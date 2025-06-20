НАТО в его нынешнем виде больше не имеет смысла существовать. Мир изменился, - глава Минобороны Италии Крозетто

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что НАТО больше не имеет смысла существовать в его нынешнем виде, потому что Альянс уже не является центром в геополитике.

Об этом сообщает Tg24 Sky, передает Цензор.НЕТ.

"НАТО больше не имеет смысла существовать таким, каким оно есть... Если НАТО создали, чтобы гарантировать мир и взаимную оборону или становится организацией, которая берет на себя эту задачу, общаясь с Глобальным Югом, то оно становится чем-то глубоко другим, иначе мы не достигнем цели - безопасности в рамках правил, которые действуют для всех", - отметил Крозетто.

Итальянский министр подчеркнул, что "когда-то США и Европа были центром, теперь есть все остальное, с чем нужно строить отношения".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Италии понадобится 10 лет, чтобы достичь целей НАТО по расходам на оборону, - Таяни

В частности, он добавил: "ООН имеет такое же значение в мире, как и Европа, то есть никакого... меньше, чем Китай, меньше, чем Индия или меньше, чем Израиль".

"Мы часто говорим так, будто все еще живем 30 лет назад, но все изменилось. Мы говорим о Европе так, будто Европа имеет значение... Но ее время прошло, и я говорю это с грустью. Мир изменился", - резюмировал Крозетто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На восточном фланге НАТО ситуация остается напряженной, но признаков ее ухудшения пока нет, - Науседа