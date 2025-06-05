Рютте анонсировал решение об увеличении оборонных расходов в НАТО

Генеральный секретарь НАТО официально объявил, что саммит рассмотрит предложение по увеличению оборонных расходов государств-союзников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он объявил на пресс-конференции по окончанию министерской встречи НАТО в Брюсселе.

Марк Рютте впервые официально подтвердил, что планирует вынести на рассмотрение саммита предложение, согласованное с США, о повышении до 5% от ВВП оборонных расходов союзников.

"Я предложу партнерам цель - 5% расходов на оборону, из них 3,5% от ВВП - это основные расходы на оборону, и еще 1,5% от ВВП - это инвестиции, связанные с обороной, такие как расходы на инфраструктуру", - объявил генсек, пояснив, что теперь в официальном порядке передаст это предложение всем.

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"Мы близки к консенсусу по этому поводу", - добавил он.

Информация о запланированном решении в таком формате была известна из источников в течение нескольких недель, однако из-за дискуссий между союзниками и расхождения их позиций в Альянсе не подтверждали этого официально.

Ранее министр обороны США Пит Гегсет заявил, что страны-члены НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП до саммита Североатлантического альянса, который состоится 24-25 июня в Гааге.

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