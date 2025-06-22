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Новини Оборонні витрати НАТО
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Іспанія домовилася з НАТО не витрачати 5% ВВП на оборону, - Reuters

Іспанія не буде витрачати на оборону 5% ВВП

Іспанія домовилася із Північноатлантичним Альянсом про виключення з вимоги щодо витрачання 5% ВВП на оборону.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, якого цитує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Санчес назвав витрати у 5% "непропорційними і непотрібними".

"Ми повністю поважаємо законне бажання інших країн збільшити свої інвестиції в оборону, але ми не будемо цього робити",- заявив Санчес.

Він додав, що Іспанія може виконати всі свої зобов'язання перед НАТО щодо персоналу та обладнання, витрачаючи лише 2,1% свого ВВП.

У листі, який Санчес надіслав Альянсу, він повідомив генсека НАТО Марка Рютте, що його країна хоче відмовитися від нового цільового показника витрат у 5%.

Читайте також: Іспанія попередила НАТО, що не буде збільшувати витрати на оборону до 5% ВВП

За оцінками НАТО, торік Іспанія мала найнижчу частку витрат на оборону в Альянсі – приблизно 1,28% ВВП. У квітні Санчес погодився прискорити зусилля для досягнення поточного цільового показника НАТО у 2% цього року.

Раніше в неділю, 22 червня, дипломати заявили Reuters, що 32 країни - члени НАТО погодили заяву для майбутнього саміту, в якій встановлюється мета 5% ВВП на щорічні витрати на оборону та безпеку до 2035 року, попри заперечення Іспанії.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявляв, що всі країни НАТО, окрім Сполучених Штатів, повинні витрачати 5% від ВВП на оборону.

Читайте також: Усі країни НАТО повинні виділяти 5% від ВВП на оборону, окрім США, - Трамп

Автор: 

Іспанія (933) НАТО (6635) оборона (4855) витрати (296) Санчес Педро (60)


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Топ коментарі
+10
Чим більша відстань до кацапів, тим дешевше
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22.06.2025 22:24 Відповісти
+8
Ну про що реально переживати ******? Хіба що англійські пірати нападуть? Щасливі люди в щасливому місці.
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22.06.2025 22:20 Відповісти
+8
Найцікавіше що самі США витрачають на оборону лише 3,4 %. О де ржака...
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22.06.2025 22:28 Відповісти
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А з Трампом ви домовилися?
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22.06.2025 22:18 Відповісти
Найцікавіше що самі США витрачають на оборону лише 3,4 %. О де ржака...
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22.06.2025 22:28 Відповісти
Да, так---- но от какого бюджета? Сумма громадная. А у танцоров танго только туризм и сборка. В целом лентяи с греками в ЕС. И попрошайки.
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23.06.2025 08:21 Відповісти
Трампа немає на Педро
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22.06.2025 22:19 Відповісти
Ну про що реально переживати ******? Хіба що англійські пірати нападуть? Щасливі люди в щасливому місці.
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22.06.2025 22:20 Відповісти
Злії маври можуть поперти з Африки
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22.06.2025 22:23 Відповісти
Хєрово там. Жарінь така що можна гегнуться. Треба бути мєлким і чорним...
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22.06.2025 22:32 Відповісти
Реконкі́ста (від https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ісп. Reconquista, «відвоювання») - історіографічний термін для позначення військових кампаній християнських королівств проти мусульман 722-1492 років на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 Піренейському півострові.
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22.06.2025 22:35 Відповісти
Ви серйозно? У кацапських ракет дальність як мінімум 2000 км!
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22.06.2025 22:37 Відповісти
Той що. Поки долетить, десь та й зібʼють.
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22.06.2025 22:53 Відповісти
А як максимум? То кому ще переживати в цьому радіусі? Алжиру?
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23.06.2025 07:02 Відповісти
Там кажуть людей прямо біля шкіл стріляють, відчувається наближення третьої світової.
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22.06.2025 22:48 Відповісти
Але мали би як країна з одного оборонного блоку проявити емпатію та солідарність до інших країн блоку - балтійських, Польщі, ФРН, Словаччини, Румунії, Болгарії тощо, які під очевидною загрозою нападу від кацапів.. Не хочуть. Планують, що їх пронесе і вони відсидяться за Піренеями.
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22.06.2025 23:18 Відповісти
Нехай би 0,5% ВВП віддавали би зброєю (а можна і євриками) Україні. Тоді ці 2% ще якось можна виправдати.
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22.06.2025 22:23 Відповісти
Чим більша відстань до кацапів, тим дешевше
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22.06.2025 22:24 Відповісти
Іспанці думають, що путлєру далеко до них. Навіть поляки масово купляють житло в Іспанії та Португалії, бо це "далеко від лінії фронту". Які наївні...
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22.06.2025 22:24 Відповісти
Без коментарів.
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22.06.2025 22:32 Відповісти
Вот что-то мне не верится, что Фицо с Орбаном, тоже будут согласны на 5%...
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22.06.2025 22:32 Відповісти
А чому б їм і не погодитися. В разі якщо рашисти підійдуть до їх кордонів то вони залюбки зможуть пуйлу подарувати весь свій натівський арсенал. В 1938 році коли нацисти без бою окупували Чехословаччину то їх арсенали, особливо моторизовані війська, майже подвоїлися за рахунок чеської армії, яка перестала існувати.
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22.06.2025 22:43 Відповісти
А чого такі критичні коментарі? Ви ж кажете, що європейців має вчити історія. Ну Іспанія в двох світових війнах була нейтральною, використовує досвід, а ви знову невдоволені.
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22.06.2025 22:42 Відповісти
В Испании официально был фашизм. Аж до 1975-го года.
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22.06.2025 22:53 Відповісти
Не сперечаюся. Іспанія в двох світових війнах була нейтральною.
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22.06.2025 23:01 Відповісти
Ну, не хочуть 5%, можна більше!
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22.06.2025 22:49 Відповісти
краще б вони домовилися з НАТО не купувати російські енергоносії
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22.06.2025 23:44 Відповісти
вони вважають, що єдиний, хто їм загрожує, це капітан Блад
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23.06.2025 07:17 Відповісти
А в складі ЧебуРаші буде витрачати 30%.
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23.06.2025 08:37 Відповісти
Іспанія домовилася з НАТО не витрачати 5% ВВП на оборону, - Reuters Якщо Іспанії погодили не витрачати 5% ВВП на оборону, то іншим країнам теж не обов'язково...?
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23.06.2025 08:48 Відповісти
колись іспанська піхота була найкращою у світі! давно це було...
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23.06.2025 09:16 Відповісти
 
 