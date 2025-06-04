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Новини Оборонні витрати НАТО
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Рютте про витрати на оборону: Якщо Росія переможе - у вас залишаться гроші, але будете говорити російською

Марк Рютте на форумі у Давосі

Країни-члени НАТО мають забезпечити, щоб Росія чітко усвідомлювала - у неї немає жодного шансу на перемогу у війні проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю литовському виданню LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У росіян не було жодної підстави вдиратися в незалежну країну - це абсолютно неприйнятно. Що б не відбувалося в головах московських лідерів, у їхніх обговореннях, ми маємо забезпечити, щоб вони знали: ми не відступимо, ми повністю віддані продовжувати підтримку України", - наголосив він.

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Він також прокоментував оборонні витрати країн Альянсу, зазначивши, що запланованих 5% ВВП буде достатньо, щоб закрити всі наявні прогалини у можливостях НАТО: "Думаю, цього буде достатньо, адже те, що ми робимо, спрямовано на заповнення всіх прогалин наших можливостей, щоб НАТО загалом могло захищатися від потенційної російської атаки на всіх рівнях. Звісно, потрібно враховувати і нарощування військової могутності Китаю".

За словами Рютте, членам Альянсу доведеться знаходити додаткові кошти на оборону, зокрема на модернізацію інфраструктури, розвиток промислової бази та підготовку суспільства до викликів: "Це важко, адже що більше грошей витрачаєш на оборону, то менше залишається на інші потреби. Однак, зрештою, якщо росіяни переможуть, у вас залишаться гроші, але ви будете говорити російською - а цього ніхто не хоче".

Відповідаючи на запитання щодо здатності Росії висувати умови, Рютте заявив: "Ні, звичайно ж ні. Росія - агресор, а агресор ніколи не повинен диктувати умови". Він підкреслив, що питання майбутнього України, зокрема її вступу до НАТО та ЄС, мають вирішувати самі українці, а не Москва.

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Автор: 

оборона (4822) росія (65994) Рютте Марк (425)


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Топ коментарі
+11
Вірно сказав,але тільки на половину: грошей те ж не залишиться,а ті , хто з вас залишиться, будуть розмовляти російською. Ось так задається точніше.
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04.06.2025 17:44 Відповісти
+7
Грошей теж не залишиться...
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04.06.2025 17:47 Відповісти
+6
Абсолютна більшість грошей буде в мАцквє.
Щоб побачити своє майбутнє під мАцквой, нехай з'їздять на екскурсію в глубінку.
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04.06.2025 17:46 Відповісти
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04.06.2025 17:41 Відповісти
Вірно сказав,але тільки на половину: грошей те ж не залишиться,а ті , хто з вас залишиться, будуть розмовляти російською. Ось так задається точніше.
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04.06.2025 17:44 Відповісти
Абсолютна більшість грошей буде в мАцквє.
Щоб побачити своє майбутнє під мАцквой, нехай з'їздять на екскурсію в глубінку.
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04.06.2025 17:46 Відповісти
абсолютно вірно... грошей те ж не буде, як і звичного життя і його рівня. про мову вже сказав... вони цього не розуміють. я майже щодня пояснюю це тут, в Німеччині, людям, які мають вельми високий рівень освіти і загальної обізнаності й світогляду. Так би мовити, академічні і інтелектуальні вершки. єдиний плюс - потрохи доходить...
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04.06.2025 18:15 Відповісти
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04.06.2025 18:23 Відповісти
В НАТО не примем, но вы держитесь.
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04.06.2025 17:46 Відповісти
Грошей теж не залишиться...
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04.06.2025 17:47 Відповісти
Потужно балаболить. Ніби як потужно-незламний лідор у черговому вечірньому зверненні до своїх вірнопіданних.
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04.06.2025 17:47 Відповісти
...якщо росіяни переможуть, у вас залишаться гроші, але ви будете говорити російською - а цього ніхто не хоче". Джерело: https://censor.net/ua/n3556145
- звідки він це знає. ..?
Їм взагалі пофігу - ліберальна Європа , вже давно , живе за принципом - "хай є...уть , аби не били !" (с)
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04.06.2025 17:47 Відповісти
Якщо Росія переможе, дебіле, то гроші будуть не потрібні, бо вас і ваших дітей будуть гвалтувати кадировці
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04.06.2025 17:50 Відповісти
Он про европейские страны говорит, а им пофиг. Не верят они что рашка нападет на НАТО. Как были бутафорские армии для парадов у самых крупных стран, так за три года ничего не изменилось.
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04.06.2025 17:54 Відповісти
У рашки 140 мільйонів населення, в НАТО, в рази більше. Тільки в Євросоюзі 450 млн людей. Рашка до того ж завязла у війні як горобець у смолі. Яке ще НАТО. Лише Німеччина, Франція і Британія, якщо буде загроза їх національним інтересам, зітруть рашку з лиця землі.
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04.06.2025 18:23 Відповісти
Якщо ви будете говорити "російською" в вас нічого не залишиться, ні вашої історії, ні свободи, ні гідності, ні довіри, ні добробуту, ні грошей. Все це кацапи вже витерли з вашої пам'яті, якщо ви в Європі говорити виключно кацапською.
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04.06.2025 17:56 Відповісти
Ніяких грошей не залишиться! Та і не тільки грошей...
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04.06.2025 17:56 Відповісти
Про реалії сьогодення для Західних країн, простими словами!!
Московія прутіна, уже набудували концТаборів для нового ГУЛАГУ 2!!
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04.06.2025 17:57 Відповісти
Кацапстан не переможе, бо перемогла Україна і доведе цю війну до кінця знищивши кілька міьйонів кацапів та визволивши усі свої території!
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04.06.2025 18:18 Відповісти
Ви не давайте гроші ***** ! Ось що головне. Диверсифікуйте ланцюжки постачання енергоносіїв .
без грошей ***** ніхто просто шматок смердючого чма разом зі своїми рабами
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04.06.2025 18:20 Відповісти
Рютте о расходах на оборону: Если Россия победит - у вас останутся деньги, но вы будете говорить по-русски Источник: https://censor.net/ru/n3556145
===========
Ну і дурень! Грошей теж не залишиться, бо москалі за 5-8 років всюди поставлять своїх людей. НЕП при совку був і дурненькі теж любили комуняк, поки дурненьких не постріляли.
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04.06.2025 18:51 Відповісти
 
 