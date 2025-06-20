НАТО в его нынешнем виде больше не имеет смысла существовать. Мир изменился, - глава Минобороны Италии Крозетто
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что НАТО больше не имеет смысла существовать в его нынешнем виде, потому что Альянс уже не является центром в геополитике.
Об этом сообщает Tg24 Sky, передает Цензор.НЕТ.
"НАТО больше не имеет смысла существовать таким, каким оно есть... Если НАТО создали, чтобы гарантировать мир и взаимную оборону или становится организацией, которая берет на себя эту задачу, общаясь с Глобальным Югом, то оно становится чем-то глубоко другим, иначе мы не достигнем цели - безопасности в рамках правил, которые действуют для всех", - отметил Крозетто.
Итальянский министр подчеркнул, что "когда-то США и Европа были центром, теперь есть все остальное, с чем нужно строить отношения".
В частности, он добавил: "ООН имеет такое же значение в мире, как и Европа, то есть никакого... меньше, чем Китай, меньше, чем Индия или меньше, чем Израиль".
"Мы часто говорим так, будто все еще живем 30 лет назад, но все изменилось. Мы говорим о Европе так, будто Европа имеет значение... Но ее время прошло, и я говорю это с грустью. Мир изменился", - резюмировал Крозетто.
Згідно цього, яб не сказав, що ЄС не має значення.
Інща справа, що море бабла витрачається на всяку фігню і дармоїдів, коли на порозі відбувається війна.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)
Це вони все самі собі намалювали, у тому числі поріг бідності!!! Який дивним чином змінився у кращий бік. Та 2,4 млн. громадян зникли з цієї статистики.
Тому і 7 (при 2 трлн. реальних) та 4те місто у рейтингу. Ви вірите, що можливо з 2 отримати 7?!? Які б не були трати на послуги та ціни в магазинах. Вони майже все купують за нафтодолари, а не самі проїзводять. Навіть яець нема, а ще і картоплі! Це смішно.
Я вірю СБ, МВФ і ЦРУ більше ніж вам. І так, снаряд в рф може коштувати в 3 рази дешевше, ніж в США при тій же смертоносності.
Пан Крозетто сказав відверто і правду. Треба не жувати соплі та висловлювати щирі/серйозні стурбованості, а дуже швидко реагувати на зміни, що сталися, бо ж зара Північно-Атлантичний блок -- реально інвалід.
Звісно кацапів - дегенератів накачують по ТВ що "БєрлінЗаТріДні" та іньше але нелюди з верхівки рашистов розуміють що якщо Британія та Франція з Німеччиною та Польщею вступлять у війну то рашистам пздц й Північні Корейці з Кубинцями вже не допоможуть.
Оці ваші кацапські страшилки для дегенератів нікого не лякають.
