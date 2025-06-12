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Новости Оборонительные расходы НАТО
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Италии понадобится 10 лет, чтобы достичь целей НАТО по расходам на оборону, - Таяни

Расходы на оборону. Италии нужно 10 лет

Италии понадобится не менее 10 лет, чтобы увеличить расходы на оборону и выполнить новые цели НАТО.

Об этом сообщил глава МИД Антонио Таяни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Министр отметил, что соглашение о новом уровне расходов на оборону может быть принято в ближайшее время.

"Я считаю, что мы можем хорошо поработать с НАТО и прибыть на саммит в Гааге с предварительно согласованным соглашением, чтобы НАТО мог продемонстрировать свое единство", - сказал Таяни.

Напомним, ранее США заявили о требовании, чтобы страны-члены НАТО тратили на оборону не менее 5% ВВП.

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Италия (1655) НАТО (10102) оборона (5239) Таяни Антонио (65)


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Трампа на них немає!
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12.06.2025 15:45 Ответить
За 5% бюджету країн НАТО Україна може перетворити європейську частину мордора в місячний пейзаж. За рік.
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12.06.2025 15:47 Ответить
головне - не спішить, щоб мотня не порвалась.
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12.06.2025 15:50 Ответить
Добре що хоч на піцу та спагетті багато часу не треба.🥴
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12.06.2025 15:58 Ответить
Гуччі та Дольче Габбана військової амуніції не виробляють...
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12.06.2025 16:47 Ответить
 
 