за кого воювати не планує, хіба що співчуття висунуть та помідорами допоможуть. Чи касками часів Другої Світової.
показати весь коментар
21.06.2025 09:26 Відповісти
mb cat НЕ полізуть кацапи срані на країни НАТО. Їм ще вистачає "КієвЗаТріДня" й досі.
Звісно кацапів - дегенератів накачують по ТВ що "БєрлінЗаТріДні" та іньше але нелюди з верхівки рашистов розуміють що якщо Британія та Франція з Німеччиною та Польщею вступлять у війну то рашистам пздц й Північні Корейці з Кубинцями вже не допоможуть.
Оці ваші кацапські страшилки для дегенератів нікого не лякають.
показати весь коментар
21.06.2025 10:12 Відповісти
Denys Den what? I don't understand your text, can you write normal language ?
показати весь коментар
21.06.2025 10:08 Відповісти
Не понимаешь? А кокой твой "нормальный язык"?
показати весь коментар
21.06.2025 10:30 Відповісти
С помощью онлайн переводчиков могу на любом написать! Только если у тебя в мозгу свои "тараканы" откуда я знаю каким они общаться!
показати весь коментар
21.06.2025 10:32 Відповісти
