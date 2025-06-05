НАТО должно увеличить оборонные расходы до 5% ВВП до саммита в Гааге, - Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страны-члены НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП до саммита Североатлантического альянса, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Об этом он сказал в Брюсселе перед началом встречи министров обороны стран НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, на фоне роста глобальных угроз каждая страна Альянса должна внести свой вклад: "Мы здесь, чтобы убедиться, что каждая страна в НАТО понимает: каждая должна быть приобщена. Каждая страна должна сделать свой вклад на уровне 5% - в знак признания характера угрозы... Мы считаем, что это должно произойти до саммита в Гааге".

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Глава Пентагона подчеркнул, что сдерживание возможно только при условии сильной армии, и это не должно быть ответственностью только США: "Это сдерживание и мир через силу, но это не может быть зависимость. Это не может и не будет возложением только на Америку в мире, где существует много угроз".

В ответ Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что решение по расходам будет принято на саммите: "Сегодня мы согласуем цели относительно сил и средств, которые нам нужны для того, чтобы обеспечить безопасность одного миллиарда людей на территории НАТО. На саммите НАТО мы примем решение по расходам, и мы уже знаем, что нам нужно потратить гораздо, гораздо больше".

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