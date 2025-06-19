РУС
На восточном фланге НАТО ситуация остается напряженной, но признаков ее ухудшения пока нет, - Науседа

науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация с безопасностью в регионе остается напряженной. Поэтому следует и в дальнейшем поддерживать Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

Ситуация с безопасностью в регионе напряженная, но мы не видим никаких признаков ее ухудшения. Да, война в Украине продолжается, и герои Украины продолжают защищаться от нападения агрессора, и делают это довольно успешно. Без сомнения, мы должны оказывать гораздо большую поддержку, чтобы остановить российского агрессора", - сказал он.

поки не здається України- доти не бачимо жодних ознак її погіршення Джерело: https://censor.net/ua/n3558737
19.06.2025 10:18 Ответить
*******, одним словом !
19.06.2025 10:47 Ответить
Погана тенденція якщо і прибалти починають говорите не те, що є в реальності(
19.06.2025 10:51 Ответить
Поки Україна віддувається за геополітичні прой..би свої і колективного заходу " погіршення немає". Все чудово- можна сказати. А там буде видно. Це п..ць(
19.06.2025 13:02 Ответить
 
 