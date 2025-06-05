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Новости Оборонительные расходы НАТО Саммит НАТО в Гааге
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НАТО должно увеличить оборонные расходы до 5% ВВП до саммита в Гааге, - Хегсет

Гегсет провел беседу с британским коллегой

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страны-члены НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП до саммита Североатлантического альянса, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Об этом он сказал в Брюсселе перед началом встречи министров обороны стран НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, на фоне роста глобальных угроз каждая страна Альянса должна внести свой вклад: "Мы здесь, чтобы убедиться, что каждая страна в НАТО понимает: каждая должна быть приобщена. Каждая страна должна сделать свой вклад на уровне 5% - в знак признания характера угрозы... Мы считаем, что это должно произойти до саммита в Гааге".

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Глава Пентагона подчеркнул, что сдерживание возможно только при условии сильной армии, и это не должно быть ответственностью только США: "Это сдерживание и мир через силу, но это не может быть зависимость. Это не может и не будет возложением только на Америку в мире, где существует много угроз".

В ответ Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что решение по расходам будет принято на саммите: "Сегодня мы согласуем цели относительно сил и средств, которые нам нужны для того, чтобы обеспечить безопасность одного миллиарда людей на территории НАТО. На саммите НАТО мы примем решение по расходам, и мы уже знаем, что нам нужно потратить гораздо, гораздо больше".

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Автор: 

НАТО (10076) оборона (5234) расходы (142) Пит Хегсет (70)


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Топ комментарии
+2
Хронічний алкоголік гегсет навіть пару слів зв'язав докупи.
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05.06.2025 11:27 Ответить
+2
А накуя? Адже найвеличніший Пізділдан не має ворогів на цій планеті - Вялодя то його друг, Сі - партнер, Ин - хороший хлопець, лідер великої ядерної нації.

Ну хіба шо отой противний негр із ПАР та ще Зілінскі - але навряди чи вони нападуть на НАТО
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05.06.2025 11:31 Ответить
+2
Пі'дор явно розраховує що всі ці 5% підуть в американський ВПК...
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05.06.2025 11:40 Ответить
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Хронічний алкоголік гегсет навіть пару слів зв'язав докупи.
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05.06.2025 11:27 Ответить
черговий раз всралися і продемонстрували що нато це лгбт квітник ні на що не здатний,і весь потенціал якого в популізмі та постійному брязканні зброєю в новинах
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05.06.2025 11:27 Ответить
забули напом"ятати що лише 11-14%населення від країни готові захищати кордони нато,а 54-76% готові лише змінити країну ,а залишок буде жити як жили
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05.06.2025 11:31 Ответить
А накуя? Адже найвеличніший Пізділдан не має ворогів на цій планеті - Вялодя то його друг, Сі - партнер, Ин - хороший хлопець, лідер великої ядерної нації.

Ну хіба шо отой противний негр із ПАР та ще Зілінскі - але навряди чи вони нападуть на НАТО
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05.06.2025 11:31 Ответить
Пішов накуй. Ти жадібний дебіл віддав наши підривачі евреям. Які навіть за гроши відмовилися нам ППО продавати. Для боротьби з ХАМАСом, у якого ні авіації ні крилатих ракет немає. Тепер НАТО буде окремо, а США під орудою шайки жадібних дебілів окремо. Розраховуйте тепер на свої бакси. Напевно тих трильонів що тромб заробить своїми дебільними тарифами вистачить.
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05.06.2025 11:36 Ответить
Пі'дор явно розраховує що всі ці 5% підуть в американський ВПК...
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05.06.2025 11:40 Ответить
"до саміту в Гаазі"
Є класний фільм Ідіократія. Це в точку про вас
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05.06.2025 11:44 Ответить
Північ Європи Польща - підтягуються - Південь не реагує
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05.06.2025 11:49 Ответить
А нагадайте скільки відсотків Америка дає?
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05.06.2025 11:54 Ответить
Це йому так дружина сказала зробити, бо сама по ТБ почула.
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05.06.2025 11:54 Ответить
А звідки загроза для США? ***** рідний по саме не можу, сі гарний, хоч і не *****, але з ним добрі стосунки. Іран? Ні, бо.там рідний братик ***** в друзяках і прагне аж зі штанів вискакує аби захистити трампа в його прикиді для гольфу.
Мабуть Україна? Так гексед? Що ти там куриш?
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05.06.2025 12:03 Ответить
Or else..?
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05.06.2025 12:14 Ответить
Писториус утверждал что 5% это треть немецкого бюджета. То есть они просто не могут себе позволить столько тратить. А все из-за фантастических цифр которые европейцы малюют в своих ВВП.
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05.06.2025 12:17 Ответить
 
 