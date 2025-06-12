Італії знадобиться 10 років, щоб досягти цілей НАТО щодо витрат на оборону, - Таяні
Італії знадобиться щонайменше 10 років, щоб збільшити видатки на оборону та виконати нові цілі НАТО.
Про це повідомив глава МЗС Антоніо Таяні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Міністр зазначив, що угоду щодо нового рівня витрат на оборону може бути ухвалено найближчим часом.
"Я вважаю, що ми можемо добре попрацювати з НАТО і прибути на саміт у Гаазі з попередньо узгодженою угодою, щоб НАТО міг продемонструвати свою єдність", - сказав Таяні.
Нагадаємо, раніше США заявили про вимогу, щоб країни-члени НАТО витрачали на оборону щонайменше 5% ВВП.
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Валентин Коваль #587289
показати весь коментар12.06.2025 15:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Andrew Moon
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