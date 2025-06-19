Іспанія попередила НАТО, що не буде збільшувати витрати на оборону до 5% ВВП
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес сповістив НАТО, що його країна не братиме на себе зобов’язання щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Санчес назвав пропозицію щодо досягнення показника 5% "ірраціональною та контрпродуктивною" для Іспанії. За його словами, Іспанії, як й іншим країнам НАТО, довелось би тоді підвищувати податки для середнього класу, скорочувати державні послуги та соціальні виплати або зменшувати зобов’язання в охороні довкілля чи міжнародному співробітництві в галузі розвитку.
Очільник іспанського уряду стверджує, що у випадку Іспанії, згідно з військовими розрахунками, витрат у розмірі 2,1% ВВП буде достатньо. І як "суверенний союзник" Іспанія виступає за баланс між збільшенням витрат на оборону та одночасним розв’язанням інших соціальних, економічних та екологічних проблем, додав Санчес.
Тому він запропонував Рютте розробити гнучку формулу, яка дозволить країнам, які бажають цього, взяти на себе зобов’язання щодо 5%, але виключити з цієї цілі Іспанії.
Водночас прем’єр Іспанії визнав, що Росія становить "екзистенційну загрозу", яку не можна ігнорувати, і виступив за сильніше НАТО за "повної відданості Сполучених Штатів" та Європи.
Санчес надіслав лист до Рютте перед самітом Альянсу у Гаазі. Очікується, що на ньому союзники зобов’яжуться до 2032 року підняти рівень своїх витрат на оборону до 5% ВВП.
Впрочем это на первый взгляд.
На самом деле своїм громадянам плевать 2% или 5% их правительство кладет из кармана в другой карман - поэтому вопрос лишь в том, хочет ли правительство найти недостающие проценты в других местах. А таких мест может быть предостаточно. Например любой незначительный штраф ПДД в масштабах страны дает миллионы. Англия такое проворачивала с парковками - и быстро насобирали нужную сумму =)
Так что звучит не более чем гос-отмазка, впрочем показывающая что нам самом деле нет никакого НАТО, если речь касается реальной угрозы. Есть армия США, есть армия Франции, Великобритании и тд.
В случае шухера, воевать будет только армия страны на которую напали, а остальные будут помогать по мелочи, чтобы себя не разорить, ну и озабоченностями. Если конечно шухер устроил не какой-нибудь банановый Ирак - там они будут едины и грозны, да.
Жалкое зрелище на самом деле.
Якщо навіть на 5% не готові (з будь-якої причини), то краще вже спрямуйте зусилля на вивчення русского язика.
Ну кто после этого вообще захочет нам помогать?
легко бути швейцарією в другій світовій, ага.
Правильно: Голова іспанського уряду.
Класичні словники української мови не знають ніяких "очільників".
Це вигадка псевдоукраїнізаторів.
Нормальною українською замість "очільника" кажуть:
* голова, глава (той, хто головний; той, хто очолює);
* керівник, керманич (той, хто керує)
* начальник (той, хто на чолі)
* провідник (той, хто веде) і т. д.
Дуже шкодить сієсті!