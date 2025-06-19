Іспанія попередила НАТО, що не буде збільшувати витрати на оборону до 5% ВВП

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес сповістив НАТО, що його країна не братиме на себе зобов’язання щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Санчес назвав пропозицію щодо досягнення показника 5% "ірраціональною та контрпродуктивною" для Іспанії. За його словами, Іспанії, як й іншим країнам НАТО, довелось би тоді підвищувати податки для середнього класу, скорочувати державні послуги та соціальні виплати або зменшувати зобов’язання в охороні довкілля чи міжнародному співробітництві в галузі розвитку.

Очільник іспанського уряду стверджує, що у випадку Іспанії, згідно з військовими розрахунками, витрат у розмірі 2,1% ВВП буде достатньо. І як "суверенний союзник" Іспанія виступає за баланс між збільшенням витрат на оборону та одночасним розв’язанням інших соціальних, економічних та екологічних проблем, додав Санчес.

Тому він запропонував Рютте розробити гнучку формулу, яка дозволить країнам, які бажають цього, взяти на себе зобов’язання щодо 5%, але виключити з цієї цілі Іспанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте анонсував збільшення оборонних витрат у НАТО: 3,5% ВВП на основні оборонні витрати та 1,5% - на інвестиції для оборони та безпеки

Водночас прем’єр Іспанії визнав, що Росія становить "екзистенційну загрозу", яку не можна ігнорувати, і виступив за сильніше НАТО за "повної відданості Сполучених Штатів" та Європи.

Санчес надіслав лист до Рютте перед самітом Альянсу у Гаазі. Очікується, що на ньому союзники зобов’яжуться до 2032 року підняти рівень своїх витрат на оборону до 5% ВВП.