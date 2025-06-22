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Новости Оборонительные расходы НАТО
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Испания договорилась с НАТО не тратить 5% ВВП на оборону, - Reuters

Испания не будет тратить на оборону 5% ВВП

Испания договорилась с Североатлантическим Альянсом об исключении из требования о расходовании 5% ВВП на оборону.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, которого цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Санчес назвал расходы в 5% "непропорциональными и ненужными".

"Мы полностью уважаем законное желание других стран увеличить свои инвестиции в оборону, но мы не будем этого делать",- заявил Санчес.

Он добавил, что Испания может выполнить все свои обязательства перед НАТО по персоналу и оборудованию, тратя лишь 2,1% своего ВВП.

В письме, которое Санчес направил Альянсу, он сообщил генсеку НАТО Марку Рютте, что его страна хочет отказаться от нового целевого показателя расходов в 5%.

Читайте также: Испания предупредила НАТО, что не будет увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП

По оценкам НАТО, в прошлом году Испания имела самую низкую долю расходов на оборону в Альянсе - примерно 1,28% ВВП. В апреле Санчес согласился ускорить усилия для достижения текущего целевого показателя НАТО в 2% в этом году.

Ранее в воскресенье, 22 июня, дипломаты заявили Reuters, что 32 страны - члены НАТО согласовали заявление для предстоящего саммита, в котором устанавливается цель 5% ВВП на ежегодные расходы на оборону и безопасность до 2035 года, несмотря на возражения Испании.

Напомним, что Дональд Трамп заявлял, что все страны НАТО, кроме Соединенных Штатов, должны тратить 5% от ВВП на оборону.

Читайте также: Все страны НАТО должны выделять 5% от ВВП на оборону, кроме США, - Трамп

Автор: 

Испания (882) НАТО (10174) оборона (5252) расходы (145) Санчес Педро (44)


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Топ комментарии
+10
Чим більша відстань до кацапів, тим дешевше
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22.06.2025 22:24 Ответить
+8
Ну про що реально переживати ******? Хіба що англійські пірати нападуть? Щасливі люди в щасливому місці.
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22.06.2025 22:20 Ответить
+8
Найцікавіше що самі США витрачають на оборону лише 3,4 %. О де ржака...
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22.06.2025 22:28 Ответить
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А з Трампом ви домовилися?
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22.06.2025 22:18 Ответить
Найцікавіше що самі США витрачають на оборону лише 3,4 %. О де ржака...
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22.06.2025 22:28 Ответить
Да, так---- но от какого бюджета? Сумма громадная. А у танцоров танго только туризм и сборка. В целом лентяи с греками в ЕС. И попрошайки.
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23.06.2025 08:21 Ответить
Трампа немає на Педро
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22.06.2025 22:19 Ответить
Ну про що реально переживати ******? Хіба що англійські пірати нападуть? Щасливі люди в щасливому місці.
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22.06.2025 22:20 Ответить
Злії маври можуть поперти з Африки
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22.06.2025 22:23 Ответить
Хєрово там. Жарінь така що можна гегнуться. Треба бути мєлким і чорним...
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22.06.2025 22:32 Ответить
Реконкі́ста (від https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ісп. Reconquista, «відвоювання») - історіографічний термін для позначення військових кампаній християнських королівств проти мусульман 722-1492 років на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 Піренейському півострові.
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22.06.2025 22:35 Ответить
Ви серйозно? У кацапських ракет дальність як мінімум 2000 км!
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22.06.2025 22:37 Ответить
Той що. Поки долетить, десь та й зібʼють.
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22.06.2025 22:53 Ответить
А як максимум? То кому ще переживати в цьому радіусі? Алжиру?
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23.06.2025 07:02 Ответить
Там кажуть людей прямо біля шкіл стріляють, відчувається наближення третьої світової.
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22.06.2025 22:48 Ответить
Але мали би як країна з одного оборонного блоку проявити емпатію та солідарність до інших країн блоку - балтійських, Польщі, ФРН, Словаччини, Румунії, Болгарії тощо, які під очевидною загрозою нападу від кацапів.. Не хочуть. Планують, що їх пронесе і вони відсидяться за Піренеями.
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22.06.2025 23:18 Ответить
Нехай би 0,5% ВВП віддавали би зброєю (а можна і євриками) Україні. Тоді ці 2% ще якось можна виправдати.
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22.06.2025 22:23 Ответить
Чим більша відстань до кацапів, тим дешевше
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22.06.2025 22:24 Ответить
Іспанці думають, що путлєру далеко до них. Навіть поляки масово купляють житло в Іспанії та Португалії, бо це "далеко від лінії фронту". Які наївні...
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22.06.2025 22:24 Ответить
Без коментарів.
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22.06.2025 22:32 Ответить
Вот что-то мне не верится, что Фицо с Орбаном, тоже будут согласны на 5%...
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22.06.2025 22:32 Ответить
А чому б їм і не погодитися. В разі якщо рашисти підійдуть до їх кордонів то вони залюбки зможуть пуйлу подарувати весь свій натівський арсенал. В 1938 році коли нацисти без бою окупували Чехословаччину то їх арсенали, особливо моторизовані війська, майже подвоїлися за рахунок чеської армії, яка перестала існувати.
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22.06.2025 22:43 Ответить
А чого такі критичні коментарі? Ви ж кажете, що європейців має вчити історія. Ну Іспанія в двох світових війнах була нейтральною, використовує досвід, а ви знову невдоволені.
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22.06.2025 22:42 Ответить
В Испании официально был фашизм. Аж до 1975-го года.
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22.06.2025 22:53 Ответить
Не сперечаюся. Іспанія в двох світових війнах була нейтральною.
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22.06.2025 23:01 Ответить
Ну, не хочуть 5%, можна більше!
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22.06.2025 22:49 Ответить
краще б вони домовилися з НАТО не купувати російські енергоносії
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22.06.2025 23:44 Ответить
вони вважають, що єдиний, хто їм загрожує, це капітан Блад
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23.06.2025 07:17 Ответить
А в складі ЧебуРаші буде витрачати 30%.
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23.06.2025 08:37 Ответить
Іспанія домовилася з НАТО не витрачати 5% ВВП на оборону, - Reuters Якщо Іспанії погодили не витрачати 5% ВВП на оборону, то іншим країнам теж не обов'язково...?
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23.06.2025 08:48 Ответить
колись іспанська піхота була найкращою у світі! давно це було...
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23.06.2025 09:16 Ответить
 
 