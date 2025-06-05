Рютте анонсував збільшення оборонних витрат у НАТО: 3,5% ВВП на основні оборонні витрати та 1,5% - на інвестиції для оборони та безпеки
Генеральний секретар НАТО офіційно оголосив, що саміт розгляне пропозицію щодо збільшення оборонних витрат держав-союзників.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він оголосив на пресконференції по закінченню міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі.
Марк Рютте уперше офіційно підтвердив, що планує винести на розгляд саміту пропозицію, узгоджену зі США, щодо підвищення до 5% від ВВП оборонних витрат союзників.
"Я запропоную партнерам ціль – 5% витрат на оборону, з них 3,5% від ВВП – це основні витрати на оборону, і ще 1,5% від ВВП – це інвестиції, що пов'язані з обороною, як-то витрата на інфраструктуру", – оголосив генсек, пояснивши, що тепер у офіційному порядку передасть цю пропозицію усім.
"Ми близькі до консенсусу щодо цього", – додав він.
Інформація про заплановане рішення у такому форматі була відома за джерел протягом кількох тижнів, однак через дискусії між союзниками і розбіжність їхніх позицій у Альянсі не підтверджували цього офіційно.
Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що країни-члени НАТО мають збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі.
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