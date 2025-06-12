Италии понадобится 10 лет, чтобы достичь целей НАТО по расходам на оборону, - Таяни
Италии понадобится не менее 10 лет, чтобы увеличить расходы на оборону и выполнить новые цели НАТО.
Об этом сообщил глава МИД Антонио Таяни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Министр отметил, что соглашение о новом уровне расходов на оборону может быть принято в ближайшее время.
"Я считаю, что мы можем хорошо поработать с НАТО и прибыть на саммит в Гааге с предварительно согласованным соглашением, чтобы НАТО мог продемонстрировать свое единство", - сказал Таяни.
Напомним, ранее США заявили о требовании, чтобы страны-члены НАТО тратили на оборону не менее 5% ВВП.
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