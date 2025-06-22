Іспанія домовилася з НАТО не витрачати 5% ВВП на оборону, - Reuters

Іспанія домовилася із Північноатлантичним Альянсом про виключення з вимоги щодо витрачання 5% ВВП на оборону.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, якого цитує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Санчес назвав витрати у 5% "непропорційними і непотрібними".

"Ми повністю поважаємо законне бажання інших країн збільшити свої інвестиції в оборону, але ми не будемо цього робити",- заявив Санчес.

Він додав, що Іспанія може виконати всі свої зобов'язання перед НАТО щодо персоналу та обладнання, витрачаючи лише 2,1% свого ВВП.

У листі, який Санчес надіслав Альянсу, він повідомив генсека НАТО Марка Рютте, що його країна хоче відмовитися від нового цільового показника витрат у 5%.

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За оцінками НАТО, торік Іспанія мала найнижчу частку витрат на оборону в Альянсі – приблизно 1,28% ВВП. У квітні Санчес погодився прискорити зусилля для досягнення поточного цільового показника НАТО у 2% цього року.

Раніше в неділю, 22 червня, дипломати заявили Reuters, що 32 країни - члени НАТО погодили заяву для майбутнього саміту, в якій встановлюється мета 5% ВВП на щорічні витрати на оборону та безпеку до 2035 року, попри заперечення Іспанії.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявляв, що всі країни НАТО, окрім Сполучених Штатів, повинні витрачати 5% від ВВП на оборону.

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