На восточном фланге НАТО ситуация остается напряженной, но признаков ее ухудшения пока нет, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация с безопасностью в регионе остается напряженной. Поэтому следует и в дальнейшем поддерживать Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

Ситуация с безопасностью в регионе напряженная, но мы не видим никаких признаков ее ухудшения. Да, война в Украине продолжается, и герои Украины продолжают защищаться от нападения агрессора, и делают это довольно успешно. Без сомнения, мы должны оказывать гораздо большую поддержку, чтобы остановить российского агрессора", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Ближнем Востоке поможет военной машине России, - Науседа