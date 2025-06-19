Испания предупредила НАТО, что не будет увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП.

Премьер-министр Испании Педро Санчес известил НАТО, что его страна не будет брать на себя обязательства по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Санчес назвал предложение по достижению показателя 5% "иррациональным и контрпродуктивным" для Испании. По его словам, Испании, как и другим странам НАТО, пришлось бы тогда повышать налоги для среднего класса, сокращать государственные услуги и социальные выплаты или уменьшать обязательства в охране окружающей среды или международном сотрудничестве в области развития.

Глава испанского правительства утверждает, что в случае Испании, согласно военным расчетам, расходов в размере 2,1% ВВП будет достаточно. И как "суверенный союзник" Испания выступает за баланс между увеличением расходов на оборону и одновременным решением других социальных, экономических и экологических проблем, добавил Санчес.

Поэтому он предложил Рютте разработать гибкую формулу, которая позволит странам, желающим этого, взять на себя обязательства по 5%, но исключить из этой цели Испанию.

В то же время премьер Испании признал, что Россия представляет "экзистенциальную угрозу", которую нельзя игнорировать, и выступил за более сильное НАТО при "полной преданности Соединенных Штатов" и Европы.

Санчес направил письмо Рютте перед саммитом Альянса в Гааге. Ожидается, что на нем союзники обязуются к 2032 году поднять уровень своих расходов на оборону до 5% ВВП.