УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8991 відвідувач онлайн
Новини Безпека Європи
515 4

На східному фланзі НАТО ситуація залишається напруженою, але ознак її погіршення поки що немає, - Науседа

науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ситуація  з безпекою в регіоні залишається напруженою. Тож слід і надалі підтримувати Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

Ситуація з безпекою в регіоні напружена, але ми не бачимо жодних ознак її погіршення. Так, війна в Україні триває, і герої України продовжують захищатися від нападу агресора, і роблять це досить успішно. Без сумніву, ми повинні надавати набагато більшу підтримку, щоб зупинити російського агресора", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Близькому Сході допоможе військовій машині Росії, - Науседа

Автор: 

НАТО (6814) Науседа Гітанас (371)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
поки не здається України- доти не бачимо жодних ознак її погіршення Джерело: https://censor.net/ua/n3558737
показати весь коментар
19.06.2025 10:18 Відповісти
*******, одним словом !
показати весь коментар
19.06.2025 10:47 Відповісти
Погана тенденція якщо і прибалти починають говорите не те, що є в реальності(
показати весь коментар
19.06.2025 10:51 Відповісти
Поки Україна віддувається за геополітичні прой..би свої і колективного заходу " погіршення немає". Все чудово- можна сказати. А там буде видно. Це п..ць(
показати весь коментар
19.06.2025 13:02 Відповісти
 
 