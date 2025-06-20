РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7843 посетителя онлайн
Новости Безопасность Европы
6 026 43

НАТО в его нынешнем виде больше не имеет смысла существовать. Мир изменился, - глава Минобороны Италии Крозетто

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что НАТО больше не имеет смысла существовать в его нынешнем виде, потому что Альянс уже не является центром в геополитике.

Об этом сообщает Tg24 Sky, передает Цензор.НЕТ.

"НАТО больше не имеет смысла существовать таким, каким оно есть... Если НАТО создали, чтобы гарантировать мир и взаимную оборону или становится организацией, которая берет на себя эту задачу, общаясь с Глобальным Югом, то оно становится чем-то глубоко другим, иначе мы не достигнем цели - безопасности в рамках правил, которые действуют для всех", - отметил Крозетто.

Итальянский министр подчеркнул, что "когда-то США и Европа были центром, теперь есть все остальное, с чем нужно строить отношения".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Италии понадобится 10 лет, чтобы достичь целей НАТО по расходам на оборону, - Таяни

В частности, он добавил: "ООН имеет такое же значение в мире, как и Европа, то есть никакого... меньше, чем Китай, меньше, чем Индия или меньше, чем Израиль".

"Мы часто говорим так, будто все еще живем 30 лет назад, но все изменилось. Мы говорим о Европе так, будто Европа имеет значение... Но ее время прошло, и я говорю это с грустью. Мир изменился", - резюмировал Крозетто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На восточном фланге НАТО ситуация остается напряженной, но признаков ее ухудшения пока нет, - Науседа

Автор: 

Европа (2049) Италия (1690) НАТО (10360)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Найбільші економіки світу за ВВП, згідно з останніми даними, очолюють Китай та США. За ними йдуть Індія, Японія, Німеччина, а також Європейський Союз.

Згідно цього, яб не сказав, що ЄС не має значення.
Інща справа, що море бабла витрачається на всяку фігню і дармоїдів, коли на порозі відбувається війна.
показать весь комментарий
20.06.2025 20:39 Ответить
+12
Він таки має рацію, бо світ змінився. І дуже цікаво те, що коли на форумі пишуть про імпотентів в ООН, або про нескінченну балаканину в НАТО чи різні ступені стурбованості країн ЄС, то всі погоджуються з цим. Якщо про це говорить офіційна особа однієї з країн, яка є членом ЄС і НАТО, то він - скигля. А що не так? Хіба тепер ООН або НАТО гарантують мир та світову безпеку?
показать весь комментарий
20.06.2025 20:58 Ответить
+11
Ну і до чого цей висер Крозетто ? Україна у вогні війни і то ми не падаєм духом а це чудо розкисло , не міністр оборони а скигля .
показать весь комментарий
20.06.2025 20:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову, "... до основанья, а затем ... "?
показать весь комментарий
20.06.2025 20:36 Ответить
Найбільші економіки світу за ВВП, згідно з останніми даними, очолюють Китай та США. За ними йдуть Індія, Японія, Німеччина, а також Європейський Союз.

Згідно цього, яб не сказав, що ЄС не має значення.
Інща справа, що море бабла витрачається на всяку фігню і дармоїдів, коли на порозі відбувається війна.
показать весь комментарий
20.06.2025 20:39 Ответить

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)
показать весь комментарий
20.06.2025 20:44 Ответить
откуда у рф 7если там 2 у Германии 4,5а не 6, в Индии 3,5 а не 18) откуда такая статистика ?
показать весь комментарий
20.06.2025 20:51 Ответить
З англійської Вікі.
показать весь комментарий
20.06.2025 20:56 Ответить
А за який рік та звідки ваші цифри?
показать весь комментарий
20.06.2025 21:02 Ответить
Під картинкою посилання.
показать весь комментарий
20.06.2025 21:04 Ответить
Це Маx Shela питання було.
показать весь комментарий
20.06.2025 21:09 Ответить
Це ВВП за ПКС з корекцією на місцеві ціни, комуналку, послуги. Краще дивитись номінальний ВВП, як ви зазначили. Він більш реальний, без перерахунку.
показать весь комментарий
20.06.2025 21:03 Ответить
Якби порівняння економік за номінальним ВВП мало хоч якийсь сенс, то ВВП за ПКС ніхто б не рахував.
показать весь комментарий
20.06.2025 21:08 Ответить
ВВП за ПКС тільки рашикі рахують, якщо унція золота коштує 1000у.е. то ніяким ПКС її не змінити
показать весь комментарий
20.06.2025 22:42 Ответить
СБ, МВФ і ЦРУ рахують.
показать весь комментарий
20.06.2025 23:26 Ответить
жодного разу не бачив в американських та європейських газетах статті про ВВП з ПКС, зазвичай порівнють тільки номінальні
показать весь комментарий
20.06.2025 23:35 Ответить
Я посилання дав, дивіться.
показать весь комментарий
20.06.2025 23:39 Ответить
дивно, що на третє місце рф не намалювали в цій розкраскє
показать весь комментарий
20.06.2025 21:28 Ответить
Рейтинги складали СБ, МВФ і ЦРУ. Напевно посоромилися.
показать весь комментарий
20.06.2025 21:53 Ответить
Але на російськомовному сайті є примітка "а)¹² Всемирный банк: По данным официальной статистики Украины и Российской Федерации.
Це вони все самі собі намалювали, у тому числі поріг бідності!!! Який дивним чином змінився у кращий бік. Та 2,4 млн. громадян зникли з цієї статистики.
Тому і 7 (при 2 трлн. реальних) та 4те місто у рейтингу. Ви вірите, що можливо з 2 отримати 7?!? Які б не були трати на послуги та ціни в магазинах. Вони майже все купують за нафтодолари, а не самі проїзводять. Навіть яець нема, а ще і картоплі! Це смішно.
показать весь комментарий
20.06.2025 22:43 Ответить
Вячеслав Подлепич ... Тому і 7 (при 2 трлн. реальних) та 4те місто у рейтингу. Ви вірите, що можливо з 2 отримати 7?!?

Я вірю СБ, МВФ і ЦРУ більше ніж вам. І так, снаряд в рф може коштувати в 3 рази дешевше, ніж в США при тій же смертоносності.
показать весь комментарий
20.06.2025 23:24 Ответить
Якщо скласти ЄС, Британію, Швейцарію та Норвегію, то Європа навіть на першому місці в світі за номінальним ВВП. А ще ж є Туреччина.
показать весь комментарий
20.06.2025 20:49 Ответить
Не даром "трамбон" Мелоні вуха "масторбує" .Ось і результат ...
показать весь комментарий
20.06.2025 20:40 Ответить
КЛозетто...злив воду.
показать весь комментарий
20.06.2025 21:26 Ответить
Ну і до чого цей висер Крозетто ? Україна у вогні війни і то ми не падаєм духом а це чудо розкисло , не міністр оборони а скигля .
показать весь комментарий
20.06.2025 20:44 Ответить
Загалом зрозуміло...але спочатку дезеленізація...
показать весь комментарий
20.06.2025 20:46 Ответить
Ойц, вашу дольче віту така НАТа всрата точно не врятує.
показать весь комментарий
20.06.2025 20:48 Ответить
та вам ідіотам сам Бог посилае Україну / ЗСУ як шанс на виживання....- але чи використаете
показать весь комментарий
20.06.2025 20:48 Ответить
Клозет несе маячню.
показать весь комментарий
20.06.2025 20:50 Ответить
Він таки має рацію, бо світ змінився. І дуже цікаво те, що коли на форумі пишуть про імпотентів в ООН, або про нескінченну балаканину в НАТО чи різні ступені стурбованості країн ЄС, то всі погоджуються з цим. Якщо про це говорить офіційна особа однієї з країн, яка є членом ЄС і НАТО, то він - скигля. А що не так? Хіба тепер ООН або НАТО гарантують мир та світову безпеку?
показать весь комментарий
20.06.2025 20:58 Ответить
Світ як йшов так і йде, змінилося керівництво США, самі довбойоби і це воно наробило стільки хаосу в світі!!!! Змінити трампа і ко і все повернеться як було!!!
показать весь комментарий
20.06.2025 22:13 Ответить
Це мені нагадало: змінити путьку - і всі русскіє знову зробляться харошиє-пріхарошиє…
показать весь комментарий
20.06.2025 22:39 Ответить
А трампона міняти будете ви? А орбана? А фіцу? А ердоганчик у який бік дивиться? Країна-член НАТО купує озброєння не у союзників по блоку, а у потенційного ворога... А іспанський високопосадовець відкритим текстом сказав, шо не дасть 5% ВВП для НАТО... Йому пох якісь там війни; у нього виконання соціальних програм під загрозою...
Пан Крозетто сказав відверто і правду. Треба не жувати соплі та висловлювати щирі/серйозні стурбованості, а дуже швидко реагувати на зміни, що сталися, бо ж зара Північно-Атлантичний блок -- реально інвалід.
показать весь комментарий
21.06.2025 00:19 Ответить
Україні допомогає кожна країна окремо. А поки в нато тромб, фіца і орбан, то Україні Нато не світить. Треба створювати якийсь Північно Європейський Союз.
показать весь комментарий
20.06.2025 21:00 Ответить
Amen. The problem is much deeper though. Whatever new military alliance the Western countries may try to form, they are unlikely to overcome their main common vulnerability: the complete lack of control over their populations, the inability to enforce unpopular policies such as general mobilization in case of a big war, and a very low pain threshold for casualties. Everyone understands it, but no one wants to talk about this elephant in the room. The only way to resolve it would be an overwhelming technological advantage over the adversary, but with China consistently filing for more technology patents than the rest of the world combined, this train has long since left the station too. Therefore one needs to be really careful.
показать весь комментарий
20.06.2025 21:28 Ответить
Пустая болтовня. Европейцы привыкли быть паразитами, а Америку использовать в качестве сторожевого пса. Никогда от этого не откажутся.
показать весь комментарий
20.06.2025 21:53 Ответить
Вони, може, й хотіли б не відмовлятися, але песик, схоже, здох.
показать весь комментарий
20.06.2025 22:40 Ответить
дивні речі від міністра оборони) Хоча абсолютно правдиві. Отже вони там зовсм не тупі. Чи тупі, але не всі. Хоча толку з того....
показать весь комментарий
21.06.2025 00:43 Ответить
Італія може вийти з НАТО якщо вважає що в НАТО "немає сенсу"..... Фінляндія чомусь швиденько вступили у НАТО. А щось критикани НАТО не виходять з нього, жоден не вийшов ще.
показать весь комментарий
21.06.2025 00:54 Ответить
Не переживайте! Когда начнется реальная заруба в одной из стран НАТО, тогда и посмотрим, кто броситься рисковать своим ради чужого, а кто потихоньку "в лес уйдет"!
показать весь комментарий
21.06.2025 09:01 Ответить
Щось мені здається, що "в ліс тихенько" підуть усі країни НАТО - вони навіть зараз усі мають девіз: "помри ти сьогодні, а я завтра". Але такі дурні як Угорщина чи Словаччина, про це вголос верещать, а інші собі на думці мають. Особливо зараз, коли мінус Штати. Ніхто ні за кого воювати не планує, хіба що співчуття висунуть та помідорами допоможуть. Чи касками часів Другої Світової.
показать весь комментарий
21.06.2025 09:26 Ответить
mb cat НЕ полізуть кацапи срані на країни НАТО. Їм ще вистачає "КієвЗаТріДня" й досі.
Звісно кацапів - дегенератів накачують по ТВ що "БєрлінЗаТріДні" та іньше але нелюди з верхівки рашистов розуміють що якщо Британія та Франція з Німеччиною та Польщею вступлять у війну то рашистам пздц й Північні Корейці з Кубинцями вже не допоможуть.
Оці ваші кацапські страшилки для дегенератів нікого не лякають.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:12 Ответить
Denys Den what? I don't understand your text, can you write normal language ?
показать весь комментарий
21.06.2025 10:08 Ответить
Не понимаешь? А кокой твой "нормальный язык"?
показать весь комментарий
21.06.2025 10:30 Ответить
С помощью онлайн переводчиков могу на любом написать! Только если у тебя в мозгу свои "тараканы" откуда я знаю каким они общаться!
показать весь комментарий
21.06.2025 10:32 Ответить
Дрожит на ветру
Одинокий цветок
Набегает волна
На белый пeсок

Миллиарды улыбок
Перемолоты в пыль
На моей голове
Колосится ковыль

Скифы и гунны
В придорожном кафе
Мир, каким его знали
Подходит к концу

Новый день в камуфляже
Новый Бог в галифе
Потери иллюзий
Расстоянием к лицу.....

Ю. Шевчук
показать весь комментарий
21.06.2025 12:46 Ответить
 
 