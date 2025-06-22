Испания договорилась с НАТО не тратить 5% ВВП на оборону, - Reuters

Испания договорилась с Североатлантическим Альянсом об исключении из требования о расходовании 5% ВВП на оборону.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, которого цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Санчес назвал расходы в 5% "непропорциональными и ненужными".

"Мы полностью уважаем законное желание других стран увеличить свои инвестиции в оборону, но мы не будем этого делать",- заявил Санчес.

Он добавил, что Испания может выполнить все свои обязательства перед НАТО по персоналу и оборудованию, тратя лишь 2,1% своего ВВП.

В письме, которое Санчес направил Альянсу, он сообщил генсеку НАТО Марку Рютте, что его страна хочет отказаться от нового целевого показателя расходов в 5%.

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По оценкам НАТО, в прошлом году Испания имела самую низкую долю расходов на оборону в Альянсе - примерно 1,28% ВВП. В апреле Санчес согласился ускорить усилия для достижения текущего целевого показателя НАТО в 2% в этом году.

Ранее в воскресенье, 22 июня, дипломаты заявили Reuters, что 32 страны - члены НАТО согласовали заявление для предстоящего саммита, в котором устанавливается цель 5% ВВП на ежегодные расходы на оборону и безопасность до 2035 года, несмотря на возражения Испании.

Напомним, что Дональд Трамп заявлял, что все страны НАТО, кроме Соединенных Штатов, должны тратить 5% от ВВП на оборону.

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