На восточном фланге НАТО ситуация остается напряженной, но признаков ее ухудшения пока нет, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация с безопасностью в регионе остается напряженной. Поэтому следует и в дальнейшем поддерживать Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.
Ситуация с безопасностью в регионе напряженная, но мы не видим никаких признаков ее ухудшения. Да, война в Украине продолжается, и герои Украины продолжают защищаться от нападения агрессора, и делают это довольно успешно. Без сомнения, мы должны оказывать гораздо большую поддержку, чтобы остановить российского агрессора", - сказал он.
