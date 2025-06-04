Рютте про витрати на оборону: Якщо Росія переможе - у вас залишаться гроші, але будете говорити російською

Країни-члени НАТО мають забезпечити, щоб Росія чітко усвідомлювала - у неї немає жодного шансу на перемогу у війні проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю литовському виданню LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У росіян не було жодної підстави вдиратися в незалежну країну - це абсолютно неприйнятно. Що б не відбувалося в головах московських лідерів, у їхніх обговореннях, ми маємо забезпечити, щоб вони знали: ми не відступимо, ми повністю віддані продовжувати підтримку України", - наголосив він.

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Він також прокоментував оборонні витрати країн Альянсу, зазначивши, що запланованих 5% ВВП буде достатньо, щоб закрити всі наявні прогалини у можливостях НАТО: "Думаю, цього буде достатньо, адже те, що ми робимо, спрямовано на заповнення всіх прогалин наших можливостей, щоб НАТО загалом могло захищатися від потенційної російської атаки на всіх рівнях. Звісно, потрібно враховувати і нарощування військової могутності Китаю".

За словами Рютте, членам Альянсу доведеться знаходити додаткові кошти на оборону, зокрема на модернізацію інфраструктури, розвиток промислової бази та підготовку суспільства до викликів: "Це важко, адже що більше грошей витрачаєш на оборону, то менше залишається на інші потреби. Однак, зрештою, якщо росіяни переможуть, у вас залишаться гроші, але ви будете говорити російською - а цього ніхто не хоче".

Відповідаючи на запитання щодо здатності Росії висувати умови, Рютте заявив: "Ні, звичайно ж ні. Росія - агресор, а агресор ніколи не повинен диктувати умови". Він підкреслив, що питання майбутнього України, зокрема її вступу до НАТО та ЄС, мають вирішувати самі українці, а не Москва.

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