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Новости Оборонительные расходы НАТО
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Рютте о расходах на оборону: Если Россия победит - у вас останутся деньги, но вы будете говорить по-русски

Марк Рютте на форуме в Давосе

Страны-члены НАТО должны обеспечить, чтобы Россия четко осознавала - у нее нет никакого шанса на победу в войне против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью литовскому изданию LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

"У россиян не было никакого основания врываться в независимую страну - это абсолютно неприемлемо. Что бы ни происходило в головах московских лидеров, в их обсуждениях, мы должны обеспечить, чтобы они знали: мы не отступим, мы полностью преданы продолжать поддержку Украины", - подчеркнул он.

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Он также прокомментировал оборонные расходы стран Альянса, отметив, что запланированных 5% ВВП будет достаточно, чтобы закрыть все имеющиеся пробелы в возможностях НАТО: "Думаю, этого будет достаточно, ведь то, что мы делаем, направлено на заполнение всех пробелов наших возможностей, чтобы НАТО в целом могло защищаться от потенциальной российской атаки на всех уровнях. Конечно, нужно учитывать и наращивание военной мощи Китая".

По словам Рютте, членам Альянса придется находить дополнительные средства на оборону, в частности на модернизацию инфраструктуры, развитие промышленной базы и подготовку общества к вызовам: "Это трудно, ведь чем больше денег тратишь на оборону, тем меньше остается на другие нужды. Однако, в конце концов, если россияне победят, у вас останутся деньги, но вы будете говорить на русском - а этого никто не хочет".

Отвечая на вопрос о способности России выдвигать условия, Рютте заявил: "Нет, конечно же нет. Россия - агрессор, а агрессор никогда не должен диктовать условия". Он подчеркнул, что вопрос будущего Украины, в частности ее вступления в НАТО и ЕС, должны решать сами украинцы, а не Москва.

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Автор: 

оборона (5232) россия (96139) Рютте Марк (382)


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Топ комментарии
+13
Вірно сказав,але тільки на половину: грошей те ж не залишиться,а ті , хто з вас залишиться, будуть розмовляти російською. Ось так задається точніше.
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04.06.2025 17:44 Ответить
+9
Грошей теж не залишиться...
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04.06.2025 17:47 Ответить
+6
Абсолютна більшість грошей буде в мАцквє.
Щоб побачити своє майбутнє під мАцквой, нехай з'їздять на екскурсію в глубінку.
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04.06.2025 17:46 Ответить
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Балачки
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04.06.2025 17:41 Ответить
Вірно сказав,але тільки на половину: грошей те ж не залишиться,а ті , хто з вас залишиться, будуть розмовляти російською. Ось так задається точніше.
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04.06.2025 17:44 Ответить
Абсолютна більшість грошей буде в мАцквє.
Щоб побачити своє майбутнє під мАцквой, нехай з'їздять на екскурсію в глубінку.
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04.06.2025 17:46 Ответить
абсолютно вірно... грошей те ж не буде, як і звичного життя і його рівня. про мову вже сказав... вони цього не розуміють. я майже щодня пояснюю це тут, в Німеччині, людям, які мають вельми високий рівень освіти і загальної обізнаності й світогляду. Так би мовити, академічні і інтелектуальні вершки. єдиний плюс - потрохи доходить...
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04.06.2025 18:15 Ответить
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04.06.2025 18:23 Ответить
В НАТО не примем, но вы держитесь.
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04.06.2025 17:46 Ответить
Грошей теж не залишиться...
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04.06.2025 17:47 Ответить
Потужно балаболить. Ніби як потужно-незламний лідор у черговому вечірньому зверненні до своїх вірнопіданних.
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04.06.2025 17:47 Ответить
...якщо росіяни переможуть, у вас залишаться гроші, але ви будете говорити російською - а цього ніхто не хоче". Джерело: https://censor.net/ua/n3556145
- звідки він це знає. ..?
Їм взагалі пофігу - ліберальна Європа , вже давно , живе за принципом - "хай є...уть , аби не били !" (с)
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04.06.2025 17:47 Ответить
Якщо Росія переможе, дебіле, то гроші будуть не потрібні, бо вас і ваших дітей будуть гвалтувати кадировці
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04.06.2025 17:50 Ответить
Он про европейские страны говорит, а им пофиг. Не верят они что рашка нападет на НАТО. Как были бутафорские армии для парадов у самых крупных стран, так за три года ничего не изменилось.
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04.06.2025 17:54 Ответить
У рашки 140 мільйонів населення, в НАТО, в рази більше. Тільки в Євросоюзі 450 млн людей. Рашка до того ж завязла у війні як горобець у смолі. Яке ще НАТО. Лише Німеччина, Франція і Британія, якщо буде загроза їх національним інтересам, зітруть рашку з лиця землі.
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04.06.2025 18:23 Ответить
Якщо ви будете говорити "російською" в вас нічого не залишиться, ні вашої історії, ні свободи, ні гідності, ні довіри, ні добробуту, ні грошей. Все це кацапи вже витерли з вашої пам'яті, якщо ви в Європі говорити виключно кацапською.
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04.06.2025 17:56 Ответить
Ніяких грошей не залишиться! Та і не тільки грошей...
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04.06.2025 17:56 Ответить
Про реалії сьогодення для Західних країн, простими словами!!
Московія прутіна, уже набудували концТаборів для нового ГУЛАГУ 2!!
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04.06.2025 17:57 Ответить
Кацапстан не переможе, бо перемогла Україна і доведе цю війну до кінця знищивши кілька міьйонів кацапів та визволивши усі свої території!
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04.06.2025 18:18 Ответить
Ви не давайте гроші ***** ! Ось що головне. Диверсифікуйте ланцюжки постачання енергоносіїв .
без грошей ***** ніхто просто шматок смердючого чма разом зі своїми рабами
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04.06.2025 18:20 Ответить
Рютте о расходах на оборону: Если Россия победит - у вас останутся деньги, но вы будете говорить по-русски Источник: https://censor.net/ru/n3556145
===========
Ну і дурень! Грошей теж не залишиться, бо москалі за 5-8 років всюди поставлять своїх людей. НЕП при совку був і дурненькі теж любили комуняк, поки дурненьких не постріляли.
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04.06.2025 18:51 Ответить
 
 