Рютте о расходах на оборону: Если Россия победит - у вас останутся деньги, но вы будете говорить по-русски

Страны-члены НАТО должны обеспечить, чтобы Россия четко осознавала - у нее нет никакого шанса на победу в войне против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью литовскому изданию LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

"У россиян не было никакого основания врываться в независимую страну - это абсолютно неприемлемо. Что бы ни происходило в головах московских лидеров, в их обсуждениях, мы должны обеспечить, чтобы они знали: мы не отступим, мы полностью преданы продолжать поддержку Украины", - подчеркнул он.

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Он также прокомментировал оборонные расходы стран Альянса, отметив, что запланированных 5% ВВП будет достаточно, чтобы закрыть все имеющиеся пробелы в возможностях НАТО: "Думаю, этого будет достаточно, ведь то, что мы делаем, направлено на заполнение всех пробелов наших возможностей, чтобы НАТО в целом могло защищаться от потенциальной российской атаки на всех уровнях. Конечно, нужно учитывать и наращивание военной мощи Китая".

По словам Рютте, членам Альянса придется находить дополнительные средства на оборону, в частности на модернизацию инфраструктуры, развитие промышленной базы и подготовку общества к вызовам: "Это трудно, ведь чем больше денег тратишь на оборону, тем меньше остается на другие нужды. Однако, в конце концов, если россияне победят, у вас останутся деньги, но вы будете говорить на русском - а этого никто не хочет".

Отвечая на вопрос о способности России выдвигать условия, Рютте заявил: "Нет, конечно же нет. Россия - агрессор, а агрессор никогда не должен диктовать условия". Он подчеркнул, что вопрос будущего Украины, в частности ее вступления в НАТО и ЕС, должны решать сами украинцы, а не Москва.

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