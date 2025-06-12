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Новини Оборонні витрати НАТО
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Італії знадобиться 10 років, щоб досягти цілей НАТО щодо витрат на оборону, - Таяні

Витрати на оборону. Італії треба 10 років

Італії знадобиться щонайменше 10 років, щоб збільшити видатки на оборону та виконати нові цілі НАТО.

Про це повідомив глава МЗС Антоніо Таяні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Міністр зазначив, що угоду щодо нового рівня витрат на оборону може бути ухвалено найближчим часом.

"Я вважаю, що ми можемо добре попрацювати з НАТО і прибути на саміт у Гаазі з попередньо узгодженою угодою, щоб НАТО міг продемонструвати свою єдність", - сказав Таяні.

Нагадаємо, раніше США заявили про вимогу, щоб країни-члени НАТО витрачали на оборону щонайменше 5% ВВП.

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Автор: 

Італія (1587) НАТО (6563) оборона (4834) Таяні Антоніо (73)


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Трампа на них немає!
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12.06.2025 15:45 Відповісти
За 5% бюджету країн НАТО Україна може перетворити європейську частину мордора в місячний пейзаж. За рік.
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12.06.2025 15:47 Відповісти
головне - не спішить, щоб мотня не порвалась.
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12.06.2025 15:50 Відповісти
Добре що хоч на піцу та спагетті багато часу не треба.🥴
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12.06.2025 15:58 Відповісти
 
 