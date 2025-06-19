515 4
На східному фланзі НАТО ситуація залишається напруженою, але ознак її погіршення поки що немає, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ситуація з безпекою в регіоні залишається напруженою. Тож слід і надалі підтримувати Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.
Ситуація з безпекою в регіоні напружена, але ми не бачимо жодних ознак її погіршення. Так, війна в Україні триває, і герої України продовжують захищатися від нападу агресора, і роблять це досить успішно. Без сумніву, ми повинні надавати набагато більшу підтримку, щоб зупинити російського агресора", - сказав він.
