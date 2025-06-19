Испания предупредила НАТО, что не будет увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП.
Премьер-министр Испании Педро Санчес известил НАТО, что его страна не будет брать на себя обязательства по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Санчес назвал предложение по достижению показателя 5% "иррациональным и контрпродуктивным" для Испании. По его словам, Испании, как и другим странам НАТО, пришлось бы тогда повышать налоги для среднего класса, сокращать государственные услуги и социальные выплаты или уменьшать обязательства в охране окружающей среды или международном сотрудничестве в области развития.
Глава испанского правительства утверждает, что в случае Испании, согласно военным расчетам, расходов в размере 2,1% ВВП будет достаточно. И как "суверенный союзник" Испания выступает за баланс между увеличением расходов на оборону и одновременным решением других социальных, экономических и экологических проблем, добавил Санчес.
Поэтому он предложил Рютте разработать гибкую формулу, которая позволит странам, желающим этого, взять на себя обязательства по 5%, но исключить из этой цели Испанию.
В то же время премьер Испании признал, что Россия представляет "экзистенциальную угрозу", которую нельзя игнорировать, и выступил за более сильное НАТО при "полной преданности Соединенных Штатов" и Европы.
Санчес направил письмо Рютте перед саммитом Альянса в Гааге. Ожидается, что на нем союзники обязуются к 2032 году поднять уровень своих расходов на оборону до 5% ВВП.
Впрочем это на первый взгляд.
На самом деле своїм громадянам плевать 2% или 5% их правительство кладет из кармана в другой карман - поэтому вопрос лишь в том, хочет ли правительство найти недостающие проценты в других местах. А таких мест может быть предостаточно. Например любой незначительный штраф ПДД в масштабах страны дает миллионы. Англия такое проворачивала с парковками - и быстро насобирали нужную сумму =)
Так что звучит не более чем гос-отмазка, впрочем показывающая что нам самом деле нет никакого НАТО, если речь касается реальной угрозы. Есть армия США, есть армия Франции, Великобритании и тд.
В случае шухера, воевать будет только армия страны на которую напали, а остальные будут помогать по мелочи, чтобы себя не разорить, ну и озабоченностями. Если конечно шухер устроил не какой-нибудь банановый Ирак - там они будут едины и грозны, да.
Жалкое зрелище на самом деле.
Якщо навіть на 5% не готові (з будь-якої причини), то краще вже спрямуйте зусилля на вивчення русского язика.
Ну кто после этого вообще захочет нам помогать?
легко бути швейцарією в другій світовій, ага.
Правильно: Голова іспанського уряду.
Класичні словники української мови не знають ніяких "очільників".
Це вигадка псевдоукраїнізаторів.
Нормальною українською замість "очільника" кажуть:
* голова, глава (той, хто головний; той, хто очолює);
* керівник, керманич (той, хто керує)
* начальник (той, хто на чолі)
* провідник (той, хто веде) і т. д.
Дуже шкодить сієсті!