РУС
Новости Расходы на оборону Оборонительные расходы НАТО
4 125 28

Испания предупредила НАТО, что не будет увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП.

Испания не поддерживает увеличение расходов на оборону.

Премьер-министр Испании Педро Санчес известил НАТО, что его страна не будет брать на себя обязательства по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Санчес назвал предложение по достижению показателя 5% "иррациональным и контрпродуктивным" для Испании. По его словам, Испании, как и другим странам НАТО, пришлось бы тогда повышать налоги для среднего класса, сокращать государственные услуги и социальные выплаты или уменьшать обязательства в охране окружающей среды или международном сотрудничестве в области развития.

Глава испанского правительства утверждает, что в случае Испании, согласно военным расчетам, расходов в размере 2,1% ВВП будет достаточно. И как "суверенный союзник" Испания выступает за баланс между увеличением расходов на оборону и одновременным решением других социальных, экономических и экологических проблем, добавил Санчес.

Поэтому он предложил Рютте разработать гибкую формулу, которая позволит странам, желающим этого, взять на себя обязательства по 5%, но исключить из этой цели Испанию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте анонсировал увеличение оборонных расходов в НАТО: 3,5% ВВП на основные оборонные расходы и 1,5% - на инвестиции для обороны и безопасности

В то же время премьер Испании признал, что Россия представляет "экзистенциальную угрозу", которую нельзя игнорировать, и выступил за более сильное НАТО при "полной преданности Соединенных Штатов" и Европы.

Санчес направил письмо Рютте перед саммитом Альянса в Гааге. Ожидается, что на нем союзники обязуются к 2032 году поднять уровень своих расходов на оборону до 5% ВВП.

Испания (891) НАТО (10350)
Топ комментарии
+13
Подивившись на карту Європи ***** гонсалеси зрозуміли, що тарапіцца нє нада.
19.06.2025 19:11 Ответить
+12
Если мы будем делать ракеты, то не сможем строить дороги (с) Знакомо. да?)

Впрочем это на первый взгляд.

На самом деле своїм громадянам плевать 2% или 5% их правительство кладет из кармана в другой карман - поэтому вопрос лишь в том, хочет ли правительство найти недостающие проценты в других местах. А таких мест может быть предостаточно. Например любой незначительный штраф ПДД в масштабах страны дает миллионы. Англия такое проворачивала с парковками - и быстро насобирали нужную сумму =)

Так что звучит не более чем гос-отмазка, впрочем показывающая что нам самом деле нет никакого НАТО, если речь касается реальной угрозы. Есть армия США, есть армия Франции, Великобритании и тд.

В случае шухера, воевать будет только армия страны на которую напали, а остальные будут помогать по мелочи, чтобы себя не разорить, ну и озабоченностями. Если конечно шухер устроил не какой-нибудь банановый Ирак - там они будут едины и грозны, да.

Жалкое зрелище на самом деле.
19.06.2025 19:26 Ответить
+5
Іспанія попередила НАТО, що не буде збільшувати витрати на оборону до 5% ВВП

Дуже шкодить сієсті!
19.06.2025 20:06 Ответить
Та що Іспанії, росії до неї далеко
19.06.2025 19:08 Ответить
"трамбон" мабуть обкладе Іспанію 500% митом на традиційно іспанський експорт до США - вино.сир.оливки,фрукти і т.д...
19.06.2025 19:08 Ответить
Ну американці заплатять. Взагалі завжди платить кінцевий споживач. Це як пугать виробника голой жопой
19.06.2025 19:14 Ответить
в даному випадку американці порахують чому за пляшку іспанського вина ,чи кг ******** вони мають платити в три дорога,а іспанці порахують чому американці беруть португальське вино ,а не іхнє.
19.06.2025 19:18 Ответить
Принципи затвердження умов та законів в ЄС почали наближатись до ООНівських. Всім всьО ... ОДНАЖДИ либідь, рак та щука.
19.06.2025 19:11 Ответить
19.06.2025 19:11 Ответить
💯
19.06.2025 19:45 Ответить
Правильно всей европе нужно насрать трампону в кепку перед его гольфом!и подня на 1000%налог на все товары!особенно айфоны!!!никто никогда не думал но с самого начала айфон слежка за хозяином скрытая до такой степенни!но мой друг програмист рассказал!нет афону места!!!
19.06.2025 19:12 Ответить
Правителям країнам Сходу немає проблем змусити своїх громадян поступитись власними інтересами, для урядів країн Заходу - завдання майже неможливе.
19.06.2025 19:13 Ответить
19.06.2025 19:26 Ответить
Щоб НАТО почало являти якусь реальну противагу русні, треба набагато більше, ніж 5%, враховуючи десятиліття пацифістичної розрухи.
Якщо навіть на 5% не готові (з будь-якої причини), то краще вже спрямуйте зусилля на вивчення русского язика.
20.06.2025 15:57 Ответить
Логічно - сподіваються , що від Смоленська до Мадрида , занадто довгий шлях ?
19.06.2025 19:19 Ответить
Испанцы ,небось, заглянули в телефончик Портнова
Ну кто после этого вообще захочет нам помогать?
19.06.2025 19:22 Ответить
чомусь згадалося як в останні дні майдану українець з заходу України що був у нас в наметі сказав - ми додому а з путіним ми домовимося...
легко бути швейцарією в другій світовій, ага.
19.06.2025 19:24 Ответить
Неправильно: Очільник іспанського уряду
Правильно: Голова іспанського уряду.

Класичні словники української мови не знають ніяких "очільників".
Це вигадка псевдоукраїнізаторів.

Нормальною українською замість "очільника" кажуть:
* голова, глава (той, хто головний; той, хто очолює);
* керівник, керманич (той, хто керує)
* начальник (той, хто на чолі)
* провідник (той, хто веде) і т. д.
19.06.2025 19:31 Ответить
* очільник (той , хто очолює)
19.06.2025 19:34 Ответить
Це називається "начальник". А від "очолювати" було б "очольник".
19.06.2025 19:38 Ответить
Це як в часи розквіту фашизму "коли вони прийшли за євреями, я мовчав, коли вони прийшли за комуністами, я мовчав, коли прийшли за св'щениками, я мовчав, а коли прийшли за мною, захищати мене вже було нікому"! Історія вона така падло, циклічна!
19.06.2025 19:38 Ответить
Тоді Іспанія повинна бути виключена з НАТО, або Альянс стане союзом країн, які погоджуються на складі, але необхідні для виживання умови, або такі Іспанії, Словаччини, Угорщини і так далі просто зруйнують НАТО з середини.
19.06.2025 19:43 Ответить
Я б не недооцінював іспанців. Не порівнюйте їх з орбаняками та фіцоняками. Іспанці відмовилися колись від плану Маршалла, та й приєдналися до НАТО доволі піздно. Так що іспанців виходом з НАТО не злякаєш.
19.06.2025 19:50 Ответить
Тут справа не в Іспанії, а в виживанні НАТО, тому це виключення необхідне перш за все самому блоку НАТО, а не в сенсі залякування когось.
19.06.2025 20:00 Ответить
Перший пішов.
19.06.2025 20:02 Ответить
19.06.2025 20:06 Ответить
Нє, ну а **** напрягатись? Головне - сієста.
19.06.2025 20:13 Ответить
Для мене Іспанія як політичний гравець давно втрачена.Як ліві і так праві зацикленні за боротьбу за владу.Як крайньо ліві так і крайньо праві симпатизують мордору.
19.06.2025 20:19 Ответить
Тореадори вирішили що прокатить
19.06.2025 20:44 Ответить
Не знають де гроші на це взяти. Потрясіть володарів маєтків на морському узбережжі з України і з раші , можна буде й 10% на НАТО задонатити.
19.06.2025 20:54 Ответить
 
 