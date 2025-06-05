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Новини Оборонні витрати НАТО Саміт НАТО у Гаазі
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НАТО має збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до саміту в Гаазі, - Гегсет

Гегсет провів розмову з британським колегою

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що країни-члени НАТО мають збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі.

Про це він сказав в Брюсселі перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, на тлі зростання глобальних загроз кожна країна Альянсу має зробити свій внесок: "Ми тут, щоб переконатися, що кожна країна в НАТО розуміє: кожна має бути долучена. Кожна країна має зробити свій внесок на рівні 5% - на знак визнання характеру загрози... Ми вважаємо, що це має статися до саміту в Гаазі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні пояснили, чому Гегсета не буде на засіданні "Рамштайн": графік "унеможливив" присутність

Очільник Пентагону наголосив, що стримування можливе лише за умови сильної армії, і це не має бути відповідальністю лише США: "Це стримування і мир через силу, але це не може бути залежність. Це не може і не буде покладанням лише на Америку у світі, де існує багато загроз".

У відповідь Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що рішення щодо витрат буде ухвалено на саміті: "Сьогодні ми узгодимо цілі щодо сил і засобів, які нам потрібні для того, щоб забезпечити безпеку одного мільярда людей на території НАТО. На саміті НАТО ми приймемо рішення щодо видатків, і ми вже знаємо, що нам потрібно витратити набагато, набагато більше".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте про витрати на оборону: Якщо Росія переможе - у вас залишаться гроші, але будете говорити російською

Автор: 

НАТО (6537) оборона (4825) витрати (292) Гегсет Піт (70)


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Топ коментарі
+2
Хронічний алкоголік гегсет навіть пару слів зв'язав докупи.
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05.06.2025 11:27 Відповісти
+2
А накуя? Адже найвеличніший Пізділдан не має ворогів на цій планеті - Вялодя то його друг, Сі - партнер, Ин - хороший хлопець, лідер великої ядерної нації.

Ну хіба шо отой противний негр із ПАР та ще Зілінскі - але навряди чи вони нападуть на НАТО
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05.06.2025 11:31 Відповісти
+2
Пі'дор явно розраховує що всі ці 5% підуть в американський ВПК...
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05.06.2025 11:40 Відповісти
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Хронічний алкоголік гегсет навіть пару слів зв'язав докупи.
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05.06.2025 11:27 Відповісти
черговий раз всралися і продемонстрували що нато це лгбт квітник ні на що не здатний,і весь потенціал якого в популізмі та постійному брязканні зброєю в новинах
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05.06.2025 11:27 Відповісти
забули напом"ятати що лише 11-14%населення від країни готові захищати кордони нато,а 54-76% готові лише змінити країну ,а залишок буде жити як жили
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05.06.2025 11:31 Відповісти
А накуя? Адже найвеличніший Пізділдан не має ворогів на цій планеті - Вялодя то його друг, Сі - партнер, Ин - хороший хлопець, лідер великої ядерної нації.

Ну хіба шо отой противний негр із ПАР та ще Зілінскі - але навряди чи вони нападуть на НАТО
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05.06.2025 11:31 Відповісти
Пішов накуй. Ти жадібний дебіл віддав наши підривачі евреям. Які навіть за гроши відмовилися нам ППО продавати. Для боротьби з ХАМАСом, у якого ні авіації ні крилатих ракет немає. Тепер НАТО буде окремо, а США під орудою шайки жадібних дебілів окремо. Розраховуйте тепер на свої бакси. Напевно тих трильонів що тромб заробить своїми дебільними тарифами вистачить.
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05.06.2025 11:36 Відповісти
Пі'дор явно розраховує що всі ці 5% підуть в американський ВПК...
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05.06.2025 11:40 Відповісти
"до саміту в Гаазі"
Є класний фільм Ідіократія. Це в точку про вас
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05.06.2025 11:44 Відповісти
Північ Європи Польща - підтягуються - Південь не реагує
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05.06.2025 11:49 Відповісти
А нагадайте скільки відсотків Америка дає?
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05.06.2025 11:54 Відповісти
Це йому так дружина сказала зробити, бо сама по ТБ почула.
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05.06.2025 11:54 Відповісти
А звідки загроза для США? ***** рідний по саме не можу, сі гарний, хоч і не *****, але з ним добрі стосунки. Іран? Ні, бо.там рідний братик ***** в друзяках і прагне аж зі штанів вискакує аби захистити трампа в його прикиді для гольфу.
Мабуть Україна? Так гексед? Що ти там куриш?
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05.06.2025 12:03 Відповісти
Or else..?
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05.06.2025 12:14 Відповісти
Писториус утверждал что 5% это треть немецкого бюджета. То есть они просто не могут себе позволить столько тратить. А все из-за фантастических цифр которые европейцы малюют в своих ВВП.
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05.06.2025 12:17 Відповісти
 
 