НАТО має збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до саміту в Гаазі, - Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що країни-члени НАТО мають збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі.

Про це він сказав в Брюсселі перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, на тлі зростання глобальних загроз кожна країна Альянсу має зробити свій внесок: "Ми тут, щоб переконатися, що кожна країна в НАТО розуміє: кожна має бути долучена. Кожна країна має зробити свій внесок на рівні 5% - на знак визнання характеру загрози... Ми вважаємо, що це має статися до саміту в Гаазі".

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Очільник Пентагону наголосив, що стримування можливе лише за умови сильної армії, і це не має бути відповідальністю лише США: "Це стримування і мир через силу, але це не може бути залежність. Це не може і не буде покладанням лише на Америку у світі, де існує багато загроз".

У відповідь Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що рішення щодо витрат буде ухвалено на саміті: "Сьогодні ми узгодимо цілі щодо сил і засобів, які нам потрібні для того, щоб забезпечити безпеку одного мільярда людей на території НАТО. На саміті НАТО ми приймемо рішення щодо видатків, і ми вже знаємо, що нам потрібно витратити набагато, набагато більше".

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