НАТО в його нинішньому вигляді більше не має сенсу існувати. Світ змінився, - глава Міноборони Італії Крозетто
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що НАТО більше не має сенсу існувати в його нинішньому вигляді, бо Альянс уже не є центром у геополітиці.
Про це повідомляє Tg24 Sky, передає Цензор.НЕТ.
"НАТО більше не має сенсу існувати таким, яким воно є… Якщо НАТО створили, щоб гарантувати мир і взаємну оборону або стає організацією, яка бере на себе це завдання, спілкуючись з Глобальним Півднем, то воно стає чимось глибоко іншим, інакше ми не досягнемо мети – безпеки в межах правил, які діють для всіх", - зазначив Крозетто.
Італійський міністр наголосив, що "колись США та Європа були центром, тепер є все інше, з чим потрібно будувати відносини".
Зокрема, він додав: "ООН має таке ж значення у світі, як і Європа, тобто ніякого… менше, ніж Китай, менше, ніж Індія або менше, ніж Ізраїль".
"Ми часто говоримо так, ніби все ще живемо 30 років тому, але все змінилося. Ми говоримо про Європу так, ніби Європа має значення... Але її час минув, і я кажу це з сумом. Світ змінився", - резюмував Крозетто.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Згідно цього, яб не сказав, що ЄС не має значення.
Інща справа, що море бабла витрачається на всяку фігню і дармоїдів, коли на порозі відбувається війна.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)
Це вони все самі собі намалювали, у тому числі поріг бідності!!! Який дивним чином змінився у кращий бік. Та 2,4 млн. громадян зникли з цієї статистики.
Тому і 7 (при 2 трлн. реальних) та 4те місто у рейтингу. Ви вірите, що можливо з 2 отримати 7?!? Які б не були трати на послуги та ціни в магазинах. Вони майже все купують за нафтодолари, а не самі проїзводять. Навіть яець нема, а ще і картоплі! Це смішно.
Я вірю СБ, МВФ і ЦРУ більше ніж вам. І так, снаряд в рф може коштувати в 3 рази дешевше, ніж в США при тій же смертоносності.
Пан Крозетто сказав відверто і правду. Треба не жувати соплі та висловлювати щирі/серйозні стурбованості, а дуже швидко реагувати на зміни, що сталися, бо ж зара Північно-Атлантичний блок -- реально інвалід.
Звісно кацапів - дегенератів накачують по ТВ що "БєрлінЗаТріДні" та іньше але нелюди з верхівки рашистов розуміють що якщо Британія та Франція з Німеччиною та Польщею вступлять у війну то рашистам пздц й Північні Корейці з Кубинцями вже не допоможуть.
Оці ваші кацапські страшилки для дегенератів нікого не лякають.
Одинокий цветок
Набегает волна
На белый пeсок
Миллиарды улыбок
Перемолоты в пыль
На моей голове
Колосится ковыль
Скифы и гунны
В придорожном кафе
Мир, каким его знали
Подходит к концу
Новый день в камуфляже
Новый Бог в галифе
Потери иллюзий
Расстоянием к лицу.....
Ю. Шевчук