Новини Витрати на оборону Оборонні витрати НАТО
4 125 28

Іспанія попередила НАТО, що не буде збільшувати витрати на оборону до 5% ВВП

Іспанія не підтримує збільшення видатків на оборону

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес сповістив НАТО, що його країна не братиме на себе зобов’язання щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Санчес назвав пропозицію щодо досягнення показника 5% "ірраціональною та контрпродуктивною" для Іспанії. За його словами, Іспанії, як й іншим країнам НАТО, довелось би тоді підвищувати податки для середнього класу, скорочувати державні послуги та соціальні виплати або зменшувати зобов’язання в охороні довкілля чи міжнародному співробітництві в галузі розвитку.

Очільник іспанського уряду стверджує, що у випадку Іспанії, згідно з військовими розрахунками, витрат у розмірі 2,1% ВВП буде достатньо. І як "суверенний союзник" Іспанія виступає за баланс між збільшенням витрат на оборону та одночасним розв’язанням інших соціальних, економічних та екологічних проблем, додав Санчес.

Тому він запропонував Рютте розробити гнучку формулу, яка дозволить країнам, які бажають цього, взяти на себе зобов’язання щодо 5%, але виключити з цієї цілі Іспанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте анонсував збільшення оборонних витрат у НАТО: 3,5% ВВП на основні оборонні витрати та 1,5% - на інвестиції для оборони та безпеки

Водночас прем’єр Іспанії визнав, що Росія становить "екзистенційну загрозу", яку не можна ігнорувати, і виступив за сильніше НАТО за "повної відданості Сполучених Штатів" та Європи.

Санчес надіслав лист до Рютте перед самітом Альянсу у Гаазі. Очікується, що на ньому союзники зобов’яжуться до 2032 року підняти рівень своїх витрат на оборону до 5% ВВП.

Автор: 

Іспанія (945) НАТО (6816)
Топ коментарі
+13
Подивившись на карту Європи ***** гонсалеси зрозуміли, що тарапіцца нє нада.
19.06.2025 19:11 Відповісти
19.06.2025 19:11 Відповісти
+12
Если мы будем делать ракеты, то не сможем строить дороги (с) Знакомо. да?)

Впрочем это на первый взгляд.

На самом деле своїм громадянам плевать 2% или 5% их правительство кладет из кармана в другой карман - поэтому вопрос лишь в том, хочет ли правительство найти недостающие проценты в других местах. А таких мест может быть предостаточно. Например любой незначительный штраф ПДД в масштабах страны дает миллионы. Англия такое проворачивала с парковками - и быстро насобирали нужную сумму =)

Так что звучит не более чем гос-отмазка, впрочем показывающая что нам самом деле нет никакого НАТО, если речь касается реальной угрозы. Есть армия США, есть армия Франции, Великобритании и тд.

В случае шухера, воевать будет только армия страны на которую напали, а остальные будут помогать по мелочи, чтобы себя не разорить, ну и озабоченностями. Если конечно шухер устроил не какой-нибудь банановый Ирак - там они будут едины и грозны, да.

Жалкое зрелище на самом деле.
19.06.2025 19:26 Відповісти
19.06.2025 19:26 Відповісти
+5
Дуже шкодить сієсті!
19.06.2025 20:06 Відповісти
19.06.2025 20:06 Відповісти
Та що Іспанії, росії до неї далеко
19.06.2025 19:08 Відповісти
19.06.2025 19:08 Відповісти
"трамбон" мабуть обкладе Іспанію 500% митом на традиційно іспанський експорт до США - вино.сир.оливки,фрукти і т.д...
19.06.2025 19:08 Відповісти
19.06.2025 19:08 Відповісти
Ну американці заплатять. Взагалі завжди платить кінцевий споживач. Це як пугать виробника голой жопой
19.06.2025 19:14 Відповісти
19.06.2025 19:14 Відповісти
в даному випадку американці порахують чому за пляшку іспанського вина ,чи кг ******** вони мають платити в три дорога,а іспанці порахують чому американці беруть португальське вино ,а не іхнє.
19.06.2025 19:18 Відповісти
19.06.2025 19:18 Відповісти
Принципи затвердження умов та законів в ЄС почали наближатись до ООНівських. Всім всьО ... ОДНАЖДИ либідь, рак та щука.
19.06.2025 19:11 Відповісти
19.06.2025 19:11 Відповісти
Подивившись на карту Європи ***** гонсалеси зрозуміли, що тарапіцца нє нада.
19.06.2025 19:11 Відповісти
19.06.2025 19:11 Відповісти
💯
19.06.2025 19:45 Відповісти
19.06.2025 19:45 Відповісти
Правильно всей европе нужно насрать трампону в кепку перед его гольфом!и подня на 1000%налог на все товары!особенно айфоны!!!никто никогда не думал но с самого начала айфон слежка за хозяином скрытая до такой степенни!но мой друг програмист рассказал!нет афону места!!!
19.06.2025 19:12 Відповісти
19.06.2025 19:12 Відповісти
Правителям країнам Сходу немає проблем змусити своїх громадян поступитись власними інтересами, для урядів країн Заходу - завдання майже неможливе.
19.06.2025 19:13 Відповісти
19.06.2025 19:13 Відповісти
Если мы будем делать ракеты, то не сможем строить дороги (с) Знакомо. да?)

Впрочем это на первый взгляд.

На самом деле своїм громадянам плевать 2% или 5% их правительство кладет из кармана в другой карман - поэтому вопрос лишь в том, хочет ли правительство найти недостающие проценты в других местах. А таких мест может быть предостаточно. Например любой незначительный штраф ПДД в масштабах страны дает миллионы. Англия такое проворачивала с парковками - и быстро насобирали нужную сумму =)

Так что звучит не более чем гос-отмазка, впрочем показывающая что нам самом деле нет никакого НАТО, если речь касается реальной угрозы. Есть армия США, есть армия Франции, Великобритании и тд.

В случае шухера, воевать будет только армия страны на которую напали, а остальные будут помогать по мелочи, чтобы себя не разорить, ну и озабоченностями. Если конечно шухер устроил не какой-нибудь банановый Ирак - там они будут едины и грозны, да.

Жалкое зрелище на самом деле.
19.06.2025 19:26 Відповісти
19.06.2025 19:26 Відповісти
Щоб НАТО почало являти якусь реальну противагу русні, треба набагато більше, ніж 5%, враховуючи десятиліття пацифістичної розрухи.
Якщо навіть на 5% не готові (з будь-якої причини), то краще вже спрямуйте зусилля на вивчення русского язика.
20.06.2025 15:57 Відповісти
20.06.2025 15:57 Відповісти
Логічно - сподіваються , що від Смоленська до Мадрида , занадто довгий шлях ?
19.06.2025 19:19 Відповісти
19.06.2025 19:19 Відповісти
Испанцы ,небось, заглянули в телефончик Портнова
Ну кто после этого вообще захочет нам помогать?
19.06.2025 19:22 Відповісти
19.06.2025 19:22 Відповісти
чомусь згадалося як в останні дні майдану українець з заходу України що був у нас в наметі сказав - ми додому а з путіним ми домовимося...
легко бути швейцарією в другій світовій, ага.
19.06.2025 19:24 Відповісти
19.06.2025 19:24 Відповісти
Неправильно: Очільник іспанського уряду
Правильно: Голова іспанського уряду.

Класичні словники української мови не знають ніяких "очільників".
Це вигадка псевдоукраїнізаторів.

Нормальною українською замість "очільника" кажуть:
* голова, глава (той, хто головний; той, хто очолює);
* керівник, керманич (той, хто керує)
* начальник (той, хто на чолі)
* провідник (той, хто веде) і т. д.
19.06.2025 19:31 Відповісти
19.06.2025 19:31 Відповісти
* очільник (той , хто очолює)
19.06.2025 19:34 Відповісти
19.06.2025 19:34 Відповісти
Це називається "начальник". А від "очолювати" було б "очольник".
19.06.2025 19:38 Відповісти
19.06.2025 19:38 Відповісти
Це як в часи розквіту фашизму "коли вони прийшли за євреями, я мовчав, коли вони прийшли за комуністами, я мовчав, коли прийшли за св'щениками, я мовчав, а коли прийшли за мною, захищати мене вже було нікому"! Історія вона така падло, циклічна!
19.06.2025 19:38 Відповісти
19.06.2025 19:38 Відповісти
Тоді Іспанія повинна бути виключена з НАТО, або Альянс стане союзом країн, які погоджуються на складі, але необхідні для виживання умови, або такі Іспанії, Словаччини, Угорщини і так далі просто зруйнують НАТО з середини.
19.06.2025 19:43 Відповісти
19.06.2025 19:43 Відповісти
Я б не недооцінював іспанців. Не порівнюйте їх з орбаняками та фіцоняками. Іспанці відмовилися колись від плану Маршалла, та й приєдналися до НАТО доволі піздно. Так що іспанців виходом з НАТО не злякаєш.
19.06.2025 19:50 Відповісти
19.06.2025 19:50 Відповісти
Тут справа не в Іспанії, а в виживанні НАТО, тому це виключення необхідне перш за все самому блоку НАТО, а не в сенсі залякування когось.
19.06.2025 20:00 Відповісти
19.06.2025 20:00 Відповісти
Перший пішов.
19.06.2025 20:02 Відповісти
19.06.2025 20:02 Відповісти
Дуже шкодить сієсті!
19.06.2025 20:06 Відповісти
19.06.2025 20:06 Відповісти
Нє, ну а **** напрягатись? Головне - сієста.
19.06.2025 20:13 Відповісти
19.06.2025 20:13 Відповісти
Для мене Іспанія як політичний гравець давно втрачена.Як ліві і так праві зацикленні за боротьбу за владу.Як крайньо ліві так і крайньо праві симпатизують мордору.
19.06.2025 20:19 Відповісти
19.06.2025 20:19 Відповісти
Тореадори вирішили що прокатить
19.06.2025 20:44 Відповісти
19.06.2025 20:44 Відповісти
Не знають де гроші на це взяти. Потрясіть володарів маєтків на морському узбережжі з України і з раші , можна буде й 10% на НАТО задонатити.
19.06.2025 20:54 Відповісти
19.06.2025 20:54 Відповісти
 
 